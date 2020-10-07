УКР
НАЗК вирішило перевірити декларацію нардепа ОПЗЖ Ківи

НАЗК вирішило перевірити декларацію нардепа ОПЗЖ Ківи

Нацагентство з питань запобігання корупції вирішило перевірити декларацію народного депутата ОПЗЖ Іллі Ківи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані НАЗК.

Нацагентство повідомляє, що приводом для початку моніторингу способу життя нардепа стали звернення про невідповідність внесених ним даних.

Раніше повідомлялося, що у своїй декларації Ківа зазначив дохід у 1,2 млн гривень від здачі в оренду належної йому жомового ями, яка, за даними ЗМІ, давно заросла бур'янами. Також журналісти розповіли про квартиру нардепа в центрі Києва, яку він не задекларував.

Також дивіться: Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у "слуг народу" і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня. ФОТОрепортаж

Автор: 

перевірка (1265) Кива Ілля (377) НАЗК (1708)
Топ коментарі
+10
Цитати видатних людей. І.Ківа.
"Извините, пожалуйста, у вас член есть? Вы иногда член поправляете? Ну, это механическое движение, опять же, ну, когда у тебя есть член, ты... мужчины его поправляют".(с)
07.10.2020 10:23 Відповісти
+7
Фрукт Ківі дозріває у ..жовтні, тепер настав час "тривалого" зберігання...
07.10.2020 10:37 Відповісти
+7
НАЗК вирішило перевірити декларацію нардепа ОПЗЖ Ківи - Цензор.НЕТ 8182
07.10.2020 11:23 Відповісти
мастурбатор з жопоблоку
07.10.2020 10:56 Відповісти


Цікаво. Якщо киві відірвати голову, ніхто не побачить різниці. А якщо замість голови відірвати... ту саму штуку?..
07.10.2020 13:35 Відповісти
Фрукт Ківі дозріває у ..жовтні, тепер настав час "тривалого" зберігання...
07.10.2020 10:37 Відповісти
...у формаліні? (пардон за чорний гумор).
07.10.2020 13:36 Відповісти
пропоную застарілу назву тітушок перейменувати на ківилупків ОПзЖопи
07.10.2020 10:53 Відповісти
07.10.2020 11:23 Відповісти
07.10.2020 12:13 Відповісти
Тільки хай Жомову Яму не чіпають! Бо пропаде біднятко без жому - людські харчі для нього отруйні!
07.10.2020 13:32 Відповісти
Ой, и шо вы ему сделаете??? На хвост соли насыпьте??? У вас в жопе не "кругло", одни слова и "бла бла шоу". Не смешите народ.
07.10.2020 13:48 Відповісти
Не плохо бы проверить и на вменяемость этого субъекта.
07.10.2020 16:49 Відповісти
 
 