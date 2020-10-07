НАЗК вирішило перевірити декларацію нардепа ОПЗЖ Ківи

Нацагентство з питань запобігання корупції вирішило перевірити декларацію народного депутата ОПЗЖ Іллі Ківи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані НАЗК.

Нацагентство повідомляє, що приводом для початку моніторингу способу життя нардепа стали звернення про невідповідність внесених ним даних.

Раніше повідомлялося, що у своїй декларації Ківа зазначив дохід у 1,2 млн гривень від здачі в оренду належної йому жомового ями, яка, за даними ЗМІ, давно заросла бур'янами. Також журналісти розповіли про квартиру нардепа в центрі Києва, яку він не задекларував.

