Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у "слуг народу" і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 15 вересня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.
На початку засідання з оголошеннями, заявами, повідомленнями, пропозиціями виступили представники депутатських фракцій і груп.
Після закінчення виступів перед нардепами виступила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Зокрема, вона заявила: "Підстав для оголошення про підозру "слузі народу" Юрченку поки недостатньо". Також Генпрокурор повідомила, що у "справі вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження. Разом з тим, Венедіктова заявила, що матеріалів від НАБУ щодо суддів ОАСК у неї досі немає.
Далі Рада ухвалила заяву щодо ситуації в Білорусі. Потім парламент скасував довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах. Також народні депутати запропонували допустити в район ООС на Донбасі дізнавачів, слідчих і прокурорів.
Разом з тим, Рада провалила законопроєкт про безпеку донорської крові.
Тим часом, звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду: "Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?".
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.
"Слуга народу" Володимир Ватрас із колегою.
Роман Іванісов (позафракційний) і Олександр Литвинов ("Слуга народу", сміється) з колегами.
Ігор Гузь ("За майбутнє")
Виключений із СН Гео Лерос і Артем Дмитрук (СН)
Глава фракції "Голос" Сергій Рахманін і співголова фракції ЄС Артур Герасимов.
Антон Яценко ("За майбутнє") спілкується зі "слугами народу".
Спікер ВР Дмитро Разумков і глава фракції СН Давид Арахамія.
Перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук і Сергій Кальченко (СН).
"Слуги народу": Богдан Яременко (сидить), Артем Дмитрук (з бородою).
Сектор "ЄС": Петро Порошенко, Артур Герасимов та Ірина Геращенко.
Ілля Ківа (ОПЗЖ) переглядає у фейсбуці сторіз оголених дівчат.
Руслан Стефанчук з колегою.
"Слуги народу" на чолі з Олександром Корнієнком пильно вивчають щось на ноутбуці.
Роман Іванісов йде під руку зі "слугою народу".
Гео Лерос демонструє щось Антону Яценку і колезі з СН.
Олександр Куницький (СН) щось шепоче Лесі Забуранній (СН)
"Слуги народу": Артем Культенко і Людмила Буймістер.
Фото: Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(от это гренадер у СН ! баба даааа! или то Куницкий гном?))))
....Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады. Нового мужа она обожала и очень боялась. Поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так и не узнала, а по фамилии - товарищ Бендер....
Їдять , мабуть , добре !!
Нужен механизм отзыва депутатских пономочий.
И тока Кива, один на всю Верховную Раду, не зря зарплату нар.депа получает...
От же ж лыдацюги, ...лять !!!
кроме пороха--когда они все твари здохнут от тррипера головы костюмчики платьица рожа дауна
изнасиловал, подарил цветы, бинго, вопрос исчерпан
смотрите парни, какой зеля пдрст!
солнышко, ты не смотри что я маленький,хозяйство у меня большое
Леся такая:
-зеля тоже хвалился
Р.С.хочу працювати в парламенті.....хай мене візьмуть...
интересно, кто голосовал за этих дегенератов?