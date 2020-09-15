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Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у "слуг народу" і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 вересня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання з оголошеннями, заявами, повідомленнями, пропозиціями виступили представники депутатських фракцій і груп.

Після закінчення виступів перед нардепами виступила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Зокрема, вона заявила: "Підстав для оголошення про підозру "слузі народу" Юрченку поки недостатньо". Також Генпрокурор повідомила, що у "справі вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження. Разом з тим, Венедіктова заявила, що матеріалів від НАБУ щодо суддів ОАСК у неї досі немає.

Далі Рада ухвалила заяву щодо ситуації в Білорусі. Потім парламент скасував довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах. Також народні депутати запропонували допустити в район ООС на Донбасі дізнавачів, слідчих і прокурорів.

Разом з тим, Рада провалила законопроєкт про безпеку донорської крові.

Тим часом, звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду: "Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 01

"Слуга народу" Володимир Ватрас із колегою.

Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 02

Роман Іванісов (позафракційний) і Олександр Литвинов ("Слуга народу", сміється) з колегами.

Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 03

Ігор Гузь ("За майбутнє")

Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 04

Виключений із СН Гео Лерос і Артем Дмитрук (СН)


Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 05

Глава фракції "Голос" Сергій Рахманін і співголова фракції ЄС Артур Герасимов.

Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 06

Антон Яценко ("За майбутнє") спілкується зі "слугами народу".

Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 07

Спікер ВР Дмитро Разумков і глава фракції СН Давид Арахамія.


Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 08

Перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук і Сергій Кальченко (СН).

Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 09

"Слуги народу": Богдан Яременко (сидить), Артем Дмитрук (з бородою).

Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 10

Сектор "ЄС": Петро Порошенко, Артур Герасимов та Ірина Геращенко.

Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 11

Ілля Ківа (ОПЗЖ) переглядає у фейсбуці сторіз оголених дівчат.

Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 12
Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 13

Руслан Стефанчук з колегою.


Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 14

"Слуги народу" на чолі з Олександром Корнієнком пильно вивчають щось на ноутбуці.

Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 15

Роман Іванісов йде під руку зі "слугою народу".

Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 16
Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 17

Гео Лерос демонструє щось Антону Яценку і колезі з СН.


Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 18

Олександр Куницький (СН) щось шепоче Лесі Забуранній (СН)

Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 19
Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у слуг народу і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня 20

"Слуги народу": Артем Культенко і Людмила Буймістер.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (14992) Геращенко Ірина (1147) Порошенко Петро (15180) Яценко Антон (96) Кальченко (4) Герасимов Артур (297) Кива Ілля (377) Арахамія Давид (1104) Литвинов Сергій (18) Яременко Богдан (148) Рахманін Сергій (137) Разумков Дмитро (1527) Стефанчук Руслан (760) Корнієнко Олександр (666) Куницький Олександр (50) Артем Дмитрук (71) Лерос Гео (383) Буймістер Людмила (65) Культенко Артем (10) Іванісов Роман (30) Ватрас Володимир (2)


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Топ коментарі
+54
Девушка, Вам насильник на ночь не нужен?


Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у "слуг народа" и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября - Цензор.НЕТ 5666
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15.09.2020 17:23
+53
Зоопарк
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15.09.2020 17:19
+48
Ну хоть Кива делом занимается.
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15.09.2020 17:25
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15.09.2020 17:19 Відповісти
скоріше ферма.
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15.09.2020 18:27 Відповісти
Тогда уж скорее скотоферма.
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16.09.2020 11:30 Відповісти
девки много сала едят----фигуры знатных животноводок
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15.09.2020 21:42 Відповісти
2 предпоследних фото навеяло - ЭТО ЭНЕРГИЧНЫЙ ТАНЕЦ!"....
Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у "слуг народу" і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня - Цензор.НЕТ 9094
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16.09.2020 16:41 Відповісти
Ну что,наголосовали?! Оцените,намажьте горчицей и съешьте!
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15.09.2020 17:20 Відповісти
Девушка, Вам насильник на ночь не нужен?


Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у "слуг народа" и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября - Цензор.НЕТ 5666
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15.09.2020 17:23 Відповісти
сцук, как теперь это развидеть (((
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15.09.2020 17:24 Відповісти
Ну хоть Кива делом занимается.
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15.09.2020 17:25 Відповісти
Почему у его вторую руку не сфоткали...
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15.09.2020 17:59 Відповісти
Ее изображение размазалось. Там рапидная съемка нужна.
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15.09.2020 18:36 Відповісти
Скучно ему.. Вот он и - "наши руки не для скуки.."
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15.09.2020 17:35 Відповісти
Шепчет прямиком в бюст. Впору вводить нового врача: ухо-горло-бюст.
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15.09.2020 17:26 Відповісти
Так там куди не шепчи-скрізь бюст. Бабада!
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15.09.2020 17:48 Відповісти
Рисковый Куницкий... А вдруг согласится??
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16.09.2020 07:12 Відповісти
то не бюст, то вымя племенной коровы, которая дает 50 литров молока в день
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16.09.2020 14:51 Відповісти
Порох хорошо выглядит, килограм 20 скинул. И выражение лица какое-то отрешенное и несоветское и костюмчик отличный. А остальные как по Жванецкому - "и даже у лошадей наши морды"
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15.09.2020 17:27 Відповісти
анорексия сплошная...
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15.09.2020 17:27 Відповісти
особенно на последних фото под 130кг
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15.09.2020 17:33 Відповісти
Кива времени не теряет.
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15.09.2020 17:29 Відповісти
Кому шо, а Киве - лишь бы подрочить.. Один хрен, шо там ему в Раде делать ?..
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15.09.2020 17:30 Відповісти
Ківа щось сьогодні слабенько, мабуть зранку вдома встиг по рукоблудити
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15.09.2020 17:30 Відповісти
Александр Куницкий (СН) что-то шепчет Лесе Забуранной (СН)

(от это гренадер у СН ! баба даааа! или то Куницкий гном?))))
Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у "слуг народа" и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября - Цензор.НЕТ 4077
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15.09.2020 17:31 Відповісти
"Тут было все,и арбузные груди.."
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15.09.2020 17:39 Відповісти
в точку!

....Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады. Нового мужа она обожала и очень боялась. Поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так и не узнала, а по фамилии - товарищ Бендер....
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15.09.2020 17:41 Відповісти
Угу. Оно
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15.09.2020 17:56 Відповісти
баба да, баба да , роботы непочатый край , один вопрос, у чувака силенок хватит ? сосна то рабочая .
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16.09.2020 12:05 Відповісти
Боже!Які вони заклопотані справами,як вболівають за людей,схудли,почорніли....
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15.09.2020 17:34 Відповісти
Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у "слуг народа" и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября - Цензор.НЕТ 5564
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15.09.2020 17:36 Відповісти
Таких пузатих та грудастих дівчат у ВР ще не бачив 🤣
Їдять , мабуть , добре !!
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15.09.2020 17:42 Відповісти
Кива - это просто животное.
Нужен механизм отзыва депутатских пономочий.
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15.09.2020 17:47 Відповісти
к.астра.ция -единственный механизм в данном случае.
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15.09.2020 18:00 Відповісти
А чого так боязко? Пиши чітко - КАСТРАЦІЯ. Чи думаєш, що ківа за це до суду подасть?
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15.09.2020 18:44 Відповісти
Зачем же так радикально? Походу он единственный мужик там, занят делом, остальные- взбесившиеся кнопки.
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16.09.2020 08:58 Відповісти
такий механізм?
Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у "слуг народу" і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня - Цензор.НЕТ 1269
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16.09.2020 14:33 Відповісти
Онан-варвар хоть чем то кроме миньетов мертвячуку и разглядыванием сосен чем либо занимается?
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15.09.2020 17:58 Відповісти
хоть кто-то что-то делает в Зраде и это не дрочер Кива, а Куня, который Забурился ))
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15.09.2020 18:28 Відповісти
**** !!!
И тока Кива, один на всю Верховную Раду, не зря зарплату нар.депа получает...
От же ж лыдацюги, ...лять !!!
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15.09.2020 18:40 Відповісти
Ферма тварин
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15.09.2020 19:01 Відповісти
шапито косорылых тпшных ублюдков
кроме пороха--когда они все твари здохнут от тррипера головы костюмчики платьица рожа дауна
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15.09.2020 19:06 Відповісти
с такой писдой на бороде разве можно по этикету вообще там так ходить как с леса вышел бомж это же блохи..и вши...крысыКіва і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у "слуг народу" і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня - Цензор.НЕТ 2282
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15.09.2020 19:08 Відповісти
как оно маску одевает ?
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16.09.2020 06:15 Відповісти
Что за бородатое чучeло?
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15.09.2020 19:42 Відповісти
Та я САМА ох...шая.

Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у "слуг народу" і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня - Цензор.НЕТ 483
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15.09.2020 19:58 Відповісти
Ківа це аморальний подонок як і вся опзж. Там одні злочинці, збоченці...
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15.09.2020 21:08 Відповісти
почему половина без масок. и они наб будут рассказывать про красную зону по ковид
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15.09.2020 21:34 Відповісти
На второй фотографии слуга народа Олександр Литвинов пытается вытолкнуть из задницы анальный шарик.
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15.09.2020 22:00 Відповісти
Роман Іванісов йде під руку зі "слугою народу".Джерело: https://censor.net/ua/p3219456

изнасиловал, подарил цветы, бинго, вопрос исчерпан
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15.09.2020 22:04 Відповісти
Когда уже Кива надрочится? Это блин после него уборщицам Верховной Зрады вытирать какие-то патёки на стенах уборной
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15.09.2020 22:06 Відповісти
Гео Лерос демонструє щось Антону Яценку і колезі з СН.Джерело: https://censor.net/ua/p3219456

смотрите парни, какой зеля пдрст!
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15.09.2020 22:07 Відповісти
Олександр Куницький (СН) щось шепоче Лесі Забуранній (СН)Джерело: https://censor.net/ua/p3219456

солнышко, ты не смотри что я маленький,хозяйство у меня большое

Леся такая:
-зеля тоже хвалился
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15.09.2020 22:10 Відповісти
Людмила Буймістер вообще пздц в черном кожане. И этих пздцов мы с вами, дорогие киевляне, понавыбирали в Киеве. А сейчас у нас вообще летающий пздц летит в меры. Пора сказать окончательный, решительный и бесповоротный СТОП новой украинской политике от зелёных...
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15.09.2020 22:13 Відповісти
А Ківа дійсно хворий. Він хоче обнять нєобьятноє, впіхнути *********** та оплодотворити все оплодотвориме.
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16.09.2020 02:18 Відповісти
просто, примітив скурвлений.
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16.09.2020 13:33 Відповісти
Леся ,не задави куницького своїми цицьками...а то буде згорів іще один на роботі...
Р.С.хочу працювати в парламенті.....хай мене візьмуть...
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16.09.2020 06:05 Відповісти
це як з того анекдоту про бюстгальтери:"мадам, рюкзаки в соседнем отделе"
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16.09.2020 11:45 Відповісти
Стефанчуку надо шить маску по его размеру.
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16.09.2020 07:34 Відповісти
Пробачте, джентельмени, а що Куни-цький вижив? МЧС не знадобилось? "Армата" відступила?
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16.09.2020 09:08 Відповісти
Ого, у нас в Раде есть Рагнар Лодброк
Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у "слуг народу" і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня - Цензор.НЕТ 1536
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16.09.2020 10:37 Відповісти
достали эти рожи вечно небритые.. такое ощущение что боярская дума при Иване 3.
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16.09.2020 11:11 Відповісти
По уровню развития - те самые бояре и есть.
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16.09.2020 16:27 Відповісти
серпентарий сплошной. . главное что лица не искажены интеллектом .

интересно, кто голосовал за этих дегенератов?
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16.09.2020 11:41 Відповісти
Кива, по ходу, самый честный. Даже вид не делает, что работает.
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16.09.2020 14:55 Відповісти
Гадюче кубло.......
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16.09.2020 15:31 Відповісти
Сегодня бенефис насильника в ВР.
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16.09.2020 18:56 Відповісти
Какие они все жирные
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05.11.2020 18:23 Відповісти
 
 