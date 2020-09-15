Ківа і сторіз оголених дівчат, Яценко в гостях у "слуг народу" і Куницький, який шепоче на вухо Забуранній, - робота ВР 15 вересня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 вересня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання з оголошеннями, заявами, повідомленнями, пропозиціями виступили представники депутатських фракцій і груп.

Після закінчення виступів перед нардепами виступила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Зокрема, вона заявила: "Підстав для оголошення про підозру "слузі народу" Юрченку поки недостатньо". Також Генпрокурор повідомила, що у "справі вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження. Разом з тим, Венедіктова заявила, що матеріалів від НАБУ щодо суддів ОАСК у неї досі немає.

Далі Рада ухвалила заяву щодо ситуації в Білорусі. Потім парламент скасував довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах. Також народні депутати запропонували допустити в район ООС на Донбасі дізнавачів, слідчих і прокурорів.

Разом з тим, Рада провалила законопроєкт про безпеку донорської крові.

Тим часом, звільнені з полону найманців РФ і родичі загиблих воїнів пікетували Раду: "Коли закон про воєнних злочинців буде на часі?".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" Володимир Ватрас із колегою.

Роман Іванісов (позафракційний) і Олександр Литвинов ("Слуга народу", сміється) з колегами.

Ігор Гузь ("За майбутнє")

Виключений із СН Гео Лерос і Артем Дмитрук (СН)





Глава фракції "Голос" Сергій Рахманін і співголова фракції ЄС Артур Герасимов.

Антон Яценко ("За майбутнє") спілкується зі "слугами народу".

Спікер ВР Дмитро Разумков і глава фракції СН Давид Арахамія.





Перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук і Сергій Кальченко (СН).

"Слуги народу": Богдан Яременко (сидить), Артем Дмитрук (з бородою).

Сектор "ЄС": Петро Порошенко, Артур Герасимов та Ірина Геращенко.

Ілля Ківа (ОПЗЖ) переглядає у фейсбуці сторіз оголених дівчат.





Руслан Стефанчук з колегою.





"Слуги народу" на чолі з Олександром Корнієнком пильно вивчають щось на ноутбуці.

Роман Іванісов йде під руку зі "слугою народу".





Гео Лерос демонструє щось Антону Яценку і колезі з СН.





Олександр Куницький (СН) щось шепоче Лесі Забуранній (СН)





"Слуги народу": Артем Культенко і Людмила Буймістер.

Фото: Цензор.НЕТ