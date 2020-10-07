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Новости Бюджет-2021
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Субсидии вообще не сокращаются, происходит экономия, - "слуга народа" Гетманцев

Субсидии вообще не сокращаются, происходит экономия, -

Ни размер субсидий, ни перечень лиц, получающих субсидии, не сокращается - происходит математический пересчет сумм, выделяемых на субсидии, таким образом произошла экономия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK, об этом заявил народный депутат ( "Слуга народа"), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Парламентарий прокомментировал одобренные президентом Украины Владимиром Зеленским изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предусматривают сокращение расходов на субсидии. По мнению  Гетманцева, не следует преувеличивать значение этого решения.

"На самом деле субсидии не сокращаются вообще. Люди, которые получали субсидии в начале года, они так же будут получать субсидии и сейчас. Ни размер субсидий, ни перечень лиц, получающих субсидии, не сокращается ... Происходит просто математический пересчет сумм, выделяемых на субсидии. Там произошла экономия, экономия за счет определенных процессов, которые происходят в обществе, - это увеличение минимальной заработной платы, например. Увеличение минимальной заработной платы предусматривает повышение доходов населения. На соответствующую сумму уменьшаются субсидии", - отметил Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин уменьшил на 756,9 млн грн расходы на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

Напомним, Кабинет Министров Украины заложил 36,6 млрд грн расходов на субсидии в проект государственного бюджета на 2021 г. Отмечается, что расходы предусмотрены по статье "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в наличной форме". Известно, что на выплаты субсидий правительство предлагает выделить на 27 млрд грн (6,9%) меньше, чем в 2020 году. В госбюджете текущего года на субсидии было заложено 39,3 млрд грн.

бюджет (4840) субсидия (624) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+24
Ни размер субсидий, ни перечень лиц, получающих субсидии, не сокращается - происходит математический пересчет сумм, выделяемых на субсидии, таким образом произошла экономия.

Що за дурь? Кокс?
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07.10.2020 10:42 Ответить
+19
Просто откровенная сцанина.

"Гетманцев не кинул своих сотрудников на зарплаты, а просто произвел математический пересчет сумм и таким образом произошла экономия".
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07.10.2020 10:45 Ответить
+16
Хамски, вызывающе ссут народу в глаза.
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07.10.2020 10:46 Ответить
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не помер Данило , так болячка задавила !
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07.10.2020 10:42 Ответить
Ни размер субсидий, ни перечень лиц, получающих субсидии, не сокращается - происходит математический пересчет сумм, выделяемых на субсидии, таким образом произошла экономия.

Що за дурь? Кокс?
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07.10.2020 10:42 Ответить
Просто откровенная сцанина.

"Гетманцев не кинул своих сотрудников на зарплаты, а просто произвел математический пересчет сумм и таким образом произошла экономия".
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07.10.2020 10:45 Ответить
Хамски, вызывающе ссут народу в глаза.
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07.10.2020 10:46 Ответить
он только дунул он не соображает шо говорит))) в магазинах всё давно умножили на два, субсидия в марте была 26 грн. та шоб вы здохли всем коллективом шапито 95.
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07.10.2020 10:50 Ответить
Как ты заблуждаешься! Он соображает,ещё как соображает что говорит! Это:три стаканчика,а в одном из них-шарик.Напёрсточниками таких называют или шулерами
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07.10.2020 11:02 Ответить
Ні. Просто Гетманцев після виборів президента вважає українців безнадійно дурними.
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07.10.2020 11:09 Ответить
Но он ведь прав - разве умный народ выберет президентом круглого, законченного идиота!!!!
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07.10.2020 13:26 Ответить
На следующий год запланировано в госбюджете выделить на субсидии почти на 3 лярда меньше денег, перечень лиц получающих субсидии не уменьшилось, размер субсидии тоже не уменьшился, вот таким образом так просто, математически , происходит економия, и без всякой дури.Оцени красоту игры. Кстати, на етот год тоже так економили
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07.10.2020 11:18 Ответить
скоротити би їм всім політичного віку...
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07.10.2020 10:43 Ответить
геронтологічного...
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07.10.2020 10:50 Ответить
А наразі вони скорочують нам фізичного віку.
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07.10.2020 11:35 Ответить
Тада.
Это тот самый Гетманцев, который кидал сотрудников своей компании на зарплаты и тупо не платил по договорам.

Великий экономщик.
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07.10.2020 10:43 Ответить
"Субсидии вообще не сокращаются, происходит экономия, - "слуга народа" - Мы народ не грабим. Просто избавляем от денег.
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07.10.2020 10:44 Ответить
Народ богатеет с каждым днем и просто некому платить те субсидии
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07.10.2020 11:20 Ответить
И ,ведь, врет и не краснеет! Мне в октябре меньше, чем в сентябре на 40 гр.... Одна радость -пересидент отменил ограничения по зряплате своей своре! Эпоха бедности кончилась!?
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07.10.2020 10:45 Ответить
**** Коломойского
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07.10.2020 10:45 Ответить
Если экономия не есть сокращение, то видимо, верно и обратное: сокращение не есть экономия. А если это так, то это банальный грабеж. У мамы в прошлом году отобрали 500 грн субсидии. Если верить этому зеленому уродцу, это математика. Но только в гробу я видал таких математиков. Зебилье, а вы шо думаете по поводу математических законов?
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07.10.2020 10:54 Ответить
Гетманцев изобрел новую, неведомую человечеству, математику.
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07.10.2020 10:57 Ответить
перевожу на обычный язык сказанное:"мы не украли, мы позаимствовали"
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07.10.2020 10:58 Ответить
"Ни размер субсидий, ни перечень лиц, получающих субсидии, не сокращается - происходит математический пересчет сумм, выделяемых на субсидии." - Новое слово в математике! От перестановки слагаемых меняется сумма! Подлые, лживые зеканальи просто глумятся!
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07.10.2020 11:01 Ответить
Это и есть "зеленая математика"
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07.10.2020 11:04 Ответить
эпоха бедности все.
с чем вас зебараны и поздравляю. жри...те
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07.10.2020 11:03 Ответить
Я думаю, что 73% биомассы поняли, что он сказал.
Это ж только на понятном для них языке сказано.
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07.10.2020 11:06 Ответить
цирковой диалект очень сложный, мне приходится несколько раз перечитывать, чтоб понять этот бред.
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07.10.2020 12:29 Ответить
Какое жалкое,ничтожное существо этот гетьманцев
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07.10.2020 11:07 Ответить
_Не гораздо ли ничтожней народ, что терпит у власти таких мразей и врагов народа? Вот вопрос.
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07.10.2020 11:15 Ответить
У народа дома работает телевизор,а мозги-нет У меня двор на три дома((3 девятиэтажки-15 парадных) сегодня ждут-не дождутся депутата горсовета от жопоблока Других эта толпа не знает и не хочет знать За совком просто плачут(я не преувеличиваю)-это ЖАХ!
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07.10.2020 11:38 Ответить
он сам понял что сказал?
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07.10.2020 11:44 Ответить
Я вообще против субсидий. Раз число субсидиантов не уменьшилось - Гетманцев плохой реформатор
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07.10.2020 11:47 Ответить
Субсидии ... не сокращаются, происходит экономия , - "слуга народа" Гетманцев
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07.10.2020 12:04 Ответить
Международные резервы Украины за сентябрь сократились на $2,5 млрд, - НБУ
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07.10.2020 12:26 Ответить
Я поражаюсь изощрённому словоблудию этих уродов! Зря недооценивали методологию трускавецкой бурсы.
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07.10.2020 12:42 Ответить
Совсем не следит за своей речью этот дебил Гетманцев!!
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07.10.2020 13:28 Ответить
Где же они таких дебилов нашли?!
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07.10.2020 14:15 Ответить
Скорей они держат за дебилов тех, кому такое говорят. Твари.
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07.10.2020 14:49 Ответить
Ну гений 😂😂😂
"на самом деле субсидии не сокращаются вообще...размер субсидий ....не сокращается" и далее по тексту "Увеличение минимальной заработной платы предусматривает повышение доходов населения. На соответствующую сумму уменьшаются субсидии", - отметил Гетманцев...
А "повышение доходов у населения" мы все почувствовали на себе...
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07.10.2020 22:18 Ответить
 
 