Субсидии вообще не сокращаются, происходит экономия, - "слуга народа" Гетманцев

Ни размер субсидий, ни перечень лиц, получающих субсидии, не сокращается - происходит математический пересчет сумм, выделяемых на субсидии, таким образом произошла экономия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK, об этом заявил народный депутат ( "Слуга народа"), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Парламентарий прокомментировал одобренные президентом Украины Владимиром Зеленским изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предусматривают сокращение расходов на субсидии. По мнению Гетманцева, не следует преувеличивать значение этого решения.

"На самом деле субсидии не сокращаются вообще. Люди, которые получали субсидии в начале года, они так же будут получать субсидии и сейчас. Ни размер субсидий, ни перечень лиц, получающих субсидии, не сокращается ... Происходит просто математический пересчет сумм, выделяемых на субсидии. Там произошла экономия, экономия за счет определенных процессов, которые происходят в обществе, - это увеличение минимальной заработной платы, например. Увеличение минимальной заработной платы предусматривает повышение доходов населения. На соответствующую сумму уменьшаются субсидии", - отметил Гетманцев.

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Напомним, Кабинет Министров Украины заложил 36,6 млрд грн расходов на субсидии в проект государственного бюджета на 2021 г. Отмечается, что расходы предусмотрены по статье "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в наличной форме". Известно, что на выплаты субсидий правительство предлагает выделить на 27 млрд грн (6,9%) меньше, чем в 2020 году. В госбюджете текущего года на субсидии было заложено 39,3 млрд грн.