Субсидії взагалі не скорочуються, відбувається економія, - "слуга народу" Гетманцев

Ні розмір субсидії, ні перелік осіб, які отримують субсидії, не скорочується - відбувається математичний перерахунок сум, що виділяються на субсидії, таким чином відбулася економія.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZIK, про це заявив народний депутат ("Слуга народу"), голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Парламентар прокоментував схвалені президентом України Володимиром Зеленським зміни до державного бюджету на 2020 рік, які передбачають скорочення видатків на субсидії. На думку Данила Гетманцева, не слід перебільшувати значення цього рішення.

"Насправді субсидії не скорочуються взагалі. Люди, які отримували субсидї на початку року, вони так само будуть отримувати субсидії і зараз. Ані розмір субсидій, ані перелік осіб, які отримують субсидії, не скорочується... Відбувається просто математичний перерахунок сум, які виділяються на субсидії. Там відбулася економія. Економія за рахунок певних процесів, які відбуваються у суспільстві, – це збільшення мінімальної заробітної плати, наприклад. Збільшення мінімальної заробітної плати передбачає підвищення доходів населення. На відповідну суму зменшуються субсидії", – зазначив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України заклав 36,6 млрд грн видатків на субсидії в проєкті державного бюджету на 2021 рік. Зазначається, що видатки передбачені за статтею "Виплата пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в готівковій формі". Відомо, що на виплати субсидій уряд пропонує виділити на 2,7 млрд грн (6,9%) менше, ніж у 2020 році. У держбюджеті поточного року на субсидії було закладено 39,3 млрд грн.