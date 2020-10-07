УКР
Субсидії взагалі не скорочуються, відбувається економія, - "слуга народу" Гетманцев

Ні розмір субсидії, ні перелік осіб, які отримують субсидії, не скорочується - відбувається математичний перерахунок сум, що виділяються на субсидії, таким чином відбулася економія.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZIK, про це заявив народний депутат ("Слуга народу"), голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Парламентар прокоментував схвалені президентом України Володимиром Зеленським зміни до державного бюджету на 2020 рік, які передбачають скорочення видатків на субсидії. На думку Данила Гетманцева, не слід перебільшувати значення цього рішення.

"Насправді субсидії не скорочуються взагалі. Люди, які отримували субсидї на початку року, вони так само будуть отримувати субсидії і зараз. Ані розмір субсидій, ані перелік осіб, які отримують субсидії, не скорочується... Відбувається просто математичний перерахунок сум, які виділяються на субсидії. Там відбулася економія. Економія за рахунок певних процесів, які відбуваються у суспільстві, – це збільшення мінімальної заробітної плати, наприклад. Збільшення мінімальної заробітної плати передбачає підвищення доходів населення. На відповідну суму зменшуються субсидії", – зазначив Данило Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зменшив на 756,9 млн грн витрати на виплату пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

Нагадаємо, Кабінет міністрів України заклав 36,6 млрд грн видатків на субсидії в проєкті державного бюджету на 2021 рік. Зазначається, що видатки передбачені за статтею "Виплата пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в готівковій формі". Відомо, що на виплати субсидій уряд пропонує виділити на 2,7 млрд грн (6,9%) менше, ніж у 2020 році. У держбюджеті поточного року на субсидії було закладено 39,3 млрд грн.

бюджет (3104) субсидія (1074) Гетманцев Данило (957)
Що за дурь? Кокс?
07.10.2020 10:42 Відповісти
Просто откровенная сцанина.

"Гетманцев не кинул своих сотрудников на зарплаты, а просто произвел математический пересчет сумм и таким образом произошла экономия".
07.10.2020 10:45 Відповісти
Хамски, вызывающе ссут народу в глаза.
07.10.2020 10:46 Відповісти
не помер Данило , так болячка задавила !
07.10.2020 10:42 Відповісти
Що за дурь? Кокс?
07.10.2020 10:42 Відповісти
Просто откровенная сцанина.

"Гетманцев не кинул своих сотрудников на зарплаты, а просто произвел математический пересчет сумм и таким образом произошла экономия".
07.10.2020 10:45 Відповісти
Хамски, вызывающе ссут народу в глаза.
07.10.2020 10:46 Відповісти
он только дунул он не соображает шо говорит))) в магазинах всё давно умножили на два, субсидия в марте была 26 грн. та шоб вы здохли всем коллективом шапито 95.
07.10.2020 10:50 Відповісти
Как ты заблуждаешься! Он соображает,ещё как соображает что говорит! Это:три стаканчика,а в одном из них-шарик.Напёрсточниками таких называют или шулерами
07.10.2020 11:02 Відповісти
Ні. Просто Гетманцев після виборів президента вважає українців безнадійно дурними.
07.10.2020 11:09 Відповісти
Но он ведь прав - разве умный народ выберет президентом круглого, законченного идиота!!!!
07.10.2020 13:26 Відповісти
На следующий год запланировано в госбюджете выделить на субсидии почти на 3 лярда меньше денег, перечень лиц получающих субсидии не уменьшилось, размер субсидии тоже не уменьшился, вот таким образом так просто, математически , происходит економия, и без всякой дури.Оцени красоту игры. Кстати, на етот год тоже так економили
07.10.2020 11:18 Відповісти
скоротити би їм всім політичного віку...
07.10.2020 10:43 Відповісти
геронтологічного...
07.10.2020 10:50 Відповісти
А наразі вони скорочують нам фізичного віку.
07.10.2020 11:35 Відповісти
Тада.
Это тот самый Гетманцев, который кидал сотрудников своей компании на зарплаты и тупо не платил по договорам.

Великий экономщик.
07.10.2020 10:43 Відповісти
"Субсидии вообще не сокращаются, происходит экономия, - "слуга народа" - Мы народ не грабим. Просто избавляем от денег.
07.10.2020 10:44 Відповісти
Народ богатеет с каждым днем и просто некому платить те субсидии
07.10.2020 11:20 Відповісти
И ,ведь, врет и не краснеет! Мне в октябре меньше, чем в сентябре на 40 гр.... Одна радость -пересидент отменил ограничения по зряплате своей своре! Эпоха бедности кончилась!?
07.10.2020 10:45 Відповісти
**** Коломойского
07.10.2020 10:45 Відповісти
Если экономия не есть сокращение, то видимо, верно и обратное: сокращение не есть экономия. А если это так, то это банальный грабеж. У мамы в прошлом году отобрали 500 грн субсидии. Если верить этому зеленому уродцу, это математика. Но только в гробу я видал таких математиков. Зебилье, а вы шо думаете по поводу математических законов?
07.10.2020 10:54 Відповісти
Гетманцев изобрел новую, неведомую человечеству, математику.
07.10.2020 10:57 Відповісти
перевожу на обычный язык сказанное:"мы не украли, мы позаимствовали"
07.10.2020 10:58 Відповісти
"Ни размер субсидий, ни перечень лиц, получающих субсидии, не сокращается - происходит математический пересчет сумм, выделяемых на субсидии." - Новое слово в математике! От перестановки слагаемых меняется сумма! Подлые, лживые зеканальи просто глумятся!
07.10.2020 11:01 Відповісти
Это и есть "зеленая математика"
07.10.2020 11:04 Відповісти
эпоха бедности все.
с чем вас зебараны и поздравляю. жри...те
07.10.2020 11:03 Відповісти
Я думаю, что 73% биомассы поняли, что он сказал.
Это ж только на понятном для них языке сказано.
07.10.2020 11:06 Відповісти
цирковой диалект очень сложный, мне приходится несколько раз перечитывать, чтоб понять этот бред.
07.10.2020 12:29 Відповісти
Какое жалкое,ничтожное существо этот гетьманцев
07.10.2020 11:07 Відповісти
_Не гораздо ли ничтожней народ, что терпит у власти таких мразей и врагов народа? Вот вопрос.
07.10.2020 11:15 Відповісти
У народа дома работает телевизор,а мозги-нет У меня двор на три дома((3 девятиэтажки-15 парадных) сегодня ждут-не дождутся депутата горсовета от жопоблока Других эта толпа не знает и не хочет знать За совком просто плачут(я не преувеличиваю)-это ЖАХ!
07.10.2020 11:38 Відповісти
он сам понял что сказал?
07.10.2020 11:44 Відповісти
Я вообще против субсидий. Раз число субсидиантов не уменьшилось - Гетманцев плохой реформатор
07.10.2020 11:47 Відповісти
Субсидии ... не сокращаются, происходит экономия , - "слуга народа" Гетманцев
07.10.2020 12:04 Відповісти
Международные резервы Украины за сентябрь сократились на $2,5 млрд, - НБУ
07.10.2020 12:26 Відповісти
Я поражаюсь изощрённому словоблудию этих уродов! Зря недооценивали методологию трускавецкой бурсы.
07.10.2020 12:42 Відповісти
Совсем не следит за своей речью этот дебил Гетманцев!!
07.10.2020 13:28 Відповісти
Где же они таких дебилов нашли?!
07.10.2020 14:15 Відповісти
Скорей они держат за дебилов тех, кому такое говорят. Твари.
07.10.2020 14:49 Відповісти
Ну гений 😂😂😂
"на самом деле субсидии не сокращаются вообще...размер субсидий ....не сокращается" и далее по тексту "Увеличение минимальной заработной платы предусматривает повышение доходов населения. На соответствующую сумму уменьшаются субсидии", - отметил Гетманцев...
А "повышение доходов у населения" мы все почувствовали на себе...
07.10.2020 22:18 Відповісти
 
 