Контактирующие с Зеленским лица будут проходить регулярный ИФА-скрининг, - приказ Минздрава

Лица, контактирующие с президентом Украины, буду проходить регулярное ИФА-тестирование.

Об этом говорится в обновленных стандартах Минздрава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на приказ министерства №2122.

В частности в документе говорится, что регулярный ИФА-скрининг должны проходить:

- медицинские работники, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам или ухаживающие за пациентами, больными COVID-19 в условиях стационара,

- работники лабораторий, работающих с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов с COVID-19

- работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающие участие во вскрытии тела, в том числе во взятии образцов,

другие медицинские и фармацевтические работники,

- работники Национальной полиции, Службы безопасности Президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, имеющие непосредственный контакт с Президентом Украины,

- работники Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Госпродпотребслужбы, призывники, военнослужащие, работники учреждений закрытого типа, социальные работники.

Также ИФА-тестирования остается обязательным для пациентов при плановой госпитализации в больницы.

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