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Новости Коронавирус и карантин
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Контактирующие с Зеленским лица будут проходить регулярный ИФА-скрининг, - приказ Минздрава

Контактирующие с Зеленским лица будут проходить регулярный ИФА-скрининг, - приказ Минздрава

Лица, контактирующие с президентом Украины, буду проходить регулярное ИФА-тестирование.

Об этом говорится в обновленных стандартах Минздрава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на приказ министерства №2122.

В частности в документе говорится, что регулярный ИФА-скрининг должны проходить:

- медицинские работники, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам или ухаживающие за пациентами, больными COVID-19 в условиях стационара,
- работники лабораторий, работающих с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов с COVID-19
- работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающие участие во вскрытии тела, в том числе во взятии образцов,
другие медицинские и фармацевтические работники,
- работники Национальной полиции, Службы безопасности Президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, имеющие непосредственный контакт с Президентом Украины,
- работники Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Госпродпотребслужбы, призывники, военнослужащие, работники учреждений закрытого типа, социальные работники.

Также ИФА-тестирования остается обязательным для пациентов при плановой госпитализации в больницы.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20940) карантин (16729) Минздрав (4904) тестирование (496) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Зачем?
У него же жена уже болела. Проверьте его на наличие антител и не тратьте тысячи тестов, купленных на деньги налогоплательшиков, на ежедневное тестирование трущихся возле него.
Не зря их женщина в Черновцах проклинала.
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07.10.2020 10:47 Ответить
+15
Там на IQ тест делать надо.
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07.10.2020 10:48 Ответить
+13
Стесняюсь спросить: а этот ИФА-скрининг будут делать ДО контакта с Членогрем или ПОСЛЕ, хто в курсе ???
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07.10.2020 10:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Береите бубочку, он у нас один.
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07.10.2020 10:45 Ответить
а шо такое ИФА?
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07.10.2020 10:46 Ответить
Иммуноферментный АнаЛиз..
))
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07.10.2020 10:54 Ответить
я так и думал...
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07.10.2020 11:00 Ответить
Стесняюсь спросить: а этот ИФА-скрининг будут делать ДО контакта с Членогрем или ПОСЛЕ, хто в курсе ???
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07.10.2020 10:47 Ответить
после )))) буба токсичен ))))))
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07.10.2020 10:49 Ответить
Зачем?
У него же жена уже болела. Проверьте его на наличие антител и не тратьте тысячи тестов, купленных на деньги налогоплательшиков, на ежедневное тестирование трущихся возле него.
Не зря их женщина в Черновцах проклинала.
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07.10.2020 10:47 Ответить
не ищите логики )))) там где ее никогда не будет
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07.10.2020 10:50 Ответить
так коряво написано...что получается сам бубуочка - источник ужасной инфекции... и все кто, был рядом уже засопливлены и должны проходить тесты ))))
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07.10.2020 10:48 Ответить
"источник ужасной инфекции"

Таки да, бубачка источник ужасной инфекции. Усирается часто.

Шел 2021 год. В мире свирепствовал кишечный вирус UsRAL-21.
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Носить маски уже не обязательно, но почему-то стали популярными противогазы.
Какие-то хомячки съели в Госрезерве стратегический запас подгузников.
Платные туалеты резко увеличили доходы и стали основным стимулятором роста ВВП.
Президент не может лично встречать самолеты с памперсами из Китая по причине острой стадии заболевания.
Городская канализация не справляется с волнами свирепствующей панднмии.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19
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07.10.2020 10:52 Ответить
Там на IQ тест делать надо.
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07.10.2020 10:48 Ответить
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07.10.2020 10:49 Ответить
Шоооо?!
Таки вже треба??!
Мойдодир в дупо..ойц..допомогу!
🤣
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07.10.2020 10:51 Ответить
ИФА-скрининг/ Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют .......диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
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07.10.2020 10:52 Ответить
скриня знаю, а шо такое "скрининг"?
вопрос про шотакое ИФА еще актуален.
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07.10.2020 10:56 Ответить
про ИФА вопрос закрыт навсегда, но не для короткоствола
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07.10.2020 11:02 Ответить
За прикладом - хай в бункері засяде...
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07.10.2020 11:03 Ответить
Лица, контактирующие с президентом Украины, буду проходить регулярное ИФА-тестирование.

За чей счет ?
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07.10.2020 11:09 Ответить
хто заказывает, тот и платит
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07.10.2020 11:11 Ответить
А чеки можна глянуть ?
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07.10.2020 11:13 Ответить
на что, на обмен жидкостями лица с бубой?
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07.10.2020 11:16 Ответить
какие чеки?
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07.10.2020 11:18 Ответить
За оплату услуг .
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07.10.2020 11:24 Ответить
в ОПу
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07.10.2020 11:25 Ответить
А шо, маски и дистанция уже не помогают? Зачем с соплей так близко находиться?
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07.10.2020 11:21 Ответить
в том то и дело, шо если сопли, то не ковид
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07.10.2020 11:22 Ответить
Я зелю имею в виду. Да и в симптомы сопли уже добавили. Чего там еще в симптомах нет?
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07.10.2020 11:29 Ответить
понял
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07.10.2020 11:30 Ответить
кста, а потерю обоняния из симптомов не убрали?
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07.10.2020 11:34 Ответить
Сопли добавили - потерю обоняния не убрали. Потеря обоняния при соплях - нате вам ковид.
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07.10.2020 11:36 Ответить
Оно ж хотело заразиться?! Так пусть заразится, чего там... желание презЕдента...
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07.10.2020 11:28 Ответить
Нее, кому-кому, а ему уж точно никто не поверит, вот и создают видимость защиты.
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07.10.2020 11:30 Ответить
А-а-а. имбурде. ))) Тогда пусть.
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07.10.2020 11:31 Ответить
Какие проблемы? Маску на морду -- и всех делов!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3300988.html Статья в Дейли Мейл

Наконец написали то, что и так было понятно любому здравомыслящему человеку без диплома вирусолога: вирус не может передаться через кнопку лифта, дверную ручку или глаза: только воздушно-капельным путем, как написано во всех старинных учебниках, похеренных нынешним экзальтированным зелёным поколением тик-ток.
Не буду тегать экс-френдов, писавших, что я поехал кукухой, когда писал то же самое в апреле: поноса им до конца пандемии; я ничего не забыл, я злопамятный.
А.Алехин

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8804811/You-catch-coronavirus-door-handles-Virus-doesnt-spread-surfaces-research-says.html?ito=native_share_article-masthead
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07.10.2020 11:30 Ответить
Маски - до одного места.
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07.10.2020 11:38 Ответить
Может тебе и до одного... А до какого?
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07.10.2020 19:38 Ответить
А просто посадить в бункер,не? И хай нэ вылазыть.
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07.10.2020 11:32 Ответить
на растов краще
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07.10.2020 11:38 Ответить
2020-ый астанавись...
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07.10.2020 12:09 Ответить
А для всех остальных "вы тоже все президенты" это будет стоить 1200-1500 гривен...
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07.10.2020 22:22 Ответить
верно.
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08.10.2020 02:33 Ответить
 
 