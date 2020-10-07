Контактирующие с Зеленским лица будут проходить регулярный ИФА-скрининг, - приказ Минздрава
Лица, контактирующие с президентом Украины, буду проходить регулярное ИФА-тестирование.
Об этом говорится в обновленных стандартах Минздрава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на приказ министерства №2122.
В частности в документе говорится, что регулярный ИФА-скрининг должны проходить:
- медицинские работники, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам или ухаживающие за пациентами, больными COVID-19 в условиях стационара,
- работники лабораторий, работающих с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов с COVID-19
- работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающие участие во вскрытии тела, в том числе во взятии образцов,
другие медицинские и фармацевтические работники,
- работники Национальной полиции, Службы безопасности Президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, имеющие непосредственный контакт с Президентом Украины,
- работники Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Госпродпотребслужбы, призывники, военнослужащие, работники учреждений закрытого типа, социальные работники.
Также ИФА-тестирования остается обязательным для пациентов при плановой госпитализации в больницы.
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))
У него же жена уже болела. Проверьте его на наличие антител и не тратьте тысячи тестов, купленных на деньги налогоплательшиков, на ежедневное тестирование трущихся возле него.
Не зря их женщина в Черновцах проклинала.
Таки да, бубачка источник ужасной инфекции. Усирается часто.
Шел 2021 год. В мире свирепствовал кишечный вирус UsRAL-21.
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Носить маски уже не обязательно, но почему-то стали популярными противогазы.
Какие-то хомячки съели в Госрезерве стратегический запас подгузников.
Платные туалеты резко увеличили доходы и стали основным стимулятором роста ВВП.
Президент не может лично встречать самолеты с памперсами из Китая по причине острой стадии заболевания.
Городская канализация не справляется с волнами свирепствующей панднмии.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19
Таки вже треба??!
Мойдодир в дупо..ойц..допомогу!
🤣
вопрос про шотакое ИФА еще актуален.
За чей счет ?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3300988.html Статья в Дейли Мейл
Наконец написали то, что и так было понятно любому здравомыслящему человеку без диплома вирусолога: вирус не может передаться через кнопку лифта, дверную ручку или глаза: только воздушно-капельным путем, как написано во всех старинных учебниках, похеренных нынешним экзальтированным зелёным поколением тик-ток.
Не буду тегать экс-френдов, писавших, что я поехал кукухой, когда писал то же самое в апреле: поноса им до конца пандемии; я ничего не забыл, я злопамятный.
А.Алехин
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8804811/You-catch-coronavirus-door-handles-Virus-doesnt-spread-surfaces-research-says.html?ito=native_share_article-masthead