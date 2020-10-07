Особи, які контактують із Зеленським, проходитимуть регулярний ІФА-скринінг, - наказ МОЗ

Особи, які контактують з президентом України, будуть проходити регулярне ІФА-тестування.

Про це йдеться в оновлених стандартах МОЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на наказ міністерства №2122.

Зокрема в документі йдеться, що регулярний ІФА-скринінг мають проходити:

- медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу пацієнтам або доглядають за пацієнтами, хворими на COVID-19 в умовах стаціонару,

- працівники лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів з COVID-19,

- працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, в тому числі у взятті зразків,

- інші медичні і фармацевтичні працівники,

- працівники Національної поліції, Служби безпеки Президента України, Управління державної охорони та інших осіб, які мають безпосередній контакт з Президентом України,

- працівники Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Держпродспоживслужби, призовники, військовослужбовці, працівники установ закритого типу, соціальні працівники.

Також ІФА-тестування залишається обов'язковим для пацієнтів при плановій госпіталізації в лікарні.