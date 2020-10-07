УКР
Особи, які контактують із Зеленським, проходитимуть регулярний ІФА-скринінг, - наказ МОЗ

Особи, які контактують з президентом України, будуть проходити регулярне ІФА-тестування.

Про це йдеться в оновлених стандартах МОЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на наказ міністерства №2122.

Зокрема в документі йдеться, що регулярний ІФА-скринінг мають проходити:

- медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу пацієнтам або доглядають за пацієнтами, хворими на COVID-19 в умовах стаціонару,

- працівники лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів з COVID-19,

- працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, в тому числі у взятті зразків,

- інші медичні і фармацевтичні працівники,

- працівники Національної поліції, Служби безпеки Президента України, Управління державної охорони та інших осіб, які мають безпосередній контакт з Президентом України,

- працівники Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Держпродспоживслужби, призовники, військовослужбовці, працівники установ закритого типу, соціальні працівники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікування одного "важкого" хворого з COVID-19 коштує від 45 тис. грн, - Степанов

Також ІФА-тестування залишається обов'язковим для пацієнтів при плановій госпіталізації в лікарні.

+16
Зачем?
У него же жена уже болела. Проверьте его на наличие антител и не тратьте тысячи тестов, купленных на деньги налогоплательшиков, на ежедневное тестирование трущихся возле него.
Не зря их женщина в Черновцах проклинала.
07.10.2020 10:47 Відповісти
+15
Там на IQ тест делать надо.
07.10.2020 10:48 Відповісти
+13
Стесняюсь спросить: а этот ИФА-скрининг будут делать ДО контакта с Членогрем или ПОСЛЕ, хто в курсе ???
07.10.2020 10:47 Відповісти
Береите бубочку, он у нас один.
07.10.2020 10:45 Відповісти
а шо такое ИФА?
07.10.2020 10:46 Відповісти
Иммуноферментный АнаЛиз..
))
07.10.2020 10:54 Відповісти
я так и думал...
07.10.2020 11:00 Відповісти
Стесняюсь спросить: а этот ИФА-скрининг будут делать ДО контакта с Членогрем или ПОСЛЕ, хто в курсе ???
07.10.2020 10:47 Відповісти
после )))) буба токсичен ))))))
07.10.2020 10:49 Відповісти
Зачем?
У него же жена уже болела. Проверьте его на наличие антител и не тратьте тысячи тестов, купленных на деньги налогоплательшиков, на ежедневное тестирование трущихся возле него.
Не зря их женщина в Черновцах проклинала.
07.10.2020 10:47 Відповісти
не ищите логики )))) там где ее никогда не будет
07.10.2020 10:50 Відповісти
так коряво написано...что получается сам бубуочка - источник ужасной инфекции... и все кто, был рядом уже засопливлены и должны проходить тесты ))))
07.10.2020 10:48 Відповісти
"источник ужасной инфекции"

Таки да, бубачка источник ужасной инфекции. Усирается часто.

Шел 2021 год. В мире свирепствовал кишечный вирус UsRAL-21.
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Носить маски уже не обязательно, но почему-то стали популярными противогазы.
Какие-то хомячки съели в Госрезерве стратегический запас подгузников.
Платные туалеты резко увеличили доходы и стали основным стимулятором роста ВВП.
Президент не может лично встречать самолеты с памперсами из Китая по причине острой стадии заболевания.
Городская канализация не справляется с волнами свирепствующей панднмии.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19
07.10.2020 10:52 Відповісти
Там на IQ тест делать надо.
07.10.2020 10:48 Відповісти
07.10.2020 10:49 Відповісти
Шоооо?!
Таки вже треба??!
Мойдодир в дупо..ойц..допомогу!
🤣
07.10.2020 10:51 Відповісти
ИФА-скрининг/ Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют .......диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
07.10.2020 10:52 Відповісти
скриня знаю, а шо такое "скрининг"?
вопрос про шотакое ИФА еще актуален.
07.10.2020 10:56 Відповісти
про ИФА вопрос закрыт навсегда, но не для короткоствола
07.10.2020 11:02 Відповісти
За прикладом - хай в бункері засяде...
07.10.2020 11:03 Відповісти
Лица, контактирующие с президентом Украины, буду проходить регулярное ИФА-тестирование.

За чей счет ?
07.10.2020 11:09 Відповісти
хто заказывает, тот и платит
07.10.2020 11:11 Відповісти
А чеки можна глянуть ?
07.10.2020 11:13 Відповісти
на что, на обмен жидкостями лица с бубой?
07.10.2020 11:16 Відповісти
какие чеки?
07.10.2020 11:18 Відповісти
За оплату услуг .
07.10.2020 11:24 Відповісти
в ОПу
07.10.2020 11:25 Відповісти
А шо, маски и дистанция уже не помогают? Зачем с соплей так близко находиться?
07.10.2020 11:21 Відповісти
в том то и дело, шо если сопли, то не ковид
07.10.2020 11:22 Відповісти
Я зелю имею в виду. Да и в симптомы сопли уже добавили. Чего там еще в симптомах нет?
07.10.2020 11:29 Відповісти
понял
07.10.2020 11:30 Відповісти
кста, а потерю обоняния из симптомов не убрали?
07.10.2020 11:34 Відповісти
Сопли добавили - потерю обоняния не убрали. Потеря обоняния при соплях - нате вам ковид.
07.10.2020 11:36 Відповісти
Оно ж хотело заразиться?! Так пусть заразится, чего там... желание презЕдента...
07.10.2020 11:28 Відповісти
Нее, кому-кому, а ему уж точно никто не поверит, вот и создают видимость защиты.
07.10.2020 11:30 Відповісти
А-а-а. имбурде. ))) Тогда пусть.
07.10.2020 11:31 Відповісти
Какие проблемы? Маску на морду -- и всех делов!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3300988.html Статья в Дейли Мейл

Наконец написали то, что и так было понятно любому здравомыслящему человеку без диплома вирусолога: вирус не может передаться через кнопку лифта, дверную ручку или глаза: только воздушно-капельным путем, как написано во всех старинных учебниках, похеренных нынешним экзальтированным зелёным поколением тик-ток.
Не буду тегать экс-френдов, писавших, что я поехал кукухой, когда писал то же самое в апреле: поноса им до конца пандемии; я ничего не забыл, я злопамятный.
А.Алехин

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8804811/You-catch-coronavirus-door-handles-Virus-doesnt-spread-surfaces-research-says.html?ito=native_share_article-masthead
07.10.2020 11:30 Відповісти
Маски - до одного места.
07.10.2020 11:38 Відповісти
Может тебе и до одного... А до какого?
07.10.2020 19:38 Відповісти
А просто посадить в бункер,не? И хай нэ вылазыть.
07.10.2020 11:32 Відповісти
на растов краще
07.10.2020 11:38 Відповісти
2020-ый астанавись...
07.10.2020 12:09 Відповісти
А для всех остальных "вы тоже все президенты" это будет стоить 1200-1500 гривен...
07.10.2020 22:22 Відповісти
верно.
08.10.2020 02:33 Відповісти
 
 