Особи, які контактують із Зеленським, проходитимуть регулярний ІФА-скринінг, - наказ МОЗ
Особи, які контактують з президентом України, будуть проходити регулярне ІФА-тестування.
Про це йдеться в оновлених стандартах МОЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на наказ міністерства №2122.
Зокрема в документі йдеться, що регулярний ІФА-скринінг мають проходити:
- медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу пацієнтам або доглядають за пацієнтами, хворими на COVID-19 в умовах стаціонару,
- працівники лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів з COVID-19,
- працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, в тому числі у взятті зразків,
- інші медичні і фармацевтичні працівники,
- працівники Національної поліції, Служби безпеки Президента України, Управління державної охорони та інших осіб, які мають безпосередній контакт з Президентом України,
- працівники Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Держпродспоживслужби, призовники, військовослужбовці, працівники установ закритого типу, соціальні працівники.
Також ІФА-тестування залишається обов'язковим для пацієнтів при плановій госпіталізації в лікарні.
