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Новости Коронавирус и карантин
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Требованиям для смягчения карантина по-прежнему отвечает лишь Кировоградщина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Требованиям для смягчения карантина по-прежнему отвечает лишь Кировоградщина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 7 октября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Загруженность коек в целом по Украине составляет 58,3%.

Кроме того, заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Требованиям для смягчение карантина по-прежнему соответствует лишь Кировоградская область.

Также читайте: В Украине за сутки рекордные 4 753 новых случая COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

Требованиям для смягчения карантина по-прежнему отвечает лишь Кировоградщина, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4904) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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_Что-то странное, что-то здесь не так: одна Кировоградщина Д'артаньян, а все остальные - канальи...
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07.10.2020 10:57 Ответить
та давне "що не те" у назві від совкосталінського упиря, там і коронавірус не хоче жити
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07.10.2020 11:05 Ответить
А чому назву "Кіровоградщина" ще не декомунізовано?
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07.10.2020 11:25 Ответить
Почем всё ещё Кировоградщина это вопрос к верховной зраде Украины. Количество тестов за сутки стало намного меньше чем весной, потому и заболевших меньше (мне так кажется).
Расслабляться не стоит.
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07.10.2020 11:52 Ответить
может хватит говорить про смягчение при росте кривой почти каждый день?
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07.10.2020 22:11 Ответить
 
 