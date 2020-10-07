НАБУ планирует выдавать медали за борьбу с коррупцией

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит закупку нагрудных знаков "За весомый вклад в борьбу с коррупцией".

Как сообщает Цензор.НЕТ, НАБУ выложило на государственной тендерной платформе Prozorro лот на изготовление 10 таких медалей в числе прочих нагрудных знаков отличия.

"Нагрудный знак "За весомый вклад в борьбу с коррупцией" с миниатюрой в футляре и удостоверение к нему. Конечный срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 21.12.2020", - сообщается в описании на торговой площадке.

В общем же НАБУ заказало 70 сувенирных жетонов, 100 кожаных брелоков, 150 флешек и 150 нагрудных знаков с символикой НАБУ двумя лотами. Первый – на общую ожидаемую стоимость в 233 тысячи 500 гривен, и еще один лот – на 105 тысяч гривен.

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