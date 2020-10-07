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НАБУ планирует выдавать медали за борьбу с коррупцией

НАБУ планирует выдавать медали за борьбу с коррупцией

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит закупку нагрудных знаков "За весомый вклад в борьбу с коррупцией".

Как сообщает Цензор.НЕТ, НАБУ выложило на государственной тендерной платформе Prozorro лот на изготовление 10 таких медалей в числе прочих нагрудных знаков отличия.

"Нагрудный знак "За весомый вклад в борьбу с коррупцией" с миниатюрой в футляре и удостоверение к нему. Конечный срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 21.12.2020", - сообщается в описании на торговой площадке.

НАБУ планирует выдавать медали за борьбу с коррупцией 01

В общем же НАБУ заказало 70 сувенирных жетонов, 100 кожаных брелоков, 150 флешек и 150 нагрудных знаков с символикой НАБУ двумя лотами. Первый – на общую ожидаемую стоимость в 233 тысячи 500 гривен, и еще один лот – на 105 тысяч гривен.

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Автор: 

НАБУ (4233) награда (1819)


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Топ комментарии
+18
ага. трех степеней
1 степени - малый борцун
2 степени - борцун
3 степени - большой борцун
и орден вавия ссыкливого на зеленой ленте
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07.10.2020 11:05 Ответить
+12
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 6320
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07.10.2020 11:15 Ответить
+11
Повний здіпец!! Імітація боротьби з корупцією триває !!)))
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07.10.2020 11:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ага. трех степеней
1 степени - малый борцун
2 степени - борцун
3 степени - большой борцун
и орден вавия ссыкливого на зеленой ленте
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07.10.2020 11:05 Ответить
на банте!
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07.10.2020 11:18 Ответить
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 6311
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07.10.2020 11:19 Ответить
на подвязке )))
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07.10.2020 11:37 Ответить
с мечами!
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07.10.2020 11:42 Ответить
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 5817
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07.10.2020 11:32 Ответить
Кавалер всех степеней
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07.10.2020 11:33 Ответить
командор даже!
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07.10.2020 11:43 Ответить
ні це лядский цирк!
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07.10.2020 11:07 Ответить
Там де клоуни , там завжди цирк !!))
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07.10.2020 11:09 Ответить
Всего 10? Номинанты на медальку случаем не беня, зеля и компания?
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07.10.2020 11:06 Ответить
флешка - пусть 150 грн
брелок гривен 50
в сумме это 15000+5000=20000 грн
общая сумма "заказа" 338000
получается нагрудные знаки "почетный набуновец" и 70 жетонов стоят 318000 грн. охереть от наглости честно говоря можно
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07.10.2020 11:07 Ответить
медальку з ******** їм шурупом до лоба за такі заслуги
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07.10.2020 11:10 Ответить
Повний здіпец!! Імітація боротьби з корупцією триває !!)))
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07.10.2020 11:07 Ответить
совсем офигели... им мало зарплат??? премий и доплат?? 10 ведомств борцунов...
а за проигрыш коррупции - отбирать обратно зарплаты, квартиры и машины у них не думали??? ну раз не справились...
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07.10.2020 11:08 Ответить
геть не справедливе ствердження, що ці "копійки" на фоні медальок з потисканням руки самого Зе!віслюка чи незамінного Авакяна? Та й інформаційна затичка- Антоніна Геращенко, матиме про що балакати...
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07.10.2020 11:23 Ответить
Одень на люди такую медальку, и пиши заповіт.
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07.10.2020 11:08 Ответить
серьезный ход в борьбе с коррупцией)))) а почетные грамоты и переходящие вымпелы будут?
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07.10.2020 11:09 Ответить
І барабан ,на шию !!)))
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07.10.2020 11:10 Ответить
Только после орденов "за борьбу с Ковидом"!
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07.10.2020 11:09 Ответить
за перемогу...
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07.10.2020 11:12 Ответить
НАБУ планирует выдавать медали за борьбу с коррупцией - Цензор.НЕТ 9741
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07.10.2020 11:12 Ответить
Що поробиш, 95-ий квартал кермує !!)))
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07.10.2020 11:12 Ответить
Это точно..... А медаль ещё и из золота будет 😅😅
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07.10.2020 12:03 Ответить
Орден Сутулова с закруткой на спине
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07.10.2020 11:12 Ответить
Тю,блин-я не успеваю следить за этими шедевральными изобретениями
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07.10.2020 11:13 Ответить
Фантазіі параноїків неосяжні !!!)))
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07.10.2020 11:15 Ответить
Рішучі зелені рехворми набирают обертів !!!
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07.10.2020 11:14 Ответить
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 6320
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07.10.2020 11:15 Ответить
Як варіант:-
Буратина беспомощна лежал на поляне..
А над ним черными воронами кружили дятлы..
))
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07.10.2020 11:39 Ответить
Придурки
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07.10.2020 11:15 Ответить
А одному сипатому пианисту орден Сутулого с закруткой на спине
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 7138
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07.10.2020 11:18 Ответить
330 тыс на висюльки, притом большая часть достанется самым махровым хапугам которые максимум работают по мелкой шушуре а с крупной рыбы имеют свою долю. Где хоть одна посадка топ коррупционера за столько лет доблестной борьбы.
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07.10.2020 11:19 Ответить
Лучше деньгами...
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07.10.2020 11:19 Ответить
...медалі за поїмку корупціонерів - лікарів, вчителів, голів сільрад. А за поїмку суддів, міністрів, депутатів ВР, - вручатимуть піймані прокурорам НАБУ іменні кейси. Вперед за медалями, стережіться - карупціанєри!
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07.10.2020 11:19 Ответить
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 8598
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07.10.2020 11:20 Ответить
тонко
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07.10.2020 11:42 Ответить
І це лише початок невгамовної боротьби !!! Далі буде цікавіше , запасаймось поп-корном !!!))))
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07.10.2020 11:22 Ответить
Попкорна не хватит)
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07.10.2020 13:10 Ответить
ІБД
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07.10.2020 11:24 Ответить
Ага конфет сосательных накиньте
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07.10.2020 11:24 Ответить
https://twitter.com/SarganLarysa
https://twitter.com/SarganLarysa Лариса Сарган
https://twitter.com/SarganLarysa @SarganLarysa

Памятаєте, як лізибагуцькі влаштовували шоу під будинком Луценка?
Закидували дім і двір файєрами, розмальовували паркан, жили в наметах?
Що нинішня з дипломом?
Ніяк собі державний маєток не підбере.
Антико-ко-корупціонери навіть не пискнуть про свої «податки»...
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07.10.2020 11:25 Ответить
Не только медали но и пильги . Давно пора. На войне как на войне. У олигархов и феодалов свои силовые структуры. Это не самогонщиц гонять . А с ОПГ бороться
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07.10.2020 11:26 Ответить
Как услышу з-а медали и грамоты,сразу вспоминаю сраный совок... Неужели никто кроме меня это гавно так больше ненавидит ?
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07.10.2020 11:27 Ответить
Выдать всем Слугам Урода в обязательном порядке
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 4619
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07.10.2020 11:27 Ответить
Может с "колорадкой" для ясности?
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07.10.2020 11:45 Ответить
Бездарі і дармоїди. Лише кошти державні профукують.
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07.10.2020 11:28 Ответить
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07.10.2020 13:14 Ответить
Главное что медали есть, а коррупция, дело второе.

ЗЕленые обезьяны совсем с ума посходили...
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07.10.2020 11:30 Ответить
А Порошенці цілу жменю потрібно вручити!)
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07.10.2020 11:33 Ответить
Якщо з закруткою на спині..
Та нехай!!
🤣
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07.10.2020 11:33 Ответить
1 степень - За борьбу с коррупцией
2 степень - За отвагу при коррупции

3 степень - За взятие коррупции

4 степень - За освобождение коррупции
5 степень (высшая) - За победу коррупции
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07.10.2020 11:34 Ответить
6 степень(секретная)-За защиту коррупции.
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07.10.2020 13:18 Ответить
Засветят всех передовиков
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07.10.2020 11:34 Ответить
А скільки треба буде дати на лапу кадровику, щоби медаллю за боротьбу із корупцією нагородили?
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07.10.2020 11:37 Ответить
В стране порядок,благополучие и процветание.! Теперь можно и за " медальки " взяться.

Похоже на анекдотик:

- Николай Иванович, уже все коровы на ферме передохли.
- Да???... Жаль ! У меня было ещё столько идей.
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07.10.2020 11:38 Ответить
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 9801
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07.10.2020 11:39 Ответить
Совок крепчал
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07.10.2020 11:39 Ответить
Я весь ранятый на коррупционных фронтах !
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07.10.2020 11:41 Ответить
А посмертный мраморный бюст в галерее "Они боролись с коррупцией" будет?
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07.10.2020 11:43 Ответить
Будут просто по пояс закапывать,чтоб медальку было видно.
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07.10.2020 13:20 Ответить
Антикоррупционеры

Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!

Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.

Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…

Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!

Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.

Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
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07.10.2020 11:44 Ответить
Потужно, первую медаль, 0000000000000000000000, ветерану.ну, понимаете. Пэтрухе. 0000000000000000000001, Зеленскому, А вот Яныку - Х................ Ну, а потом по рангу, длинный список.
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07.10.2020 11:45 Ответить
Цікаво, а скільки вона буде коштувати?
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07.10.2020 11:54 Ответить
И грамоты, все как в ссср
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07.10.2020 12:03 Ответить
Угу.И вымпелы-"Ударник борьбы с коррупцией","Победитель капиталистического соревнования по искоренению коррупции" и т.д.
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07.10.2020 13:25 Ответить
Ну, наконец!
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07.10.2020 12:10 Ответить
Корупція це злочин проти держави та всіх її громадян. 1) садити з конфіскацією до третього коліна мінімум на 15 років; 2) примусово змінювати прізвище на "Хабарник" або на першій сторінці паспорта величезний штам з відповідним текстом; 3) позбавити закордонного паспорта і назавжди заборонити виїзд з країни; 4) позбавляти всіх дипломів, звань та державних нагород; 5) анулювати пенсійний стаж. Це так для початку. А ці зелені гандони будуть навішувати медальки за боротьбу з корупцією не покаравши жодного хабарника... Ох і кумедні ж ці блазні...
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07.10.2020 12:13 Ответить
может героя сразу?
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07.10.2020 12:20 Ответить
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 5229 "За весомый вклад в борьбу с коррупцией" Наши чиновники.
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07.10.2020 12:26 Ответить
Возьму деньгами.
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07.10.2020 13:16 Ответить
А мафиози будут отстреливать носителей медалек
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07.10.2020 13:16 Ответить
Охринеть!!!
Пора этих "борцов" уже разгонять к чертовой матери. Только бюджет проедают.
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07.10.2020 13:19 Ответить
Шикарно!
Борцуни з корупцією обвішають одне одного медальками за борцунство з корупцією. А корупціонерам те борцунство, як дощ черепасі.
Зате скільки грошей можна на медальках розпиляти!
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07.10.2020 13:28 Ответить
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07.10.2020 13:32 Ответить
А програма від Зе працює? "Здай корупціонера і отримай 10%" Лерос вже отримав, донести не може...
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07.10.2020 15:31 Ответить
 
 