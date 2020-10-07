УКР
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією

НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією

Національне антикорупційне бюро України проводить закупівлю нагрудних знаків "За вагомий внесок у боротьбу з корупцією".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, НАБУ виклало на державній тендерній платформі Prozorro лот на виготовлення 10-ти таких медалей серед інших нагрудних відзнак.

"Нагрудний знак "За вагомий внесок у боротьбу з корупцією" з мініатюрою у футлярі і посвідчення до нього. Кінцевий термін поставки товарів, виконання робіт або надання послуг: 21.12.2020", - повідомляється в описі на торговому майданчику.

НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією 01

Загалом НАБУ замовило 70 сувенірних жетонів, 100 шкіряних брелоків, 150 флешок і 150 нагрудних знаків із символікою НАБУ двома лотами. Перший - на загальну очікувану вартість у 233 тисячі 500 гривень, і ще один лот - на 105 тисяч гривень.

+18
ага. трех степеней
1 степени - малый борцун
2 степени - борцун
3 степени - большой борцун
и орден вавия ссыкливого на зеленой ленте
07.10.2020 11:05
+12
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 6320
07.10.2020 11:15
+11
Повний здіпец!! Імітація боротьби з корупцією триває !!)))
07.10.2020 11:07
07.10.2020 11:05
на банте!
07.10.2020 11:18
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 6311
07.10.2020 11:19
на подвязке )))
07.10.2020 11:37
с мечами!
07.10.2020 11:42
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 5817
07.10.2020 11:32
Кавалер всех степеней
07.10.2020 11:33
командор даже!
07.10.2020 11:43
ні це лядский цирк!
показати весь коментар
Там де клоуни , там завжди цирк !!))
показати весь коментар
Всего 10? Номинанты на медальку случаем не беня, зеля и компания?
показати весь коментар
флешка - пусть 150 грн
брелок гривен 50
в сумме это 15000+5000=20000 грн
общая сумма "заказа" 338000
получается нагрудные знаки "почетный набуновец" и 70 жетонов стоят 318000 грн. охереть от наглости честно говоря можно
07.10.2020 11:07
медальку з ******** їм шурупом до лоба за такі заслуги
показати весь коментар
Повний здіпец!! Імітація боротьби з корупцією триває !!)))
показати весь коментар
совсем офигели... им мало зарплат??? премий и доплат?? 10 ведомств борцунов...
а за проигрыш коррупции - отбирать обратно зарплаты, квартиры и машины у них не думали??? ну раз не справились...
07.10.2020 11:08
геть не справедливе ствердження, що ці "копійки" на фоні медальок з потисканням руки самого Зе!віслюка чи незамінного Авакяна? Та й інформаційна затичка- Антоніна Геращенко, матиме про що балакати...
показати весь коментар
Одень на люди такую медальку, и пиши заповіт.
показати весь коментар
серьезный ход в борьбе с коррупцией)))) а почетные грамоты и переходящие вымпелы будут?
показати весь коментар
І барабан ,на шию !!)))
показати весь коментар
07.10.2020 11:09
показати весь коментар
07.10.2020 11:12
показати весь коментар
НАБУ планирует выдавать медали за борьбу с коррупцией - Цензор.НЕТ 9741
показати весь коментар
Що поробиш, 95-ий квартал кермує !!)))
показати весь коментар
Это точно..... А медаль ещё и из золота будет 😅😅
показати весь коментар
Орден Сутулова с закруткой на спине
показати весь коментар
Тю,блин-я не успеваю следить за этими шедевральными изобретениями
показати весь коментар
Фантазіі параноїків неосяжні !!!)))
показати весь коментар
Рішучі зелені рехворми набирают обертів !!!
показати весь коментар
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 6320
показати весь коментар
Як варіант:-
Буратина беспомощна лежал на поляне..
А над ним черными воронами кружили дятлы..
))
07.10.2020 11:39
Придурки
показати весь коментар
А одному сипатому пианисту орден Сутулого с закруткой на спине
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 7138
07.10.2020 11:18
330 тыс на висюльки, притом большая часть достанется самым махровым хапугам которые максимум работают по мелкой шушуре а с крупной рыбы имеют свою долю. Где хоть одна посадка топ коррупционера за столько лет доблестной борьбы.
07.10.2020 11:19
Лучше деньгами...
07.10.2020 11:19
...медалі за поїмку корупціонерів - лікарів, вчителів, голів сільрад. А за поїмку суддів, міністрів, депутатів ВР, - вручатимуть піймані прокурорам НАБУ іменні кейси. Вперед за медалями, стережіться - карупціанєри!
07.10.2020 11:19
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 8598
показати весь коментар
тонко
показати весь коментар
І це лише початок невгамовної боротьби !!! Далі буде цікавіше , запасаймось поп-корном !!!))))
показати весь коментар
Попкорна не хватит)
показати весь коментар
ІБД
показати весь коментар
Ага конфет сосательных накиньте
показати весь коментар
https://twitter.com/SarganLarysa
https://twitter.com/SarganLarysa Лариса Сарган
https://twitter.com/SarganLarysa @SarganLarysa

Памятаєте, як лізибагуцькі влаштовували шоу під будинком Луценка?
Закидували дім і двір файєрами, розмальовували паркан, жили в наметах?
Що нинішня з дипломом?
Ніяк собі державний маєток не підбере.
Антико-ко-корупціонери навіть не пискнуть про свої «податки»...
07.10.2020 11:25
Не только медали но и пильги . Давно пора. На войне как на войне. У олигархов и феодалов свои силовые структуры. Это не самогонщиц гонять . А с ОПГ бороться
показати весь коментар
Как услышу з-а медали и грамоты,сразу вспоминаю сраный совок... Неужели никто кроме меня это гавно так больше ненавидит ?
показати весь коментар
Выдать всем Слугам Урода в обязательном порядке
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 4619
показати весь коментар
Может с "колорадкой" для ясности?
показати весь коментар
Бездарі і дармоїди. Лише кошти державні профукують.
показати весь коментар
Главное что медали есть, а коррупция, дело второе.

ЗЕленые обезьяны совсем с ума посходили...
показати весь коментар
А Порошенці цілу жменю потрібно вручити!)
показати весь коментар
Якщо з закруткою на спині..
Та нехай!!
🤣
показати весь коментар
1 степень - За борьбу с коррупцией
2 степень - За отвагу при коррупции

3 степень - За взятие коррупции

4 степень - За освобождение коррупции
5 степень (высшая) - За победу коррупции
показати весь коментар
6 степень(секретная)-За защиту коррупции.
показати весь коментар
Засветят всех передовиков
показати весь коментар
А скільки треба буде дати на лапу кадровику, щоби медаллю за боротьбу із корупцією нагородили?
показати весь коментар
В стране порядок,благополучие и процветание.! Теперь можно и за " медальки " взяться.

Похоже на анекдотик:

- Николай Иванович, уже все коровы на ферме передохли.
- Да???... Жаль ! У меня было ещё столько идей.
07.10.2020 11:38
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 9801
показати весь коментар
Совок крепчал
показати весь коментар
Я весь ранятый на коррупционных фронтах !
показати весь коментар
А посмертный мраморный бюст в галерее "Они боролись с коррупцией" будет?
показати весь коментар
Будут просто по пояс закапывать,чтоб медальку было видно.
показати весь коментар
Антикоррупционеры

Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!

Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.

Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…

Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!

Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.

Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
Потужно, первую медаль, 0000000000000000000000, ветерану.ну, понимаете. Пэтрухе. 0000000000000000000001, Зеленскому, А вот Яныку - Х................ Ну, а потом по рангу, длинный список.
07.10.2020 11:45
Цікаво, а скільки вона буде коштувати?
07.10.2020 11:54
И грамоты, все как в ссср
07.10.2020 12:03
Угу.И вымпелы-"Ударник борьбы с коррупцией","Победитель капиталистического соревнования по искоренению коррупции" и т.д.
07.10.2020 13:25
Ну, наконец!
07.10.2020 12:10
Корупція це злочин проти держави та всіх її громадян. 1) садити з конфіскацією до третього коліна мінімум на 15 років; 2) примусово змінювати прізвище на "Хабарник" або на першій сторінці паспорта величезний штам з відповідним текстом; 3) позбавити закордонного паспорта і назавжди заборонити виїзд з країни; 4) позбавляти всіх дипломів, звань та державних нагород; 5) анулювати пенсійний стаж. Це так для початку. А ці зелені гандони будуть навішувати медальки за боротьбу з корупцією не покаравши жодного хабарника... Ох і кумедні ж ці блазні...
07.10.2020 12:13
может героя сразу?
07.10.2020 12:20
НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 5229 "За весомый вклад в борьбу с коррупцией" Наши чиновники.
07.10.2020 12:26
Возьму деньгами.
07.10.2020 13:16
А мафиози будут отстреливать носителей медалек
07.10.2020 13:16
Охринеть!!!
Пора этих "борцов" уже разгонять к чертовой матери. Только бюджет проедают.
07.10.2020 13:19
Шикарно!
Борцуни з корупцією обвішають одне одного медальками за борцунство з корупцією. А корупціонерам те борцунство, як дощ черепасі.
Зате скільки грошей можна на медальках розпиляти!
07.10.2020 13:28
А програма від Зе працює? "Здай корупціонера і отримай 10%" Лерос вже отримав, донести не може...
07.10.2020 15:31
