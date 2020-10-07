НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією

Національне антикорупційне бюро України проводить закупівлю нагрудних знаків "За вагомий внесок у боротьбу з корупцією".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, НАБУ виклало на державній тендерній платформі Prozorro лот на виготовлення 10-ти таких медалей серед інших нагрудних відзнак.

"Нагрудний знак "За вагомий внесок у боротьбу з корупцією" з мініатюрою у футлярі і посвідчення до нього. Кінцевий термін поставки товарів, виконання робіт або надання послуг: 21.12.2020", - повідомляється в описі на торговому майданчику.

Загалом НАБУ замовило 70 сувенірних жетонів, 100 шкіряних брелоків, 150 флешок і 150 нагрудних знаків із символікою НАБУ двома лотами. Перший - на загальну очікувану вартість у 233 тисячі 500 гривень, і ще один лот - на 105 тисяч гривень.

Також читайте: Зеленський нагородив єврокомісара Мароша Шефчовича орденом Ярослава Мудрого