НАБУ планує видавати медалі за боротьбу з корупцією
Національне антикорупційне бюро України проводить закупівлю нагрудних знаків "За вагомий внесок у боротьбу з корупцією".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, НАБУ виклало на державній тендерній платформі Prozorro лот на виготовлення 10-ти таких медалей серед інших нагрудних відзнак.
"Нагрудний знак "За вагомий внесок у боротьбу з корупцією" з мініатюрою у футлярі і посвідчення до нього. Кінцевий термін поставки товарів, виконання робіт або надання послуг: 21.12.2020", - повідомляється в описі на торговому майданчику.
Загалом НАБУ замовило 70 сувенірних жетонів, 100 шкіряних брелоків, 150 флешок і 150 нагрудних знаків із символікою НАБУ двома лотами. Перший - на загальну очікувану вартість у 233 тисячі 500 гривень, і ще один лот - на 105 тисяч гривень.
1 степени - малый борцун
2 степени - борцун
3 степени - большой борцун
и орден вавия ссыкливого на зеленой ленте
брелок гривен 50
в сумме это 15000+5000=20000 грн
общая сумма "заказа" 338000
получается нагрудные знаки "почетный набуновец" и 70 жетонов стоят 318000 грн. охереть от наглости честно говоря можно
а за проигрыш коррупции - отбирать обратно зарплаты, квартиры и машины у них не думали??? ну раз не справились...
Буратина беспомощна лежал на поляне..
А над ним черными воронами кружили дятлы..
))
https://twitter.com/SarganLarysa Лариса Сарган
https://twitter.com/SarganLarysa @SarganLarysa
Памятаєте, як лізибагуцькі влаштовували шоу під будинком Луценка?
Закидували дім і двір файєрами, розмальовували паркан, жили в наметах?
Що нинішня з дипломом?
Ніяк собі державний маєток не підбере.
Антико-ко-корупціонери навіть не пискнуть про свої «податки»...
ЗЕленые обезьяны совсем с ума посходили...
Та нехай!!
🤣
2 степень - За отвагу при коррупции
3 степень - За взятие коррупции
4 степень - За освобождение коррупции
5 степень (высшая) - За победу коррупции
Похоже на анекдотик:
- Николай Иванович, уже все коровы на ферме передохли.
- Да???... Жаль ! У меня было ещё столько идей.
Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!
Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.
Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…
Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!
Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.
Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
Пора этих "борцов" уже разгонять к чертовой матери. Только бюджет проедают.
Борцуни з корупцією обвішають одне одного медальками за борцунство з корупцією. А корупціонерам те борцунство, як дощ черепасі.
Зате скільки грошей можна на медальках розпиляти!