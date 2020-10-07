За минувшие сутки в МВД 246 случаев COVID-19, умер один правоохранитель

Сегодня, 7 октября, лабораторно подтверждены 246 случаев коронавирусной болезни среди правоохранителей за минувшие сутки, от осложнений умер один работник МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Хмельницкой области (19), в Николаевской области (14) и г. Киев (+36).

С начала пандемии коронавирусом заболели 6 924 сотрудника МВД, выздоровели - 6 212, умерли - 17.

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