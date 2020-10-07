РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6823 посетителя онлайн
Новости
1 868 63

К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей

К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей

Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) прогнозирует подорожание хлеба и хлебобулочных изделий до конца нынешнего года на 10-15%.

Об этом сообщили в ассоциации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Пекари объясняют, что хлеб подорожает из-за роста стоимости к пшеницы, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Свою роль также сыграют девальвация гривни почти на 20% с начала 2020 года и рост минимальной заработной платы, уровень которой регулируется правительством.

Читайте на Цензор.НЕТ: Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты: больше всего цены выросли на яблоки, морковку и гречку. ИНФОГРАФИКА

"В целом в таких условиях есть все предпосылки говорить о повышении цен на 15-20%. Однако мы проводили неоднократные совещания с пекарским бизнесом и у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15%, цены не вырастут. Как минимум, мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба, поскольку предприятия понимают социальную составляющую этого бизнеса", - пояснил вице-президент ассоциации Юрий Дученко.

Также на Цензор.НЕТ: Табличка со сравнением цен в Украине и в Беларуси оказалась фейком, - Институт развития региональной прессы

Ранее всеукраинская ассоциация пекарей обратилась в Антимонопольный комитет Украины с требованием расследовать возможный монопольный сговор на рынке сахара, а также поднимала вопрос упразднения заградительных пошлин на импорт отдельных видов сахара из-за рубежа.

Автор: 

хлеб (202) цены (2300) подорожание (131)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Кинець эпохи бидности. Все кто говорил "выберем Зеленского - хоть посмеёмся" - можете начинать!
К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей - Цензор.НЕТ 6756
показать весь комментарий
07.10.2020 13:46 Ответить
+19
Урррра! "Эраблагополучия" настала!
показать весь комментарий
07.10.2020 13:45 Ответить
+19
К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей - Цензор.НЕТ 874
показать весь комментарий
07.10.2020 13:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Урррра! "Эраблагополучия" настала!
показать весь комментарий
07.10.2020 13:45 Ответить
Таки да. Под веселое улюлюканье зебилов эпоха бедности плавно перешла в эпоху выживания "Нам бы выжить, потом вырулим". Такими темпами скоро настанет радостная и счастливая эпоха каннибализма.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:12 Ответить
Конец эпохи бедности настает - останутся только богатые. Бедные вымрут.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:04 Ответить
К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей - Цензор.НЕТ 874
показать весь комментарий
07.10.2020 13:46 Ответить
госпади, ну и новости в этом году. подорожание, ухудшение, кризисы и эпидемия. хорошо хоть не порошенка у руля государства, иначе уже к июню где-то украина б загнулась!
показать весь комментарий
07.10.2020 13:46 Ответить
Кинець эпохи бидности. Все кто говорил "выберем Зеленского - хоть посмеёмся" - можете начинать!
К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей - Цензор.НЕТ 6756
показать весь комментарий
07.10.2020 13:46 Ответить
Покращення неумолимо наступало на Украину. Граждане пытались отбиваться, но поступь прогрессивных реформ под управлением молодой команды остановить было нельзя.

Пардон. Я ошибся. Граждане даже не пытались отбиваться. Как покорные овцы они шли в экономический и политический тупик, где их ждали олигархи и продажные политики. С российскими паспортами.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:46 Ответить
Зашел в магазин, цена на сахар уже улетела в космос, кто то контролирует эти процессы?
показать весь комментарий
07.10.2020 13:47 Ответить
Ринок. Внутрішній і світовий.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:50 Ответить
Доходи в нас теж світові?
показать весь комментарий
07.10.2020 13:51 Ответить
в капиталистическом обществе доходы-дело рук потребителя .не платят-уходи туда,где платят
показать весь комментарий
07.10.2020 14:01 Ответить
Весь прикол в том, шо более пронзительнее и завывастее скулят те, хто выбрал бубачку.
Хлеб им дорогой? Не-не-не, это еще дешевый. Дорогой - то еще будет.
П.С. Никогда не думал, шо буду таким злорадным, но шота теперь я искренне желаю шобы стаду не то шо на сахар, на хлеб не хватало. И шобы коммуналка стоила выше их собственной зарплаты. ))))))))))))))
В следующий раз подумают, как прикалываться на выборах.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:27 Ответить
Не подумают. Там думалка отсутствует.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:58 Ответить
Да если бы только цена!!! А то ведь и Сладкость сахара упала на 15-25%!!! Эти хитрецы,при производстве,стали класть в раствор меньше извести и других реагентов...в результате чего в готовом сахаре,остаётся много излишней буряковой клетчатки!!! И в результате у производителей сахара большая экономия реагентов и времени на его изготовление!!! К тому же излишняя клетчатка в сахаре не несёт человеку вреда-а наоборот улучшает работу кишечника!!!
показать весь комментарий
07.10.2020 15:09 Ответить
пока членорояльники не будут болтаться на столбах - нас будут тупо уничтожать
показать весь комментарий
07.10.2020 13:47 Ответить
а зрелища остануться бесплатными ?
К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей - Цензор.НЕТ 2298

...
показать весь комментарий
07.10.2020 13:48 Ответить
Да будет играть музыка, но мы по всей видимости уже не сможем её услышать.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:54 Ответить
Біда у повному економічному невігластві "простого наріду" Ми при ринковому суспільстві живемо уже 30 років, але люди не лише не знають як працюють ринок товарів і послуг та ринок праці, але й агресивно не хочуть того знати. Через це їх легко спокушають популісти різними нездійсненними обіцянками.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:49 Ответить
у нас все рыночные отношения заключаются в одной фразе: "в любой ситуации повышай цены!" вот выше сахар был упомянут - обьясните, пожалуйста, какие причины могли привести к его удорожанию? сахар 2019 года урожая, все затраты уже почти год как учтены в себестоимости, товар отечественный, мировые цены вроде как не стартонули на 20%+.. ну и?
показать весь комментарий
07.10.2020 14:00 Ответить
А по якій причіні ціна на нього знизилася раніше?
А чому яйця курячі коливаються в ціні від 1,4 влітку до 2,5 взимку?
Дуже довнг пояснювати, а надто тому, у кого немає бази знань для того аби щось зрозуміти.
Ну як 5 річній дитині пояснити закони механіки, чи теорему Піфагора?
показать весь комментарий
07.10.2020 14:07 Ответить
мася, не сливайтесь. куры несутся весной/летом как сумасшедшие с целью продолжить свой птичий род пока тепло, а зимой скукоживают сфинктеры, это мы понять могем, хоть и законов механики не учили. сахар тоже подчиняется такой же закономерности? кстати, по 900 грн. за мешок я его еще на моей памяти не покупал, до прошлой субботы, так что и тут синусоиды в графике отображения цены не наблюдаю. так что, снизойдете может к пятилетнему, обьясните о фьючерсах сахара на лондонской бирже пятилетнему? ну пожалуйста!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:18 Ответить
Ви вважаєте що 12 грн/кг адекватна ціна на цукор?
Варіант 1. Виробили більше ніж треба, скоротили виробництво, старі запаси розпродалися, і пішов новий цукор по новій ціні.
Варіант 2. Сезон цукроваріння коли починається? У жовтні-листопаді! А зараз тепло, буряк ще росте, початок поставок цукру нового врожаю затримується, а запаси старого скоротилися. Щоб не сталося такого, що цукру зовсім не буде, пднімають ціну, щоб знизився попит і розтягнути запаси на тривалішій час.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:27 Ответить
да нет же. не поднимают цены, чтобы спрос уменьшить, у нас это не работает. абстрактный вася, видя рост цены, возьмет сразу и побольше, наученный горьким опытом, что завтра эта самая цена вырастет еще. тем более товар длительного хранения. шел за 10 кг мешком, взял 3 по 50, а туфли можно и с следующей зп купить.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:32 Ответить
Тому ціна зростає більше ніж могла б зрости. Вася програє накупивши зайвого по зависокій ціні, а продавець заробляє більше, ніж міг би заробити. З часом Вася, якщо не повний ідіот, починає розуміти, що затарюватися мішками при 10% зростанні ціни безглуздо, заспокоюється і різкі коливання цін припиняються.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:54 Ответить
Не вірна постановка питання.
Ціна немає прямого відношення до затрат на виробництво. Ціну формує співвідношення між попитом і пропозицією. Якщо ціна виявляється нижче певної величини, яка влаштовує виробника, він просто зменшує виробництво, що зменшує пропозицію на ринку і ціна зростає. При цьому виробництво може скоротитися на стільки, що його можуть і припинити зовсім, якщо зменшення пропозиції на призведе до достатнього для отримання хочаб мінімального прибутку зростання ціни.
Виробник, вивчаючи ринок, приймає рішення що йому вигідніше, припинти виробництво, чи вкластися у вдосконалення виробничого процесу, Це хаотично, сотні і тисячі суб'єктів приймають рішення, хтось виграє, хтось прогорає, але вцілому забезпечується насиченість ринку товаром по прийнятним цінам та зростання економіки.
На попит же впливають як сезонні фактори, так і зростання доходів (номінальне чи реальне).
показать весь комментарий
07.10.2020 14:16 Ответить
производители сахар продают в сентябре-декабре, горячим, с транспортерной ленты. а дальше он уже в потных лапках трейдеров/оптовиков/спекулянтов. и рост цены на него именно сейчас, в предверии нового сезона, на мой взгляд, не что иное, как попытка срубить бабла конкретными лицами. и был бы у нас амку нормальный и прочие надзорные, они (эти самые лица) уже остужали бы свои полыхающие, маркерами перечеркивая ценники. теорию мне излагать не стоит, спасибо.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:27 Ответить
Ви не хочете чути. Сезон цукроваріння цьогоріч затримується. На 15 жовтня за прогнозом +21! Буряк росте допоки температура грунту не впаде до +8. Нафіга його зараз копати? А мав би уже йти новий цукор. Подивилися люди на складські запаси і вирішили, що можна, (чи треба) скоротити попит, щоб:
а. Ринок не залишився зовсім без цукру.
б. Паралельно торохи підзаробити.
Трейдер може як несподівано виграти, так і несподівано програти, тому певна фінансова подушка безпеки не завадить.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:36 Ответить
мася, виходьте за мене
показать весь комментарий
07.10.2020 14:50 Ответить
Не думаю, що вам справді потрібна майже 60-річна тітка, крім того маю дуже гарного чоловіка.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:57 Ответить
добре, я почекаю
показать весь комментарий
07.10.2020 15:07 Ответить
ну так мы и не умеем вести бизнес (и не только вести, но и работать на этот бизнес)...у нас все по понятиям (в том числе и государство прилагает все усилия)! Мы (общество, народ, население...называйте как хотите) дергадировали настолько глубоко, что лично я не вижу из этого выхода! Мы просто холопское быдло...
Кто то может возразить! ))...ну ладно возразите - сколько платят рабочим с квалификацией на заводах и параходах? 8000-15000! Ок! Человеки, которые сидят по конторам (зачастую делая ровно 0 работы), получают от 20000... я еще в 14-м году говорил - почему за профсоюзы не боретесь? Вас же загонят в очередной раз! Видно такое устраивает охлос!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:11 Ответить
Ось ще один, що не розуміє як працює ринок праці.
Ринку байдуже, чи важко ви працюєте. Ринок цікавить лише співвідношення між попитом і пропозицією на робочу силу.
Грубо кажучи копати яму фізично важче, ніж писати музику чи компютерні програми. Але копати яму може будь-хто, пропозиція потенційних копачів перевищує попит, тому ця робота завжди буде оплачуватися в рази нижче ніж є гонорари у композитора чи оплата роботи ІТ-шника, бо таких фахівців на кілька порядків менше ніж здорових мужиків, які у першому класі букваря скурили..
показать весь комментарий
07.10.2020 14:22 Ответить
я не говорил о тяжелом физическом труде..не нужно перекручивать! Рынок труда в Европе следует законам о труде Европейского Союза! Вы сами не знаете о чем говорите! Вы пытаетесь привести в пример график спроса и предложения, который в Вашей схеме не работает!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:31 Ответить
Працює. Приклад звичайно примітивізований для наочності. але в принципі все так працює. Чим менше фахівців даного профілю тим більше вони отримують, чим простіше навчити людину виконувати роботу, тим дешевше ця робота цінується. Мільйони роботодавців вступають у договірні відносили з бесятками мільйонів найманих працівників і втановлюється шкала вартості рабсили.
Це як на базарі, де всі знають по чому продавати картоплю, по чому яблука а по чому мнясо, щоб не продешевити і не поїхати додому не розпродпвши товар. Ви можете виставити на картоплю ціну як на мясо, але її ні хто не купить.
Так і з роботою. Є її вартість на ринку і ніякий президент, профспілки, чи ще хтось нічого з цим не зроблять.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:43 Ответить
Додам. Може лише змінитися загальна економічна ситуація в країні і вона вплине на ринок праці. Ось що може бути. Але ці зміни поступові. А зміни у співвідношені в оплаті праці між різними категоріями працівників ще інертніші.
І ні які "бариги" не винні у тому, що хтось отримує більше за вас і ніякі Зє! не змінять ситуацію миттєво, або хочаб за 2-3 роки.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:48 Ответить
)) забавно! зачем ты мне этого сцыкуна приплетаешь???
Общая экономическая ситуация в стране )))!!!!
Алло...я вверху говорил о профсоюзах!
Успокойся и прочти еще раз...
показать весь комментарий
07.10.2020 15:04 Ответить
Вони теж нічого не змінять. Пропорції в оплаті праці між різнии категоріями працівників встановлює ринок і вони дуже консервативні.
Грубо кажучи кожен знає у скільки разів більше за прибиральницю він має отримувати, щоб йому не було прикро. Кожен погоджується працювати за запропоновані гроші, якщо це більш-менш його задовольняє морально і матеріально. Як на базарі, кожен знає на скільки його товар дорожчий за картоплю. Всім хочеться більше, але продають за тою ціною яка загальноприйнятна, або йдуть додому не розпродавши товар.
Якщо шляхом страйку хтось вирве собі більші зарплати, він порушить сталість на ринку праці, і спровокує підвищення всіх зарплат. Співвідношення відновиться на новому рувні, лише паралельно зростуть ціни і все повернеться туде де було.
Підняти вашу зарплату може лише зменшення пропозиції на ринку праці по вашій спеціальності, або зростання попиту на неї. Так було у Румунії. Там лікарі отримували пропорційно до зарплат інших працівників як у нас, десь на 10-15% менше середньої, і так само приймали "подяки". Але, коли відкрився для румун європейський ринок праці, лікарі всі поперли у Німеччину та Англію з Францією. Банально нікому стало лікувати, зарплати лікарів почали рости і тепер складають чистими 1500-2000 євро на місяць, що понад вдвічи вище за середню. Це зробив сам ринок, без усяких профспілок, але на цю зміну пішло років 15.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:30 Ответить
Підняти порівняно з іншими категоріями працівників.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:31 Ответить
Тобто. Якщо ви продаєте картоплю і вас не влаштовує ваш дохід, ви маєте або продавати більше картоплі, або почати продавати щось інше, прибутковіше. Заміна директора ринку ні чим вам не допоможе.
А мудрий нарід 30 років все сподіваєтся на чергову заміну директора ринку.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:53 Ответить
Ціну на борошно піднімуть на 50%...
показать весь комментарий
07.10.2020 14:10 Ответить
Клятий Порошенко.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:54 Ответить
кінець епохі бідності !
показать весь комментарий
07.10.2020 13:57 Ответить
Вы сделали это вместе
показать весь комментарий
07.10.2020 14:01 Ответить
девальвация гривни почти на 20% с начала 2020 года

Кабмин определил инфляцию 7%.
.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:03 Ответить
не гоните на бубочку...
он же не виноват,что вы именно его выбрали
показать весь комментарий
07.10.2020 14:05 Ответить
К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей - Цензор.НЕТ 4575
показать весь комментарий
07.10.2020 14:10 Ответить
это попытка внесту пункт "доставка" в цену хлеба как в платежках? таки тогда можно обратиться к истории. С ценой на хлеб шустрить нельзя, ато Бишкек.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:06 Ответить
зебилам нечего было мазать на хлеб. теперь не на что будет мазать то, чего нет.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:16 Ответить
Зато у нас самые упитанные мыши.Щитаю это перемога))))
показать весь комментарий
07.10.2020 14:24 Ответить
До кінця року хліб подорожчає на 10-15%, - Всеукраїнська асоціація пекарів - Цензор.НЕТ 2504
показать весь комментарий
07.10.2020 14:32 Ответить
Правильно!!! Ату их!!! Давить зелохов всеми возможными способами!!!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:34 Ответить
чё там? хуже не будет? Зря Порох с этими дебилами панькался...
показать весь комментарий
07.10.2020 14:40 Ответить
Олия уже на 30% подорожала так как в этом году на Полтавщине 2 дождя за лето было
показать весь комментарий
07.10.2020 14:44 Ответить
Головне щоб ціна на цибулю не виросла блаЗЄнські влаштовують гістерії лише через цибулю
показать весь комментарий
07.10.2020 14:54 Ответить
До речі, ціна на хліб уже виросла. (я купував за 14грн, а вчора вже за 15грн. Утім, ціну можна залишити -- просто зменшувати вагу паляниці)
показать весь комментарий
07.10.2020 14:56 Ответить
Будет 17
показать весь комментарий
07.10.2020 15:04 Ответить
Не будет на что намазывать.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:04 Ответить
Можно прямо на колбасу.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:13 Ответить
Равновесная цена гривны 35, по планам прошлой власти она должна была такой стать, когда зарплаты вырастут. Эта власть в экономике ни бум-бум, оттого зарплаты не вырастут, а гривна будет расти и дальше. В итоге украинцы в среднем обеднеют на 25 процентов.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:07 Ответить
Давно дорогий заводський з різними небажаними добавками замінив на дешевий дома спечений хліб з власної повноцінної харчової муки з висівками, отриманої з цільного зерна за один прохід без просіювання розробленим млином продуктивністю 150 кг за годину. Здоров'я зміцнилося та не хворію!
показать весь комментарий
07.10.2020 15:14 Ответить
Игде свидетели"полвареника"😁?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:36 Ответить
во всем во вселенной виноват Зе. Зачем он коронавирус лично создал?
показать весь комментарий
08.10.2020 03:04 Ответить
 
 