К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей

Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) прогнозирует подорожание хлеба и хлебобулочных изделий до конца нынешнего года на 10-15%.

Об этом сообщили в ассоциации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Пекари объясняют, что хлеб подорожает из-за роста стоимости к пшеницы, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Свою роль также сыграют девальвация гривни почти на 20% с начала 2020 года и рост минимальной заработной платы, уровень которой регулируется правительством.

"В целом в таких условиях есть все предпосылки говорить о повышении цен на 15-20%. Однако мы проводили неоднократные совещания с пекарским бизнесом и у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15%, цены не вырастут. Как минимум, мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба, поскольку предприятия понимают социальную составляющую этого бизнеса", - пояснил вице-президент ассоциации Юрий Дученко.

Ранее всеукраинская ассоциация пекарей обратилась в Антимонопольный комитет Украины с требованием расследовать возможный монопольный сговор на рынке сахара, а также поднимала вопрос упразднения заградительных пошлин на импорт отдельных видов сахара из-за рубежа.