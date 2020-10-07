К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей
Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) прогнозирует подорожание хлеба и хлебобулочных изделий до конца нынешнего года на 10-15%.
Об этом сообщили в ассоциации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Пекари объясняют, что хлеб подорожает из-за роста стоимости к пшеницы, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий.
Свою роль также сыграют девальвация гривни почти на 20% с начала 2020 года и рост минимальной заработной платы, уровень которой регулируется правительством.
"В целом в таких условиях есть все предпосылки говорить о повышении цен на 15-20%. Однако мы проводили неоднократные совещания с пекарским бизнесом и у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15%, цены не вырастут. Как минимум, мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба, поскольку предприятия понимают социальную составляющую этого бизнеса", - пояснил вице-президент ассоциации Юрий Дученко.
Ранее всеукраинская ассоциация пекарей обратилась в Антимонопольный комитет Украины с требованием расследовать возможный монопольный сговор на рынке сахара, а также поднимала вопрос упразднения заградительных пошлин на импорт отдельных видов сахара из-за рубежа.
Пардон. Я ошибся. Граждане даже не пытались отбиваться. Как покорные овцы они шли в экономический и политический тупик, где их ждали олигархи и продажные политики. С российскими паспортами.
Хлеб им дорогой? Не-не-не, это еще дешевый. Дорогой - то еще будет.
П.С. Никогда не думал, шо буду таким злорадным, но шота теперь я искренне желаю шобы стаду не то шо на сахар, на хлеб не хватало. И шобы коммуналка стоила выше их собственной зарплаты. ))))))))))))))
В следующий раз подумают, как прикалываться на выборах.
...
А чому яйця курячі коливаються в ціні від 1,4 влітку до 2,5 взимку?
Дуже довнг пояснювати, а надто тому, у кого немає бази знань для того аби щось зрозуміти.
Ну як 5 річній дитині пояснити закони механіки, чи теорему Піфагора?
Варіант 1. Виробили більше ніж треба, скоротили виробництво, старі запаси розпродалися, і пішов новий цукор по новій ціні.
Варіант 2. Сезон цукроваріння коли починається? У жовтні-листопаді! А зараз тепло, буряк ще росте, початок поставок цукру нового врожаю затримується, а запаси старого скоротилися. Щоб не сталося такого, що цукру зовсім не буде, пднімають ціну, щоб знизився попит і розтягнути запаси на тривалішій час.
Ціна немає прямого відношення до затрат на виробництво. Ціну формує співвідношення між попитом і пропозицією. Якщо ціна виявляється нижче певної величини, яка влаштовує виробника, він просто зменшує виробництво, що зменшує пропозицію на ринку і ціна зростає. При цьому виробництво може скоротитися на стільки, що його можуть і припинити зовсім, якщо зменшення пропозиції на призведе до достатнього для отримання хочаб мінімального прибутку зростання ціни.
Виробник, вивчаючи ринок, приймає рішення що йому вигідніше, припинти виробництво, чи вкластися у вдосконалення виробничого процесу, Це хаотично, сотні і тисячі суб'єктів приймають рішення, хтось виграє, хтось прогорає, але вцілому забезпечується насиченість ринку товаром по прийнятним цінам та зростання економіки.
На попит же впливають як сезонні фактори, так і зростання доходів (номінальне чи реальне).
а. Ринок не залишився зовсім без цукру.
б. Паралельно торохи підзаробити.
Трейдер може як несподівано виграти, так і несподівано програти, тому певна фінансова подушка безпеки не завадить.
Кто то может возразить! ))...ну ладно возразите - сколько платят рабочим с квалификацией на заводах и параходах? 8000-15000! Ок! Человеки, которые сидят по конторам (зачастую делая ровно 0 работы), получают от 20000... я еще в 14-м году говорил - почему за профсоюзы не боретесь? Вас же загонят в очередной раз! Видно такое устраивает охлос!
Ринку байдуже, чи важко ви працюєте. Ринок цікавить лише співвідношення між попитом і пропозицією на робочу силу.
Грубо кажучи копати яму фізично важче, ніж писати музику чи компютерні програми. Але копати яму може будь-хто, пропозиція потенційних копачів перевищує попит, тому ця робота завжди буде оплачуватися в рази нижче ніж є гонорари у композитора чи оплата роботи ІТ-шника, бо таких фахівців на кілька порядків менше ніж здорових мужиків, які у першому класі букваря скурили..
Це як на базарі, де всі знають по чому продавати картоплю, по чому яблука а по чому мнясо, щоб не продешевити і не поїхати додому не розпродпвши товар. Ви можете виставити на картоплю ціну як на мясо, але її ні хто не купить.
Так і з роботою. Є її вартість на ринку і ніякий президент, профспілки, чи ще хтось нічого з цим не зроблять.
І ні які "бариги" не винні у тому, що хтось отримує більше за вас і ніякі Зє! не змінять ситуацію миттєво, або хочаб за 2-3 роки.
Общая экономическая ситуация в стране )))!!!!
Алло...я вверху говорил о профсоюзах!
Успокойся и прочти еще раз...
Грубо кажучи кожен знає у скільки разів більше за прибиральницю він має отримувати, щоб йому не було прикро. Кожен погоджується працювати за запропоновані гроші, якщо це більш-менш його задовольняє морально і матеріально. Як на базарі, кожен знає на скільки його товар дорожчий за картоплю. Всім хочеться більше, але продають за тою ціною яка загальноприйнятна, або йдуть додому не розпродавши товар.
Якщо шляхом страйку хтось вирве собі більші зарплати, він порушить сталість на ринку праці, і спровокує підвищення всіх зарплат. Співвідношення відновиться на новому рувні, лише паралельно зростуть ціни і все повернеться туде де було.
Підняти вашу зарплату може лише зменшення пропозиції на ринку праці по вашій спеціальності, або зростання попиту на неї. Так було у Румунії. Там лікарі отримували пропорційно до зарплат інших працівників як у нас, десь на 10-15% менше середньої, і так само приймали "подяки". Але, коли відкрився для румун європейський ринок праці, лікарі всі поперли у Німеччину та Англію з Францією. Банально нікому стало лікувати, зарплати лікарів почали рости і тепер складають чистими 1500-2000 євро на місяць, що понад вдвічи вище за середню. Це зробив сам ринок, без усяких профспілок, але на цю зміну пішло років 15.
А мудрий нарід 30 років все сподіваєтся на чергову заміну директора ринку.
Кабмин определил инфляцию 7%.
.
он же не виноват,что вы именно его выбрали