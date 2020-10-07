УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7617 відвідувачів онлайн
Новини
1 868 63

До кінця року хліб подорожчає на 10-15%, - Всеукраїнська асоціація пекарів

До кінця року хліб подорожчає на 10-15%, - Всеукраїнська асоціація пекарів

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) прогнозує подорожчання хліба і хлібобулочних виробів до кінця нинішнього року на 10-15%.

Про це повідомили в асоціації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Пекарі пояснюють, що хліб подорожчає через зростання вартості пшениці, підвищення цін на цукор, соняшникову олію та інші інгредієнти для виробництва хліба та хлібобулочних виробів.

Свою роль також відіграють девальвація гривні майже на 20% від початку 2020 року і зростання мінімальної заробітної плати, рівень якої регулюється урядом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали від початку року: найвище ціни зросли на яблука, моркву та гречку. ІНФОГРАФІКА

"Загалом за таких умов є всі передумови говорити про підвищення цін на 15-20%. Проте ми проводили неодноразові наради з пекарним бізнесом, і у нас є розуміння, що вище, ніж на 10-15%, ціни не зростуть. Як мінімум, ми точно можемо говорити про найпопулярніші соціальні сорти хліба, оскільки підприємства розуміють соціальну складову цього бізнесу", - пояснив віцепрезидент асоціації Юрій Дученко.

Читайте: Таблиця із порівнянням цін в Україні та в Білорусі виявилася фейком, - Інститут розвитку регіональної преси

Раніше всеукраїнська асоціація пекарів звернулася в Антимонопольний комітет України з вимогою розслідувати можливу монопольну змову на ринку цукру, а також порушувала питання скасування загороджувальних мит на імпорт окремих видів цукру з-за кордону.

Автор: 

хліб (107) ціни (4216) подорожчання (74)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Кинець эпохи бидности. Все кто говорил "выберем Зеленского - хоть посмеёмся" - можете начинать!
К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей - Цензор.НЕТ 6756
показати весь коментар
07.10.2020 13:46 Відповісти
+19
Урррра! "Эраблагополучия" настала!
показати весь коментар
07.10.2020 13:45 Відповісти
+19
К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей - Цензор.НЕТ 874
показати весь коментар
07.10.2020 13:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Урррра! "Эраблагополучия" настала!
показати весь коментар
07.10.2020 13:45 Відповісти
Таки да. Под веселое улюлюканье зебилов эпоха бедности плавно перешла в эпоху выживания "Нам бы выжить, потом вырулим". Такими темпами скоро настанет радостная и счастливая эпоха каннибализма.
показати весь коментар
07.10.2020 14:12 Відповісти
Конец эпохи бедности настает - останутся только богатые. Бедные вымрут.
показати весь коментар
07.10.2020 15:04 Відповісти
К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей - Цензор.НЕТ 874
показати весь коментар
07.10.2020 13:46 Відповісти
госпади, ну и новости в этом году. подорожание, ухудшение, кризисы и эпидемия. хорошо хоть не порошенка у руля государства, иначе уже к июню где-то украина б загнулась!
показати весь коментар
07.10.2020 13:46 Відповісти
Кинець эпохи бидности. Все кто говорил "выберем Зеленского - хоть посмеёмся" - можете начинать!
К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей - Цензор.НЕТ 6756
показати весь коментар
07.10.2020 13:46 Відповісти
Покращення неумолимо наступало на Украину. Граждане пытались отбиваться, но поступь прогрессивных реформ под управлением молодой команды остановить было нельзя.

Пардон. Я ошибся. Граждане даже не пытались отбиваться. Как покорные овцы они шли в экономический и политический тупик, где их ждали олигархи и продажные политики. С российскими паспортами.
показати весь коментар
07.10.2020 13:46 Відповісти
Зашел в магазин, цена на сахар уже улетела в космос, кто то контролирует эти процессы?
показати весь коментар
07.10.2020 13:47 Відповісти
Ринок. Внутрішній і світовий.
показати весь коментар
07.10.2020 13:50 Відповісти
Доходи в нас теж світові?
показати весь коментар
07.10.2020 13:51 Відповісти
в капиталистическом обществе доходы-дело рук потребителя .не платят-уходи туда,где платят
показати весь коментар
07.10.2020 14:01 Відповісти
Весь прикол в том, шо более пронзительнее и завывастее скулят те, хто выбрал бубачку.
Хлеб им дорогой? Не-не-не, это еще дешевый. Дорогой - то еще будет.
П.С. Никогда не думал, шо буду таким злорадным, но шота теперь я искренне желаю шобы стаду не то шо на сахар, на хлеб не хватало. И шобы коммуналка стоила выше их собственной зарплаты. ))))))))))))))
В следующий раз подумают, как прикалываться на выборах.
показати весь коментар
07.10.2020 14:27 Відповісти
Не подумают. Там думалка отсутствует.
показати весь коментар
07.10.2020 14:58 Відповісти
Да если бы только цена!!! А то ведь и Сладкость сахара упала на 15-25%!!! Эти хитрецы,при производстве,стали класть в раствор меньше извести и других реагентов...в результате чего в готовом сахаре,остаётся много излишней буряковой клетчатки!!! И в результате у производителей сахара большая экономия реагентов и времени на его изготовление!!! К тому же излишняя клетчатка в сахаре не несёт человеку вреда-а наоборот улучшает работу кишечника!!!
показати весь коментар
07.10.2020 15:09 Відповісти
пока членорояльники не будут болтаться на столбах - нас будут тупо уничтожать
показати весь коментар
07.10.2020 13:47 Відповісти
а зрелища остануться бесплатными ?
К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей - Цензор.НЕТ 2298

...
показати весь коментар
07.10.2020 13:48 Відповісти
Да будет играть музыка, но мы по всей видимости уже не сможем её услышать.
показати весь коментар
07.10.2020 13:54 Відповісти
Біда у повному економічному невігластві "простого наріду" Ми при ринковому суспільстві живемо уже 30 років, але люди не лише не знають як працюють ринок товарів і послуг та ринок праці, але й агресивно не хочуть того знати. Через це їх легко спокушають популісти різними нездійсненними обіцянками.
показати весь коментар
07.10.2020 13:49 Відповісти
у нас все рыночные отношения заключаются в одной фразе: "в любой ситуации повышай цены!" вот выше сахар был упомянут - обьясните, пожалуйста, какие причины могли привести к его удорожанию? сахар 2019 года урожая, все затраты уже почти год как учтены в себестоимости, товар отечественный, мировые цены вроде как не стартонули на 20%+.. ну и?
показати весь коментар
07.10.2020 14:00 Відповісти
А по якій причіні ціна на нього знизилася раніше?
А чому яйця курячі коливаються в ціні від 1,4 влітку до 2,5 взимку?
Дуже довнг пояснювати, а надто тому, у кого немає бази знань для того аби щось зрозуміти.
Ну як 5 річній дитині пояснити закони механіки, чи теорему Піфагора?
показати весь коментар
07.10.2020 14:07 Відповісти
мася, не сливайтесь. куры несутся весной/летом как сумасшедшие с целью продолжить свой птичий род пока тепло, а зимой скукоживают сфинктеры, это мы понять могем, хоть и законов механики не учили. сахар тоже подчиняется такой же закономерности? кстати, по 900 грн. за мешок я его еще на моей памяти не покупал, до прошлой субботы, так что и тут синусоиды в графике отображения цены не наблюдаю. так что, снизойдете может к пятилетнему, обьясните о фьючерсах сахара на лондонской бирже пятилетнему? ну пожалуйста!
показати весь коментар
07.10.2020 14:18 Відповісти
Ви вважаєте що 12 грн/кг адекватна ціна на цукор?
Варіант 1. Виробили більше ніж треба, скоротили виробництво, старі запаси розпродалися, і пішов новий цукор по новій ціні.
Варіант 2. Сезон цукроваріння коли починається? У жовтні-листопаді! А зараз тепло, буряк ще росте, початок поставок цукру нового врожаю затримується, а запаси старого скоротилися. Щоб не сталося такого, що цукру зовсім не буде, пднімають ціну, щоб знизився попит і розтягнути запаси на тривалішій час.
показати весь коментар
07.10.2020 14:27 Відповісти
да нет же. не поднимают цены, чтобы спрос уменьшить, у нас это не работает. абстрактный вася, видя рост цены, возьмет сразу и побольше, наученный горьким опытом, что завтра эта самая цена вырастет еще. тем более товар длительного хранения. шел за 10 кг мешком, взял 3 по 50, а туфли можно и с следующей зп купить.
показати весь коментар
07.10.2020 14:32 Відповісти
Тому ціна зростає більше ніж могла б зрости. Вася програє накупивши зайвого по зависокій ціні, а продавець заробляє більше, ніж міг би заробити. З часом Вася, якщо не повний ідіот, починає розуміти, що затарюватися мішками при 10% зростанні ціни безглуздо, заспокоюється і різкі коливання цін припиняються.
показати весь коментар
07.10.2020 14:54 Відповісти
Не вірна постановка питання.
Ціна немає прямого відношення до затрат на виробництво. Ціну формує співвідношення між попитом і пропозицією. Якщо ціна виявляється нижче певної величини, яка влаштовує виробника, він просто зменшує виробництво, що зменшує пропозицію на ринку і ціна зростає. При цьому виробництво може скоротитися на стільки, що його можуть і припинити зовсім, якщо зменшення пропозиції на призведе до достатнього для отримання хочаб мінімального прибутку зростання ціни.
Виробник, вивчаючи ринок, приймає рішення що йому вигідніше, припинти виробництво, чи вкластися у вдосконалення виробничого процесу, Це хаотично, сотні і тисячі суб'єктів приймають рішення, хтось виграє, хтось прогорає, але вцілому забезпечується насиченість ринку товаром по прийнятним цінам та зростання економіки.
На попит же впливають як сезонні фактори, так і зростання доходів (номінальне чи реальне).
показати весь коментар
07.10.2020 14:16 Відповісти
производители сахар продают в сентябре-декабре, горячим, с транспортерной ленты. а дальше он уже в потных лапках трейдеров/оптовиков/спекулянтов. и рост цены на него именно сейчас, в предверии нового сезона, на мой взгляд, не что иное, как попытка срубить бабла конкретными лицами. и был бы у нас амку нормальный и прочие надзорные, они (эти самые лица) уже остужали бы свои полыхающие, маркерами перечеркивая ценники. теорию мне излагать не стоит, спасибо.
показати весь коментар
07.10.2020 14:27 Відповісти
Ви не хочете чути. Сезон цукроваріння цьогоріч затримується. На 15 жовтня за прогнозом +21! Буряк росте допоки температура грунту не впаде до +8. Нафіга його зараз копати? А мав би уже йти новий цукор. Подивилися люди на складські запаси і вирішили, що можна, (чи треба) скоротити попит, щоб:
а. Ринок не залишився зовсім без цукру.
б. Паралельно торохи підзаробити.
Трейдер може як несподівано виграти, так і несподівано програти, тому певна фінансова подушка безпеки не завадить.
показати весь коментар
07.10.2020 14:36 Відповісти
мася, виходьте за мене
показати весь коментар
07.10.2020 14:50 Відповісти
Не думаю, що вам справді потрібна майже 60-річна тітка, крім того маю дуже гарного чоловіка.
показати весь коментар
07.10.2020 14:57 Відповісти
добре, я почекаю
показати весь коментар
07.10.2020 15:07 Відповісти
ну так мы и не умеем вести бизнес (и не только вести, но и работать на этот бизнес)...у нас все по понятиям (в том числе и государство прилагает все усилия)! Мы (общество, народ, население...называйте как хотите) дергадировали настолько глубоко, что лично я не вижу из этого выхода! Мы просто холопское быдло...
Кто то может возразить! ))...ну ладно возразите - сколько платят рабочим с квалификацией на заводах и параходах? 8000-15000! Ок! Человеки, которые сидят по конторам (зачастую делая ровно 0 работы), получают от 20000... я еще в 14-м году говорил - почему за профсоюзы не боретесь? Вас же загонят в очередной раз! Видно такое устраивает охлос!
показати весь коментар
07.10.2020 14:11 Відповісти
Ось ще один, що не розуміє як працює ринок праці.
Ринку байдуже, чи важко ви працюєте. Ринок цікавить лише співвідношення між попитом і пропозицією на робочу силу.
Грубо кажучи копати яму фізично важче, ніж писати музику чи компютерні програми. Але копати яму може будь-хто, пропозиція потенційних копачів перевищує попит, тому ця робота завжди буде оплачуватися в рази нижче ніж є гонорари у композитора чи оплата роботи ІТ-шника, бо таких фахівців на кілька порядків менше ніж здорових мужиків, які у першому класі букваря скурили..
показати весь коментар
07.10.2020 14:22 Відповісти
я не говорил о тяжелом физическом труде..не нужно перекручивать! Рынок труда в Европе следует законам о труде Европейского Союза! Вы сами не знаете о чем говорите! Вы пытаетесь привести в пример график спроса и предложения, который в Вашей схеме не работает!
показати весь коментар
07.10.2020 14:31 Відповісти
Працює. Приклад звичайно примітивізований для наочності. але в принципі все так працює. Чим менше фахівців даного профілю тим більше вони отримують, чим простіше навчити людину виконувати роботу, тим дешевше ця робота цінується. Мільйони роботодавців вступають у договірні відносили з бесятками мільйонів найманих працівників і втановлюється шкала вартості рабсили.
Це як на базарі, де всі знають по чому продавати картоплю, по чому яблука а по чому мнясо, щоб не продешевити і не поїхати додому не розпродпвши товар. Ви можете виставити на картоплю ціну як на мясо, але її ні хто не купить.
Так і з роботою. Є її вартість на ринку і ніякий президент, профспілки, чи ще хтось нічого з цим не зроблять.
показати весь коментар
07.10.2020 14:43 Відповісти
Додам. Може лише змінитися загальна економічна ситуація в країні і вона вплине на ринок праці. Ось що може бути. Але ці зміни поступові. А зміни у співвідношені в оплаті праці між різними категоріями працівників ще інертніші.
І ні які "бариги" не винні у тому, що хтось отримує більше за вас і ніякі Зє! не змінять ситуацію миттєво, або хочаб за 2-3 роки.
показати весь коментар
07.10.2020 14:48 Відповісти
)) забавно! зачем ты мне этого сцыкуна приплетаешь???
Общая экономическая ситуация в стране )))!!!!
Алло...я вверху говорил о профсоюзах!
Успокойся и прочти еще раз...
показати весь коментар
07.10.2020 15:04 Відповісти
Вони теж нічого не змінять. Пропорції в оплаті праці між різнии категоріями працівників встановлює ринок і вони дуже консервативні.
Грубо кажучи кожен знає у скільки разів більше за прибиральницю він має отримувати, щоб йому не було прикро. Кожен погоджується працювати за запропоновані гроші, якщо це більш-менш його задовольняє морально і матеріально. Як на базарі, кожен знає на скільки його товар дорожчий за картоплю. Всім хочеться більше, але продають за тою ціною яка загальноприйнятна, або йдуть додому не розпродавши товар.
Якщо шляхом страйку хтось вирве собі більші зарплати, він порушить сталість на ринку праці, і спровокує підвищення всіх зарплат. Співвідношення відновиться на новому рувні, лише паралельно зростуть ціни і все повернеться туде де було.
Підняти вашу зарплату може лише зменшення пропозиції на ринку праці по вашій спеціальності, або зростання попиту на неї. Так було у Румунії. Там лікарі отримували пропорційно до зарплат інших працівників як у нас, десь на 10-15% менше середньої, і так само приймали "подяки". Але, коли відкрився для румун європейський ринок праці, лікарі всі поперли у Німеччину та Англію з Францією. Банально нікому стало лікувати, зарплати лікарів почали рости і тепер складають чистими 1500-2000 євро на місяць, що понад вдвічи вище за середню. Це зробив сам ринок, без усяких профспілок, але на цю зміну пішло років 15.
показати весь коментар
07.10.2020 15:30 Відповісти
Підняти порівняно з іншими категоріями працівників.
показати весь коментар
07.10.2020 15:31 Відповісти
Тобто. Якщо ви продаєте картоплю і вас не влаштовує ваш дохід, ви маєте або продавати більше картоплі, або почати продавати щось інше, прибутковіше. Заміна директора ринку ні чим вам не допоможе.
А мудрий нарід 30 років все сподіваєтся на чергову заміну директора ринку.
показати весь коментар
07.10.2020 15:53 Відповісти
Ціну на борошно піднімуть на 50%...
показати весь коментар
07.10.2020 14:10 Відповісти
Клятий Порошенко.
показати весь коментар
07.10.2020 13:54 Відповісти
кінець епохі бідності !
показати весь коментар
07.10.2020 13:57 Відповісти
Вы сделали это вместе
показати весь коментар
07.10.2020 14:01 Відповісти
девальвация гривни почти на 20% с начала 2020 года

Кабмин определил инфляцию 7%.
.
показати весь коментар
07.10.2020 14:03 Відповісти
не гоните на бубочку...
он же не виноват,что вы именно его выбрали
показати весь коментар
07.10.2020 14:05 Відповісти
К концу года хлеб подорожает на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей - Цензор.НЕТ 4575
показати весь коментар
07.10.2020 14:10 Відповісти
это попытка внесту пункт "доставка" в цену хлеба как в платежках? таки тогда можно обратиться к истории. С ценой на хлеб шустрить нельзя, ато Бишкек.
показати весь коментар
07.10.2020 14:06 Відповісти
зебилам нечего было мазать на хлеб. теперь не на что будет мазать то, чего нет.
показати весь коментар
07.10.2020 14:16 Відповісти
Зато у нас самые упитанные мыши.Щитаю это перемога))))
показати весь коментар
07.10.2020 14:24 Відповісти
До кінця року хліб подорожчає на 10-15%, - Всеукраїнська асоціація пекарів - Цензор.НЕТ 2504
показати весь коментар
07.10.2020 14:32 Відповісти
Правильно!!! Ату их!!! Давить зелохов всеми возможными способами!!!
показати весь коментар
07.10.2020 14:34 Відповісти
чё там? хуже не будет? Зря Порох с этими дебилами панькался...
показати весь коментар
07.10.2020 14:40 Відповісти
Олия уже на 30% подорожала так как в этом году на Полтавщине 2 дождя за лето было
показати весь коментар
07.10.2020 14:44 Відповісти
Головне щоб ціна на цибулю не виросла блаЗЄнські влаштовують гістерії лише через цибулю
показати весь коментар
07.10.2020 14:54 Відповісти
До речі, ціна на хліб уже виросла. (я купував за 14грн, а вчора вже за 15грн. Утім, ціну можна залишити -- просто зменшувати вагу паляниці)
показати весь коментар
07.10.2020 14:56 Відповісти
Будет 17
показати весь коментар
07.10.2020 15:04 Відповісти
Не будет на что намазывать.
показати весь коментар
07.10.2020 15:04 Відповісти
Можно прямо на колбасу.
показати весь коментар
07.10.2020 19:13 Відповісти
Равновесная цена гривны 35, по планам прошлой власти она должна была такой стать, когда зарплаты вырастут. Эта власть в экономике ни бум-бум, оттого зарплаты не вырастут, а гривна будет расти и дальше. В итоге украинцы в среднем обеднеют на 25 процентов.
показати весь коментар
07.10.2020 15:07 Відповісти
Давно дорогий заводський з різними небажаними добавками замінив на дешевий дома спечений хліб з власної повноцінної харчової муки з висівками, отриманої з цільного зерна за один прохід без просіювання розробленим млином продуктивністю 150 кг за годину. Здоров'я зміцнилося та не хворію!
показати весь коментар
07.10.2020 15:14 Відповісти
Игде свидетели"полвареника"😁?
показати весь коментар
07.10.2020 18:36 Відповісти
во всем во вселенной виноват Зе. Зачем он коронавирус лично создал?
показати весь коментар
08.10.2020 03:04 Відповісти
 
 