До кінця року хліб подорожчає на 10-15%, - Всеукраїнська асоціація пекарів

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) прогнозує подорожчання хліба і хлібобулочних виробів до кінця нинішнього року на 10-15%.

Про це повідомили в асоціації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Пекарі пояснюють, що хліб подорожчає через зростання вартості пшениці, підвищення цін на цукор, соняшникову олію та інші інгредієнти для виробництва хліба та хлібобулочних виробів.

Свою роль також відіграють девальвація гривні майже на 20% від початку 2020 року і зростання мінімальної заробітної плати, рівень якої регулюється урядом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали від початку року: найвище ціни зросли на яблука, моркву та гречку. ІНФОГРАФІКА

"Загалом за таких умов є всі передумови говорити про підвищення цін на 15-20%. Проте ми проводили неодноразові наради з пекарним бізнесом, і у нас є розуміння, що вище, ніж на 10-15%, ціни не зростуть. Як мінімум, ми точно можемо говорити про найпопулярніші соціальні сорти хліба, оскільки підприємства розуміють соціальну складову цього бізнесу", - пояснив віцепрезидент асоціації Юрій Дученко.

Читайте: Таблиця із порівнянням цін в Україні та в Білорусі виявилася фейком, - Інститут розвитку регіональної преси

Раніше всеукраїнська асоціація пекарів звернулася в Антимонопольний комітет України з вимогою розслідувати можливу монопольну змову на ринку цукру, а також порушувала питання скасування загороджувальних мит на імпорт окремих видів цукру з-за кордону.