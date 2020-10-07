В Нацслужбе здоровья объяснили, кому показано лечение COVID-19 в стационаре
В НСЗУ Украины объяснили, кому предусмотрено лечение коронавируса только в стационаре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины в Telegram.
"Есть группы людей, для которых амбулаторное лечение COVID-19 запрещено и предусмотрено только лечение в стационаре", - сказано в сообщении.
Пациентам, которые в группе риска:
- тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы;
- почечная недостаточность
- иммуносупрессивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты)
- тяжелые аллергические заболевания или состояния;
- аутоиммунные заболевания.
Пациентам с симптомами, которые характеризуется средне-тяжелым и тяжелым течением:
- удушье;
- затрудненное дыхание;
- кровохарканье;
- желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея)
- изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность) и др.
Пациенты независимо от тяжести состояния, в которых отмечается повышение температуры выше 38°C, что плохо поддается коррекции, также должны получать медицинскую помощь в стационаре.
"Решение о месте лечения принимает не пациент, а ваш семейный врач. Или бригада ЭМП, которую вызывают в случае резкого ухудшения состояния", - отметили в ведомстве
Стандарты медицинской помощи при Коронавирусная болезни утверждает МЗ https://bit.ly
Я думаю, лечение в стационаре показано тем, у кого есть деньги. У голодранцев - стопудово лёгкая форма. Пусть лечатся дома.
к сожалению большая часть населения с головой не дружит и даже не пытается это делать.
Когда украинцы миллионами страдали и умирали от голода Сталин ни*уя не видел никакого голода. Так же и Вы сейчас не замечаете никакого ковида, хотя украинцы уже сотнями тысяч болеют и тысячами умирают от него.
Вот видите, как просто и изящно Вы доказали пользу карантинных мер.
ничего удивительного, страной правят зеленые дегенераты.