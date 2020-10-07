РУС
8 674 19

В Нацслужбе здоровья объяснили, кому показано лечение COVID-19 в стационаре

В НСЗУ Украины объяснили, кому предусмотрено лечение коронавируса только в стационаре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

"Есть группы людей, для которых амбулаторное лечение COVID-19 запрещено и предусмотрено только лечение в стационаре", - сказано в сообщении.

Пациентам, которые в группе риска:
- тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы;
- почечная недостаточность
- иммуносупрессивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты)
- тяжелые аллергические заболевания или состояния;
- аутоиммунные заболевания.

Пациентам с симптомами, которые характеризуется средне-тяжелым и тяжелым течением:
- удушье;
- затрудненное дыхание;
- кровохарканье;
- желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея)
- изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность) и др.

"Брехуни! У мене чоловік на COVID-19 хворів! Не одна падла грошей не повернула! 30 тисяч пішло! Щоб ви здохли!" - Зеленскому в Черновцах рассказали о "бесплатном" лечении.

Пациенты независимо от тяжести состояния, в которых отмечается повышение температуры выше 38°C, что плохо поддается коррекции, также должны получать медицинскую помощь в стационаре.

"Решение о месте лечения принимает не пациент, а ваш семейный врач. Или бригада ЭМП, которую вызывают в случае резкого ухудшения состояния", - отметили в ведомстве

Стандарты медицинской помощи при Коронавирусная болезни утверждает МЗ https://bit.ly 

карантин (16729) лечение (925) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+13
В Нацслужбе здоровья объяснили, кому показано лечение COVID-19 в стационаре

Я думаю, лечение в стационаре показано тем, у кого есть деньги. У голодранцев - стопудово лёгкая форма. Пусть лечатся дома.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:32 Ответить
+6
У Нацслужбі здоров'я пояснили, кому показано лікування COVID-19 у стаціонарі - Цензор.НЕТ 1402
показать весь комментарий
07.10.2020 14:56 Ответить
+4
Стационар не такой уж приз - там можно запросто подхватить другую инфекцию или вирус.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:07 Ответить
Я думаю, лечение в стационаре показано тем, у кого есть деньги. У голодранцев - стопудово лёгкая форма. Пусть лечатся дома.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:32 Ответить
мда... это какой-то позор.(с)
показать весь комментарий
07.10.2020 14:48 Ответить
У Нацслужбі здоров'я пояснили, кому показано лікування COVID-19 у стаціонарі - Цензор.НЕТ 1402
показать весь комментарий
07.10.2020 14:56 Ответить
Стационар не такой уж приз - там можно запросто подхватить другую инфекцию или вирус.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:07 Ответить
Да все просто. Ставите камеры на улицах и магазинах (во многих местах уже месть). Фото морды без маски на расстоянии менее 1,5 метра от другого человека - автоматический отказ от лечения в стационаре.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:12 Ответить
не лишено смысла. однако неконституционно.
к сожалению большая часть населения с головой не дружит и даже не пытается это делать.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:30 Ответить
Нелегкие времена требуют нелегких решений.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:35 Ответить
таки да
показать весь комментарий
07.10.2020 15:40 Ответить
Сразу узнаётся поклонник Сталина и ГУЛАГа.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:08 Ответить
Самокритичный Вы не наш...
Когда украинцы миллионами страдали и умирали от голода Сталин ни*уя не видел никакого голода. Так же и Вы сейчас не замечаете никакого ковида, хотя украинцы уже сотнями тысяч болеют и тысячами умирают от него.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:39 Ответить
Умирает не больше, чем раньше. Но скоро начнут умирать от голода из-за проблем в экономике.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:59 Ответить
Вы лжете. От ковида в Украине сейчас за день умирает в 8-9 раз больше, чем от ДТП или от туберкулеза. По которым мы и так в Европе "лидеры". А раньше от ни ковида не было, ни смертей от него.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:09 Ответить
Не от ковида, а с ковидом. А общая смертность меньше, чем в прошлом году.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:04 Ответить
То есть Вы хотите сказать, что Украина со своим куцым карантином демонстрирует феноменальные успехи в борьбе с ковидом по сравнению со Швецией, где общая смертность за полугодие максимальная за 150 лет? И также по сравнению с Беларусью, где общая смертность за полугодие максимальная за 5 лет?
Вот видите, как просто и изящно Вы доказали пользу карантинных мер.
показать весь комментарий
08.10.2020 07:39 Ответить
О, еще одна масочная коронаистеричка, ненавидящая Супрун.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:55 Ответить
Странно, что Цензор до сих пор не выдал новость об ухудшении состояния Порошенко. Возможно Юра избегает жалобных оваций?
показать весь комментарий
07.10.2020 16:04 Ответить
короче, геноцид украинцев, начатый супрунихой шагает по стране семимильными шагами.
ничего удивительного, страной правят зеленые дегенераты.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:46 Ответить
 
 