В Нацслужбе здоровья объяснили, кому показано лечение COVID-19 в стационаре

В НСЗУ Украины объяснили, кому предусмотрено лечение коронавируса только в стационаре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

"Есть группы людей, для которых амбулаторное лечение COVID-19 запрещено и предусмотрено только лечение в стационаре", - сказано в сообщении.

Пациентам, которые в группе риска:

- тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы;

- почечная недостаточность

- иммуносупрессивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты)

- тяжелые аллергические заболевания или состояния;

- аутоиммунные заболевания.

Пациентам с симптомами, которые характеризуется средне-тяжелым и тяжелым течением:

- удушье;

- затрудненное дыхание;

- кровохарканье;

- желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея)

- изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность) и др.

Пациенты независимо от тяжести состояния, в которых отмечается повышение температуры выше 38°C, что плохо поддается коррекции, также должны получать медицинскую помощь в стационаре.

"Решение о месте лечения принимает не пациент, а ваш семейный врач. Или бригада ЭМП, которую вызывают в случае резкого ухудшения состояния", - отметили в ведомстве

Стандарты медицинской помощи при Коронавирусная болезни утверждает МЗ https://bit.ly