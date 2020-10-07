У Нацслужбі здоров'я пояснили, кому показано лікування COVID-19 у стаціонарі

У НСЗУ пояснили, кому передбачено лікування від коронавірусу лише в стаціонарі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я України в Telegram.

"Є групи людей, для яких амбулаторне лікування COVID-19 заборонене і передбачено лише лікування в стаціонарі", - йдеться в повідомленні.



Пацієнти, які в групі ризику:

- тяжкі хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи;

- ниркова недостатність;

- імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);

- тяжкі алергічні захворювання або стани;

- аутоімунні захворювання.

Пацієнти із симптомами, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг:

- ядуха;

- утруднене дихання;

- кровохаркання;

- шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея);

- зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість) та ін.

Пацієнти незалежно від тяжкості стану, в яких простежується підвищення температури вище 38° C, що погано піддається корекції, також мають отримувати медичну допомогу у стаціонарі.



"Рішення про місце лікування ухвалює не пацієнт, а ваш сімейний лікар. Або бригада ЕМД, яку викликають у разі різкого погіршення стану", - зазначили у відомстві.

Стандарти медичної допомоги під час коронавірусної хвороби затверджує МОЗ https://bit.ly