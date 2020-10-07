УКР
8 674 19

У Нацслужбі здоров'я пояснили, кому показано лікування COVID-19 у стаціонарі

У Нацслужбі здоров'я пояснили, кому показано лікування COVID-19 у стаціонарі

У НСЗУ пояснили, кому передбачено лікування від коронавірусу лише в стаціонарі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я України в Telegram.

"Є групи людей, для яких амбулаторне лікування COVID-19 заборонене і передбачено лише лікування в стаціонарі", - йдеться в повідомленні.

Пацієнти, які в групі ризику:
- тяжкі хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи;
- ниркова недостатність;
- імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);
- тяжкі алергічні захворювання або стани;
- аутоімунні захворювання.

 Пацієнти із симптомами, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг:
- ядуха;
- утруднене дихання;
- кровохаркання;
- шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея);
- зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість) та ін.

Пацієнти незалежно від тяжкості стану, в яких простежується підвищення температури вище 38° C, що погано піддається корекції, також мають отримувати медичну допомогу у стаціонарі.

"Рішення про місце лікування ухвалює не пацієнт, а ваш сімейний лікар. Або бригада ЕМД, яку викликають у разі різкого погіршення стану", - зазначили у відомстві.

Стандарти медичної допомоги під час коронавірусної хвороби затверджує МОЗ https://bit.ly

карантин (18172) лікування (611) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+13
Я думаю, лечение в стационаре показано тем, у кого есть деньги. У голодранцев - стопудово лёгкая форма. Пусть лечатся дома.
07.10.2020 14:32 Відповісти
+6
07.10.2020 14:56 Відповісти
+4
Стационар не такой уж приз - там можно запросто подхватить другую инфекцию или вирус.
показати весь коментар
07.10.2020 15:07 Відповісти
Я думаю, лечение в стационаре показано тем, у кого есть деньги. У голодранцев - стопудово лёгкая форма. Пусть лечатся дома.
07.10.2020 14:32 Відповісти
мда... это какой-то позор.(с)
07.10.2020 14:48 Відповісти
07.10.2020 14:56 Відповісти
Стационар не такой уж приз - там можно запросто подхватить другую инфекцию или вирус.
07.10.2020 15:07 Відповісти
Да все просто. Ставите камеры на улицах и магазинах (во многих местах уже месть). Фото морды без маски на расстоянии менее 1,5 метра от другого человека - автоматический отказ от лечения в стационаре.
07.10.2020 15:12 Відповісти
не лишено смысла. однако неконституционно.
к сожалению большая часть населения с головой не дружит и даже не пытается это делать.
07.10.2020 15:30 Відповісти
Нелегкие времена требуют нелегких решений.
07.10.2020 15:35 Відповісти
таки да
07.10.2020 15:40 Відповісти
Сразу узнаётся поклонник Сталина и ГУЛАГа.
07.10.2020 16:08 Відповісти
Самокритичный Вы не наш...
Когда украинцы миллионами страдали и умирали от голода Сталин ни*уя не видел никакого голода. Так же и Вы сейчас не замечаете никакого ковида, хотя украинцы уже сотнями тысяч болеют и тысячами умирают от него.
07.10.2020 16:39 Відповісти
Умирает не больше, чем раньше. Но скоро начнут умирать от голода из-за проблем в экономике.
07.10.2020 18:59 Відповісти
Вы лжете. От ковида в Украине сейчас за день умирает в 8-9 раз больше, чем от ДТП или от туберкулеза. По которым мы и так в Европе "лидеры". А раньше от ни ковида не было, ни смертей от него.
07.10.2020 21:09 Відповісти
Не от ковида, а с ковидом. А общая смертность меньше, чем в прошлом году.
07.10.2020 22:04 Відповісти
То есть Вы хотите сказать, что Украина со своим куцым карантином демонстрирует феноменальные успехи в борьбе с ковидом по сравнению со Швецией, где общая смертность за полугодие максимальная за 150 лет? И также по сравнению с Беларусью, где общая смертность за полугодие максимальная за 5 лет?
Вот видите, как просто и изящно Вы доказали пользу карантинных мер.
08.10.2020 07:39 Відповісти
О, еще одна масочная коронаистеричка, ненавидящая Супрун.
07.10.2020 15:55 Відповісти
Странно, что Цензор до сих пор не выдал новость об ухудшении состояния Порошенко. Возможно Юра избегает жалобных оваций?
07.10.2020 16:04 Відповісти
короче, геноцид украинцев, начатый супрунихой шагает по стране семимильными шагами.
ничего удивительного, страной правят зеленые дегенераты.
08.10.2020 10:46 Відповісти
 
 