У Нацслужбі здоров'я пояснили, кому показано лікування COVID-19 у стаціонарі
У НСЗУ пояснили, кому передбачено лікування від коронавірусу лише в стаціонарі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я України в Telegram.
"Є групи людей, для яких амбулаторне лікування COVID-19 заборонене і передбачено лише лікування в стаціонарі", - йдеться в повідомленні.
Пацієнти, які в групі ризику:
- тяжкі хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи;
- ниркова недостатність;
- імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);
- тяжкі алергічні захворювання або стани;
- аутоімунні захворювання.
Пацієнти із симптомами, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг:
- ядуха;
- утруднене дихання;
- кровохаркання;
- шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея);
- зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість) та ін.
Пацієнти незалежно від тяжкості стану, в яких простежується підвищення температури вище 38° C, що погано піддається корекції, також мають отримувати медичну допомогу у стаціонарі.
"Рішення про місце лікування ухвалює не пацієнт, а ваш сімейний лікар. Або бригада ЕМД, яку викликають у разі різкого погіршення стану", - зазначили у відомстві.
Стандарти медичної допомоги під час коронавірусної хвороби затверджує МОЗ https://bit.ly
Я думаю, лечение в стационаре показано тем, у кого есть деньги. У голодранцев - стопудово лёгкая форма. Пусть лечатся дома.
к сожалению большая часть населения с головой не дружит и даже не пытается это делать.
Когда украинцы миллионами страдали и умирали от голода Сталин ни*уя не видел никакого голода. Так же и Вы сейчас не замечаете никакого ковида, хотя украинцы уже сотнями тысяч болеют и тысячами умирают от него.
Вот видите, как просто и изящно Вы доказали пользу карантинных мер.
ничего удивительного, страной правят зеленые дегенераты.