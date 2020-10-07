РУС
Разоблачившая плагиат в работах Шкарлета Благодетелева-Вовк заявила об угрозах

Координатор антиплагиатного движения "Диссергейт" Светлана Благодетелева-Вовк заявила об угрозах после разоблачения плагиата в научных публикациях и.о. министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом Благодетелева-Вовк рассказала на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По ее словам, с 16-17 июня женщину начали преследовать в Facebook, ее постоянно блокируют в соцсети. С июля общественный деятель начала получать угрозы сексуального характера на личную почту.

"После того, как я его (преследователя. - Ред.) забанила - он начал преследовать меня в Telegram-канале. Кроме того, в моих сообщениях, были фотографии моего дома. Преследователь меня фотографирует, знает, где я живу. В дверях моей квартиры появилась записка", - рассказала Благодетелева-Вовк.

Также на Цензор.НЕТ: Шкарлет оспаривает в суде решение Нацагентства по обеспечению качества высшего образования о плагиате в его научных работах

Женщина вызвала правоохранителей и передала им свои доказательства. 4 сентября ее заявление зарегистрировали. Дело открыли по статье 182 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни).

+15
Бандитская мафия захватила власть в Украине .

Я ещё 21: 04 : 2019 года писал : то ли еще будет

Нарид Украины сам себя и на и бал
07.10.2020 15:41 Ответить
+12
ВОТ И ВСЕ ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО ШКАРЛЕТОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07.10.2020 15:42 Ответить
+10
Про зелених. Гопота.
07.10.2020 15:44 Ответить
сАбаков служит скоморохам барыжного цирка, поддерживаемые избравших их 73% овцами страны.
07.10.2020 15:44 Ответить
Срочная новость

Хорошая новость из #Рязанская области. Мощные #взрывы и пожары на складах с боеприпасами. Взрывы слышны на всю округу. Вся солдатня, включая начальника арсенала эвакуировались.
07.10.2020 15:45 Ответить
Может Полторак-подработку нашел.
07.10.2020 15:47 Ответить
С июля общественный деятель начала получать угрозы сексуального характера / Во главе украинских школ гнида и вор. Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. 17.06.20
07.10.2020 15:51 Ответить
Не удивительно. У ЗЕ, мощные ботсети Дубинского, работавшие еще на Януковича и русских в 2014.
07.10.2020 16:04 Ответить
Ну а как же ! мафия бессмертна! По крайней мере в Украине.
07.10.2020 16:10 Ответить
Шкарлет - это очередной ублюдок клоуна, если посмотреть кого клоун в последние полугодие взял во власть, то увидим отьявленнрого антиукраинца, агента беса путлера, предполагаю, что его может запугивать бес путлер, а во имя чего клоун должен рисковать семьей, тем более для него Украина пустой звук, и он никому ничего не должен.
07.10.2020 16:25 Ответить
Регіонал та плагіатор! Кого ще може запропонувати ця недо-влада?
07.10.2020 16:44 Ответить
незабаром і хату можуть спалити як Гонтаревій
07.10.2020 16:46 Ответить
Его работы такое же гавно, как и его премия - создали в своём ВУЗе информацыонную сеть - Гейтс рыдает!
07.10.2020 17:14 Ответить
Ну не любят в Украине прохфесоров с липовыми дипломами.
07.10.2020 21:02 Ответить
Зе-власть любит таких проФФесоров. министрами их назначает
07.10.2020 22:04 Ответить
Кто то даже министром работал с удовольствием при подобном прохфессоре и не испытивал никакого дискомфорта.
07.10.2020 23:37 Ответить
Власть зелёной мрази во всей красе.
08.10.2020 04:14 Ответить
 
 