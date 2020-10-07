Разоблачившая плагиат в работах Шкарлета Благодетелева-Вовк заявила об угрозах
Координатор антиплагиатного движения "Диссергейт" Светлана Благодетелева-Вовк заявила об угрозах после разоблачения плагиата в научных публикациях и.о. министра образования Сергея Шкарлета.
Об этом Благодетелева-Вовк рассказала на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По ее словам, с 16-17 июня женщину начали преследовать в Facebook, ее постоянно блокируют в соцсети. С июля общественный деятель начала получать угрозы сексуального характера на личную почту.
"После того, как я его (преследователя. - Ред.) забанила - он начал преследовать меня в Telegram-канале. Кроме того, в моих сообщениях, были фотографии моего дома. Преследователь меня фотографирует, знает, где я живу. В дверях моей квартиры появилась записка", - рассказала Благодетелева-Вовк.
Также на Цензор.НЕТ: Шкарлет оспаривает в суде решение Нацагентства по обеспечению качества высшего образования о плагиате в его научных работах
Женщина вызвала правоохранителей и передала им свои доказательства. 4 сентября ее заявление зарегистрировали. Дело открыли по статье 182 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я ещё 21: 04 : 2019 года писал : то ли еще будет
Нарид Украины сам себя и на и бал
Хорошая новость из #Рязанская области. Мощные #взрывы и пожары на складах с боеприпасами. Взрывы слышны на всю округу. Вся солдатня, включая начальника арсенала эвакуировались.