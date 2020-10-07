Благодєтєлєва-Вовк, яка викрила плагіат у роботах Шкарлета, заявила про погрози

Координаторка антиплагіатного руху "Диссергейт" Світлана Благодєтєлєва-Вовк заявила про погрози після викриття плагіату в наукових публікаціях в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це Благодєтєлєва-Вовк розповіла на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За її словами, з 16-17 червня жінку почали переслідувати в Facebook, її постійно блокують в соцмережі. З липня громадський діяч почала отримувати погрози сексуального характеру на особисту пошту.

"Після того, як я його (переслідувача. - Ред.) забанила - він почав переслідувати мене в Telegram-каналі. Крім того, в моїх повідомленнях, були фотографії мого будинку. Переслідувач мене фотографує, знає, де я живу. У дверях моєї квартири з'явилася записка", - розповіла Благодєтєлєва-Вовк.

Жінка викликала правоохоронців і передала їм свої докази. 4 вересня її заяву зареєстрували. Справа відкрили за статтею 182 КК (порушення недоторканності приватного життя).