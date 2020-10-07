УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7619 відвідувачів онлайн
Новини
4 593 17

Благодєтєлєва-Вовк, яка викрила плагіат у роботах Шкарлета, заявила про погрози

Благодєтєлєва-Вовк, яка викрила плагіат у роботах Шкарлета, заявила про погрози

Координаторка антиплагіатного руху "Диссергейт" Світлана Благодєтєлєва-Вовк заявила про погрози після викриття плагіату в наукових публікаціях в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це Благодєтєлєва-Вовк розповіла на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За її словами, з 16-17 червня жінку почали переслідувати в Facebook, її постійно блокують в соцмережі. З липня громадський діяч почала отримувати погрози сексуального характеру на особисту пошту.

"Після того, як я його (переслідувача. - Ред.) забанила - він почав переслідувати мене в Telegram-каналі. Крім того, в моїх повідомленнях, були фотографії мого будинку. Переслідувач мене фотографує, знає, де я живу. У дверях моєї квартири з'явилася записка", - розповіла Благодєтєлєва-Вовк.

Читайте також: Шкарлет оскаржує в суді рішення Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти про плагіат у його наукових роботах

Жінка викликала правоохоронців і передала їм свої докази. 4 вересня її заяву зареєстрували. Справа відкрили за статтею 182 КК (порушення недоторканності приватного життя).

Автор: 

плагіат (69) Шкарлет Сергій (353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Бандитская мафия захватила власть в Украине .

Я ещё 21: 04 : 2019 года писал : то ли еще будет

Нарид Украины сам себя и на и бал
показати весь коментар
07.10.2020 15:41 Відповісти
+12
ВОТ И ВСЕ ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО ШКАРЛЕТОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
07.10.2020 15:42 Відповісти
+10
Про зелених. Гопота.
показати весь коментар
07.10.2020 15:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бандитская мафия захватила власть в Украине .

Я ещё 21: 04 : 2019 года писал : то ли еще будет

Нарид Украины сам себя и на и бал
показати весь коментар
07.10.2020 15:41 Відповісти
ВОТ И ВСЕ ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО ШКАРЛЕТОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
07.10.2020 15:42 Відповісти
Про зелених. Гопота.
показати весь коментар
07.10.2020 15:44 Відповісти
сАбаков служит скоморохам барыжного цирка, поддерживаемые избравших их 73% овцами страны.
показати весь коментар
07.10.2020 15:44 Відповісти
Срочная новость

Хорошая новость из #Рязанская области. Мощные #взрывы и пожары на складах с боеприпасами. Взрывы слышны на всю округу. Вся солдатня, включая начальника арсенала эвакуировались.
показати весь коментар
07.10.2020 15:45 Відповісти
Может Полторак-подработку нашел.
показати весь коментар
07.10.2020 15:47 Відповісти
С июля общественный деятель начала получать угрозы сексуального характера / Во главе украинских школ гнида и вор. Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. 17.06.20
показати весь коментар
07.10.2020 15:51 Відповісти
Не удивительно. У ЗЕ, мощные ботсети Дубинского, работавшие еще на Януковича и русских в 2014.
показати весь коментар
07.10.2020 16:04 Відповісти
Ну а как же ! мафия бессмертна! По крайней мере в Украине.
показати весь коментар
07.10.2020 16:10 Відповісти
Шкарлет - это очередной ублюдок клоуна, если посмотреть кого клоун в последние полугодие взял во власть, то увидим отьявленнрого антиукраинца, агента беса путлера, предполагаю, что его может запугивать бес путлер, а во имя чего клоун должен рисковать семьей, тем более для него Украина пустой звук, и он никому ничего не должен.
показати весь коментар
07.10.2020 16:25 Відповісти
Регіонал та плагіатор! Кого ще може запропонувати ця недо-влада?
показати весь коментар
07.10.2020 16:44 Відповісти
незабаром і хату можуть спалити як Гонтаревій
показати весь коментар
07.10.2020 16:46 Відповісти
Его работы такое же гавно, как и его премия - создали в своём ВУЗе информацыонную сеть - Гейтс рыдает!
показати весь коментар
07.10.2020 17:14 Відповісти
Ну не любят в Украине прохфесоров с липовыми дипломами.
показати весь коментар
07.10.2020 21:02 Відповісти
Зе-власть любит таких проФФесоров. министрами их назначает
показати весь коментар
07.10.2020 22:04 Відповісти
Кто то даже министром работал с удовольствием при подобном прохфессоре и не испытивал никакого дискомфорта.
показати весь коментар
07.10.2020 23:37 Відповісти
Власть зелёной мрази во всей красе.
показати весь коментар
08.10.2020 04:14 Відповісти
 
 