СБУ открыла телефон доверия для сообщений о правонарушениях сотрудников службы

В СБ Украины открыт телефон доверия Главного управления внутренней безопасности, по которому граждане могут сообщать о фактах правонарушений сотрудников СБУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"По номеру 0 800 500 021 граждане на условиях анонимности могут информировать об известных им фактах правонарушений сотрудников СБУ.

Все обращения будут тщательно проверяться и приниматься соответствующие правовые и административные решения", - говорится в сообщении.

