СБУ открыла телефон доверия для сообщений о правонарушениях сотрудников службы

В СБ Украины открыт телефон доверия Главного управления внутренней безопасности, по которому граждане могут сообщать о фактах правонарушений сотрудников СБУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"По номеру 0 800 500 021 граждане на условиях анонимности могут информировать об известных им фактах правонарушений сотрудников СБУ.

Все обращения будут тщательно проверяться и приниматься соответствующие правовые и административные решения", - говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/nataliiayusupova/?__cft__[0]=***************************************************************************************************************-0cLfopp6xWvLOVnMuW0obF6rA8qddTdJSoks74CsugloNOuXiwgLo9OMUNcvlgwUJ4GiCY5spmIVea0-CGN_FGFF2oM-_kp5SQNMnsn975mk8tGq7dHnwBKeX78SKhOPkmQVZM7tKS2hRYsdZAg&__tn__=-UC%2CP-y-R Наталія Юсупова - Nataliia Yusupova

https://www.facebook.com/nataliiayusupova/posts/1750109518479911?__cft__[0]=***************************************************************************************************************-0cLfopp6xWvLOVnMuW0obF6rA8qddTdJSoks74CsugloNOuXiwgLo9OMUNcvlgwUJ4GiCY5spmIVea0-CGN_FGFF2oM-_kp5SQNMnsn975mk8tGq7dHnwBKeX78SKhOPkmQVZM7tKS2hRYsdZAg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 53 хв ·

В Херсоне из под стражи выпустили Татьяну Кузьмич, известную под псевдонимом "Цветаева", которую контрразведка СБУ летом 2020 года задержала по подозрению в государственной измене в пользу ФСБ России. С залогом в 500 тыс грн!!! Зеленский, наш воин Андрей Антоненко сидит почти год и не видит семью, суд не даёт ему выйти даже под залог, при этом выпускают на свободу предателей Родины!! Откуда у преподавателя пол милллиона гривен на залог??? Ну это уже откровенный плевок украинскому народу в лицо! Агент Кремля Деркач свободно курсирует по стране и сидит в ВР, российскую шпионку выпускают из сизо, а воины, защищающие страну сидят по тюрьмам. Вот вся сущность новой власти. « Русский мир» уже ликует» Учительница рус яз вышла под залог, собранный неравнодушными жителями Украины», угу, мы хорошо знаем кто платит залоги за своих агентов..
СБУ открыла телефон доверия для сообщений о правонарушениях сотрудников службы - Цензор.НЕТ 4684
07.10.2020 16:45 Ответить
Если я вижу СБУшника на автомобиле за $60тысяч, это можно считать как возможное правонарушение?
07.10.2020 16:45 Ответить
Какая милость ..А то что слушают телефоны без решений суда куда обратиться ?
07.10.2020 16:46 Ответить
Главное громко и четко представиться и назвать свой адрес, чтобы доблесные СБУшники знали куда и за кем выезжать.
07.10.2020 16:48 Ответить
Ага дозвонишся жди )))
07.10.2020 16:48 Ответить
Подойдите на 8 -00 утра к Управлению СБУ в любом городе где есть такое здание и обратите внимание на каких машинах они ездят и вот этот телефон доверия обычная шляпа или пук в воду
07.10.2020 16:48 Ответить
///
прошлой ночью я впал в депрессию и позвонил по номеру в "телефон доверия".
мой звонок перенаправили в Пакистан.... я сказал, что собираюсь покончить с собой.
они страшно обрадовались и спросили, умею ли я водить грузовики...
07.10.2020 16:50 Ответить
Ой ржу не могу.......
А где старые телефоны?
Открывают перед выборами линии, а через месяц после - хрен дозвонишься!!!
07.10.2020 18:12 Ответить
А яке СБУ дасть телефон "гарячої лінії" на якому громадяни України можуть повідомити про злочинну діяльність продажних судів та суддів??!
Баканов, відповідай!
13.11.2020 22:55 Ответить
 
 