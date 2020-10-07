РУС
СБУ попросит Раду возобновить налоговые проверки на предприятиях

СБУ попросит Раду возобновить налоговые проверки на предприятиях

Служба безопасности Украины обратится в Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с требованием рассмотреть вопрос о возобновлении налоговых проверок.

Об этом сказал на брифинге начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"СБУ сегодня будет обращаться с письмом в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады с целью решения вопроса изменений в законодательство и предоставления разрешения на проведение налоговых проверок", - сказал Витюк.

Он напомним, что проверки были прекращены в связи с карантином.

По словам Витюка, срочность возобновления проверок обусловлена тем, что СБУ прекратила работу масштабного конвертационного центра. С его помощью от уплаты налогов уклонялись около тысячи предприятий, в том числе государственных и коммунальных.

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ в Киеве пресекла деятельность масштабного конвертцентра с оборотом в 15 млрд. ФОТО

"Для того, чтобы довести до логического завершения и вернуть средства в бюджет, необходимо проведение налоговых проверок, которые сейчас запрещены", - пояснил он.

Автор: 

ВР (29426) налоги (3258) проверка (824) СБУ (20431)
Топ комментарии
+19
Че, негде стало харчеваться?
07.10.2020 12:53 Ответить
+10
Какой абсурд! Службе безопасности Украины нечем заняться, кроме как налоговыми проверками...
07.10.2020 13:01 Ответить
+9
Шо, СБУ денежек не хватает? Шпионов ловите, ***! В ОП в том числе. Это просто звиздец какой-то.
07.10.2020 13:00 Ответить
Так в економічний відділ СБУ простий смертний з роду віку не міг влаштуватись.
07.10.2020 12:58 Ответить
А мертвечука врага Страны и прочих сивух ,они не хотят взять за одно место ? Дармоеды
07.10.2020 13:09 Ответить
Землю роют рэкетиры.
07.10.2020 12:56 Ответить
начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государстваИсточник: https://censor.net/ru/n3223422 А этот начальник в курсе какая у него должность????????
07.10.2020 12:59 Ответить
Поиздержались сердешные!
Прям вопрос ребром: а есть ли у них жизнь без проверок бизнеса?
07.10.2020 12:59 Ответить
денег не хватает???????????
07.10.2020 13:02 Ответить
ТО что их нет, это мы и так знаем. А вот кому не хватает больше всех -- вот вопрос.
07.10.2020 13:04 Ответить
А кому деньги не нужны ? ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ !!!
07.10.2020 13:11 Ответить
админ подотри себе сраку наждаком
07.10.2020 13:04 Ответить
СБУ попросить Раду відновити податкові перевірки на підприємствах - Цензор.НЕТ 3022
07.10.2020 13:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=G_SRXPDkBXY Девочка с этого ролика ПРАВА на все 100:

https://www.youtube.com/watch?v=sdoXG9o94-s
07.10.2020 13:07 Ответить
Беня зголоднів
07.10.2020 13:08 Ответить
А давайте сразу украинцев расстреляем или перетравим. А потом слуги народа друг друга жрать будут.
07.10.2020 13:10 Ответить
А чем тогда налоговая служба занимается? Шпионов ловит?
07.10.2020 13:13 Ответить
Я тоже думал что СБУ шпионов и террористов должно ловить а не под прилавки заглядывать
07.10.2020 13:18 Ответить
Местные выборы приближаются. СБУ срочно нужны экономические рычаги влияния на местах.
07.10.2020 13:18 Ответить
Надо срочно вернуть КРУ и будет полный порядок!!
07.10.2020 13:19 Ответить
А його ніде й не дівали. Лише перейменовували.
07.10.2020 15:18 Ответить
А еще введите особые тройки с правом вынесения приговора и расстрелом на месте, ну как у дидов в 41м-45 было.
07.10.2020 13:32 Ответить
сплата податків в нашій країні це катастрофа. Ще більш критичною стає так звана "соціальна спрямованість країни", що фактично знищує цілі сфери, такі як медицина, освіта, дороги, у т.ч. залізницю і т.п. Українці мають вибрати, потрібна їм ця країна, або ні. Якщо так, то несплата податків починаючи з 1 прожиткового мінімуму має бути криміналізована, несплата у великих розмірах, понад 100к, взагалі має стати однією з найтяжчих статей, і механізми повинні бути створені такі, щоби не сплатити безкарно, фактично було не можливо.
Соціально-популістичні видатки мають бути прибрані.
Інше питання, що СБУ хвилює зовсім інше... ну зовсім, зовсім...
07.10.2020 13:43 Ответить
Все службы "рубят" бабло а СБУ что нельзя.
07.10.2020 14:47 Ответить
А у чому питання? Порушеється кримінальна справа і податкова проводить перевірки за вимогою СБУ. Може хтось законодавства не знає там, у Баканова?
07.10.2020 15:17 Ответить
СБУ має виконувати свої прямі функції , а не лізти туда - куда дуже хочеться
Доречі чому би СБУ не зайнятися Мертвенчуком та його каналами ?
07.10.2020 16:58 Ответить
Рэкетирам на майбахи не хватает....
07.10.2020 17:55 Ответить
А каким боком СБУ к налоговым проверкам?
ОЧЕНЬ хочу услышать не смешную аргументацию.
07.10.2020 18:29 Ответить
 
 