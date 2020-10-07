СБУ попросит Раду возобновить налоговые проверки на предприятиях

Служба безопасности Украины обратится в Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с требованием рассмотреть вопрос о возобновлении налоговых проверок.

Об этом сказал на брифинге начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"СБУ сегодня будет обращаться с письмом в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады с целью решения вопроса изменений в законодательство и предоставления разрешения на проведение налоговых проверок", - сказал Витюк.

Он напомним, что проверки были прекращены в связи с карантином.

По словам Витюка, срочность возобновления проверок обусловлена тем, что СБУ прекратила работу масштабного конвертационного центра. С его помощью от уплаты налогов уклонялись около тысячи предприятий, в том числе государственных и коммунальных.

"Для того, чтобы довести до логического завершения и вернуть средства в бюджет, необходимо проведение налоговых проверок, которые сейчас запрещены", - пояснил он.