СБУ попросить Раду відновити податкові перевірки на підприємствах
Служба безпеки України звернеться до Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики з вимогою розглянути питання про відновлення податкових перевірок.
Про це сказав на брифінгу начальник управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"СБУ сьогодні буде звертатись з листом до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради з метою розв'язання питання змін до законодавства та надання дозволу на проведення податкових перевірок", - сказав Вітюк.
Він нагадав, що перевірки були припинені в зв'язку з карантином.
За словами Вітюка, терміновість відновлення перевірок зумовлена тим, що СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру. З його допомогою від сплати податків ухилялися близько тисячі підприємств, в тому числі державних і комунальних.
"Для того, щоб довести до логічного завершення та повернути кошти до бюджету, необхідно проведення податкових перевірок, які наразі заборонені", - пояснив він.
Прям вопрос ребром: а есть ли у них жизнь без проверок бизнеса?
https://www.youtube.com/watch?v=sdoXG9o94-s
Соціально-популістичні видатки мають бути прибрані.
Інше питання, що СБУ хвилює зовсім інше... ну зовсім, зовсім...
Доречі чому би СБУ не зайнятися Мертвенчуком та його каналами ?
ОЧЕНЬ хочу услышать не смешную аргументацию.