Новини
4 608 30

СБУ попросить Раду відновити податкові перевірки на підприємствах

Служба безпеки України звернеться до Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики з вимогою розглянути питання про відновлення податкових перевірок.

Про це сказав на брифінгу начальник управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"СБУ сьогодні буде звертатись з листом до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради з метою розв'язання питання змін до законодавства та надання дозволу на проведення податкових перевірок", - сказав Вітюк.

Він нагадав, що перевірки були припинені в зв'язку з карантином.

За словами Вітюка, терміновість відновлення перевірок зумовлена ​​тим, що СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру. З його допомогою від сплати податків ухилялися близько тисячі підприємств, в тому числі державних і комунальних.

"Для того, щоб довести до логічного завершення та повернути кошти до бюджету, необхідно проведення податкових перевірок, які наразі заборонені", - пояснив він.

Автор: 

Топ коментарі
+19
Че, негде стало харчеваться?
07.10.2020 12:53 Відповісти
+10
Какой абсурд! Службе безопасности Украины нечем заняться, кроме как налоговыми проверками...
07.10.2020 13:01 Відповісти
+9
Шо, СБУ денежек не хватает? Шпионов ловите, ***! В ОП в том числе. Это просто звиздец какой-то.
07.10.2020 13:00 Відповісти
Че, негде стало харчеваться?
07.10.2020 12:53 Відповісти
Так в економічний відділ СБУ простий смертний з роду віку не міг влаштуватись.
07.10.2020 12:58 Відповісти
А мертвечука врага Страны и прочих сивух ,они не хотят взять за одно место ? Дармоеды
07.10.2020 13:09 Відповісти
Землю роют рэкетиры.
07.10.2020 12:56 Відповісти
начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государстваИсточник: https://censor.net/ru/n3223422 А этот начальник в курсе какая у него должность????????
07.10.2020 12:59 Відповісти
Поиздержались сердешные!
Прям вопрос ребром: а есть ли у них жизнь без проверок бизнеса?
07.10.2020 12:59 Відповісти
Шо, СБУ денежек не хватает? Шпионов ловите, ***! В ОП в том числе. Это просто звиздец какой-то.
07.10.2020 13:00 Відповісти
Какой абсурд! Службе безопасности Украины нечем заняться, кроме как налоговыми проверками...
07.10.2020 13:01 Відповісти
денег не хватает???????????
07.10.2020 13:02 Відповісти
ТО что их нет, это мы и так знаем. А вот кому не хватает больше всех -- вот вопрос.
07.10.2020 13:04 Відповісти
А кому деньги не нужны ? ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ !!!
07.10.2020 13:11 Відповісти
админ подотри себе сраку наждаком
07.10.2020 13:04 Відповісти
СБУ попросить Раду відновити податкові перевірки на підприємствах - Цензор.НЕТ 3022
07.10.2020 13:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=G_SRXPDkBXY Девочка с этого ролика ПРАВА на все 100:

https://www.youtube.com/watch?v=sdoXG9o94-s
07.10.2020 13:07 Відповісти
Беня зголоднів
07.10.2020 13:08 Відповісти
А давайте сразу украинцев расстреляем или перетравим. А потом слуги народа друг друга жрать будут.
07.10.2020 13:10 Відповісти
А чем тогда налоговая служба занимается? Шпионов ловит?
07.10.2020 13:13 Відповісти
Я тоже думал что СБУ шпионов и террористов должно ловить а не под прилавки заглядывать
07.10.2020 13:18 Відповісти
Местные выборы приближаются. СБУ срочно нужны экономические рычаги влияния на местах.
07.10.2020 13:18 Відповісти
Надо срочно вернуть КРУ и будет полный порядок!!
07.10.2020 13:19 Відповісти
А його ніде й не дівали. Лише перейменовували.
07.10.2020 15:18 Відповісти
А еще введите особые тройки с правом вынесения приговора и расстрелом на месте, ну как у дидов в 41м-45 было.
07.10.2020 13:32 Відповісти
сплата податків в нашій країні це катастрофа. Ще більш критичною стає так звана "соціальна спрямованість країни", що фактично знищує цілі сфери, такі як медицина, освіта, дороги, у т.ч. залізницю і т.п. Українці мають вибрати, потрібна їм ця країна, або ні. Якщо так, то несплата податків починаючи з 1 прожиткового мінімуму має бути криміналізована, несплата у великих розмірах, понад 100к, взагалі має стати однією з найтяжчих статей, і механізми повинні бути створені такі, щоби не сплатити безкарно, фактично було не можливо.
Соціально-популістичні видатки мають бути прибрані.
Інше питання, що СБУ хвилює зовсім інше... ну зовсім, зовсім...
07.10.2020 13:43 Відповісти
Все службы "рубят" бабло а СБУ что нельзя.
07.10.2020 14:47 Відповісти
А у чому питання? Порушеється кримінальна справа і податкова проводить перевірки за вимогою СБУ. Може хтось законодавства не знає там, у Баканова?
07.10.2020 15:17 Відповісти
СБУ має виконувати свої прямі функції , а не лізти туда - куда дуже хочеться
Доречі чому би СБУ не зайнятися Мертвенчуком та його каналами ?
07.10.2020 16:58 Відповісти
Рэкетирам на майбахи не хватает....
07.10.2020 17:55 Відповісти
А каким боком СБУ к налоговым проверкам?
ОЧЕНЬ хочу услышать не смешную аргументацию.
07.10.2020 18:29 Відповісти
 
 