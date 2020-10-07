СБУ попросить Раду відновити податкові перевірки на підприємствах

Служба безпеки України звернеться до Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики з вимогою розглянути питання про відновлення податкових перевірок.

Про це сказав на брифінгу начальник управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"СБУ сьогодні буде звертатись з листом до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради з метою розв'язання питання змін до законодавства та надання дозволу на проведення податкових перевірок", - сказав Вітюк.

Він нагадав, що перевірки були припинені в зв'язку з карантином.

За словами Вітюка, терміновість відновлення перевірок зумовлена ​​тим, що СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру. З його допомогою від сплати податків ухилялися близько тисячі підприємств, в тому числі державних і комунальних.

"Для того, щоб довести до логічного завершення та повернути кошти до бюджету, необхідно проведення податкових перевірок, які наразі заборонені", - пояснив він.

