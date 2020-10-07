СБУ відкрила телефон довіри для повідомлень про правопорушення співробітників служби

СБ України відкрила телефон довіри Головного управління внутрішньої безпеки, за яким громадяни можуть повідомляти про факти правопорушень співробітників СБУ.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

"За номером 0 800 500 021 громадяни на умовах анонімності можуть інформувати про відомі їм факти правопорушень співробітників СБУ.

Всі звернення будуть ретельно перевірятися й ухвалюватимуться відповідні правові та адміністративні рішення ", - йдеться в повідомленні.

