СБУ відкрила телефон довіри для повідомлень про правопорушення співробітників служби
СБ України відкрила телефон довіри Головного управління внутрішньої безпеки, за яким громадяни можуть повідомляти про факти правопорушень співробітників СБУ.
Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.
"За номером 0 800 500 021 громадяни на умовах анонімності можуть інформувати про відомі їм факти правопорушень співробітників СБУ.
Всі звернення будуть ретельно перевірятися й ухвалюватимуться відповідні правові та адміністративні рішення ", - йдеться в повідомленні.
В Херсоне из под стражи выпустили Татьяну Кузьмич, известную под псевдонимом "Цветаева", которую контрразведка СБУ летом 2020 года задержала по подозрению в государственной измене в пользу ФСБ России. С залогом в 500 тыс грн!!! Зеленский, наш воин Андрей Антоненко сидит почти год и не видит семью, суд не даёт ему выйти даже под залог, при этом выпускают на свободу предателей Родины!! Откуда у преподавателя пол милллиона гривен на залог??? Ну это уже откровенный плевок украинскому народу в лицо! Агент Кремля Деркач свободно курсирует по стране и сидит в ВР, российскую шпионку выпускают из сизо, а воины, защищающие страну сидят по тюрьмам. Вот вся сущность новой власти. « Русский мир» уже ликует» Учительница рус яз вышла под залог, собранный неравнодушными жителями Украины», угу, мы хорошо знаем кто платит залоги за своих агентов..
А где старые телефоны?
Открывают перед выборами линии, а через месяц после - хрен дозвонишься!!!
Баканов, відповідай!