СБУ відкрила телефон довіри для повідомлень про правопорушення співробітників служби

СБ України відкрила телефон довіри Головного управління внутрішньої безпеки, за яким громадяни можуть повідомляти про факти правопорушень співробітників СБУ.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

"За номером 0 800 500 021 громадяни на умовах анонімності можуть інформувати про відомі їм факти правопорушень співробітників СБУ.

Всі звернення будуть ретельно перевірятися й ухвалюватимуться відповідні правові та адміністративні рішення ", - йдеться в повідомленні.

https://www.facebook.com/nataliiayusupova/?__cft__[0]=***************************************************************************************************************-0cLfopp6xWvLOVnMuW0obF6rA8qddTdJSoks74CsugloNOuXiwgLo9OMUNcvlgwUJ4GiCY5spmIVea0-CGN_FGFF2oM-_kp5SQNMnsn975mk8tGq7dHnwBKeX78SKhOPkmQVZM7tKS2hRYsdZAg&__tn__=-UC%2CP-y-R Наталія Юсупова - Nataliia Yusupova

https://www.facebook.com/nataliiayusupova/posts/1750109518479911?__cft__[0]=***************************************************************************************************************-0cLfopp6xWvLOVnMuW0obF6rA8qddTdJSoks74CsugloNOuXiwgLo9OMUNcvlgwUJ4GiCY5spmIVea0-CGN_FGFF2oM-_kp5SQNMnsn975mk8tGq7dHnwBKeX78SKhOPkmQVZM7tKS2hRYsdZAg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 53 хв ·

В Херсоне из под стражи выпустили Татьяну Кузьмич, известную под псевдонимом "Цветаева", которую контрразведка СБУ летом 2020 года задержала по подозрению в государственной измене в пользу ФСБ России. С залогом в 500 тыс грн!!! Зеленский, наш воин Андрей Антоненко сидит почти год и не видит семью, суд не даёт ему выйти даже под залог, при этом выпускают на свободу предателей Родины!! Откуда у преподавателя пол милллиона гривен на залог??? Ну это уже откровенный плевок украинскому народу в лицо! Агент Кремля Деркач свободно курсирует по стране и сидит в ВР, российскую шпионку выпускают из сизо, а воины, защищающие страну сидят по тюрьмам. Вот вся сущность новой власти. « Русский мир» уже ликует» Учительница рус яз вышла под залог, собранный неравнодушными жителями Украины», угу, мы хорошо знаем кто платит залоги за своих агентов..
СБУ открыла телефон доверия для сообщений о правонарушениях сотрудников службы - Цензор.НЕТ 4684
показати весь коментар
07.10.2020 16:45 Відповісти
Если я вижу СБУшника на автомобиле за $60тысяч, это можно считать как возможное правонарушение?
показати весь коментар
07.10.2020 16:45 Відповісти
Какая милость ..А то что слушают телефоны без решений суда куда обратиться ?
показати весь коментар
07.10.2020 16:46 Відповісти
Главное громко и четко представиться и назвать свой адрес, чтобы доблесные СБУшники знали куда и за кем выезжать.
показати весь коментар
07.10.2020 16:48 Відповісти
Ага дозвонишся жди )))
показати весь коментар
07.10.2020 16:48 Відповісти
Подойдите на 8 -00 утра к Управлению СБУ в любом городе где есть такое здание и обратите внимание на каких машинах они ездят и вот этот телефон доверия обычная шляпа или пук в воду
показати весь коментар
07.10.2020 16:48 Відповісти
///
прошлой ночью я впал в депрессию и позвонил по номеру в "телефон доверия".
мой звонок перенаправили в Пакистан.... я сказал, что собираюсь покончить с собой.
они страшно обрадовались и спросили, умею ли я водить грузовики...
показати весь коментар
07.10.2020 16:50 Відповісти
Ой ржу не могу.......
А где старые телефоны?
Открывают перед выборами линии, а через месяц после - хрен дозвонишься!!!
показати весь коментар
07.10.2020 18:12 Відповісти
А яке СБУ дасть телефон "гарячої лінії" на якому громадяни України можуть повідомити про злочинну діяльність продажних судів та суддів??!
Баканов, відповідай!
показати весь коментар
13.11.2020 22:55 Відповісти
 
 