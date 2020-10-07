Антикоррупционный суд заявил о давлении на судей, рассматривающих дело "Энергоатома"

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, рассматривающая уголовное производство о причинении убытков госпредприятиям "ВостГОК" и "НАЭК Энергоатом", заявила о вмешательстве в деятельность судей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение суда.

Обращение, направленное главе Высшего совета правосудия Андрею Овсиенко и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, было обнародовано пресс-службой суда 7 октября.

"Защитники обвиняемых по данному делу систематически обращались в суд с очевидно безосновательными заявлениями и ходатайствами в целях воспрепятствования осуществлению уголовного производства, неоднократно нарушали порядок в судебном заседании, критиковали судей в средствах массовой информации до решения дела в связи с его рассмотрением. Один из адвокатов еще до завершения рассмотрения дела утверждает о нарушении судьями права на защиту и инициирует вопрос о привлечении судей к уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что заключительным шагом, который убедил судей в согласованном вмешательстве, стал случай со взрывом неизвестного устройства на месте, где обычно паркует автомобиль председательствующая по делу.

"Это событие ВАКС расценивает как попытку вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленную на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей", - заявили в суде.

Согласно обнародованному тексту сообщения, во время судебного производства отдельные участники со стороны защиты заявили в целом 11 отводов судьям из коллегии судей. Также упоминается о нарушении адвокатами порядка судебного заседания, игнорирование замечаний председательствующей судьи, попытке привлечения судей к дисциплинарной ответственности еще до завершения судебного производства и критике судей в средствах массовой информации с обвинениями в предвзятости и политизированности.

"Учитывая все обстоятельства, коллегия судей ВАКС расценивает действия сторон по данному делу, как вмешательство в деятельность судей", - подчеркивают в суде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС приговорил к 9 годам тюрьмы судью хозсуда Одесской области за взятку в 570 тыс.