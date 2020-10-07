РУС
Обязательства России защищать Армению не распространяются на Нагорный Карабах, - Песков

Обязательства России защищать Армению не распространяются на Нагорный Карабах, - Песков

Пока боевые действия из Нагорного Карабаха не переместились на территорию Армении, Россия не будет защищать Армению в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Цензор.НЕТ, такой вывод следует из заявления, сделанного журналистам 7 октября спикером Кремля Дмитрием Песковым, которого  цитирует ТАСС.

Песков объяснил, что обязательства членов ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах, потом что этот регион не является территорией Армении.

Представитель Кремля подчеркнул, что информация о "неких боевых действиях" на территории Армении не подтверждается.

Топ комментарии
+42
07.10.2020 18:33
07.10.2020 18:33
+35
Раша послала вірмен в еротичну подорож !!))
07.10.2020 18:26
+15
07.10.2020 18:29
07.10.2020 18:29
с какого рожна раше влазить в карабах?тем более, они вроде как и с азербайджаном дружат и торгуют нормально...но тролли уверовали, что раша должна поддержать армению, даже если та воююет ихтамнетами в азербайджане ...и сама армения этот арцах не признала даже
07.10.2020 23:27 Ответить
ОДКБ для вірмен = "Будапештський меморандум" для України.
07.10.2020 21:44 Ответить
ты хоть устав одкб читал, клоун? или абы что ляпнуть?
07.10.2020 23:31 Ответить
А теперь, задумайтесь, все аккупированые территории (аккупированые засрашкой). Удивляет меня поведение властей (ЫЛИТЫ), этих территорий.Засрашка всех кинет,нет уже кидает, все высосет, положет кучу трупов (их трупов, федераски - не жалко) мирных людей.
В общем, желаю удачи всем кто звал звал засрашку. (Армяне, Крым, Приднестровье, Грузия, Украина, Беларусь). В новостях этих упырей мы - братские народы.Я в а...е.
07.10.2020 22:18 Ответить
В Агстафинском районе https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Азербайджана сбит армянский беспилотник. https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Армянский дрон похож на армянскую армию https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах
07.10.2020 22:39 Ответить
Да Турция имеет договор с Айзербаджаном о военном сотрудничестве. Кроме того, айзербаджанцы- это тюркский народ, и Турция считает их своими.
Если Россия начнет наступление не в Нагорном Карабахе, а по сухопутной границы с Айзербаджаном, то это будет агресмией по отношению Айзербаджану. Айзербаджан ведет боевые действия в Нагорном Карабахе, формально- на своей территории.
07.10.2020 23:17 Ответить
вот на кой это раше надо?а, я понял, это влажные фантазии вышиватных троллей, типо чтоб от Украины внимание рашисткое отвлеклось...но, к сожалению, эти фантазии не сбудутся
07.10.2020 23:29 Ответить
"о военном сотрудничестве" - это слабый договор, чтобы в открытую ввязываться.
07.10.2020 23:41 Ответить
НаРФия всегда предает.
Ну что, новоотсосовцы, разрабатывайте анусы. Вазелина не будет, т.к его надо заслужить.
07.10.2020 23:35 Ответить
им надо отвлечь внимание от своих проблем, а не воевать
08.10.2020 01:11 Ответить
Песков очень ясно сказал, что обязательства России защищать Армению не распространяются на Нагорный Карабах. То есть Россия заявляет, что Нагорный Карабах не принадлежит Армении, а принадлежит Айзербаджану. И Россия не собирается нападать на Нагорный Карабах принадлежащий Айзербаджану. Или другими словами Армения не законно оккупировала часть территории Айзербаджана. Спасибо Песков за разъяснения
08.10.2020 09:05 Ответить
Да как бы и сама Армения официально признает Карабах территорией Азербайджана.
11.11.2020 03:44 Ответить
Ця відмазка означає одне - немає у параші сил вписатися за Вірменію.
08.10.2020 10:06 Ответить
И как это понимать, мол в обязательства нарапсеи не входит защищать лугандонию? Чего тогда бубочка менжуется?
08.10.2020 17:00 Ответить
