Обязательства России защищать Армению не распространяются на Нагорный Карабах, - Песков

Пока боевые действия из Нагорного Карабаха не переместились на территорию Армении, Россия не будет защищать Армению в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Цензор.НЕТ, такой вывод следует из заявления, сделанного журналистам 7 октября спикером Кремля Дмитрием Песковым, которого цитирует ТАСС.



Песков объяснил, что обязательства членов ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах, потом что этот регион не является территорией Армении.



Представитель Кремля подчеркнул, что информация о "неких боевых действиях" на территории Армении не подтверждается.

