Обязательства России защищать Армению не распространяются на Нагорный Карабах, - Песков
Пока боевые действия из Нагорного Карабаха не переместились на территорию Армении, Россия не будет защищать Армению в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как передает Цензор.НЕТ, такой вывод следует из заявления, сделанного журналистам 7 октября спикером Кремля Дмитрием Песковым, которого цитирует ТАСС.
Песков объяснил, что обязательства членов ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах, потом что этот регион не является территорией Армении.
Представитель Кремля подчеркнул, что информация о "неких боевых действиях" на территории Армении не подтверждается.
Топ комментарии
+42 Виктор Потоцкий #426787
показать весь комментарий07.10.2020 18:33 Ответить Ссылка
+35 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий07.10.2020 18:26 Ответить Ссылка
+15 Alex Firman
показать весь комментарий07.10.2020 18:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В общем, желаю удачи всем кто звал звал засрашку. (Армяне, Крым, Приднестровье, Грузия, Украина, Беларусь). В новостях этих упырей мы - братские народы.Я в а...е.
Если Россия начнет наступление не в Нагорном Карабахе, а по сухопутной границы с Айзербаджаном, то это будет агресмией по отношению Айзербаджану. Айзербаджан ведет боевые действия в Нагорном Карабахе, формально- на своей территории.
Ну что, новоотсосовцы, разрабатывайте анусы. Вазелина не будет, т.к его надо заслужить.