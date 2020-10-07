Песков заявил, что Россия не ведет работ по созданию химоружия

Какие-либо работы, связанные с химическим оружием, в России исключены, Москва является ответственным участником конвенции, запрещающей химоружие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду Пескову напомнили, что первого октября РФ пригласила экспертов ОЗХО для изучения ситуации в связи со случившемся с Навальным. В связи с этим у пресс-секретаря уточнили, что именно эксперты ОЗХО "смогут увидеть в России".

"То, что потребуется. Их же пригласили специально с тем, чтобы они что-то здесь увидели. Речь идёт о том, что Россия искренне желает пролить свет на все обстоятельства, причины и суть произошедшего в Омске", - сказал Песков.

Он отметил, что Россия точно так же обратилась в ОЗХО за техническим содействием, как и Германия.

"Германия обратилась за содействием и получила некую информацию от ОЗХО. Не знаем, какую информацию, знаем основные очертания, которые были опубликованы, конкретики никакой там не содержится. Мы сейчас ждём и только после того, как ОЗХО отреагирует, будет понимание того, что будет происходить", - сказал Песков.

Песков подчеркнул, что какие-либо работы, связанные с химическим оружием, в России исключены, Москва является ответственным участником соответствующей конвенции, запрещающей химоружие.

"Нет, они (работы по совершенствованию химоружия. - Ред.) не могут проводиться в силу того, что Россия является участницей соответствующих конвенций о запрещении химического оружия. РФ выполнила все свои обязательства по этой конвенции. Поэтому об этом не может идти и речи", - сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, могут ли в России проводиться какие-то работы по разработке или совершенствованию химоружия.

Что касается информации ОЗХО, связанной с Навальным, то, как подчеркнул Песков, "нам предстоит еще эту информацию получить".

"Пока мы с вами слышали только общие утверждения. Они, конечно, должны быть подтверждены профессиональной информацией", - сказал представитель Кремля.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.