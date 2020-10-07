РУС
Песков заявил, что Россия не ведет работ по созданию химоружия

Какие-либо работы, связанные с химическим оружием, в России исключены, Москва является ответственным участником конвенции, запрещающей химоружие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду Пескову напомнили, что первого октября РФ пригласила экспертов ОЗХО для изучения ситуации в связи со случившемся с Навальным. В связи с этим у пресс-секретаря уточнили, что именно эксперты ОЗХО "смогут увидеть в России".

"То, что потребуется. Их же пригласили специально с тем, чтобы они что-то здесь увидели. Речь идёт о том, что Россия искренне желает пролить свет на все обстоятельства, причины и суть произошедшего в Омске", - сказал Песков.

Он отметил, что Россия точно так же обратилась в ОЗХО за техническим содействием, как и Германия.

"Германия обратилась за содействием и получила некую информацию от ОЗХО. Не знаем, какую информацию, знаем основные очертания, которые были опубликованы, конкретики никакой там не содержится. Мы сейчас ждём и только после того, как ОЗХО отреагирует, будет понимание того, что будет происходить", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия обсудит со странами ЕС совместный ответ РФ на отравление Навального после доклада ОЗХО, - Меркель

Песков подчеркнул, что какие-либо работы, связанные с химическим оружием, в России исключены, Москва является ответственным участником соответствующей конвенции, запрещающей химоружие.

"Нет, они (работы по совершенствованию химоружия. - Ред.) не могут проводиться в силу того, что Россия является участницей соответствующих конвенций о запрещении химического оружия. РФ выполнила все свои обязательства по этой конвенции. Поэтому об этом не может идти и речи", - сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, могут ли в России проводиться какие-то работы по разработке или совершенствованию химоружия.

Что касается информации ОЗХО, связанной с Навальным, то, как подчеркнул Песков, "нам предстоит еще эту информацию получить".

"Пока мы с вами слышали только общие утверждения. Они, конечно, должны быть подтверждены профессиональной информацией", - сказал представитель Кремля.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

отравление (1586) Песков Дмитрий (2002) химическое оружие (385) Навальный Алексей (856) ОЗХО (30)
Топ комментарии
+7
Ясна річ!! Жодних сумнівів!! Я не я і хата не моя !!))
07.10.2020 15:12 Ответить
+4
Хаха хаха Хахахахахаа Хаха ха ха хаха ха........
07.10.2020 15:12 Ответить
+3
Британцам и Скрипалям об этом скажи!
07.10.2020 15:14 Ответить
Ясна річ!! Жодних сумнівів!! Я не я і хата не моя !!))
07.10.2020 15:12 Ответить
========================
откуда этот казлянский звиздабол может про такое знать чтобы утвержтать?
07.10.2020 20:11 Ответить
Хаха хаха Хахахахахаа Хаха ха ха хаха ха........
07.10.2020 15:12 Ответить
если говорят не ведут, значит ведут
07.10.2020 15:13 Ответить
та оно само самосовершенствуется... химические реакции, знаете ли... в запертом пространстве... ну, проветриваем иногда...
07.10.2020 15:13 Ответить
Звіздіш Пісков , не вірю тобі !! От Маньке-Аблігаціі , то інша справа !!))
07.10.2020 15:13 Ответить
Пусть фуфлогон "зуб даст"😊
07.10.2020 17:56 Ответить
Зачем брехню печатать? Мы и так знаем, что такое кацап и его россказни!
07.10.2020 15:14 Ответить
Британцам и Скрипалям об этом скажи!
07.10.2020 15:14 Ответить
Песков заявил, что Россия не ведет работ по созданию химоружия
07.10.2020 15:20 Ответить
Ну, канешна, ихтамнет. Верим.
07.10.2020 15:22 Ответить
Во всем мире "болотный газ" это метан, и лишь на мокшанских болотах воняет серой.
07.10.2020 15:26 Ответить
Значит ведёт.
07.10.2020 15:30 Ответить
Иначе, чем словоблудием, назвать этот вербальній понос нельзя. Но добавить можно: "Россия" (имеется в виду московия - это я Цензору) "не причастна" и сбитию Боинга, захвату Крыма, интервенции в Грузии, захвату части Молдовы, войне нра Донбассе...
Бандюки проклятые!
07.10.2020 15:32 Ответить
Кацап орал что он не знает - за что его ребята бьют, а те его клепая повторяли - теперь то будешь ***** знать ! (с)
07.10.2020 15:36 Ответить
Песков заявил, что Россия не ведет работ по созданию химоружия
07.10.2020 15:38 Ответить
Та у вас и Ученных не Осталось , а кто остался Спились. Еще при союзе в бочках храните , - Этим и пугаете засранцы.
07.10.2020 15:38 Ответить
Навальный с фрицами опровергают 3,14сдливую рашистскую ложь .Как бы со временем не вылезли рашистские рога и копыта у "короны"
07.10.2020 15:42 Ответить
Мати працювала в інституті токсикологіїї саме по "закритим" темам - розробка отрут. І розробили їх стільки, що ще 200 років можна труїти і труїти... А таких інститутів в СРСР було багато! Так що, можливо Пісков і не бреше - вистачає старих запасів.
07.10.2020 16:00 Ответить
Пєсков заявив, що Росія не веде робіт зі створення хімзброї
07.10.2020 16:02 Ответить
Верят москалям только дурни
07.10.2020 16:23 Ответить
"Новичок" растет на огороде и им торгуют на базаре.
07.10.2020 16:24 Ответить
Туалетный потешный утёнок
07.10.2020 16:52 Ответить
і це як раз означає, що ************** вилупки таки займаються виготовленням цієї зброї!
07.10.2020 17:23 Ответить
Раз заявил - значит "так и есть" !!!!
07.10.2020 17:24 Ответить
разработки не ведут а пользуются старыми запасами с ссср
07.10.2020 17:42 Ответить
А хто дурень вірити кацапам?
07.10.2020 18:41 Ответить
Абсолютно верю Пескову. В Рашке уже давно налепили столько химоружия что можно отравить целую Галактику. Зачем им еще?
07.10.2020 18:44 Ответить
Может Зинка ?
07.10.2020 19:43 Ответить
Пєсков заявив, що Росія не веде робіт зі створення хімзброї
07.10.2020 20:58 Ответить
Росія підписала й угоду про дружбу з Україною, ну то й що? І Будапештський меморандум, і ... Паперу багато, не жалко.
07.10.2020 22:52 Ответить
опять пургу несет?
08.10.2020 00:35 Ответить
 
 