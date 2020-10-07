УКР
Пєсков заявив, що Росія не веде робіт зі створення хімзброї

Будь-які роботи, пов'язані з хімічною зброєю, в Росії виключені, Москва є відповідальним учасником конвенції, яка забороняє хімзброю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Під час спілкування з журналістами в середу Пєскову нагадали, що першого жовтня РФ запросила експертів ОЗХЗ для вивчення ситуації у зв'язку з тим, що трапилося з Навальним. У зв'язку з цим у прессекретаря уточнили, що саме експерти ОЗХЗ "зможуть побачити в Росії".

"Те, що буде потрібно. Їх же запросили спеціально для того, щоб вони щось тут побачили. Йдеться про те, що Росія щиро бажає пролити світло на всі обставини, причини і суть події в Омську", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що Росія точно так само звернулася в ОЗХЗ за технічною підтримкою, як і Німеччина.

"Німеччина звернулася за сприянням і отримала якусь інформацію від ОЗХЗ. Не знаємо, яку інформацію, знаємо основні обриси, які були опубліковані, конкретики жодної там не міститься. Ми зараз чекаємо і тільки після того, як ОЗХЗ відреагує, буде розуміння того, що буде відбуватися", - сказав Пєсков.

Читайте: Навальний: Санкції проти всієї Росії не працюють, потрібні точкові заходи проти Путіна та його оточення

Пєсков підкреслив, що будь-які роботи, пов'язані з хімічною зброєю, в Росії виключені, Москва є відповідальним учасником відповідної конвенції, яка забороняє хімзброю.

"Ні, вони (роботи з удосконалення хімзброї. - Ред.) не можуть проводитися в силу того, що Росія є учасницею відповідних конвенцій про заборону хімічної зброї. РФ виконала всі свої зобов'язання за цією конвенцією. Тому про це не може йтися", - сказав Пєсков.

Так він відповів на питання, чи можуть у Росії проводитися якісь роботи з розробки чи вдосконалення хімзброї.

Що стосується інформації ОЗХЗ, пов'язаної з Навальним, то, як підкреслив Пєсков, "нам належить ще цю інформацію отримати".

"Поки ми з вами чули тільки загальні твердження. Вони, звичайно, мають бути підтверджені професійною інформацією", - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Читайте також: Навальний подасть у суд на Пєскова за слова про "роботу з фахівцями ЦРУ"

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Читайте також: Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

+7
Ясна річ!! Жодних сумнівів!! Я не я і хата не моя !!))
07.10.2020 15:12
+4
Хаха хаха Хахахахахаа Хаха ха ха хаха ха........
07.10.2020 15:12
+3
Британцам и Скрипалям об этом скажи!
07.10.2020 15:14
Ясна річ!! Жодних сумнівів!! Я не я і хата не моя !!))
07.10.2020 15:12
откуда этот казлянский звиздабол может про такое знать чтобы утвержтать?
07.10.2020 20:11
Хаха хаха Хахахахахаа Хаха ха ха хаха ха........
07.10.2020 15:12
если говорят не ведут, значит ведут
07.10.2020 15:13
та оно само самосовершенствуется... химические реакции, знаете ли... в запертом пространстве... ну, проветриваем иногда...
07.10.2020 15:13
Звіздіш Пісков , не вірю тобі !! От Маньке-Аблігаціі , то інша справа !!))
07.10.2020 15:13
Пусть фуфлогон "зуб даст"😊
07.10.2020 17:56
Зачем брехню печатать? Мы и так знаем, что такое кацап и его россказни!
07.10.2020 15:14
Британцам и Скрипалям об этом скажи!
07.10.2020 15:14
Песков заявил, что Россия не ведет работ по созданию химоружия - Цензор.НЕТ 2812
07.10.2020 15:20
Ну, канешна, ихтамнет. Верим.
07.10.2020 15:22
Во всем мире "болотный газ" это метан, и лишь на мокшанских болотах воняет серой.
07.10.2020 15:26
Значит ведёт.
07.10.2020 15:30
Иначе, чем словоблудием, назвать этот вербальній понос нельзя. Но добавить можно: "Россия" (имеется в виду московия - это я Цензору) "не причастна" и сбитию Боинга, захвату Крыма, интервенции в Грузии, захвату части Молдовы, войне нра Донбассе...
Бандюки проклятые!
07.10.2020 15:32
Кацап орал что он не знает - за что его ребята бьют, а те его клепая повторяли - теперь то будешь ***** знать ! (с)
07.10.2020 15:36
Песков заявил, что Россия не ведет работ по созданию химоружия - Цензор.НЕТ 7146
07.10.2020 15:38
Та у вас и Ученных не Осталось , а кто остался Спились. Еще при союзе в бочках храните , - Этим и пугаете засранцы.
07.10.2020 15:38
Навальный с фрицами опровергают 3,14сдливую рашистскую ложь .Как бы со временем не вылезли рашистские рога и копыта у "короны"
07.10.2020 15:42
Мати працювала в інституті токсикологіїї саме по "закритим" темам - розробка отрут. І розробили їх стільки, що ще 200 років можна труїти і труїти... А таких інститутів в СРСР було багато! Так що, можливо Пісков і не бреше - вистачає старих запасів.
07.10.2020 16:00
Пєсков заявив, що Росія не веде робіт зі створення хімзброї - Цензор.НЕТ 5035
07.10.2020 16:02
Верят москалям только дурни
07.10.2020 16:23
"Новичок" растет на огороде и им торгуют на базаре.
07.10.2020 16:24
Туалетный потешный утёнок
07.10.2020 16:52
і це як раз означає, що ************** вилупки таки займаються виготовленням цієї зброї!
07.10.2020 17:23
Раз заявил - значит "так и есть" !!!!
07.10.2020 17:24
разработки не ведут а пользуются старыми запасами с ссср
07.10.2020 17:42
А хто дурень вірити кацапам?
07.10.2020 18:41
Абсолютно верю Пескову. В Рашке уже давно налепили столько химоружия что можно отравить целую Галактику. Зачем им еще?
07.10.2020 18:44
Может Зинка ?
07.10.2020 19:43
Пєсков заявив, що Росія не веде робіт зі створення хімзброї - Цензор.НЕТ 9745
07.10.2020 20:58
Росія підписала й угоду про дружбу з Україною, ну то й що? І Будапештський меморандум, і ... Паперу багато, не жалко.
07.10.2020 22:52
опять пургу несет?
08.10.2020 00:35
 
 