Пєсков заявив, що Росія не веде робіт зі створення хімзброї

Будь-які роботи, пов'язані з хімічною зброєю, в Росії виключені, Москва є відповідальним учасником конвенції, яка забороняє хімзброю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Під час спілкування з журналістами в середу Пєскову нагадали, що першого жовтня РФ запросила експертів ОЗХЗ для вивчення ситуації у зв'язку з тим, що трапилося з Навальним. У зв'язку з цим у прессекретаря уточнили, що саме експерти ОЗХЗ "зможуть побачити в Росії".

"Те, що буде потрібно. Їх же запросили спеціально для того, щоб вони щось тут побачили. Йдеться про те, що Росія щиро бажає пролити світло на всі обставини, причини і суть події в Омську", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що Росія точно так само звернулася в ОЗХЗ за технічною підтримкою, як і Німеччина.

"Німеччина звернулася за сприянням і отримала якусь інформацію від ОЗХЗ. Не знаємо, яку інформацію, знаємо основні обриси, які були опубліковані, конкретики жодної там не міститься. Ми зараз чекаємо і тільки після того, як ОЗХЗ відреагує, буде розуміння того, що буде відбуватися", - сказав Пєсков.

Читайте: Навальний: Санкції проти всієї Росії не працюють, потрібні точкові заходи проти Путіна та його оточення

Пєсков підкреслив, що будь-які роботи, пов'язані з хімічною зброєю, в Росії виключені, Москва є відповідальним учасником відповідної конвенції, яка забороняє хімзброю.

"Ні, вони (роботи з удосконалення хімзброї. - Ред.) не можуть проводитися в силу того, що Росія є учасницею відповідних конвенцій про заборону хімічної зброї. РФ виконала всі свої зобов'язання за цією конвенцією. Тому про це не може йтися", - сказав Пєсков.

Так він відповів на питання, чи можуть у Росії проводитися якісь роботи з розробки чи вдосконалення хімзброї.

Що стосується інформації ОЗХЗ, пов'язаної з Навальним, то, як підкреслив Пєсков, "нам належить ще цю інформацію отримати".

"Поки ми з вами чули тільки загальні твердження. Вони, звичайно, мають бути підтверджені професійною інформацією", - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Читайте також: Навальний подасть у суд на Пєскова за слова про "роботу з фахівцями ЦРУ"

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Читайте також: Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.