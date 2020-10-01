Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін

Олексій Навальний вважає, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

Про це російський опозиціонер заявив в інтерв'ю Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

"Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події", - сказав Навальний.

У бесіді з виданням він також підтвердив, що після курсу лікування в Німеччині повернеться в Росію.

"Моя робота зараз - залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!" - сказав він.

Читайте також: Не сумніваємося, що "ангажовані" фахівці ОЗХЗ повідомлять про сліди отрути в пробах Навального, - МЗС РФ

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

Також читайте: Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Також читайте: "За зловмисну ​​діяльність": США готують нові санкції проти Росії