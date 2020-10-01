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Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін

Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін

Олексій Навальний вважає, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

Про це російський опозиціонер заявив в інтерв'ю Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

"Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події", - сказав Навальний.

У бесіді з виданням він також підтвердив, що після курсу лікування в Німеччині повернеться в Росію.

"Моя робота зараз - залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!" - сказав він.

Читайте також: Не сумніваємося, що "ангажовані" фахівці ОЗХЗ повідомлять про сліди отрути в пробах Навального, - МЗС РФ

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

Також читайте: Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Також читайте: "За зловмисну ​​діяльність": США готують нові санкції проти Росії

Автор: 

отруєння (945) путін володимир (24095) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+10
там же дебилы сидят, они думали что в европе не найдут яд
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01.10.2020 09:26
+7
Блін, ну не сип ***** соль на рани!
Його ж генерали-хіміки, « творцьі пєрвой в мірє вакцини протів короновіруса » запевнили, що «гєйропєйци там нічєго нє найдут, гарантіруєм вам ладімір ладіміровіч !»
А вийшло «как всєгда».
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01.10.2020 09:30
+5
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін - Цензор.НЕТ 6619
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01.10.2020 09:38
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отравил и выпустил??????
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01.10.2020 09:24 Відповісти
там же дебилы сидят, они думали что в европе не найдут яд
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01.10.2020 09:26 Відповісти
Блін, ну не сип ***** соль на рани!
Його ж генерали-хіміки, « творцьі пєрвой в мірє вакцини протів короновіруса » запевнили, що «гєйропєйци там нічєго нє найдут, гарантіруєм вам ладімір ладіміровіч !»
А вийшло «как всєгда».
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01.10.2020 09:30 Відповісти
Вот такое тупое *****, а чему ты удивляешься?
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01.10.2020 09:47 Відповісти
Нам це і без тебе відомо.
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01.10.2020 09:27 Відповісти
очевидно, навальный по званию был до этого ещё не капитан.
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01.10.2020 09:31 Відповісти
Навальный врет.Его траванули не Путлерцы,а ГРУшники извечные враги ФСБ
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01.10.2020 09:32 Відповісти
Навального отравила не левая рука путена, а правая, а она, как известно, давно в не ладах с левой
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01.10.2020 10:40 Відповісти
Навального отравіл Зєля. А ви нє зналі? ))
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01.10.2020 09:33 Відповісти
Нет! его отравил Изя из Одэсы!!
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01.10.2020 09:37 Відповісти
Спектакль для Навального соорудили коряво.Мария Певчих прилетела аж из Лондона, типа ангел хранитель Навального ,кстати очень красивая Леди,спасла Штирлица всех времен и народов.
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01.10.2020 09:37 Відповісти
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін - Цензор.НЕТ 6619
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01.10.2020 09:38 Відповісти
"Та ти ШО???" - Навальний а чей Крим???
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01.10.2020 09:40 Відповісти
"В беседе с изданием он также подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию."
суицид?
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01.10.2020 09:41 Відповісти
Лёша видимо домой уже не собирается
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01.10.2020 09:41 Відповісти
Ну точнее на нары хочет приехать
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01.10.2020 09:42 Відповісти
Кста кста кста.Фото которое вы видите,это Навальный с ямой на бороде,есть фото Навального где на бороде нет ямы,и видео есть тоже без ямы...,вопрос?...Сколько Навальных в природе?
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01.10.2020 09:43 Відповісти
Все залежить від того, скільки голосів в твоїй голові це кажуть.
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01.10.2020 10:20 Відповісти
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін - Цензор.НЕТ 7886псевдо навальный
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01.10.2020 09:53 Відповісти
мимика.
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01.10.2020 09:56 Відповісти
наваляльный чей крым у тебя еще одна попытка хйло гарантирует
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01.10.2020 09:58 Відповісти
Путин - кагебистская мразь, реставратор недоимперии и методы у этого гада - чисто дщиверсионно-кагебистские!
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01.10.2020 10:02 Відповісти
Блогер из Крыма,Валера Крымский нарыл в Ютьюбе о Навальном кучу фото и видео....,Валеру обдурить невозможно...,эсть минимум 2 Навальных...
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01.10.2020 10:03 Відповісти
Блогер нейросети использовал или так, на свой глаз определял сколько Навальных?
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01.10.2020 10:47 Відповісти
Да кому ты тут интересен додик? Если бы стояла цель тебя отравить, тебя бы отравили 1000%. А так весело ночует со шлюхами а потом шлюха вместе с женой у кровати селфятся, удивительная семья)
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01.10.2020 10:07 Відповісти
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін - Цензор.НЕТ 5323 8 путлеров круче навальных двох
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01.10.2020 10:10 Відповісти
потлеров может и два, но у тебя лечащих врачей больше.
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01.10.2020 10:26 Відповісти
овальный, ты главное бутерброды кушай, поправляйся и ехай обратно, в паРашу.
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01.10.2020 10:17 Відповісти
Пффф! Відкрив Гамерику! Тільки це було не отруєння, а перевірка на відданість.
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01.10.2020 10:24 Відповісти
Там за чем он где то стоит, в живых никто не остается, не питай иллюзий Алексей.
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01.10.2020 10:30 Відповісти
Навальный: За моим отравлением стоит Путин

Навальный считает, что Путин лично ему подсыпал в бутылку водки какую-то гадость
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01.10.2020 10:37 Відповісти
Нет, он считает что путен не исполнитель, не организатор преступления, а заказчик и спонсор
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01.10.2020 10:43 Відповісти
"Вифсёврете! этаваниможетбыть! авыдокажите!" - Приблизно так відреагує,нюхнувши коксу, Манька Аблігація з кацапського МЗС...
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01.10.2020 10:48 Відповісти
Хочу Навального успокоить - его отравление - это ничтожная мелочь для всех, это - одно из миллиардов путинских преступлений, самое мелкое и обыденное.....Настоящая трагедия - это убийство путиным десятков тысяч украинцев, издевательства, пытки на д украинцами, татарами и прочими гражданами Украины в тюрьмах, на подвалах....
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01.10.2020 10:52 Відповісти
Далеко не только украинцев.Так же чеченцев,дагестанцев,грузин,опосредованно азербайджанцев,молдован... Сирийцев,ливийцев... Я ничего не забыл?
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01.10.2020 12:31 Відповісти
ТАК СРОЧНО ПИШИ ЗАЯВЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД !!!
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01.10.2020 10:56 Відповісти
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін - Цензор.НЕТ 4800
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01.10.2020 11:08 Відповісти
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін - Цензор.НЕТ 6982
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01.10.2020 11:10 Відповісти
***** всегда виновато!
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01.10.2020 11:52 Відповісти
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін - Цензор.НЕТ 2633
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01.10.2020 11:55 Відповісти
пора бьі поумнеть, леша
на тот свет ты еще не готов
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01.10.2020 12:05 Відповісти
Овальный! Интересно, если бы ты стал Президентом, то вернул бы Украине Крым и Донбасс? Можешь не отвечать. Ни хрена бы ты не вернул, а и еще чего-нибудь прихватил.
Путлер до избрания президентом у Собчака тоже был большим демократом!
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01.10.2020 12:36 Відповісти
это тебе за крымский бутерброд. ты думал шо пропетляешь меж каплями дождя?
убогий)) это бандит, он совершил преступление, ты его обвиняешь, а преступление оправдываешь. значить ты кто? такой же гопник, только пока что не у корыта и не так громко хрюкаешь, но рыло уже такое же...
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01.10.2020 13:58 Відповісти
- А Путин никогда не вступает в диспуты с оппозицией.
- Неправда, вступает.
Но в этих диспутах у него два главных аргумента - это пуля и яд !!
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02.10.2020 23:27 Відповісти
 
 