Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін
Олексій Навальний вважає, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.
Про це російський опозиціонер заявив в інтерв'ю Der Spiegel, передає Цензор.НЕТ.
"Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події", - сказав Навальний.
У бесіді з виданням він також підтвердив, що після курсу лікування в Німеччині повернеться в Росію.
"Моя робота зараз - залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!" - сказав він.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.
Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.
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Його ж генерали-хіміки, « творцьі пєрвой в мірє вакцини протів короновіруса » запевнили, що «гєйропєйци там нічєго нє найдут, гарантіруєм вам ладімір ладіміровіч !»
А вийшло «как всєгда».
суицид?
Навальный считает, что Путин лично ему подсыпал в бутылку водки какую-то гадость
на тот свет ты еще не готов
Путлер до избрания президентом у Собчака тоже был большим демократом!
убогий)) это бандит, он совершил преступление, ты его обвиняешь, а преступление оправдываешь. значить ты кто? такой же гопник, только пока что не у корыта и не так громко хрюкаешь, но рыло уже такое же...
- Неправда, вступает.
Но в этих диспутах у него два главных аргумента - это пуля и яд !!