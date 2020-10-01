Навальный: За моим отравлением стоит Путин
Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.
Об этом российский оппозиционер заявил в интервью Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего", - сказал Навальный.
В беседе с изданием он также подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию.
"Моя работа сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!" - сказал он.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.
Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.
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Його ж генерали-хіміки, « творцьі пєрвой в мірє вакцини протів короновіруса » запевнили, що «гєйропєйци там нічєго нє найдут, гарантіруєм вам ладімір ладіміровіч !»
А вийшло «как всєгда».
суицид?
Навальный считает, что Путин лично ему подсыпал в бутылку водки какую-то гадость
на тот свет ты еще не готов
Путлер до избрания президентом у Собчака тоже был большим демократом!
убогий)) это бандит, он совершил преступление, ты его обвиняешь, а преступление оправдываешь. значить ты кто? такой же гопник, только пока что не у корыта и не так громко хрюкаешь, но рыло уже такое же...
- Неправда, вступает.
Но в этих диспутах у него два главных аргумента - это пуля и яд !!