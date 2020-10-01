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Навальный: За моим отравлением стоит Путин

Навальный: За моим отравлением стоит Путин

Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

Об этом российский оппозиционер заявил в интервью Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего", - сказал Навальный.

В беседе с изданием он также подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию.

"Моя работа сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!" - сказал он.

Читайте также: Не сомневаемся, что "ангажированные" специалисты ОЗХО сообщат о следах яда в пробах Навального, - МИД РФ

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

отравление (1584) путин владимир (31536) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+10
там же дебилы сидят, они думали что в европе не найдут яд
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01.10.2020 09:26
+7
Блін, ну не сип ***** соль на рани!
Його ж генерали-хіміки, « творцьі пєрвой в мірє вакцини протів короновіруса » запевнили, що «гєйропєйци там нічєго нє найдут, гарантіруєм вам ладімір ладіміровіч !»
А вийшло «как всєгда».
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01.10.2020 09:30
+5
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін - Цензор.НЕТ 6619
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01.10.2020 09:38
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Правила форума Совет форумчан
отравил и выпустил??????
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01.10.2020 09:24 Ответить
там же дебилы сидят, они думали что в европе не найдут яд
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01.10.2020 09:26 Ответить
Блін, ну не сип ***** соль на рани!
Його ж генерали-хіміки, « творцьі пєрвой в мірє вакцини протів короновіруса » запевнили, що «гєйропєйци там нічєго нє найдут, гарантіруєм вам ладімір ладіміровіч !»
А вийшло «как всєгда».
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01.10.2020 09:30 Ответить
Вот такое тупое *****, а чему ты удивляешься?
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01.10.2020 09:47 Ответить
Нам це і без тебе відомо.
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01.10.2020 09:27 Ответить
очевидно, навальный по званию был до этого ещё не капитан.
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01.10.2020 09:31 Ответить
Навальный врет.Его траванули не Путлерцы,а ГРУшники извечные враги ФСБ
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01.10.2020 09:32 Ответить
Навального отравила не левая рука путена, а правая, а она, как известно, давно в не ладах с левой
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01.10.2020 10:40 Ответить
Навального отравіл Зєля. А ви нє зналі? ))
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01.10.2020 09:33 Ответить
Нет! его отравил Изя из Одэсы!!
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01.10.2020 09:37 Ответить
Спектакль для Навального соорудили коряво.Мария Певчих прилетела аж из Лондона, типа ангел хранитель Навального ,кстати очень красивая Леди,спасла Штирлица всех времен и народов.
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01.10.2020 09:37 Ответить
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін - Цензор.НЕТ 6619
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01.10.2020 09:38 Ответить
"Та ти ШО???" - Навальний а чей Крим???
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01.10.2020 09:40 Ответить
"В беседе с изданием он также подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию."
суицид?
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01.10.2020 09:41 Ответить
Лёша видимо домой уже не собирается
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01.10.2020 09:41 Ответить
Ну точнее на нары хочет приехать
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01.10.2020 09:42 Ответить
Кста кста кста.Фото которое вы видите,это Навальный с ямой на бороде,есть фото Навального где на бороде нет ямы,и видео есть тоже без ямы...,вопрос?...Сколько Навальных в природе?
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01.10.2020 09:43 Ответить
Все залежить від того, скільки голосів в твоїй голові це кажуть.
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01.10.2020 10:20 Ответить
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін - Цензор.НЕТ 7886псевдо навальный
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01.10.2020 09:53 Ответить
мимика.
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01.10.2020 09:56 Ответить
наваляльный чей крым у тебя еще одна попытка хйло гарантирует
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01.10.2020 09:58 Ответить
Путин - кагебистская мразь, реставратор недоимперии и методы у этого гада - чисто дщиверсионно-кагебистские!
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01.10.2020 10:02 Ответить
Блогер из Крыма,Валера Крымский нарыл в Ютьюбе о Навальном кучу фото и видео....,Валеру обдурить невозможно...,эсть минимум 2 Навальных...
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01.10.2020 10:03 Ответить
Блогер нейросети использовал или так, на свой глаз определял сколько Навальных?
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01.10.2020 10:47 Ответить
Да кому ты тут интересен додик? Если бы стояла цель тебя отравить, тебя бы отравили 1000%. А так весело ночует со шлюхами а потом шлюха вместе с женой у кровати селфятся, удивительная семья)
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01.10.2020 10:07 Ответить
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін - Цензор.НЕТ 5323 8 путлеров круче навальных двох
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01.10.2020 10:10 Ответить
потлеров может и два, но у тебя лечащих врачей больше.
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01.10.2020 10:26 Ответить
овальный, ты главное бутерброды кушай, поправляйся и ехай обратно, в паРашу.
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01.10.2020 10:17 Ответить
Пффф! Відкрив Гамерику! Тільки це було не отруєння, а перевірка на відданість.
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01.10.2020 10:24 Ответить
Там за чем он где то стоит, в живых никто не остается, не питай иллюзий Алексей.
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01.10.2020 10:30 Ответить
Навальный: За моим отравлением стоит Путин

Навальный считает, что Путин лично ему подсыпал в бутылку водки какую-то гадость
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01.10.2020 10:37 Ответить
Нет, он считает что путен не исполнитель, не организатор преступления, а заказчик и спонсор
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01.10.2020 10:43 Ответить
"Вифсёврете! этаваниможетбыть! авыдокажите!" - Приблизно так відреагує,нюхнувши коксу, Манька Аблігація з кацапського МЗС...
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01.10.2020 10:48 Ответить
Хочу Навального успокоить - его отравление - это ничтожная мелочь для всех, это - одно из миллиардов путинских преступлений, самое мелкое и обыденное.....Настоящая трагедия - это убийство путиным десятков тысяч украинцев, издевательства, пытки на д украинцами, татарами и прочими гражданами Украины в тюрьмах, на подвалах....
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01.10.2020 10:52 Ответить
Далеко не только украинцев.Так же чеченцев,дагестанцев,грузин,опосредованно азербайджанцев,молдован... Сирийцев,ливийцев... Я ничего не забыл?
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01.10.2020 12:31 Ответить
ТАК СРОЧНО ПИШИ ЗАЯВЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД !!!
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01.10.2020 10:56 Ответить
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін - Цензор.НЕТ 4800
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01.10.2020 11:08 Ответить
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін - Цензор.НЕТ 6982
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01.10.2020 11:10 Ответить
***** всегда виновато!
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01.10.2020 11:52 Ответить
Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін - Цензор.НЕТ 2633
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01.10.2020 11:55 Ответить
пора бьі поумнеть, леша
на тот свет ты еще не готов
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01.10.2020 12:05 Ответить
Овальный! Интересно, если бы ты стал Президентом, то вернул бы Украине Крым и Донбасс? Можешь не отвечать. Ни хрена бы ты не вернул, а и еще чего-нибудь прихватил.
Путлер до избрания президентом у Собчака тоже был большим демократом!
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01.10.2020 12:36 Ответить
это тебе за крымский бутерброд. ты думал шо пропетляешь меж каплями дождя?
убогий)) это бандит, он совершил преступление, ты его обвиняешь, а преступление оправдываешь. значить ты кто? такой же гопник, только пока что не у корыта и не так громко хрюкаешь, но рыло уже такое же...
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01.10.2020 13:58 Ответить
- А Путин никогда не вступает в диспуты с оппозицией.
- Неправда, вступает.
Но в этих диспутах у него два главных аргумента - это пуля и яд !!
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02.10.2020 23:27 Ответить
 
 