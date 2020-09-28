Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Канцлер ФРН Ангела Меркель таємно відвідала російського опозиціонера Олексія Навального в берлінській клініці "Шаріте".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Spiegel.

"Канцлер відвідала російського опозиційного політика в межах надсекретної операції в "Шаріте" в Берліні. Незвичайним жестом канцлер Ангела Меркель підкреслила солідарність уряду з Олексієм Навальним", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що таємний візит до Навального - ще одна ознака того, наскільки канцлер симпатизує Навальному і не готова дозволити справі зійти нанівець. Той факт, що сама канцлер відвідала опозиційного політика, має бути для російського уряду ключем до того, що Берлін не поступиться в цій справі і з'ясує правду.

Також читайте: Зеленський - Меркель: сподіваюся скоро зустрітися в "нормандському форматі"

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

Також читайте: Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Також читайте: "За зловмисну ​​діяльність": США готують нові санкції проти Росії