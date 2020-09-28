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Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Меркель таємно відвідувала Навального в клініці

Канцлер ФРН Ангела Меркель таємно відвідала російського опозиціонера Олексія Навального в берлінській клініці "Шаріте".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Spiegel.

"Канцлер відвідала російського опозиційного політика в межах надсекретної операції в "Шаріте" в Берліні. Незвичайним жестом канцлер Ангела Меркель підкреслила солідарність уряду з Олексієм Навальним", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що таємний візит до Навального - ще одна ознака того, наскільки канцлер симпатизує Навальному і не готова дозволити справі зійти нанівець. Той факт, що сама канцлер відвідала опозиційного політика, має бути для російського уряду ключем до того, що Берлін не поступиться в цій справі і з'ясує правду.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

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23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

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Автор: 

Німеччина (7449) Меркель Ангела (1139) росія (65856) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+22
- Тлетворное влияние Запада. Я не удивлюсь, если узнаю, что Меркель тайно посещает Навального.
Меркель тайно посещала Навального в клинике "Шарите", - Spiegel - Цензор.НЕТ 6143
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28.09.2020 10:06
+10
А жінка Навального шо каже на це?
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28.09.2020 10:00
+10
Гепу Допа посещал.Они друг друга по очереди посещают.
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28.09.2020 10:06
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А жінка Навального шо каже на це?
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28.09.2020 10:00 Відповісти
Меркель тайно посещала Навального в клинике Шарите, - Spiegel - Цензор.НЕТ 8662https://pp.userapi.com/c638928/v638928595/260fd/MiJbkPvyESo.jpg
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28.09.2020 10:01 Відповісти
Сказала, що він збоченець.
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28.09.2020 10:04 Відповісти
Она в курсе. Некоторые мышцы у Навального еще не работают.
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28.09.2020 10:09 Відповісти
Как говорят в народе - без рук, без ног, лишь бы не калека.
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28.09.2020 10:26 Відповісти
Нічого, Навальний не Макрон.
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28.09.2020 10:38 Відповісти
Дуже смішно.
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28.09.2020 13:21 Відповісти
Зрада зраднайа.
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28.09.2020 10:01 Відповісти
Такая тайна, что все об этом знают
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28.09.2020 10:03 Відповісти
А Гепу?
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28.09.2020 10:03 Відповісти
Гепу Допа посещал.Они друг друга по очереди посещают.
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28.09.2020 10:06 Відповісти
А Герпіса відвідав посол Кацапстана
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28.09.2020 10:07 Відповісти
- Тлетворное влияние Запада. Я не удивлюсь, если узнаю, что Меркель тайно посещает Навального.
Меркель тайно посещала Навального в клинике "Шарите", - Spiegel - Цензор.НЕТ 6143
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28.09.2020 10:06 Відповісти
В кого она переодевалась? Или проникла ночью мимо спящего сторожа?
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28.09.2020 10:08 Відповісти
В медсестру
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28.09.2020 10:25 Відповісти
из каких немецких фильмов?
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28.09.2020 13:41 Відповісти
бутерброды от ***** передавала?
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28.09.2020 10:08 Відповісти
Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel - Цензор.НЕТ 2956
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28.09.2020 10:14 Відповісти
"Канцлер посетила российского оппозиционного политика в рамках сверхсекретной операции в "Шарите"... об этом сообщает издание https://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkel-besuchte-nawalny-in-der-charite-a-f96d64d3-352d-4b06-b2c3-be37f5b552b4?fbclid=IwAR082a4Twe6r0iwTgDCIsvcO8FYBPmDmgVTFsZciztQm7BQDTmsA-RJTLCU Spiegel .

Абвер уже не тот
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28.09.2020 10:15 Відповісти
Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel - Цензор.НЕТ 9015
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28.09.2020 10:26 Відповісти
Интересно, сама Меркель в курсе, что посетила? тайно?
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28.09.2020 10:36 Відповісти
Откуда ж ей знать, если операция сверхсекретная😁
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28.09.2020 15:03 Відповісти
А вот "найвеличнішого лідера **********" Борелль открыто посещал с напоминанием, что ЕС не банкомат.
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28.09.2020 10:46 Відповісти
Шаловливая бабушка.
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28.09.2020 10:16 Відповісти
если сисян собирается возвращаться, то это однозначно медвежья услуга...неужели Меркель этого сама не понимает, ведь старая опытная партаппаратчица...
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28.09.2020 10:29 Відповісти
Тайно это как? - под покровом ночи, переодевшись в мужчину? или просто взяла с собой ограниченное количество корреспондентов, всего лишь с десяток вместо привычных полсотни?
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28.09.2020 10:32 Відповісти
Почему тайно?
Стесняется? Или это противозаконно?
А может для посещения больного нужен официальный визит Канцлера.
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28.09.2020 10:38 Відповісти
Ну низько як для канцлера, мабуть. Хто він такий для неї?
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28.09.2020 10:45 Відповісти
Руководители государств любят посещать в больницах пострадавших. Это не унижение а пиар и поддержка избирателями.
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28.09.2020 10:49 Відповісти
Почто удивляться, газетке нужна ж какая-то сенсация, даже висосанная с пальца.
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28.09.2020 10:42 Відповісти
Отнюдь.
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28.09.2020 10:50 Відповісти
Будь хто, хто замінить ***** на царстві, буде кращим варіантом для України.
І краще, щоб це був Навальний, а не Золотов.
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28.09.2020 10:50 Відповісти
Хм..Старая агентка штази Лешу добить хотела?Бутербродом?
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28.09.2020 11:00 Відповісти
Це в нас політики ******* відвідувати хворих, поранених на камери, щоб потім показати які вони хороші! А людина без піару тихенько провідала, поговорила по справі і пішла собі. От коли наші будуть так робити?
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28.09.2020 11:25 Відповісти
Скоріше всього так і було .

Просто без шуму відвідала .
А журналюги зразу нагнали - "супертаємно"
Щось не віриться , що якщо це було дійсно навіть просто таємні переговори - хтось з журналістів (навіть якби взнав) про це писав такі публікації
А інакше зміст з цього робити таємницю ? Щоб не розгнівати Путіна
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28.09.2020 17:05 Відповісти
чайок заварений новічком приносила...
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28.09.2020 12:23 Відповісти
Сверхсекретная операция "План Мэ и Жо"!

Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel - Цензор.НЕТ 3891
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28.09.2020 14:06 Відповісти
Приносила добавки "новичка"?
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28.09.2020 15:06 Відповісти
Правильно сделала.
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28.09.2020 20:16 Відповісти
 
 