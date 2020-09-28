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Меркель тайно посещала Навального в клинике "Шарите", - Spiegel

Меркель тайно посещала Навального в клинике

Канцлер ФРГ Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Spiegel.

"Канцлер посетила российского оппозиционного политика в рамках сверхсекретной операции в "Шарите" в Берлине. Необычным жестом канцлер Ангела Меркель подчеркнула солидарность правительства с Алексеем Навальным", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что тайный визит к Навальному - еще один признак того, насколько канцлер симпатизирует Навальному и не готова позволить делу сойти на нет. Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должен быть для российского правительства ключом к тому, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду.

Читайте: Зеленский - Меркель: надеюсь скоро встретиться в "нормандском формате"

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

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Автор: 

Германия (7043) Меркель Ангела (2125) россия (96038) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+22
- Тлетворное влияние Запада. Я не удивлюсь, если узнаю, что Меркель тайно посещает Навального.
Меркель тайно посещала Навального в клинике "Шарите", - Spiegel - Цензор.НЕТ 6143
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28.09.2020 10:06
+10
А жінка Навального шо каже на це?
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28.09.2020 10:00
+10
Гепу Допа посещал.Они друг друга по очереди посещают.
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28.09.2020 10:06
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А жінка Навального шо каже на це?
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28.09.2020 10:00 Ответить
Меркель тайно посещала Навального в клинике Шарите, - Spiegel - Цензор.НЕТ 8662https://pp.userapi.com/c638928/v638928595/260fd/MiJbkPvyESo.jpg
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28.09.2020 10:01 Ответить
Сказала, що він збоченець.
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28.09.2020 10:04 Ответить
Она в курсе. Некоторые мышцы у Навального еще не работают.
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28.09.2020 10:09 Ответить
Как говорят в народе - без рук, без ног, лишь бы не калека.
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28.09.2020 10:26 Ответить
Нічого, Навальний не Макрон.
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28.09.2020 10:38 Ответить
Дуже смішно.
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28.09.2020 13:21 Ответить
Зрада зраднайа.
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28.09.2020 10:01 Ответить
Такая тайна, что все об этом знают
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28.09.2020 10:03 Ответить
А Гепу?
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28.09.2020 10:03 Ответить
Гепу Допа посещал.Они друг друга по очереди посещают.
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28.09.2020 10:06 Ответить
А Герпіса відвідав посол Кацапстана
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28.09.2020 10:07 Ответить
- Тлетворное влияние Запада. Я не удивлюсь, если узнаю, что Меркель тайно посещает Навального.
Меркель тайно посещала Навального в клинике "Шарите", - Spiegel - Цензор.НЕТ 6143
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28.09.2020 10:06 Ответить
В кого она переодевалась? Или проникла ночью мимо спящего сторожа?
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28.09.2020 10:08 Ответить
В медсестру
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28.09.2020 10:25 Ответить
из каких немецких фильмов?
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28.09.2020 13:41 Ответить
бутерброды от ***** передавала?
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28.09.2020 10:08 Ответить
Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel - Цензор.НЕТ 2956
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28.09.2020 10:14 Ответить
"Канцлер посетила российского оппозиционного политика в рамках сверхсекретной операции в "Шарите"... об этом сообщает издание https://www.spiegel.de/politik/deutschland/merkel-besuchte-nawalny-in-der-charite-a-f96d64d3-352d-4b06-b2c3-be37f5b552b4?fbclid=IwAR082a4Twe6r0iwTgDCIsvcO8FYBPmDmgVTFsZciztQm7BQDTmsA-RJTLCU Spiegel .

Абвер уже не тот
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28.09.2020 10:15 Ответить
Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel - Цензор.НЕТ 9015
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28.09.2020 10:26 Ответить
Интересно, сама Меркель в курсе, что посетила? тайно?
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28.09.2020 10:36 Ответить
Откуда ж ей знать, если операция сверхсекретная😁
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28.09.2020 15:03 Ответить
А вот "найвеличнішого лідера **********" Борелль открыто посещал с напоминанием, что ЕС не банкомат.
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28.09.2020 10:46 Ответить
Шаловливая бабушка.
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28.09.2020 10:16 Ответить
если сисян собирается возвращаться, то это однозначно медвежья услуга...неужели Меркель этого сама не понимает, ведь старая опытная партаппаратчица...
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28.09.2020 10:29 Ответить
Тайно это как? - под покровом ночи, переодевшись в мужчину? или просто взяла с собой ограниченное количество корреспондентов, всего лишь с десяток вместо привычных полсотни?
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28.09.2020 10:32 Ответить
Почему тайно?
Стесняется? Или это противозаконно?
А может для посещения больного нужен официальный визит Канцлера.
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28.09.2020 10:38 Ответить
Ну низько як для канцлера, мабуть. Хто він такий для неї?
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28.09.2020 10:45 Ответить
Руководители государств любят посещать в больницах пострадавших. Это не унижение а пиар и поддержка избирателями.
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28.09.2020 10:49 Ответить
Почто удивляться, газетке нужна ж какая-то сенсация, даже висосанная с пальца.
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28.09.2020 10:42 Ответить
Отнюдь.
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28.09.2020 10:50 Ответить
Будь хто, хто замінить ***** на царстві, буде кращим варіантом для України.
І краще, щоб це був Навальний, а не Золотов.
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28.09.2020 10:50 Ответить
Хм..Старая агентка штази Лешу добить хотела?Бутербродом?
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28.09.2020 11:00 Ответить
Це в нас політики ******* відвідувати хворих, поранених на камери, щоб потім показати які вони хороші! А людина без піару тихенько провідала, поговорила по справі і пішла собі. От коли наші будуть так робити?
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28.09.2020 11:25 Ответить
Скоріше всього так і було .

Просто без шуму відвідала .
А журналюги зразу нагнали - "супертаємно"
Щось не віриться , що якщо це було дійсно навіть просто таємні переговори - хтось з журналістів (навіть якби взнав) про це писав такі публікації
А інакше зміст з цього робити таємницю ? Щоб не розгнівати Путіна
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28.09.2020 17:05 Ответить
чайок заварений новічком приносила...
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28.09.2020 12:23 Ответить
Сверхсекретная операция "План Мэ и Жо"!

Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel - Цензор.НЕТ 3891
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28.09.2020 14:06 Ответить
Приносила добавки "новичка"?
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28.09.2020 15:06 Ответить
Правильно сделала.
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28.09.2020 20:16 Ответить
 
 