Меркель тайно посещала Навального в клинике "Шарите", - Spiegel

Канцлер ФРГ Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Spiegel.

"Канцлер посетила российского оппозиционного политика в рамках сверхсекретной операции в "Шарите" в Берлине. Необычным жестом канцлер Ангела Меркель подчеркнула солидарность правительства с Алексеем Навальным", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что тайный визит к Навальному - еще один признак того, насколько канцлер симпатизирует Навальному и не готова позволить делу сойти на нет. Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должен быть для российского правительства ключом к тому, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду.

Читайте: Зеленский - Меркель: надеюсь скоро встретиться в "нормандском формате"

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Также читайте: "За злонамеренную деятельность": США готовят новые санкции против России