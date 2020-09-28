Меркель тайно посещала Навального в клинике "Шарите", - Spiegel
Канцлер ФРГ Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Spiegel.
"Канцлер посетила российского оппозиционного политика в рамках сверхсекретной операции в "Шарите" в Берлине. Необычным жестом канцлер Ангела Меркель подчеркнула солидарность правительства с Алексеем Навальным", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что тайный визит к Навальному - еще один признак того, насколько канцлер симпатизирует Навальному и не готова позволить делу сойти на нет. Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должен быть для российского правительства ключом к тому, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.
Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.
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Абвер уже не тот
Стесняется? Или это противозаконно?
А может для посещения больного нужен официальный визит Канцлера.
І краще, щоб це був Навальний, а не Золотов.
Просто без шуму відвідала .
А журналюги зразу нагнали - "супертаємно"
Щось не віриться , що якщо це було дійсно навіть просто таємні переговори - хтось з журналістів (навіть якби взнав) про це писав такі публікації
А інакше зміст з цього робити таємницю ? Щоб не розгнівати Путіна