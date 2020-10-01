Навальний подасть у суд на Пєскова за слова про "роботу з фахівцями ЦРУ"

Російський опозиціонер Олексій Навальний повідомив про намір подати в суд на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова за його слова про співпрацю політика з ЦРУ.

Тому написав у своєму блозі, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут пряме твердження від держчиновника. Тому, по-перше, я подаю у суд на Пєскова. А по-друге, вимагаю опублікувати докази і факти, що свідчать про "роботу з фахівцями ЦРУ". Прямо по телевізору покажіть, в праймтайм. Дозволяю", - написав Навальний.

Раніше того ж дня Пєсков заявив, що з Навальним працюють фахівці ЦРУ. "З ним працюють фахівці Центрального розвідувального управління США в ці дні", - заявив Пєсков, зазначивши, що "це вже не перший раз, коли йому (Навальному) дають різні інструкції".

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

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23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.