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Новини
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Навальний подасть у суд на Пєскова за слова про "роботу з фахівцями ЦРУ"

Навальний подасть у суд на Пєскова за слова про

Російський опозиціонер Олексій Навальний повідомив про намір подати в суд на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова за його слова про співпрацю політика з ЦРУ.

Тому написав у своєму блозі, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут пряме твердження від держчиновника. Тому, по-перше, я подаю у суд на Пєскова. А по-друге, вимагаю опублікувати докази і факти, що свідчать про "роботу з фахівцями ЦРУ". Прямо по телевізору покажіть, в праймтайм. Дозволяю", - написав Навальний.

Раніше того ж дня Пєсков заявив, що з Навальним працюють фахівці ЦРУ. "З ним працюють фахівці Центрального розвідувального управління США в ці дні", - заявив Пєсков, зазначивши, що "це вже не перший раз, коли йому (Навальному) дають різні інструкції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про звинувачення Навального: З пацієнтом працюють фахівці ЦРУ і "дають йому різні інструкції"

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

Також читайте: Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

Автор: 

наклеп (47) отруєння (945) Пєсков Дмитро (1684) росія (65974) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+2
подаст заявление и сядет на 15 лет за самототравление боевым химическим веществом и за работу со специалистами ЦРУ
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01.10.2020 16:47 Відповісти
+1
Мля.... Песков реально лоханулся, ему же чётко написали Мі-6, а он подумал что это вертолёт и ввернул ЦРУ. Теперь у недоотравленца реальные козыри на руках.
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01.10.2020 16:46 Відповісти
+1
Очень интересно, а он сам то может доказать что за его отравлением стоит лично Путин, очень сомневаюсь. Так что прежде чем кого то обвинять в клевете посмотрел бы на себя.
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01.10.2020 16:50 Відповісти
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Мля.... Песков реально лоханулся, ему же чётко написали Мі-6, а он подумал что это вертолёт и ввернул ЦРУ. Теперь у недоотравленца реальные козыри на руках.
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01.10.2020 16:46 Відповісти
подаст заявление и сядет на 15 лет за самототравление боевым химическим веществом и за работу со специалистами ЦРУ
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01.10.2020 16:47 Відповісти
там еще кляча Лавров не высрался и его вечно пьяная, Маша-раха
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01.10.2020 16:48 Відповісти
Очень интересно, а он сам то может доказать что за его отравлением стоит лично Путин, очень сомневаюсь. Так что прежде чем кого то обвинять в клевете посмотрел бы на себя.
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01.10.2020 16:50 Відповісти
ой,ой...ніби честь навальнинську заплямували ЦРУшниками...
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01.10.2020 16:55 Відповісти
Неужто в Басманный? Трепещи злодей!
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01.10.2020 17:16 Відповісти
Все пропало!!!Песков "спалил" Гепу Кернеса ,специалиста ЦРУ по работе с Навальным,который надысь ломанулся из Харькова в Шарите.
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01.10.2020 17:22 Відповісти
не, ну все логически укладывается в канву событий - кацапы пытались отравить человека ужасной дрянью, но он выжил и в отместку сдал всех...Не надо этого стыдиться, это нормально...
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01.10.2020 17:39 Відповісти
Ватное болото . Даже не интересно . Сожрите друг друга .
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01.10.2020 18:02 Відповісти
Ну якщо в Міжнародний кримінальний суд в місті-герої Гаазі,то тоді так. А в інші немає жодного сенсу. І Альоха-бетерброд прекрасно про це знає.
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01.10.2020 21:10 Відповісти
Раскручивание Лёши "Крым - не бутерброда" Навального российской гебнёй продолжается успешно.
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01.10.2020 22:57 Відповісти
Вам, кацапам, не надоела пластинка про плохих амеров? Придумали б что-то пооригинальнее!
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01.10.2020 23:33 Відповісти
Туфта про Навального задрала уже весь мир...
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02.10.2020 03:09 Відповісти
А НА ХЙЛА !!!!!!!!!!???????????
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02.10.2020 04:36 Відповісти
 
 