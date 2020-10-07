УКР
Новини Санкції проти Росії
Навальний: Санкції проти всієї Росії не працюють, потрібні точкові заходи проти Путіна та його оточення

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який пережив отруєння речовиною з групи "Новачок", закликав Євросоюз запровадити санкції не проти всієї Росії, а проти чиновників, олігархів і найближчого оточення російського президента Володимира Путіна.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

"Вони вбивають людей, тому що хочуть залишитися при владі. Вони крадуть гроші, крадуть мільярди, а у вихідні літають до Берліну чи Лондону, купують дорогі квартири і сидять у кав’ярнях. Санкції проти всієї країни не працюють", - наголосив Навальний.

Також політик відреагував на заяву ексканцлера Німеччини, а нині голови ради директорів компанії "Роснефть" Герхарда Шредера, який назвав повідомлення про замах на опозиціонера "спекуляціями" і заявив про відсутність "фактів" отруєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ про висновки Організації із заборони хімічної зброї: Росія доповідатиме про "закулісні маніпуляції" навколо отруєння Навального

"Це принизливо для німецького народу. І особливо для лабораторії Бундесверу [її результати встановили отруєння Навального "Новачком"]. Вони що, сфальсифікували результат свого дослідження? [...] Шредер був канцлером наймогутнішої країни Європи. А тепер - хлопчик на побігеньках у Путіна, який захищає вбивцю", - сказав політик.

Навальний вважає, що Шредер отримує в Росії не лише офіційну зарплату, але й "таємні платежі". "У мене немає документа, де чорним по білому написано: "Ось, містере Шредере, ваш портфель, набитий грошима". Але в мене немає жодних сумнівів, що Шредер отримує таємні платежі", - підкреслив політик.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Читайте також: Навальний подасть у суд на Пєскова за слова про "роботу з фахівцями ЦРУ"

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Читайте також: Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

путін володимир (24825) Шредер Герхард (78) Навальний Олексій (613)
+25
Вот и вздулась Путинская консерва!
показати весь коментар
07.10.2020 14:06 Відповісти
+19
Ще й як працюють!
показати весь коментар
07.10.2020 14:05 Відповісти
+17
Троянский конь!
Крым ему не бутерброд, а санкции оказывается не работают!
А самая страшная проблема - это Шредер на побегушках у *****
показати весь коментар
07.10.2020 14:09 Відповісти
Ще й як працюють!
показати весь коментар
07.10.2020 14:05 Відповісти
но лично против ***** и его околоплодных выкидышей и прилипал...добавили б еще цимуса))
показати весь коментар
07.10.2020 14:11 Відповісти
Недовольства растут - Хабаровск тому подтверждение
показати весь коментар
07.10.2020 14:17 Відповісти
А хто обирає і обнуляє путіна - той типу Рафік?
показати весь коментар
07.10.2020 14:06 Відповісти
Вот и вздулась Путинская консерва!
показати весь коментар
07.10.2020 14:06 Відповісти
У тебя метеоризм?
показати весь коментар
07.10.2020 14:19 Відповісти
Не может быть у лишнехромосомного ай-кйю выше среднего!
показати весь коментар
07.10.2020 14:47 Відповісти
И уже не в первый раз
показати весь коментар
07.10.2020 14:51 Відповісти
скажем ,не точечные-а высокоточные ...можно и беспилотные
показати весь коментар
07.10.2020 14:07 Відповісти
Троянский конь!
Крым ему не бутерброд, а санкции оказывается не работают!
А самая страшная проблема - это Шредер на побегушках у *****
показати весь коментар
07.10.2020 14:09 Відповісти
Не то що не працюють, а корисні. Тому тре додати ще. Врятувати раісю.
показати весь коментар
07.10.2020 14:09 Відповісти
Шредер - ******, ла,ла,ла,ла, ла, ла,ла,ла..
показати весь коментар
07.10.2020 14:10 Відповісти
Хаха, как раз секторальные санкции по экономике намного действенней чем персональные против чинуш.
показати весь коментар
07.10.2020 14:10 Відповісти
"Санкции против всей России не работают" - що воно меле?, напевно крепко його Новачок зачепив
показати весь коментар
07.10.2020 14:11 Відповісти
Нада ещё что-бы ему ***** новичка вдул!
показати весь коментар
07.10.2020 14:12 Відповісти
Куда ещё, у него и так мозги не работают..... Хотя хрен его знает, кацапы и без мозгов как-то живут
показати весь коментар
07.10.2020 14:16 Відповісти
Оно все правильно мелет! Ибо хочет стать следующим царем и не потерять при этом "бутерброд", поэтому 100 с лишним млн. озлобленных граждан в качестве подданых получить оно не хочет.
Санкции против Самого Путина это конечно бред - ему и там всего хватает, а к примеру запрещает ему въезд они никогда не станут
показати весь коментар
07.10.2020 14:21 Відповісти
Санкции только на пользу, надо еще добавить!
показати весь коментар
07.10.2020 14:13 Відповісти
О да, запрет на вьезд главы ФСБ нанесет намного больше вреда чем скажем эмбарго на нефть, Навальный или дебил или выполняет указания Москвы.
показати весь коментар
07.10.2020 14:13 Відповісти
а где ты видишь эмбарго на нефть? Раша - самый большой поставщик на рынке нефти ЕС.
А вот если сделать лочку Хйла невыйздной в Европу и США, а также семьи остальной верхушки - то тут они взвоют.
показати весь коментар
07.10.2020 14:21 Відповісти
Вибачте, срати вони хотіли на точкові санкції проти персон.
показати весь коментар
07.10.2020 14:28 Відповісти
Какие там "тайные платежи"? У херра Шрёдера официальная зарплата только в "Роснефти" - 50 тыс. евро в месяц. А ещё у него должность есть в Газпроме. Может ещё где, сейчас уж не помню.
показати весь коментар
07.10.2020 14:13 Відповісти
Санкции нужны всем! И обычным лаптеногим репоедам за то, что х@йла обнулили, и самому х@йлу с его кремлевскими холуями, потому что он - х@йло!
показати весь коментар
07.10.2020 14:17 Відповісти
, достатрчнр против путина, но никто так не сделает, боятся, , то говорить, если даже против лукашекюнка лично забоялись.... Навальный наивный, думает никто не знает чтоли...
показати весь коментар
07.10.2020 14:20 Відповісти
таки хйла припекло раз наваляльного засылае с челобитной к тлетворному западу
показати весь коментар
07.10.2020 14:23 Відповісти
очередная "путинская консерва" вскрылась и завонялась
показати весь коментар
07.10.2020 14:23 Відповісти
Все Навальный правильно говорит.
У Хйла - дочь живет в Европе. Как и у всей верхушки - семьи живут на своиз роскошных виллах в Есропе, США. И там у них счета, недвижимость, яхты - крепкиф тыл, куда они надеются сбежать если что.
Если их поставить перед фактом что они не могут жить и тратить деньги в Европе и США - это для них будет самый большой удар.
показати весь коментар
07.10.2020 14:25 Відповісти
Одно другого не исключает. Можно давить конкретных клопов и душить экономику Роиси в целом.
показати весь коментар
07.10.2020 14:36 Відповісти
ну пока только "душат в целом", но это не очень эффективно. У Раши экономика в основном - продажа нефти и газа. Пошла цена вверх - экономика идет вверх, и наоборот. А конкретно клопов трогать боятся. А если бы приперли ближайшее окружение - они бы быстрее шевелились чтобы сместить хйла и поставить кого-то менее агрессивного.
показати весь коментар
07.10.2020 14:42 Відповісти
Ну конечно! Щасс!! "Тратить деньги в Европе и США". Да магазины и рестораны в России на порядок шикарней чем в у нас в Праге. А про США вообще не говорю,- бардак и негры.
показати весь коментар
07.10.2020 15:10 Відповісти
Вы не путайте Москау и Расеюшку.
Навальний: Санкції проти всієї Росії не працюють, потрібні точкові заходи проти Путіна та його оточення - Цензор.НЕТ 6723
показати весь коментар
07.10.2020 15:28 Відповісти
только почему-то в Карловых Варах русских больше чем чехов.
показати весь коментар
07.10.2020 15:45 Відповісти
ну вот представьте, живет его дочка в Европе. Она же там не по гостевой визе, а скорее всего имеет либо гражданство либо вид на жительство. Европа не россия, и не сможет выслать из страны человека с документами, это же не дочка террорист, а ее папа. Максимум что можно это приципиться откуда у дочки деньги, но смотря сколько у меня на районе азиатов с миллионами даже без языка по такому принципу пришлось бы выслать почти всех
показати весь коментар
07.10.2020 15:25 Відповісти
Это да. Демократия, мать ее.
показати весь коментар
07.10.2020 15:46 Відповісти
отключение россии от системы swift лучшее что можно придумать, кроме ядерного удара..
показати весь коментар
07.10.2020 14:26 Відповісти
Дурней не придумать чем отключить от swift. Затормозится отток долларов из России. Россия перейдёт на расчёты в другие валюты, Юани например. Для США, у которых главный экспортный продукт это доллары, это как серпом по яйцам. Они уже пресекали подобные закидоны Муамара Каддафи и Саддама Хуссейна. Вспомни Колина Пауэлла с пробиркой стирального порошка.
показати весь коментар
07.10.2020 21:56 Відповісти
Навальний: Санкції проти всієї Росії не працюють, потрібні точкові заходи проти Путіна та його оточення - Цензор.НЕТ 7256
показати весь коментар
07.10.2020 14:34 Відповісти
"Навальный: Санкции против всей России не работают, нужны точечные меры против Путина и его окружения" - А также эмбарго на углеводороды и прочие статьи экспорта. Арест состояний олигархов путлера за границей и собственности рф за рубежом.
показати весь коментар
07.10.2020 14:35 Відповісти
Ну конечно.
А нефте-газовый промысел, наполняющий военную кубышку Роиси, пусть живет и процветает.

Кацапские либерасты они такие кацапские...
показати весь коментар
07.10.2020 14:35 Відповісти
Меркель даст Вам парабеллум...
показати весь коментар
07.10.2020 14:45 Відповісти
Хотя, без последнего слова фраза получилась бы гораздо страшнее...
показати весь коментар
07.10.2020 14:46 Відповісти
спасибо тебе, добрый человек, за испорченный обед
показати весь коментар
07.10.2020 15:48 Відповісти
Не делайте из еды культа! (с)
показати весь коментар
07.10.2020 15:51 Відповісти
Категорически не согласен с Навальным. Как раз таки нужно нагибать все российское население. Ибо без него не было бы *****. Закрыть наглухо въезд всем абсолютно в цивилизованные страны, перекрыть любой бизнес кроме гуманитарки, отрубить их всех нахрен от цивилизации. Может хоть что то начнет прояснятся в их имперских головах. А точечные против олигархата и руководства бессмыслены по своей сути. Потому что избиратель и почитатель Кремлевского Карла к ним непричастен.А так каждой бабке вопящей крымнаш шиш, а не пенсия. Каждому военномордому придурку хрен, а не тв самсунг и ботинки из Италии. Валенки и ламповый радиоприемник в зубы.
показати весь коментар
07.10.2020 14:46 Відповісти
А компенсацию европейцам за все кто кто будет платить??
показати весь коментар
07.10.2020 15:04 Відповісти
А кто им платил когда совок был за железным занавесом?
показати весь коментар
07.10.2020 18:00 Відповісти
Работают санкции, не ищите повода их снять
показати весь коментар
07.10.2020 14:54 Відповісти
Это заявление ещё раз подтверждает, что НАВАЛЬНЭ - это операция ПРАВОПРИЕМНИК, одной из кремлёвских группировок....
Точечные санкций, русские олигархи научились неплохо обходить...Это показал даже последний слив FINCEN, а вот секторальные не так-то просто... они на самом деле очень болезненны для России...

Ps. Русские с этим НАВАЛЬНЭ могут как угодно дурачить Европу, разводить спектакли с отравлением (если б реально хотели угайдохать Леху, то сделали бы это уже давно в стиле Немцова)... Но провести американские спецслужбы им не удастся.... Думаю американцы все знают... Вот поэтому с Лехой встречается только Меркель, звонит Макрон, но никто с американской стороны....
показати весь коментар
07.10.2020 15:01 Відповісти
Що він несе? Найбільший вплив мають саме секторальні санкції а не позбавлення якогось холуя ***** чашечки кави на вихідні в Відні. Йому дуже хочеться сподобатись кацапському електорату але ми тут чітко бачимо що Навальний "ручний опозиціонер" *****. І навіть після отруєння він холуйствує з "мислью о вялічіі **********"...
показати весь коментар
07.10.2020 15:04 Відповісти
Санкции не работают, потому, что их не туда вводят...
SWIFT надо отключать и нефтяное эмбарго вводить. Вот это и есть настоящие санкции.
показати весь коментар
07.10.2020 15:04 Відповісти
На самом деле санкции сработали,хоть и не полностью-иначе ***** взял-бы весь Донбасс даже если-бы пришлось его стереть с лица земли. Все-таки Рашка имея превосходство в солдатах и вооружинии раз в 5 технически смогла-бы взять Донбасс,но Путин побоялся санкций а перед этим увидел что Украинцы встают на защиту своей земли
показати весь коментар
07.10.2020 17:29 Відповісти
Секторальные санкции, это и есть точечные санкции против окружения Путина... Потому что 99% русского бизнеса принадлежит окружению Путина и его приближенным олигархам....
Леха дико палится этим заявлением....
показати весь коментар
07.10.2020 15:06 Відповісти
Посол доброї волі з Мацквабада.
показати весь коментар
07.10.2020 15:49 Відповісти
Карнавальный заявил, что против санкций по Северному потоку-2
показати весь коментар
07.10.2020 15:58 Відповісти
Щось воно пи%#ть. Нікуди оточення пуйла не літає та в кафе не сидить. Фсбшникам виізду за кордон нема.
До речі, є багато персональних санкцій саме проти оточення путіна, лідер «опозиціі» що, не в курсі???
показати весь коментар
07.10.2020 16:24 Відповісти
Не верьте ни единому слову россиян!Путин один ничего не сделлал бы без поддержки наспления страны.Там вся Россия один коллективный Путин,там нас ненавидит большая часть наспления,так что отвечать должны все и за все,нехрен валить все на одного Путина.
показати весь коментар
07.10.2020 17:11 Відповісти
Есть 2 вида русских (подданых Рашки)-плохие явные моннархийцы-имперцы и хорошие :демократы-имперцы. Плохим-плохие гробы, а хорошим-хорошие гробы. Россия это раковая опухоль земли,зараза,гной-и от туда не может быть ничего хорошего для Украины и для цивилизованного человечества.
Невозможно сотрудничать с врагами. Врагов нужно уничтожать. Желаю Навальному и Путину чтобы они уничтожили друг-друга.
показати весь коментар
07.10.2020 17:26 Відповісти
снямітєє санкциі с маєй лаптястаниии !!!
показати весь коментар
07.10.2020 19:07 Відповісти
***** вялікороssная...
показати весь коментар
07.10.2020 19:25 Відповісти
Интересно: какао ботва и пригожинская лахта в вопросе Навального - близнецы братья.
показати весь коментар
08.10.2020 03:10 Відповісти
 
 