Навальний: Санкції проти всієї Росії не працюють, потрібні точкові заходи проти Путіна та його оточення
Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який пережив отруєння речовиною з групи "Новачок", закликав Євросоюз запровадити санкції не проти всієї Росії, а проти чиновників, олігархів і найближчого оточення російського президента Володимира Путіна.
Про це він заявив в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".
"Вони вбивають людей, тому що хочуть залишитися при владі. Вони крадуть гроші, крадуть мільярди, а у вихідні літають до Берліну чи Лондону, купують дорогі квартири і сидять у кав’ярнях. Санкції проти всієї країни не працюють", - наголосив Навальний.
Також політик відреагував на заяву ексканцлера Німеччини, а нині голови ради директорів компанії "Роснефть" Герхарда Шредера, який назвав повідомлення про замах на опозиціонера "спекуляціями" і заявив про відсутність "фактів" отруєння.
"Це принизливо для німецького народу. І особливо для лабораторії Бундесверу [її результати встановили отруєння Навального "Новачком"]. Вони що, сфальсифікували результат свого дослідження? [...] Шредер був канцлером наймогутнішої країни Європи. А тепер - хлопчик на побігеньках у Путіна, який захищає вбивцю", - сказав політик.
Навальний вважає, що Шредер отримує в Росії не лише офіційну зарплату, але й "таємні платежі". "У мене немає документа, де чорним по білому написано: "Ось, містере Шредере, ваш портфель, набитий грошима". Але в мене немає жодних сумнівів, що Шредер отримує таємні платежі", - підкреслив політик.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.
Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.
Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
Крым ему не бутерброд, а санкции оказывается не работают!
А самая страшная проблема - это Шредер на побегушках у *****
Санкции против Самого Путина это конечно бред - ему и там всего хватает, а к примеру запрещает ему въезд они никогда не станут
А вот если сделать лочку Хйла невыйздной в Европу и США, а также семьи остальной верхушки - то тут они взвоют.
У Хйла - дочь живет в Европе. Как и у всей верхушки - семьи живут на своиз роскошных виллах в Есропе, США. И там у них счета, недвижимость, яхты - крепкиф тыл, куда они надеются сбежать если что.
Если их поставить перед фактом что они не могут жить и тратить деньги в Европе и США - это для них будет самый большой удар.
А нефте-газовый промысел, наполняющий военную кубышку Роиси, пусть живет и процветает.
Кацапские либерасты они такие кацапские...
Точечные санкций, русские олигархи научились неплохо обходить...Это показал даже последний слив FINCEN, а вот секторальные не так-то просто... они на самом деле очень болезненны для России...
Ps. Русские с этим НАВАЛЬНЭ могут как угодно дурачить Европу, разводить спектакли с отравлением (если б реально хотели угайдохать Леху, то сделали бы это уже давно в стиле Немцова)... Но провести американские спецслужбы им не удастся.... Думаю американцы все знают... Вот поэтому с Лехой встречается только Меркель, звонит Макрон, но никто с американской стороны....
SWIFT надо отключать и нефтяное эмбарго вводить. Вот это и есть настоящие санкции.
Леха дико палится этим заявлением....
До речі, є багато персональних санкцій саме проти оточення путіна, лідер «опозиціі» що, не в курсі???
Невозможно сотрудничать с врагами. Врагов нужно уничтожать. Желаю Навальному и Путину чтобы они уничтожили друг-друга.