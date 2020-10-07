Навальний: Санкції проти всієї Росії не працюють, потрібні точкові заходи проти Путіна та його оточення

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який пережив отруєння речовиною з групи "Новачок", закликав Євросоюз запровадити санкції не проти всієї Росії, а проти чиновників, олігархів і найближчого оточення російського президента Володимира Путіна.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель".

"Вони вбивають людей, тому що хочуть залишитися при владі. Вони крадуть гроші, крадуть мільярди, а у вихідні літають до Берліну чи Лондону, купують дорогі квартири і сидять у кав’ярнях. Санкції проти всієї країни не працюють", - наголосив Навальний.

Також політик відреагував на заяву ексканцлера Німеччини, а нині голови ради директорів компанії "Роснефть" Герхарда Шредера, який назвав повідомлення про замах на опозиціонера "спекуляціями" і заявив про відсутність "фактів" отруєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ про висновки Організації із заборони хімічної зброї: Росія доповідатиме про "закулісні маніпуляції" навколо отруєння Навального

"Це принизливо для німецького народу. І особливо для лабораторії Бундесверу [її результати встановили отруєння Навального "Новачком"]. Вони що, сфальсифікували результат свого дослідження? [...] Шредер був канцлером наймогутнішої країни Європи. А тепер - хлопчик на побігеньках у Путіна, який захищає вбивцю", - сказав політик.

Навальний вважає, що Шредер отримує в Росії не лише офіційну зарплату, але й "таємні платежі". "У мене немає документа, де чорним по білому написано: "Ось, містере Шредере, ваш портфель, набитий грошима". Але в мене немає жодних сумнівів, що Шредер отримує таємні платежі", - підкреслив політик.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Читайте також: Навальний подасть у суд на Пєскова за слова про "роботу з фахівцями ЦРУ"

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Читайте також: Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.