МЗС РФ про висновки Організації із заборони хімічної зброї: Росія доповідатиме про "закулісні маніпуляції" навколо отруєння Навального
У Росії стверджують, що ініційована Берліном "фантастична історія" триває "за заздалегідь спланованим конспірологічним сценарієм".
Міністерство закордонних справ Росії увечері 6 жовтня звинуватило в упередженості результати експертиз Організації із заборони хімічної зброї, які підтвердили, що політик Олексій Навальний був отруєний речовиною групи "Новачок", пише Цензор.НЕТ.
У МЗС заявили, що дві лабораторії ОЗХЗ, які проводили дослідження, "найімовірніше, теж мають стосунок до військово-політичних структур євроатлантичної "спільноти" і відзначили "цілком передбачувану оперативність", з якою Німеччина, що відправила зразки в ОЗХЗ, погодилася з публікацією результатів.
"Таким чином, фантастична, по суті, історія, ініційована з подачі Берліна його євроатлантичними союзниками разом з керівництвом Технічного секретаріату ОЗХЗ, отримала своє продовження за заздалегідь спланованим конспірологічним сценарієм", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС Росії.
У МЗС також заявили про плани поширити під час поточної сесії Виконавчої ради "своє бачення ситуації із взаємодією ФРН з техсекретаріатом ОЗХЗ, надавши державам-учасницям КЗХЗ хронологію закулісних маніпуляцій основних дійових осіб цієї вистави".
"Розраховуємо все ж, що майбутня спільна робота російських профільних фахівців з експертами ОЗХЗ дозволить налагодити спокійну, деполітизовану взаємодію та уникнути подальшого нагнітання обстановки навколо цього питання", - висловили сподівання в МЗС.
Нагадаємо, ОЗХЗ повідомила 6 жовтня, що її експерти підтвердили: Навального отруїли речовиною з групи "Новачок". Раніше таких висновків дійшли фахівці лабораторії бундесверу, а також їх підтвердили в незалежних центрах у Швеції та Франції.
Влада Росії заявляє, що аналізи, взяті у Навального в Омську, не показали наявності отрути.
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Бла-бла-бла... вор громче всех кричит - "держи вора!"
Мошенники, которые на государственном уровне занимались подменой допинг проб спортсменов на олимпиаде, бредово обвиняют международные организации в фальсификациях подтасовке результатов.
Украіне ! Жыве Беларусь !
запредельно наглое, полное отрицание вины, абсолютная отрицаловка невзирая на самые неопровержимые прямые улики.
Мордор - это преступное государство: соответственное и ведёт себя Мордор, как урка.
А транспортная полиция нашла отравление и предупредила об опасности окружающим.
А лично Лавров - не нашёл! Вобщем - белые и пушистые! И опять не они!
Не имея нефтяных и газовых скважин, умудрились, как нацисты во 2-ю Мировую даже бензин из угля гнать. Да что там синтетический, даже дизтопливо, перещеголяв немецких ученых, которые до такого не додумались. Все прогрессивное чилавечество в морде литца Мадуро, Ортеги и прочих светочей прогресса нигадует, когда мерзкие биндеровцы очерняют вождя совковых диктаторов мира, извращая лугандонское ************** и вжопучленское чудо и намекают, что тот Лугандон-ОРДЛО без прямого и непосредственного участия Росиси-********* и одного для против ВСУ не продержался.
А вы тут об отрицании отравления какого-то Навального! Да и с рейсом МН-17 та же история - не мы и все тут.