МЗС РФ про висновки Організації із заборони хімічної зброї: Росія доповідатиме про "закулісні маніпуляції" навколо отруєння Навального

У Росії стверджують, що ініційована Берліном "фантастична історія" триває "за заздалегідь спланованим конспірологічним сценарієм".

Міністерство закордонних справ Росії увечері 6 жовтня звинуватило в упередженості результати експертиз Організації із заборони хімічної зброї, які підтвердили, що політик Олексій Навальний був отруєний речовиною групи "Новачок", пише Цензор.НЕТ.

У МЗС заявили, що дві лабораторії ОЗХЗ, які проводили дослідження, "найімовірніше, теж мають стосунок до військово-політичних структур євроатлантичної "спільноти" і відзначили "цілком передбачувану оперативність", з якою Німеччина, що відправила зразки в ОЗХЗ, погодилася з публікацією результатів.

"Таким чином, фантастична, по суті, історія, ініційована з подачі Берліна його євроатлантичними союзниками разом з керівництвом Технічного секретаріату ОЗХЗ, отримала своє продовження за заздалегідь спланованим конспірологічним сценарієм", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС Росії.

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У МЗС також заявили про плани поширити під час поточної сесії Виконавчої ради "своє бачення ситуації із взаємодією ФРН з техсекретаріатом ОЗХЗ, надавши державам-учасницям КЗХЗ хронологію закулісних маніпуляцій основних дійових осіб цієї вистави".

"Розраховуємо все ж, що майбутня спільна робота російських профільних фахівців з експертами ОЗХЗ дозволить налагодити спокійну, деполітизовану взаємодію та уникнути подальшого нагнітання обстановки навколо цього питання", - висловили сподівання в МЗС.

Нагадаємо, ОЗХЗ повідомила 6 жовтня, що її експерти підтвердили: Навального отруїли речовиною з групи "Новачок". Раніше таких висновків дійшли фахівці лабораторії бундесверу, а також їх підтвердили в незалежних центрах у Швеції та Франції.

Влада Росії заявляє, що аналізи, взяті у Навального в Омську, не показали наявності отрути.

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