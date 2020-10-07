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Новини
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МЗС РФ про висновки Організації із заборони хімічної зброї: Росія доповідатиме про "закулісні маніпуляції" навколо отруєння Навального

МЗС РФ про висновки Організації із заборони хімічної зброї: Росія доповідатиме про

У Росії стверджують, що ініційована Берліном "фантастична історія" триває "за заздалегідь спланованим конспірологічним сценарієм".

Міністерство закордонних справ Росії увечері 6 жовтня звинуватило в упередженості результати експертиз Організації із заборони хімічної зброї, які підтвердили, що політик Олексій Навальний був отруєний речовиною групи "Новачок", пише Цензор.НЕТ.

У МЗС заявили, що дві лабораторії ОЗХЗ, які проводили дослідження, "найімовірніше, теж мають стосунок до військово-політичних структур євроатлантичної "спільноти" і відзначили "цілком передбачувану оперативність", з якою Німеччина, що відправила зразки в ОЗХЗ, погодилася з публікацією результатів.

"Таким чином, фантастична, по суті, історія, ініційована з подачі Берліна його євроатлантичними союзниками разом з керівництвом Технічного секретаріату ОЗХЗ, отримала своє продовження за заздалегідь спланованим конспірологічним сценарієм", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна приєднуватиметься до санкцій проти Росії, які введуть за отруєння Навального, - Зеленський

У МЗС також заявили про плани поширити під час поточної сесії Виконавчої ради "своє бачення ситуації із взаємодією ФРН з техсекретаріатом ОЗХЗ, надавши державам-учасницям КЗХЗ хронологію закулісних маніпуляцій основних дійових осіб цієї вистави".

"Розраховуємо все ж, що майбутня спільна робота російських профільних фахівців з експертами ОЗХЗ дозволить налагодити спокійну, деполітизовану взаємодію та уникнути подальшого нагнітання обстановки навколо цього питання", - висловили сподівання в МЗС.

Нагадаємо, ОЗХЗ повідомила 6 жовтня, що її експерти підтвердили: Навального отруїли речовиною з групи "Новачок". Раніше таких висновків дійшли фахівці лабораторії бундесверу, а також їх підтвердили в незалежних центрах у Швеції та Франції.

Влада Росії заявляє, що аналізи, взяті у Навального в Омську, не показали наявності отрути.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина не пустила російського консула до Навального, - МЗС РФ

Автор: 

МЗС рф (968) Навальний Олексій (612) ОЗХЗ (29)


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Топ коментарі
+11
"Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками"
--------------
Бла-бла-бла... вор громче всех кричит - "держи вора!"

Мошенники, которые на государственном уровне занимались подменой допинг проб спортсменов на олимпиаде, бредово обвиняют международные организации в фальсификациях подтасовке результатов.
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07.10.2020 00:12 Відповісти
+10
У опытных закоренелых урок-рецидивистов есть давний, почти святой для них криминальный обычай :

запредельно наглое, полное отрицание вины, абсолютная отрицаловка невзирая на самые неопровержимые прямые улики.

Мордор - это преступное государство: соответственное и ведёт себя Мордор, как урка.
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07.10.2020 03:13 Відповісти
+8
Поймали - "их там нет", доказали - "закулисные манипуляции"... мацковия, страна - исчадье ада, Сатана правит бал в кремле.
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07.10.2020 00:24 Відповісти
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07.10.2020 00:07 Відповісти
*****.
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07.10.2020 06:21 Відповісти
Якутскому скульптору. Ему как раз нужен материал для новых скульптур.
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07.10.2020 08:33 Відповісти
"Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками"
--------------
Бла-бла-бла... вор громче всех кричит - "держи вора!"

Мошенники, которые на государственном уровне занимались подменой допинг проб спортсменов на олимпиаде, бредово обвиняют международные организации в фальсификациях подтасовке результатов.
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07.10.2020 00:12 Відповісти
Маскалі пайшлі ў незнанку ! І спаліліся. Гэта падарунак да дня нараджэння ПХЛ. Слава
Украіне ! Жыве Беларусь !
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07.10.2020 09:26 Відповісти
Хотіли б дійсно завалити навального, не відпускали з Омська. А в шаріте і агент гепа б добив, при бажанні. Такоє. Постановочна фігня.
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07.10.2020 00:13 Відповісти
нахальний - це запасний пуйло для Заходу
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07.10.2020 02:33 Відповісти
Це кацапська версія. На кого працюєм?
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07.10.2020 03:53 Відповісти
мокши регулярно ходят жидким...
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07.10.2020 00:22 Відповісти
Поймали - "их там нет", доказали - "закулисные манипуляции"... мацковия, страна - исчадье ада, Сатана правит бал в кремле.
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07.10.2020 00:24 Відповісти
У опытных закоренелых урок-рецидивистов есть давний, почти святой для них криминальный обычай :

запредельно наглое, полное отрицание вины, абсолютная отрицаловка невзирая на самые неопровержимые прямые улики.

Мордор - это преступное государство: соответственное и ведёт себя Мордор, как урка.
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07.10.2020 03:13 Відповісти
Страна, где даже обычные люди живут по понятиям, а не по законам, просто не знает, что можно по-другому. Это в крови с рождения.
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07.10.2020 06:42 Відповісти
Власти России заявляют, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали наличия яда. Источник: https://censor.net/ru/n3223325 (это всё и объясняет) кацапы были уверены что если они не нашли собственное г@фн@ то другим и вовсе не светит(найти это ,,Г"но увы ошиблись!!,,штази"(в небытие) ушло!! и КГБ не тем стало!!ох не тем!!)
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07.10.2020 00:33 Відповісти
Если анализы не показали наличия яда а лекарство вкололи от яда! Случайность?
А транспортная полиция нашла отравление и предупредила об опасности окружающим.
А лично Лавров - не нашёл! Вобщем - белые и пушистые! И опять не они!
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07.10.2020 01:42 Відповісти
нєпарнокопитноє лавров може тепер тільки їржати та класти купами лайно
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07.10.2020 02:29 Відповісти
Наглое вранье работает только на территории раши. В Европе верят фактам и доказательствам. Вот у раши и когнитивный диссонанс : "ваши доказательства-не доказательства"
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07.10.2020 06:13 Відповісти
Так это вранье большей частью и направлено на своих дегенератов, чтоб меньше волновались. Дескать, видите, весь мир опять против нас интриги плетет. Поэтому сплотитесь и затяните пояса.
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07.10.2020 06:45 Відповісти
У дегенератов отобрать бы ядерное оружие и территорию ограничить, чтобы легче было забором с током обнести. И сразу всем легче станет жить ))
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07.10.2020 07:12 Відповісти
стесняюсь спросить, когда каазламордые сделают доклад об отравлении Камчатки и курильских островов.. Вся живность на глубине ******** с 10.09.2020. Чи опять тары-бары-растабары будут разводить насчет закулисья... А тем временем все доктора наук из нарапсейской АН чухнули из насиженых московских мест к черту на кулички - на Камчатку, это так, закулисно, если чьо.
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07.10.2020 01:26 Відповісти
тю, забыл тоже запостить , мол,
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07.10.2020 01:28 Відповісти
ну Ангелька, прокинь тепер пуйла на 11 мільярдів доларів, скасувавши його сєвєрний паток-2
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07.10.2020 02:27 Відповісти
Я вам не верю вы все врете-универсальная отговорка лаптеносцев на все случаи жизни.
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07.10.2020 03:41 Відповісти
Я не я-корова не моя. Кацапы Германию оплевали. А что скажет проститутка Шрёдер?
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07.10.2020 06:24 Відповісти
Так и сама фрау Риббентроп "оплёвана".
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07.10.2020 07:36 Відповісти
А что можно было ожидать от "ихтамнетов" как не "шпили-вили".
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07.10.2020 07:34 Відповісти
А кому нужны ихние доклады с закулисной кремлевской брехней..... уже наелись ваших докладов. Как там кокс аргентинский? Доели?
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07.10.2020 07:44 Відповісти
Истерика МИД РФ вполне обьяснима : впереди обвинение в нарушении Договора о запрещении и уничтожении химического оружия. А обвинителем вьіступит ОЗХО ООН , где РФ является полноправньім членом . Перевести стрелки на "происки НАТО" не получится.
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07.10.2020 08:03 Відповісти
В МИД эрефии сидят дебилы. Сначала они педалируют тему НАТО, запада, сговора против эрефии, а потом призывают не политизировать тему. Вот же ж наглые чучмеки! Дундуки!
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07.10.2020 08:37 Відповісти
Да о чем тут говорить, если происходят очевидные факты, подтверждающие величие Лугандонии-Новоотсосии! МЗС РФ про висновки Організації із заборони хімічної зброї: Росія доповідатиме про "закулісні маніпуляції" навколо отруєння Навального - Цензор.НЕТ 2551 На ОРДЛО, т.е. на Лугандонии находятся 2 армейских корпуса якобы из сугубо добровольных вжопучленцев, которые, конечно же, одеваются, кормятся, вооружаются современным оружием и амуницией, имеют неограниченный запас боеприпасов и ГСМ исключительно из бюджетных средств Лугандона, добытых в затопленных же вжопучленцами шахтах Лугандонии. МЗС РФ про висновки Організації із заборони хімічної зброї: Росія доповідатиме про "закулісні маніпуляції" навколо отруєння Навального - Цензор.НЕТ 2551 и купленном в военторгах всего мира. Охеренная у них, как видите, ********** не смотря на длинный список порезанных на утиль и вывезенных в браццкую Рабсию-********* предприятий.
Не имея нефтяных и газовых скважин, умудрились, как нацисты во 2-ю Мировую даже бензин из угля гнать. Да что там синтетический, даже дизтопливо, перещеголяв немецких ученых, которые до такого не додумались. Все прогрессивное чилавечество в морде литца Мадуро, Ортеги и прочих светочей прогресса нигадует, когда мерзкие биндеровцы очерняют вождя совковых диктаторов мира, извращая лугандонское ************** и вжопучленское чудо и намекают, что тот Лугандон-ОРДЛО без прямого и непосредственного участия Росиси-********* и одного для против ВСУ не продержался.

А вы тут об отрицании отравления какого-то Навального! Да и с рейсом МН-17 та же история - не мы и все тут.
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07.10.2020 08:38 Відповісти
Це добре, що вони так відреагували. Все менше шансів на добудову ПП-2, все більше шансів на накладення нових "животворящіх" санкцій.
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07.10.2020 09:18 Відповісти
Кацапу хоч сци межи очі,а він каже- дощ іде. Готуйтесь до нових санкцій,ублюдки,адже вони вам тільки на користь.
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07.10.2020 10:34 Відповісти
 
 