УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10322 відвідувача онлайн
Новини
8 129 63

Навального отруїли бойовою отруйною речовиною, - Організація захисту від хімічної зброї

Навального отруїли бойовою отруйною речовиною, - Організація захисту від хімічної зброї

Експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) прийшли до висновку, що російського опозиціонера Олексія Навального справді було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Про це йдеться в заяві британського постійного представницва при ОЗХЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Технічний аналіз ОЗХЗ підтвердив, що сліди нервово-паралітичної речовини "Новачок" були виявлені в біологічних матеріалах Навального", - наголошується в ньому.

У британському постпредстві підкреслили, що звіт ОЗХЗ із цього питання було передано німецькій стороні.

"Результати підтверджують дані, про які раніше повідомляли лабораторії ФРН, Швеції та Франції. Речовину "Новачок" було використано, щоб отруїти Навального. Росія має пояснити, що сталося", - повідомили в організації.

Читайте також: Німеччина не пустила російського консула до Навального, - МЗС РФ

"Будь-яке використання забороненої хімічної зброї - предмет серйозної стурбованості всіх держав Конвенції про заборону хімічної зброї", - наголошується в заяві.

Постпредство Великої Британії при ОЗХЗ також вказало, що Росія має дотримуватися зобов'язань у рамках Конвенції і тому - надати пояснення того, що сталося з Навальним.

Читайте також: Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Читайте також: Навальний подасть у суд на Пєскова за слова про "роботу з фахівцями ЦРУ"

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Читайте також: Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

Автор: 

отруєння (945) Навальний Олексій (612) ОЗХЗ (29)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Этого официального заявления ждали во всем мире, теперь от санкций по списку НАвального кацапам не открутится.
показати весь коментар
06.10.2020 18:13 Відповісти
+8
Если бы Путин подошёл к бортпроводнику, сказал «Меня отравили, я умираю!», и лёг на пол, первая паническая мысль, которая мелькнула бы у бортпроводника, была бы: «Хватит ли на всех пассажиров шампанского?!»
показати весь коментар
06.10.2020 18:50 Відповісти
+7
Хіба що від сша, європа як завжди закриє очі-вуха-рот і виразить занепокоєння.
показати весь коментар
06.10.2020 18:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Этого официального заявления ждали во всем мире, теперь от санкций по списку НАвального кацапам не открутится.
показати весь коментар
06.10.2020 18:13 Відповісти
Хіба що від сша, європа як завжди закриє очі-вуха-рот і виразить занепокоєння.
показати весь коментар
06.10.2020 18:15 Відповісти
ні, масквє пєсда
показати весь коментар
06.10.2020 18:18 Відповісти
Я человек в возрасте, но такую .....посмотрел бы с удовольствием
показати весь коментар
06.10.2020 19:05 Відповісти
сообщили в организации.

"Любое использование запрещенного химического оружия - предмет серьезной обеспокоенности Источник: https://censor.net/ru/n3223261
Ну что тут еще добавить?
Есть в Европе несколько стран с гнильцой - Франция, Венгрия, Австрия, Италия - наиболее гнилые из них. Проблема та же - низкое качество избирателя. И со временем, если будут так же, как у нас голосовать, их ждет украинский уровень жизни и коррупции.
показати весь коментар
06.10.2020 18:24 Відповісти
А какие страны в ЕС без гнильцы?
показати весь коментар
06.10.2020 18:33 Відповісти
Остальные.
показати весь коментар
06.10.2020 18:36 Відповісти
Сколько лет тебя пинают на этом сайте?Примерно?😂🌷
показати весь коментар
06.10.2020 19:18 Відповісти
США і коаліція бомбардували Ірак і завали Саддама після інформації про застосування хімзброї..Президент США мусить разом з Європою почати формувати коаліцію поки ху?ло їх усіх не "окропив" парфумом "новачок".
показати весь коментар
06.10.2020 19:24 Відповісти
в США путлеровский «щенок»
показати весь коментар
06.10.2020 18:32 Відповісти
питлеру вообще побоку, просто патлер сказал что потлер все уничтожил, складі те что петлер имел.
достаточно те?
показати весь коментар
06.10.2020 18:44 Відповісти
Остались путлер,пэтлер, пытлер и пятлер. Вот пусть и расхлебывают
показати весь коментар
06.10.2020 19:09 Відповісти
ты бы почитал... не срав. нивал бы.
да ну наПутина, тебе тут объяснять то
показати весь коментар
06.10.2020 19:28 Відповісти
-Тепер росія повинна буде пояснювати всьому світу - чому не виконала міжнародну угоду і не знищила хімічну зброю. Чому зберігає, розвиває, нарощує її потенціал всупереч підписаним нею ж міжнародним зобов'язанням. А також - Чому і на яких підставах її застосовує...

-Тепер міжнародні санкції до Орди - стануть найжорстокішими, всеоб'ємними та неминучими! - Як і обіцяли Макрон, Меркель, Трамп!

Якщо Макрон, Меркель, Трамп дотримаються своїх попередніх застережень та нинішніх запевнень! ТОБТО, якщо Макрон, Меркель, Трамп не стануть також новітніми "ПУтінами"! Яким дальше вірити, на них надіятися - стане також неможливо!
показати весь коментар
06.10.2020 22:21 Відповісти
Навального действительно отравили "Новичком", - эксперты ОЗХО - Цензор.НЕТ 8218
показати весь коментар
06.10.2020 18:16 Відповісти
шо живой!!! значит новичок фигня.....
показати весь коментар
06.10.2020 18:16 Відповісти
Для штатовских антидотов.
показати весь коментар
06.10.2020 18:38 Відповісти
Настоящему мужику и соляная кислота нипочём.
показати весь коментар
06.10.2020 21:30 Відповісти
Теперь Зелебородько разродится заявлением, или ему ещё какие-то результаты нужны? Может признание ***** будет ждать?
показати весь коментар
06.10.2020 18:17 Відповісти
Нужны. Ему и Дурохамии в письменном виде.
показати весь коментар
06.10.2020 18:19 Відповісти
Только они читать на иностранном не умеют. Поэтому - тупик, точнее два тупика
показати весь коментар
06.10.2020 18:59 Відповісти
Обеспокоинцы ещё раз обеспокоятся и на этом все успокоятся . ((
показати весь коментар
06.10.2020 18:17 Відповісти
Пора заглянуть Хутину в глаза и увидеть...Новичёк. Зебил, тебе и карты в руки. Не сцы, если что, мы прикроем.
показати весь коментар
06.10.2020 18:19 Відповісти
"Агалтєлєйшая русафобія! Мивамніверім! Вифсеврете! Авидокажите!", - з виступу офіційного представника кацапського МЗС Маньки Аблігації.
показати весь коментар
06.10.2020 18:27 Відповісти
ну а як же, бо "нахального отравілі хомячком"
показати весь коментар
06.10.2020 19:27 Відповісти
Навального действительно отравили "Новичком", - эксперты ОЗХО - Цензор.НЕТ 3395
показати весь коментар
06.10.2020 18:32 Відповісти
Ню-ню......
показати весь коментар
06.10.2020 18:36 Відповісти
Хотели бы отравить - отравили, а так это всё бредни.
показати весь коментар
06.10.2020 18:39 Відповісти
ты бредишь, ибо с ядами надо уметь обращаться, а там... ну не особо умеют. это как говном кидаться, можно против ветра, а можно и не бросить.
показати весь коментар
06.10.2020 18:46 Відповісти
Ну тогда объясни несведущим - что же это пля за яд такой что не могут никого отравить?
показати весь коментар
06.10.2020 20:53 Відповісти
Как с погодой в **********?
показати весь коментар
06.10.2020 21:05 Відповісти
Не все так могут "откашляться" как Навальный.
показати весь коментар
06.10.2020 21:32 Відповісти
та що ви тут галасуєте? Ну напився Льоха чай, чай був міцний, то він і вирубився. Це вже потім йому сказали, що був якийсь новічок **********, а він і радий - от ширнувся так ширнувся, хороша ширка
показати весь коментар
06.10.2020 21:43 Відповісти
Примеры есть? Кот Скрипалей?
показати весь коментар
07.10.2020 13:33 Відповісти
Троллю толику! Человек полагает, а Бог располагает. Ви не повірите, але Бог не дав цього зробити. Так, як МН-17, хотіли одне, а отримали друге. За все прийдеться платити. Час наближається.
показати весь коментар
06.10.2020 18:51 Відповісти
и не говори - скоро (мантра)
показати весь коментар
06.10.2020 20:51 Відповісти
Под шконку МАРШ! Русбздя..
показати весь коментар
06.10.2020 21:04 Відповісти
Сам себя не лайкай с разных аккаунтов, уши у тебя запоребриковые торчат!
показати весь коментар
06.10.2020 21:03 Відповісти
по поводу "требования обяснений" вспомнился старый совковый анекдот:

Муж приходит с работы поздно ночью пьяный.
Жена: Ой, а что это от тебя так духами женскими пахнет?
Жена: - Наверное сотрудницы очень были надушены.
Муж: Угу.

Жена: Ой, а что это у тебя рубашка в помаде?
Жена: - Наверное сотрудницы случайно испачкали.
Муж: Угу.

Жена: Ой, а почему у тебя использованные призервативы в кармане?
Жена: - Наверное ради шутки подбросили.
Муж: Угу.

Дальше раздевает и видит, что на нем женские трусики и спрашивает:
- Ой, а почему ты в женских трусах?
Муж: Ну дорогая, ты же у меня такая умная. Придумай что нибудь сама.
показати весь коментар
06.10.2020 18:48 Відповісти
Муж нєужелі ти гєй?
Угу.
показати весь коментар
06.10.2020 19:31 Відповісти
Если бы Путин подошёл к бортпроводнику, сказал «Меня отравили, я умираю!», и лёг на пол, первая паническая мысль, которая мелькнула бы у бортпроводника, была бы: «Хватит ли на всех пассажиров шампанского?!»
показати весь коментар
06.10.2020 18:50 Відповісти
Кацапстан потрібно іщзолювати від всього світу! Зробити як резервацію для буйнопомішаних!
показати весь коментар
06.10.2020 18:50 Відповісти
Может и Новичком отравили но когда. Может в момент когда посадили в самолет, подсыпали продуктов разложения, метаболиты, метилфосфоновую кислоту и др. Вопрос кто, где и когда. Если бы ФСБшники траванули то дали такой яд, например рецин, что и через 5 минут следов не найдешь. На кой им Новичок.
Хотя...! Кто знает! Если это не плевок Путина в морду всей Европе. Траванул - недотравил, специально, Новичком! Вы это знаете и я это знаю. Но имел я вас во все дырки. Ничего вы мне не сделаете. Вы докажите. Извращенный пуйловский ум.
показати весь коментар
06.10.2020 18:51 Відповісти
Исправление. Не рЕцин, а рИцин
показати весь коментар
06.10.2020 19:41 Відповісти
Можа "ельцИн".
показати весь коментар
06.10.2020 21:35 Відповісти
Для более глубокой озабоченности всего ЕС }{уйлу осталось угостить "Новичком" Меркель и Макрона.
показати весь коментар
06.10.2020 18:53 Відповісти
***** може угастіть тільки *******
показати весь коментар
06.10.2020 21:48 Відповісти
Кацапы совсем рехнулись, только себе вредят
показати весь коментар
06.10.2020 19:02 Відповісти
Навального действительно отравили "Новичком", - эксперты ОЗХО - Цензор.НЕТ 9031
показати весь коментар
06.10.2020 19:03 Відповісти
Дмітрій, тобі не ставлять лайків, бо всі знають, що ти підгуйльоніш, тобто підсадна качка ФСБ на нашому сайті.
показати весь коментар
06.10.2020 19:49 Відповісти
А вдруг это Зеленский и Ермак сделали? Надо создавать временную следственную комиссию, а то мало ли!
показати весь коментар
06.10.2020 19:03 Відповісти
А Узенелское говорит, что не все так однозначно.
Оно заглянуло в глаза ***** и не увидело там ответа.
показати весь коментар
06.10.2020 19:07 Відповісти
Пуйло ясно сказал:
"Навальный сам хлебанул Новичка, чтобы его (пуйло) опорочить."
Верьте пуйлу теперь если задаёте такие глупые вопросы...
"Россия должна объяснить, что произошло", - сообщили в ОЗХО.
показати весь коментар
06.10.2020 19:16 Відповісти
Убедительно доказать отравление и отравителя в таком деле абсолютно невозможно. Могут быть десятки вариантов. Отравить мог кто угодно. ФСБ и не ФСБ. И с какой целью. Могли просто ввести продукты гидролиза Новичка. Ведь результаты анализа никто не оглашает. Только говорят - Новичок, хотя за такой срок он должен был распасться.
показати весь коментар
06.10.2020 19:36 Відповісти
Россиюшку отбеляем?
показати весь коментар
06.10.2020 21:24 Відповісти
Никого я не отбеляю, однако нужна правда, а не враньё. Сегодня вранье в политике стало нормой и это удручает
показати весь коментар
07.10.2020 03:37 Відповісти
Эти анализы у кого надо анализы.
показати весь коментар
06.10.2020 21:37 Відповісти
Янелох пытается заглянуть ху"лу в третий глаз, но никак не может сообразить где он находится
показати весь коментар
06.10.2020 19:16 Відповісти
Поручік Ржевський, мовчати !!!
показати весь коментар
06.10.2020 19:40 Відповісти
Вьіводьі ОЗХО очень важньі для начала обвинения РФ в нарушении Договора о запрещении и уничтожении химического оружия. Первьій шаг сделан , респект !
показати весь коментар
06.10.2020 19:25 Відповісти
наверное не осталось ни одного договора, который бы паРаша не нарушила. одним больше, одним меньше, ничего не изменится. сколько уже ***** травило людей по миру? и что? ничего. обеспокоенность, озабоченность, бла-бла-бла...и в итоге пост директора в "грязьпроме".
показати весь коментар
06.10.2020 20:14 Відповісти
навальний перевзувся на ходу опісля того як він прийшов до тями та збагнув що отруїв його хтось інший а не путін. Бо в путіна він був варіантом Б для наступника. Хто є варіантом А ще невідомо. Але хтось інший пішов проти путіна і отруїв навального. Швидше за все путін і так знає хто то може бути, але для формального слідства путіну потрібні вєщдокі, а вони всі за кордоном і йому їх вже не видадуть. Тай "базар тепер йде вже не за навального" - його отруїли аби показати путіну що час путіна пройшов. Тепер навальному нічого не лишилось як шукати інших покровителів. Він міг би залишатися лояльним путіну але видно прорахував інакше. З іншого боку, ліквідація наступника не самий швидкий метод ліквідації попередника. Але конкуренти путіна на царський кепурік таким чином змушують путіна домовлятися з ними на іншого наступника. Бо самі вони воліють вести комфортне напів-приватне життя "звичайних мільйярдерів".
показати весь коментар
06.10.2020 20:19 Відповісти
і така думка має право на існування, як і всі інші
показати весь коментар
06.10.2020 21:54 Відповісти
 
 