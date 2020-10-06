Навального отруїли бойовою отруйною речовиною, - Організація захисту від хімічної зброї

Експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) прийшли до висновку, що російського опозиціонера Олексія Навального справді було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Про це йдеться в заяві британського постійного представницва при ОЗХЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Технічний аналіз ОЗХЗ підтвердив, що сліди нервово-паралітичної речовини "Новачок" були виявлені в біологічних матеріалах Навального", - наголошується в ньому.

У британському постпредстві підкреслили, що звіт ОЗХЗ із цього питання було передано німецькій стороні.

"Результати підтверджують дані, про які раніше повідомляли лабораторії ФРН, Швеції та Франції. Речовину "Новачок" було використано, щоб отруїти Навального. Росія має пояснити, що сталося", - повідомили в організації.

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"Будь-яке використання забороненої хімічної зброї - предмет серйозної стурбованості всіх держав Конвенції про заборону хімічної зброї", - наголошується в заяві.

Постпредство Великої Британії при ОЗХЗ також вказало, що Росія має дотримуватися зобов'язань у рамках Конвенції і тому - надати пояснення того, що сталося з Навальним.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

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Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.