Німеччина не пустила російського консула до Навального, - МЗС РФ
Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що консул РФ у Берліні хотів відвідати постраждалого від отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, але влада ФРН відмовили йому у візиті.
Про це сказано в коментарі, опублікованому на сайті МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Посольство Росії в Берліні отримало відмову МЗС ФРН на прохання про сприяння в забезпеченні консульського доступу до О.Навального", - сказано в повідомленні.
Також російські дипломати заявляють, що генпрокуратура РФ підготувала вже четвертий запит про надання правової допомоги в розслідуванні того, що сталося з Навальним, але нібито не отримала реакції німецької сторони.
"Зберігаємо готовність до відкритого, чесного і такого, що спирається на факти, діалогу щодо ситуації з О.Навальним", - додали у відомстві Лаврова.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.
Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.
Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
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прости Господи попасть к Доктору-Мяснику !
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Доречі, його справжню ім'я можете не цензувати зірочками- на ЦН дозволяється писати його повністю.
РЕшта бачать ******
Взагалі на росії по змовчуванню немає друзів України.
Українці, що розмовляють українською, і знають свою історію, для них є бєндєровци, яких треба «ліквідіровать».
ШВИДШЕ РОЗВАЛИТИСЬ.
их же не досматривают, а они на службе у чекистов
Чайку не жнелаете ?
"Сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалог..." - смешно, вызывает хохот.
А не страшно їм з фуйлом зустрічатись ?
Польського президента він вбив.