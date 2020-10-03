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Німеччина не пустила російського консула до Навального, - МЗС РФ

Німеччина не пустила російського консула до Навального, - МЗС РФ

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що консул РФ у Берліні хотів відвідати постраждалого від отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, але влада ФРН відмовили йому у візиті.

Про це сказано в коментарі, опублікованому на сайті МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство Росії в Берліні отримало відмову МЗС ФРН на прохання про сприяння в забезпеченні консульського доступу до О.Навального", - сказано в повідомленні.

Також російські дипломати заявляють, що генпрокуратура РФ підготувала вже четвертий запит про надання правової допомоги в розслідуванні того, що сталося з Навальним, але нібито не отримала реакції німецької сторони.

"Зберігаємо готовність до відкритого, чесного і такого, що спирається на факти, діалогу щодо ситуації з О.Навальним", - додали у відомстві Лаврова.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

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Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

Автор: 

Німеччина (7483) отруєння (945) росія (66070) Навальний Олексій (612)


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+21
http://img1.reactor.cc/pics/post/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-2148633.jpeg

Німеччина не пустила російського консула до Навального, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9986
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03.10.2020 16:16 Відповісти
+11
та конечно, козьемордые еще удивляются - а чего это их кацапа не пустили к навальному..
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03.10.2020 16:06 Відповісти
+10
Германия не пустила российского консула к Навальному, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1239
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03.10.2020 16:03 Відповісти
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Германия не пустила российского консула к Навальному, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1239
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03.10.2020 16:03 Відповісти
так Мясников же.

прости Господи попасть к Доктору-Мяснику !
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03.10.2020 16:07 Відповісти
У меня был хирург по фамилии Живодерников . Очень хороший микрохирург , талантливый с золотыми руками .
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03.10.2020 16:46 Відповісти
А у нас в городе хирург с фамилией Живодёр.
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03.10.2020 18:25 Відповісти
Потому и хороший, что микрохирург, а был бы дерматологом или ветеринаром...
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03.10.2020 18:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3Edj_ofmWrw ► 0:08
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXxoOyvpjsAhUSx4sKHdHtDUIQyCkwAHoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3Edj_ofmWrw&usg=AOvVaw143wrZWyv9YmtmHC2kUyje --ЕГО ПЫТАЛИ!!! КАК ЖЕ Я НЕ ДОГАДАЛАСЬ .. ...."
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03.10.2020 16:05 Відповісти
та конечно, козьемордые еще удивляются - а чего это их кацапа не пустили к навальному..
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03.10.2020 16:06 Відповісти
А він вже був з чайничком у руках біля дверей палати...
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03.10.2020 17:03 Відповісти
а почему какой-то консул, а не посол? странно
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03.10.2020 18:05 Відповісти
Они консулами травят
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07.10.2020 02:01 Відповісти
Він привіз свіжий новічок.
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03.10.2020 19:05 Відповісти
А треба було ще й підсрачника дати!
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03.10.2020 16:10 Відповісти
ага, тот бы по старому руцькому обычаю, пришёл бы проведать больного с гостинцами. чаёк там к примеру, с баранками. )
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03.10.2020 16:10 Відповісти
гостинцы от Пыни
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03.10.2020 16:12 Відповісти
Навіщо забувати його справжнє ім'я? Він *****. А Пиню придумали у його команді, щоб не так образливо було.
Доречі, його справжню ім'я можете не цензувати зірочками- на ЦН дозволяється писати його повністю.
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03.10.2020 16:35 Відповісти
*****(Х№№ло) видно лише зареєстрованим користувачам..

РЕшта бачать ******
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03.10.2020 17:04 Відповісти
ты/вы о каком чаёчке с баранками!!??чай раша в 21-й век вступила!!инновации на и во дворе!! нонче чаёк ток с ПОЛОНИЕМ подают!! и никак иначе!!(если ,,новичёк" конечно не ,,сработал")тогда приходится на более дорогое средство,,реабилитации"тратиться!!(как то так)
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03.10.2020 20:01 Відповісти
Ну и хрен с ними с обоими.
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03.10.2020 16:12 Відповісти
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03.10.2020 16:16 Відповісти
зачем отказали? пусть бы передал пару бутербродов овальному, от *****, так сказать, с любовью.
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03.10.2020 16:14 Відповісти
Доктор Боширов, і ассистент Петров.
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03.10.2020 16:14 Відповісти
приехали взглянуть на шпиль навального
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03.10.2020 17:37 Відповісти
Нічого особливого, але пан Навальний не є другом України. Якщо російський істеблішмент під тиском санкцій та різних утисків "навалить" Навального на місце Путіна, він так само буде бєкать кримнаша. Що єдине, він може вивести окупантів з Донбасу та дати згоду на введення туди "міротворчих" підрозділів, які перетворять ОРДЛО на чергове "косово". При тому ЕС скасує свої санкції та добудує Північний потік -2. Це моя особиста думка, але попередвісники того вже є
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03.10.2020 16:15 Відповісти
Пан Навальний не є другом України. Але ж і не таким затятим ворогом, з параїнодальним бажанням знищити Україну, як *****.
Взагалі на росії по змовчуванню немає друзів України.
Українці, що розмовляють українською, і знають свою історію, для них є бєндєровци, яких треба «ліквідіровать».
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03.10.2020 16:31 Відповісти
На роісі є друзі України, але їх дуже мало, та вони загноблені різними покидьками
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03.10.2020 16:35 Відповісти
і якщо ми тут і далі будемо дописувать "всє рускіє падохніте свінорилиє кацапи козломордиє", їх стане ще меньше
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03.10.2020 16:38 Відповісти
потрібно бути конкретнішимі, наприклад: ***** - здохні, шойгу - здохні, погані менти, що б"ють людей - здохніть, окупанти - здохніть, гіркін - подохні, жидириновський - подохні....
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03.10.2020 16:50 Відповісти
тоді ці ментальні посили будуть більш цілеспрямовані та знайдуть свої таргети ефективніше
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03.10.2020 16:54 Відповісти
як турецькі байрактари...
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03.10.2020 16:55 Відповісти
Україна може бажати росії(як імперії) лише одного.
ШВИДШЕ РОЗВАЛИТИСЬ.
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03.10.2020 17:05 Відповісти
http://img1.reactor.cc/pics/post/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-2148633.jpeg

Німеччина не пустила російського консула до Навального, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9986
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03.10.2020 16:16 Відповісти
Он вёз доп.дозу.
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03.10.2020 16:17 Відповісти
...а также хотел передать Навальному, чтобы тот всё валил на Кадырова.
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03.10.2020 22:48 Відповісти
На РАБссии очередная жертва,журналистка Ирина Славина сожгла сама себя...
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03.10.2020 16:17 Відповісти
мордор должен быть разрушен
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03.10.2020 16:28 Відповісти
Утром болгаркой разрезали дверь ворвались в квартиру...дальше нет сил продолжать...короче капец...
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03.10.2020 16:30 Відповісти
"Но леший поганил своими ногами и их попросили оттель".
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03.10.2020 16:19 Відповісти
и правильно
их же не досматривают, а они на службе у чекистов
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03.10.2020 16:32 Відповісти
Добавка нннада ?!
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03.10.2020 17:07 Відповісти
Навального уже готовят на роль наместника Запада на рашке-говняшке. Берегут.
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03.10.2020 17:23 Відповісти
наместники Запада, это что-то из кремлеботских методичек?
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07.10.2020 02:05 Відповісти
Правильно зробили. Гоніть кацапів з Німеччини і в вас не буде терактів, провокацій і розровсюдження колвід та іншої зарази.
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03.10.2020 17:28 Відповісти
Це якби чикатіло прийшов у лікарню провідати одну зі своїх недорізаних жертв,а його чомусь не пустили...
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03.10.2020 17:37 Відповісти
Німеччина не пустила російського консула до Навального, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 7184

Чайку не жнелаете ?
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03.10.2020 17:42 Відповісти
Німеччина не пустила російського консула до Навального, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 1305
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03.10.2020 17:53 Відповісти
до немцев, похоже, наконец-то, дошло, что товарисч путен, таки, й....тий.
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03.10.2020 19:13 Відповісти
К сожалению, Меркель стесняется произнести это вслух.
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03.10.2020 22:43 Відповісти
Нацисты тихонько попускают рашистов. Мол, сверчок, знай свой шесток)
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03.10.2020 19:19 Відповісти
рашисты это и есть нацисты
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07.10.2020 02:06 Відповісти
********** привіз від путі, наколоті
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03.10.2020 19:23 Відповісти
И правильно. Верить рашистам нельзя!
"Сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалог..." - смешно, вызывает хохот.
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03.10.2020 19:59 Відповісти
СМОТРИТЕ, КАК ВШИ ЛЕЗУТ !!!
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03.10.2020 20:28 Відповісти
А яку допомогу може додати консул РФ Дотруїти?
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03.10.2020 20:45 Відповісти
Бо він може виявитись вбивцею.
А не страшно їм з фуйлом зустрічатись ?
Польського президента він вбив.
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03.10.2020 21:59 Відповісти
 
 