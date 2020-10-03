Германия не пустила российского консула к Навальному, - МИД РФ
Министерство иностранных дел России заявляет, что консул РФ в Берлине хотел посетить пострадавшего от отравления российского оппозиционера Алексея Навального, но власти ФРГ отказали ему в визите.
Об этом сказано в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к А.Навальному", - сказано в сообщении.
Также российские дипломаты заявляют, что генпрокуратура РФ подготовила уже четвертый запрос об оказании правовой помощи в расследовании случившегося с Навальным, но якобы не получила реакции немецкой стороны.
"Сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по ситуации с А.Навальным", - добавили в ведомстве Лаврова.
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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
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22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.
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Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.
Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
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прости Господи попасть к Доктору-Мяснику !
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Доречі, його справжню ім'я можете не цензувати зірочками- на ЦН дозволяється писати його повністю.
РЕшта бачать ******
Взагалі на росії по змовчуванню немає друзів України.
Українці, що розмовляють українською, і знають свою історію, для них є бєндєровци, яких треба «ліквідіровать».
ШВИДШЕ РОЗВАЛИТИСЬ.
их же не досматривают, а они на службе у чекистов
Чайку не жнелаете ?
"Сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалог..." - смешно, вызывает хохот.
А не страшно їм з фуйлом зустрічатись ?
Польського президента він вбив.