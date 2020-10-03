РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5658 посетителей онлайн
Новости
8 193 54

Германия не пустила российского консула к Навальному, - МИД РФ

Германия не пустила российского консула к Навальному, - МИД РФ

Министерство иностранных дел России заявляет, что консул РФ в Берлине хотел посетить пострадавшего от отравления российского оппозиционера Алексея Навального, но власти ФРГ отказали ему в визите.

Об этом сказано в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к А.Навальному", - сказано в сообщении.

Также российские дипломаты заявляют, что генпрокуратура РФ подготовила уже четвертый запрос об оказании правовой помощи в расследовании случившегося с Навальным, но якобы не получила реакции немецкой стороны.

"Сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по ситуации с А.Навальным", - добавили в ведомстве Лаврова.

Также на Цензор.НЕТ: Навальный: За моим отравлением стоит Путин

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Также на Цензор.НЕТ: Навальный подаст в суд на Пескова за слова о "работе со специалистами ЦРУ"

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Читайте на Цензор.НЕТ: Меркель тайно посещала Навального в клинике "Шарите", - Spiegel

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

Автор: 

Германия (7073) отравление (1584) россия (96192) Навальный Алексей (855)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
http://img1.reactor.cc/pics/post/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-2148633.jpeg

Німеччина не пустила російського консула до Навального, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9986
показать весь комментарий
03.10.2020 16:16 Ответить
+11
та конечно, козьемордые еще удивляются - а чего это их кацапа не пустили к навальному..
показать весь комментарий
03.10.2020 16:06 Ответить
+10
Германия не пустила российского консула к Навальному, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1239
показать весь комментарий
03.10.2020 16:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Германия не пустила российского консула к Навальному, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1239
показать весь комментарий
03.10.2020 16:03 Ответить
так Мясников же.

прости Господи попасть к Доктору-Мяснику !
показать весь комментарий
03.10.2020 16:07 Ответить
У меня был хирург по фамилии Живодерников . Очень хороший микрохирург , талантливый с золотыми руками .
показать весь комментарий
03.10.2020 16:46 Ответить
А у нас в городе хирург с фамилией Живодёр.
показать весь комментарий
03.10.2020 18:25 Ответить
Потому и хороший, что микрохирург, а был бы дерматологом или ветеринаром...
показать весь комментарий
03.10.2020 18:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3Edj_ofmWrw ► 0:08
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXxoOyvpjsAhUSx4sKHdHtDUIQyCkwAHoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3Edj_ofmWrw&usg=AOvVaw143wrZWyv9YmtmHC2kUyje --ЕГО ПЫТАЛИ!!! КАК ЖЕ Я НЕ ДОГАДАЛАСЬ .. ...."
показать весь комментарий
03.10.2020 16:05 Ответить
та конечно, козьемордые еще удивляются - а чего это их кацапа не пустили к навальному..
показать весь комментарий
03.10.2020 16:06 Ответить
А він вже був з чайничком у руках біля дверей палати...
показать весь комментарий
03.10.2020 17:03 Ответить
а почему какой-то консул, а не посол? странно
показать весь комментарий
03.10.2020 18:05 Ответить
Они консулами травят
показать весь комментарий
07.10.2020 02:01 Ответить
Він привіз свіжий новічок.
показать весь комментарий
03.10.2020 19:05 Ответить
А треба було ще й підсрачника дати!
показать весь комментарий
03.10.2020 16:10 Ответить
ага, тот бы по старому руцькому обычаю, пришёл бы проведать больного с гостинцами. чаёк там к примеру, с баранками. )
показать весь комментарий
03.10.2020 16:10 Ответить
гостинцы от Пыни
показать весь комментарий
03.10.2020 16:12 Ответить
Навіщо забувати його справжнє ім'я? Він *****. А Пиню придумали у його команді, щоб не так образливо було.
Доречі, його справжню ім'я можете не цензувати зірочками- на ЦН дозволяється писати його повністю.
показать весь комментарий
03.10.2020 16:35 Ответить
*****(Х№№ло) видно лише зареєстрованим користувачам..

РЕшта бачать ******
показать весь комментарий
03.10.2020 17:04 Ответить
ты/вы о каком чаёчке с баранками!!??чай раша в 21-й век вступила!!инновации на и во дворе!! нонче чаёк ток с ПОЛОНИЕМ подают!! и никак иначе!!(если ,,новичёк" конечно не ,,сработал")тогда приходится на более дорогое средство,,реабилитации"тратиться!!(как то так)
показать весь комментарий
03.10.2020 20:01 Ответить
Ну и хрен с ними с обоими.
показать весь комментарий
03.10.2020 16:12 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2020 16:16 Ответить
зачем отказали? пусть бы передал пару бутербродов овальному, от *****, так сказать, с любовью.
показать весь комментарий
03.10.2020 16:14 Ответить
Доктор Боширов, і ассистент Петров.
показать весь комментарий
03.10.2020 16:14 Ответить
приехали взглянуть на шпиль навального
показать весь комментарий
03.10.2020 17:37 Ответить
Нічого особливого, але пан Навальний не є другом України. Якщо російський істеблішмент під тиском санкцій та різних утисків "навалить" Навального на місце Путіна, він так само буде бєкать кримнаша. Що єдине, він може вивести окупантів з Донбасу та дати згоду на введення туди "міротворчих" підрозділів, які перетворять ОРДЛО на чергове "косово". При тому ЕС скасує свої санкції та добудує Північний потік -2. Це моя особиста думка, але попередвісники того вже є
показать весь комментарий
03.10.2020 16:15 Ответить
Пан Навальний не є другом України. Але ж і не таким затятим ворогом, з параїнодальним бажанням знищити Україну, як *****.
Взагалі на росії по змовчуванню немає друзів України.
Українці, що розмовляють українською, і знають свою історію, для них є бєндєровци, яких треба «ліквідіровать».
показать весь комментарий
03.10.2020 16:31 Ответить
На роісі є друзі України, але їх дуже мало, та вони загноблені різними покидьками
показать весь комментарий
03.10.2020 16:35 Ответить
і якщо ми тут і далі будемо дописувать "всє рускіє падохніте свінорилиє кацапи козломордиє", їх стане ще меньше
показать весь комментарий
03.10.2020 16:38 Ответить
потрібно бути конкретнішимі, наприклад: ***** - здохні, шойгу - здохні, погані менти, що б"ють людей - здохніть, окупанти - здохніть, гіркін - подохні, жидириновський - подохні....
показать весь комментарий
03.10.2020 16:50 Ответить
тоді ці ментальні посили будуть більш цілеспрямовані та знайдуть свої таргети ефективніше
показать весь комментарий
03.10.2020 16:54 Ответить
як турецькі байрактари...
показать весь комментарий
03.10.2020 16:55 Ответить
Україна може бажати росії(як імперії) лише одного.
ШВИДШЕ РОЗВАЛИТИСЬ.
показать весь комментарий
03.10.2020 17:05 Ответить
http://img1.reactor.cc/pics/post/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-2148633.jpeg

Німеччина не пустила російського консула до Навального, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9986
показать весь комментарий
03.10.2020 16:16 Ответить
Он вёз доп.дозу.
показать весь комментарий
03.10.2020 16:17 Ответить
...а также хотел передать Навальному, чтобы тот всё валил на Кадырова.
показать весь комментарий
03.10.2020 22:48 Ответить
На РАБссии очередная жертва,журналистка Ирина Славина сожгла сама себя...
показать весь комментарий
03.10.2020 16:17 Ответить
мордор должен быть разрушен
показать весь комментарий
03.10.2020 16:28 Ответить
Утром болгаркой разрезали дверь ворвались в квартиру...дальше нет сил продолжать...короче капец...
показать весь комментарий
03.10.2020 16:30 Ответить
"Но леший поганил своими ногами и их попросили оттель".
показать весь комментарий
03.10.2020 16:19 Ответить
и правильно
их же не досматривают, а они на службе у чекистов
показать весь комментарий
03.10.2020 16:32 Ответить
Добавка нннада ?!
показать весь комментарий
03.10.2020 17:07 Ответить
Навального уже готовят на роль наместника Запада на рашке-говняшке. Берегут.
показать весь комментарий
03.10.2020 17:23 Ответить
наместники Запада, это что-то из кремлеботских методичек?
показать весь комментарий
07.10.2020 02:05 Ответить
Правильно зробили. Гоніть кацапів з Німеччини і в вас не буде терактів, провокацій і розровсюдження колвід та іншої зарази.
показать весь комментарий
03.10.2020 17:28 Ответить
Це якби чикатіло прийшов у лікарню провідати одну зі своїх недорізаних жертв,а його чомусь не пустили...
показать весь комментарий
03.10.2020 17:37 Ответить
Німеччина не пустила російського консула до Навального, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 7184

Чайку не жнелаете ?
показать весь комментарий
03.10.2020 17:42 Ответить
Німеччина не пустила російського консула до Навального, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 1305
показать весь комментарий
03.10.2020 17:53 Ответить
до немцев, похоже, наконец-то, дошло, что товарисч путен, таки, й....тий.
показать весь комментарий
03.10.2020 19:13 Ответить
К сожалению, Меркель стесняется произнести это вслух.
показать весь комментарий
03.10.2020 22:43 Ответить
Нацисты тихонько попускают рашистов. Мол, сверчок, знай свой шесток)
показать весь комментарий
03.10.2020 19:19 Ответить
рашисты это и есть нацисты
показать весь комментарий
07.10.2020 02:06 Ответить
********** привіз від путі, наколоті
показать весь комментарий
03.10.2020 19:23 Ответить
И правильно. Верить рашистам нельзя!
"Сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалог..." - смешно, вызывает хохот.
показать весь комментарий
03.10.2020 19:59 Ответить
СМОТРИТЕ, КАК ВШИ ЛЕЗУТ !!!
показать весь комментарий
03.10.2020 20:28 Ответить
А яку допомогу може додати консул РФ Дотруїти?
показать весь комментарий
03.10.2020 20:45 Ответить
Бо він може виявитись вбивцею.
А не страшно їм з фуйлом зустрічатись ?
Польського президента він вбив.
показать весь комментарий
03.10.2020 21:59 Ответить
 
 