Германия не пустила российского консула к Навальному, - МИД РФ

Министерство иностранных дел России заявляет, что консул РФ в Берлине хотел посетить пострадавшего от отравления российского оппозиционера Алексея Навального, но власти ФРГ отказали ему в визите.

Об этом сказано в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к А.Навальному", - сказано в сообщении.

Также российские дипломаты заявляют, что генпрокуратура РФ подготовила уже четвертый запрос об оказании правовой помощи в расследовании случившегося с Навальным, но якобы не получила реакции немецкой стороны.

"Сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по ситуации с А.Навальным", - добавили в ведомстве Лаврова.

Также на Цензор.НЕТ: Навальный: За моим отравлением стоит Путин

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Также на Цензор.НЕТ: Навальный подаст в суд на Пескова за слова о "работе со специалистами ЦРУ"

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Читайте на Цензор.НЕТ: Меркель тайно посещала Навального в клинике "Шарите", - Spiegel

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.