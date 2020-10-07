Зобов'язання Росії захищати Вірменію не поширюються на Нагірний Карабах, - Пєсков

Поки бойові дії з Нагірного Карабаху не пересунули на територію Вірменії, Росія не захищатиме Вірменію в рамках Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Як передає Цензор.НЕТ, такий висновок випливає із заяви, зробленої журналістам 7 жовтня спікером Кремля Дмитром Пєсковим, якого цитує ТАСС.

Пєсков пояснив, що зобов'язання членів ОДКБ не поширюються на Нагірний Карабах, тому що цей регіон не є територією Вірменії.

Представник Кремля підкреслив, що інформація про "деякі бойові дії" на території Вірменії не підтверджується.

