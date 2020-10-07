Зобов'язання Росії захищати Вірменію не поширюються на Нагірний Карабах, - Пєсков
Поки бойові дії з Нагірного Карабаху не пересунули на територію Вірменії, Росія не захищатиме Вірменію в рамках Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Як передає Цензор.НЕТ, такий висновок випливає із заяви, зробленої журналістам 7 жовтня спікером Кремля Дмитром Пєсковим, якого цитує ТАСС.
Пєсков пояснив, що зобов'язання членів ОДКБ не поширюються на Нагірний Карабах, тому що цей регіон не є територією Вірменії.
Представник Кремля підкреслив, що інформація про "деякі бойові дії" на території Вірменії не підтверджується.
В общем, желаю удачи всем кто звал звал засрашку. (Армяне, Крым, Приднестровье, Грузия, Украина, Беларусь). В новостях этих упырей мы - братские народы.Я в а...е.
Если Россия начнет наступление не в Нагорном Карабахе, а по сухопутной границы с Айзербаджаном, то это будет агресмией по отношению Айзербаджану. Айзербаджан ведет боевые действия в Нагорном Карабахе, формально- на своей территории.
Ну что, новоотсосовцы, разрабатывайте анусы. Вазелина не будет, т.к его надо заслужить.