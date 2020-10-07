УКР
Зобов'язання Росії захищати Вірменію не поширюються на Нагірний Карабах, - Пєсков

Поки бойові дії з Нагірного Карабаху не пересунули на територію Вірменії, Росія не захищатиме Вірменію в рамках Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Як передає Цензор.НЕТ, такий висновок випливає із заяви, зробленої журналістам 7 жовтня спікером Кремля Дмитром Пєсковим, якого цитує ТАСС.

Пєсков пояснив, що зобов'язання членів ОДКБ не поширюються на Нагірний Карабах, тому що цей регіон не є територією Вірменії.

Представник Кремля підкреслив, що інформація про "деякі бойові дії" на території Вірменії не підтверджується.

Пєсков Дмитро (1754) Нагірний Карабах (466)
+42
Обязательства России защищать Армению не распространяются на Нагорный Карабах, - Песков - Цензор.НЕТ 7338
показати весь коментар
07.10.2020 18:33 Відповісти
+35
Раша послала вірмен в еротичну подорож !!))
показати весь коментар
07.10.2020 18:26 Відповісти
+15
Обязательства России защищать Армению не распространяются на Нагорный Карабах, - Песков - Цензор.НЕТ 6855
показати весь коментар
07.10.2020 18:29 Відповісти
Коментувати
с какого рожна раше влазить в карабах?тем более, они вроде как и с азербайджаном дружат и торгуют нормально...но тролли уверовали, что раша должна поддержать армению, даже если та воююет ихтамнетами в азербайджане ...и сама армения этот арцах не признала даже
показати весь коментар
07.10.2020 23:27 Відповісти
ОДКБ для вірмен = "Будапештський меморандум" для України.
показати весь коментар
07.10.2020 21:44 Відповісти
ты хоть устав одкб читал, клоун? или абы что ляпнуть?
показати весь коментар
07.10.2020 23:31 Відповісти
А теперь, задумайтесь, все аккупированые территории (аккупированые засрашкой). Удивляет меня поведение властей (ЫЛИТЫ), этих территорий.Засрашка всех кинет,нет уже кидает, все высосет, положет кучу трупов (их трупов, федераски - не жалко) мирных людей.
В общем, желаю удачи всем кто звал звал засрашку. (Армяне, Крым, Приднестровье, Грузия, Украина, Беларусь). В новостях этих упырей мы - братские народы.Я в а...е.
показати весь коментар
07.10.2020 22:18 Відповісти
В Агстафинском районе https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Азербайджана сбит армянский беспилотник. https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Армянский дрон похож на армянскую армию https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах
показати весь коментар
07.10.2020 22:39 Відповісти
Да Турция имеет договор с Айзербаджаном о военном сотрудничестве. Кроме того, айзербаджанцы- это тюркский народ, и Турция считает их своими.
Если Россия начнет наступление не в Нагорном Карабахе, а по сухопутной границы с Айзербаджаном, то это будет агресмией по отношению Айзербаджану. Айзербаджан ведет боевые действия в Нагорном Карабахе, формально- на своей территории.
показати весь коментар
07.10.2020 23:17 Відповісти
вот на кой это раше надо?а, я понял, это влажные фантазии вышиватных троллей, типо чтоб от Украины внимание рашисткое отвлеклось...но, к сожалению, эти фантазии не сбудутся
показати весь коментар
07.10.2020 23:29 Відповісти
"о военном сотрудничестве" - это слабый договор, чтобы в открытую ввязываться.
показати весь коментар
07.10.2020 23:41 Відповісти
НаРФия всегда предает.
Ну что, новоотсосовцы, разрабатывайте анусы. Вазелина не будет, т.к его надо заслужить.
показати весь коментар
07.10.2020 23:35 Відповісти
им надо отвлечь внимание от своих проблем, а не воевать
показати весь коментар
08.10.2020 01:11 Відповісти
Песков очень ясно сказал, что обязательства России защищать Армению не распространяются на Нагорный Карабах. То есть Россия заявляет, что Нагорный Карабах не принадлежит Армении, а принадлежит Айзербаджану. И Россия не собирается нападать на Нагорный Карабах принадлежащий Айзербаджану. Или другими словами Армения не законно оккупировала часть территории Айзербаджана. Спасибо Песков за разъяснения
показати весь коментар
08.10.2020 09:05 Відповісти
Да как бы и сама Армения официально признает Карабах территорией Азербайджана.
показати весь коментар
11.11.2020 03:44 Відповісти
Ця відмазка означає одне - немає у параші сил вписатися за Вірменію.
показати весь коментар
08.10.2020 10:06 Відповісти
И как это понимать, мол в обязательства нарапсеи не входит защищать лугандонию? Чего тогда бубочка менжуется?
показати весь коментар
08.10.2020 17:00 Відповісти
