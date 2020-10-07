Школам Киева рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября, - КГГА

Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА) с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины рекомендовал столичным школам начать осенние каникулы 21 октября для предотвращения распространения коронавируса и создания безопасных условий в период проведения местных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"По информации Департамента, за парты школьники вернутся за неделю - 28 октября", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что на текущий момент ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях контролируемая, но динамика - негативная. Школы и детские сады и в дальнейшем работают по определенному регламенту.

Для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ с 30 до 40 млн грн. Уже почти на 32 млн грн закуплены дезинфицирующие и моющие средства для санитарно-гигиенической обработки помещений и ежедневной уборки во время образовательного процесса, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На футбольные матчи в Киеве разрешили пустить болельщиков, - КГГА