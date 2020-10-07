Школам Києва рекомендовано розпочати осінні канікули 21 жовтня, - КМДА

Департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації (КМДА) з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України рекомендував столичним школам почати осінні канікули 21 жовтня для запобігання поширенню коронавірусу і створення безпечних умов у період проведення місцевих виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"За інформацією Департаменту, за парти школярі повернуться за тиждень - 28 жовтня", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що на поточний момент ситуація з захворюваністю на коронавірус в освітніх установах контрольована, але динаміка - негативна. Школи і дитячі садки і далі працюють за певним регламентом.

Для посилення протиепідемічної безпеки місто збільшило фінансування витрат на закупівлю необхідних засобів для шкіл з 30 до 40 млн грн. Уже майже на 32 млн грн закуплено дезінфікуючі і миючі засоби для санітарно-гігієнічної обробки приміщень та щоденного прибирання під час освітнього процесу, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, паперові рушники тощо.

