Школам Києва рекомендовано розпочати осінні канікули 21 жовтня, - КМДА

Школам Києва рекомендовано розпочати осінні канікули 21 жовтня, - КМДА

Департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації (КМДА) з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України рекомендував столичним школам почати осінні канікули 21 жовтня для запобігання поширенню коронавірусу і створення безпечних умов у період проведення місцевих виборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"За інформацією Департаменту, за парти школярі повернуться за тиждень - 28 жовтня", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що на поточний момент ситуація з захворюваністю на коронавірус в освітніх установах контрольована, але динаміка - негативна. Школи і дитячі садки і далі працюють за певним регламентом.

Для посилення протиепідемічної безпеки місто збільшило фінансування витрат на закупівлю необхідних засобів для шкіл з 30 до 40 млн грн. Уже майже на 32 млн грн закуплено дезінфікуючі і миючі засоби для санітарно-гігієнічної обробки приміщень та щоденного прибирання під час освітнього процесу, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, паперові рушники тощо.

Тобто для шкіл настає КАРАНТИН?
07.10.2020 21:04 Відповісти
А тем временем, в г Харькове, ситуация выходит из под контроля!
18-я больница, начавшая неделю назад принимать больных коронавирусом - переполнена (было предусмотрено 50 мест-кроватей и за одни сутки их все заняли) кроме этой больницы, больных коронавирусрм принимали 13, 17, 25 гор больницы и роддом №2. Заместитель Кернеса Светлана Горбунова-Рубан приняла решение выделить 6 млн гривен на борьбу с коронавирусом из...детского питания! не с рекламы и бордов Кернеса, не вместо рекламы на подьездах а вместо детского питания! " ми ці гроші використаємо теж на устаткування і придбання кисню, і проведення кисневпроводу, і навіть придбання ліжок"
По словам Максима Степанова, "в області також є затримка із проведенням тестів, тож деякі зразки доводиться перевозити до інших регіонів."
Самая жара в Харькове начнется после концерта Поляковой, который как ни странно, также был организован в поддержку жидо-крысеныша мэра Кернеса - горожан приглашали на концерт от имени команды городского головы Геннадия Кернеса.
Концерт Полякової анонсувався як святковий виступ, присвячений Дню працівників освіти. Глава Адміністрації Новобаварського району і депутатка міськради, членкиня фракції "Опозиційний блок "Довіряй Ділам" Тетяна Цибульник на місцевих виборах 2020 року разом із донькою балотується кандидаткою до Харківської міської ради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків".уки
07.10.2020 21:33 Відповісти
А в чем безопасность? Идти практически сразу после выборов, когда в школах будут тысячи избирателей. Идиоты, слов нет. Чем не подходит нормальный график каникул с вашим долбаным переводом часов, когда детям нужно адаптироваться.
07.10.2020 21:50 Відповісти
Средств дезинфицирующих они закупили. Где они плять?! Родители закупили и для уборки и для рук!
P.S. пардон за мой французский, но бесит тупизм.
