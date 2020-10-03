На футбольные матчи в Киеве разрешили пустить болельщиков, - КГГА

Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола (УАФ) пустить на международные матчи под эгидой УЕФА до 30% от общего числа болельщиков, которых может вместить стадион.

Соответствующая выдержка из протокола №64 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 02.10.2020 года опубликована на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ. Согласно документу, при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил болельщиков могу пустить на такие матчи:

9 октября - г.Киев, стадион "Оболонь Арена" - матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

10 октября - г.Киев, НСК "Олимпийский" - матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;

13.октября – г.Киев, НСК "Олимпийский" - матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании. Напомним, ранее УЕФА разрешила болельщикам вернуться на стадионы. Во время матчей может быть занято не более 30% мест.

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