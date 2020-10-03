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Новости Коронавирус и карантин
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На футбольные матчи в Киеве разрешили пустить болельщиков, - КГГА

На футбольные матчи в Киеве разрешили пустить болельщиков, - КГГА

Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола (УАФ) пустить на международные матчи под эгидой УЕФА до 30% от общего числа болельщиков, которых может вместить стадион.

Соответствующая выдержка из протокола №64 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 02.10.2020 года опубликована на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ. Согласно документу, при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил болельщиков могу пустить на такие матчи:

  • 9 октября - г.Киев, стадион "Оболонь Арена" - матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
  • 10 октября - г.Киев, НСК "Олимпийский" - матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;
  • 13.октября – г.Киев, НСК "Олимпийский" - матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании. Напомним, ранее УЕФА разрешила болельщикам вернуться на стадионы. Во время матчей может быть занято не более 30% мест.

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Автор: 

карантин (16729) КГГА (2989) Киев (25683) УЕФА (342) футбол (3587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Логика, как говориться железная.
Когда всего в Украине было 100 человек заболевших, не работал транспорт, рынки, общественные учреждения и тд.
Когда за вчера, умерло 90 человек, а заболело 4600, разрешили посещать стадионы болельщикам!
Мне просто любопытно, чем власть мотивирует подобные свои шаги?
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03.10.2020 15:06 Ответить
+2
https://twitter.com/pdubdev/status/1310769852081008640?fbclid=IwAR0pnCDMpHTqesjb_2tJg6hWa2vf48tpN94X2JsdReiGnVO0Rp_LYQ2EBr0 https://twitter.com/pdubdev/status/1310769852081008640
Іспанія проти карантину на минулих вихідних. Чого чекають українці?
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03.10.2020 15:05 Ответить
+2
Вы напрасно ищите логику в действиях тупых идиотов.
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03.10.2020 15:42 Ответить
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https://twitter.com/pdubdev/status/1310769852081008640?fbclid=IwAR0pnCDMpHTqesjb_2tJg6hWa2vf48tpN94X2JsdReiGnVO0Rp_LYQ2EBr0 https://twitter.com/pdubdev/status/1310769852081008640
Іспанія проти карантину на минулих вихідних. Чого чекають українці?
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03.10.2020 15:05 Ответить
чекають на "Італію", де короновірусний армагедон навесні почався із футбольного матчу
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03.10.2020 15:49 Ответить
короновірусний армагедон в Італії складений з 30000 фальсифікованих діагнозів

але нічого, скоро усі винні за це відповідатимуть
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03.10.2020 15:51 Ответить
"и тебя вылечат...."

а может и не вылечат.....
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03.10.2020 15:57 Ответить
от чего? я здоров
у Вас какое-то обострение на фоне пландемии? считаете всех больными?
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03.10.2020 17:12 Ответить
Клычко согласился (не смог отказаться) с предложением Украинской ассоциации футбола (УАФ)

бабло за билеты УАФ пусть сразу резервируйте на похороны киевлян и гостей миста
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03.10.2020 15:54 Ответить
Логика, как говориться железная.
Когда всего в Украине было 100 человек заболевших, не работал транспорт, рынки, общественные учреждения и тд.
Когда за вчера, умерло 90 человек, а заболело 4600, разрешили посещать стадионы болельщикам!
Мне просто любопытно, чем власть мотивирует подобные свои шаги?
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03.10.2020 15:06 Ответить
нужно первое место в мире по ковиду. Тогда МВФ сжалится и даст денег.
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03.10.2020 15:09 Ответить
дык в Израиле, вчера новость была, говорят, успешно лечат. а у кого нет денег и соответствующего паспорта - значит, не повезло.
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03.10.2020 15:17 Ответить
Вы напрасно ищите логику в действиях тупых идиотов.
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03.10.2020 15:42 Ответить
осталось тока футболистам разрешить на поле выйти.
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03.10.2020 15:10 Ответить
разрешить играть 30% от состава команд )
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03.10.2020 15:12 Ответить
не ребята так нельзя - не скопляться так не скопляться, а тут скопление.
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03.10.2020 15:14 Ответить
Веталя, ты совсем спятил?. это Бергамо 2.0. Запомните этот твит.
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03.10.2020 15:24 Ответить
Віталік сам собі підсирає. - https://censor.net/ru/news/3222700/za_sutki_v_kieve_ot_covid19_umerli_12_chelovek_zafiksirovan_441_novyyi_sluchayi_zarajeniya
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03.10.2020 15:26 Ответить
рекорды по заражению коронавирусом. они хотят еще больше увеличить заражения. медиков вообще не жалко что ли??? это жесть какая то! а экономические последствия какие будут убийственные от этой эпидемии достигшей вышей точки заражения. мы живем в каком то маразме полном. Власть вообще безответственная и тупая.
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03.10.2020 15:36 Ответить
"при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил болельщиков могу пустить на такие матчи"

любі вболівальники, не бійтеся, там вас одягнуть скафандри посадять в шаховому порядку по діагоналі, заборонять дихати, і все буде добре
бо хазяїн ніколи не шкодитиме своїй худобі, правда?
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03.10.2020 15:48 Ответить
 
 