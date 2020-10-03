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На футбольные матчи в Киеве разрешили пустить болельщиков, - КГГА
Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола (УАФ) пустить на международные матчи под эгидой УЕФА до 30% от общего числа болельщиков, которых может вместить стадион.
Соответствующая выдержка из протокола №64 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 02.10.2020 года опубликована на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ. Согласно документу, при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил болельщиков могу пустить на такие матчи:
- 9 октября - г.Киев, стадион "Оболонь Арена" - матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
- 10 октября - г.Киев, НСК "Олимпийский" - матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии;
- 13.октября – г.Киев, НСК "Олимпийский" - матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании. Напомним, ранее УЕФА разрешила болельщикам вернуться на стадионы. Во время матчей может быть занято не более 30% мест.
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Топ комментарии
+11 mrSmith
показать весь комментарий03.10.2020 15:06 Ответить Ссылка
+2 Андре Яковлев
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+2 Vasilij VG
показать весь комментарий03.10.2020 15:42 Ответить Ссылка
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Іспанія проти карантину на минулих вихідних. Чого чекають українці?
але нічого, скоро усі винні за це відповідатимуть
а может и не вылечат.....
у Вас какое-то обострение на фоне пландемии? считаете всех больными?
согласился(не смог отказаться) с предложением Украинской ассоциации футбола (УАФ)
бабло за билеты УАФ пусть сразу резервируйте на похороны киевлян и гостей миста
Когда всего в Украине было 100 человек заболевших, не работал транспорт, рынки, общественные учреждения и тд.
Когда за вчера, умерло 90 человек, а заболело 4600, разрешили посещать стадионы болельщикам!
Мне просто любопытно, чем власть мотивирует подобные свои шаги?
любі вболівальники, не бійтеся, там вас одягнуть скафандри посадять в шаховому порядку по діагоналі, заборонять дихати, і все буде добре
бо хазяїн ніколи не шкодитиме своїй худобі, правда?