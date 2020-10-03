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На футбольні матчі в Києві дозволили пустити вболівальників, - КМДА
Київ погодився з пропозицією Української асоціації футболу (УАФ) пустити на міжнародні матчі під егідою УЄФА до 30% від загальної кількості уболівальників, яких може вмістити стадіон.
Відповідний витяг з протоколу №64 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 02.10.2020 року опубліковано на сайті КМДА, інформує Цензор.НЕТ. Згідно з документом, за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог і правил уболівальників можу пустити на такі матчі:
- 09.10.2020 – м. Київ, стадіон "Оболонь Арена" – матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії;
- 10.10.2020 – м. Київ, НСК "Олімпійський" – матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини;
- 13.10.2020 – м. Київ, НСК "Олімпійський" – матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії.
- Нагадаємо, раніше УЄФА дозволила вболівальникам повернутися на стадіони. Під час матчів може бути зайнято не більше 30% місць.
Топ коментарі
+11 mrSmith
показати весь коментар03.10.2020 15:06 Відповісти Посилання
+2 Андре Яковлев
показати весь коментар03.10.2020 15:05 Відповісти Посилання
+2 Vasilij VG
показати весь коментар03.10.2020 15:42 Відповісти Посилання
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Іспанія проти карантину на минулих вихідних. Чого чекають українці?
але нічого, скоро усі винні за це відповідатимуть
а может и не вылечат.....
у Вас какое-то обострение на фоне пландемии? считаете всех больными?
согласился(не смог отказаться) с предложением Украинской ассоциации футбола (УАФ)
бабло за билеты УАФ пусть сразу резервируйте на похороны киевлян и гостей миста
Когда всего в Украине было 100 человек заболевших, не работал транспорт, рынки, общественные учреждения и тд.
Когда за вчера, умерло 90 человек, а заболело 4600, разрешили посещать стадионы болельщикам!
Мне просто любопытно, чем власть мотивирует подобные свои шаги?
любі вболівальники, не бійтеся, там вас одягнуть скафандри посадять в шаховому порядку по діагоналі, заборонять дихати, і все буде добре
бо хазяїн ніколи не шкодитиме своїй худобі, правда?