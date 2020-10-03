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Новини Коронавірус і карантин
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На футбольні матчі в Києві дозволили пустити вболівальників, - КМДА

На футбольні матчі в Києві дозволили пустити вболівальників, - КМДА

Київ погодився з пропозицією Української асоціації футболу (УАФ) пустити на міжнародні матчі під егідою УЄФА до 30% від загальної кількості уболівальників, яких може вмістити стадіон.

Відповідний витяг з протоколу №64 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 02.10.2020 року опубліковано на сайті КМДА, інформує Цензор.НЕТ. Згідно з документом, за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог і правил уболівальників можу пустити на такі матчі:

  • 09.10.2020 – м. Київ, стадіон "Оболонь Арена" – матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії;
  • 10.10.2020 – м. Київ, НСК "Олімпійський" – матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини;
  • 13.10.2020 – м. Київ, НСК "Олімпійський" – матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії.
  • Нагадаємо, раніше УЄФА дозволила вболівальникам повернутися на стадіони. Під час матчів може бути зайнято не більше 30% місць.

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карантин (18172) КМДА (2379) Київ (19663) УЄФА (151) футбол (1586) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Логика, как говориться железная.
Когда всего в Украине было 100 человек заболевших, не работал транспорт, рынки, общественные учреждения и тд.
Когда за вчера, умерло 90 человек, а заболело 4600, разрешили посещать стадионы болельщикам!
Мне просто любопытно, чем власть мотивирует подобные свои шаги?
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03.10.2020 15:06 Відповісти
+2
https://twitter.com/pdubdev/status/1310769852081008640?fbclid=IwAR0pnCDMpHTqesjb_2tJg6hWa2vf48tpN94X2JsdReiGnVO0Rp_LYQ2EBr0 https://twitter.com/pdubdev/status/1310769852081008640
Іспанія проти карантину на минулих вихідних. Чого чекають українці?
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03.10.2020 15:05 Відповісти
+2
Вы напрасно ищите логику в действиях тупых идиотов.
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03.10.2020 15:42 Відповісти
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https://twitter.com/pdubdev/status/1310769852081008640?fbclid=IwAR0pnCDMpHTqesjb_2tJg6hWa2vf48tpN94X2JsdReiGnVO0Rp_LYQ2EBr0 https://twitter.com/pdubdev/status/1310769852081008640
Іспанія проти карантину на минулих вихідних. Чого чекають українці?
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03.10.2020 15:05 Відповісти
чекають на "Італію", де короновірусний армагедон навесні почався із футбольного матчу
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03.10.2020 15:49 Відповісти
короновірусний армагедон в Італії складений з 30000 фальсифікованих діагнозів

але нічого, скоро усі винні за це відповідатимуть
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03.10.2020 15:51 Відповісти
"и тебя вылечат...."

а может и не вылечат.....
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03.10.2020 15:57 Відповісти
от чего? я здоров
у Вас какое-то обострение на фоне пландемии? считаете всех больными?
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03.10.2020 17:12 Відповісти
Клычко согласился (не смог отказаться) с предложением Украинской ассоциации футбола (УАФ)

бабло за билеты УАФ пусть сразу резервируйте на похороны киевлян и гостей миста
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03.10.2020 15:54 Відповісти
Логика, как говориться железная.
Когда всего в Украине было 100 человек заболевших, не работал транспорт, рынки, общественные учреждения и тд.
Когда за вчера, умерло 90 человек, а заболело 4600, разрешили посещать стадионы болельщикам!
Мне просто любопытно, чем власть мотивирует подобные свои шаги?
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03.10.2020 15:06 Відповісти
нужно первое место в мире по ковиду. Тогда МВФ сжалится и даст денег.
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03.10.2020 15:09 Відповісти
дык в Израиле, вчера новость была, говорят, успешно лечат. а у кого нет денег и соответствующего паспорта - значит, не повезло.
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03.10.2020 15:17 Відповісти
Вы напрасно ищите логику в действиях тупых идиотов.
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03.10.2020 15:42 Відповісти
осталось тока футболистам разрешить на поле выйти.
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03.10.2020 15:10 Відповісти
разрешить играть 30% от состава команд )
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03.10.2020 15:12 Відповісти
не ребята так нельзя - не скопляться так не скопляться, а тут скопление.
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03.10.2020 15:14 Відповісти
Веталя, ты совсем спятил?. это Бергамо 2.0. Запомните этот твит.
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03.10.2020 15:24 Відповісти
Віталік сам собі підсирає. - https://censor.net/ru/news/3222700/za_sutki_v_kieve_ot_covid19_umerli_12_chelovek_zafiksirovan_441_novyyi_sluchayi_zarajeniya
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03.10.2020 15:26 Відповісти
рекорды по заражению коронавирусом. они хотят еще больше увеличить заражения. медиков вообще не жалко что ли??? это жесть какая то! а экономические последствия какие будут убийственные от этой эпидемии достигшей вышей точки заражения. мы живем в каком то маразме полном. Власть вообще безответственная и тупая.
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03.10.2020 15:36 Відповісти
"при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил болельщиков могу пустить на такие матчи"

любі вболівальники, не бійтеся, там вас одягнуть скафандри посадять в шаховому порядку по діагоналі, заборонять дихати, і все буде добре
бо хазяїн ніколи не шкодитиме своїй худобі, правда?
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03.10.2020 15:48 Відповісти
 
 