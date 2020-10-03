На футбольні матчі в Києві дозволили пустити вболівальників, - КМДА

Київ погодився з пропозицією Української асоціації футболу (УАФ) пустити на міжнародні матчі під егідою УЄФА до 30% від загальної кількості уболівальників, яких може вмістити стадіон.

Відповідний витяг з протоколу №64 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 02.10.2020 року опубліковано на сайті КМДА, інформує Цензор.НЕТ. Згідно з документом, за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог і правил уболівальників можу пустити на такі матчі:

09.10.2020 – м. Київ, стадіон "Оболонь Арена" – матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії;

10.10.2020 – м. Київ, НСК "Олімпійський" – матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини;

13.10.2020 – м. Київ, НСК "Олімпійський" – матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії.

Нагадаємо, раніше УЄФА дозволила вболівальникам повернутися на стадіони. Під час матчів може бути зайнято не більше 30% місць.

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