Новости Санкции против России
1 039 8

Нидерланды поддержат санкции против России из-за Навального, - Блок

Нидерланды выступят в поддержку санкций против Российской Федерации в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. МИД Нидерландов разделяем вывод Германии и Франции относительно инцидента с Навальным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в Twitter.

"Мы разделяем вывод Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. На следующем (заседании - ред.) Европейского совета мы поддержим призыв к санкциям", - сообщил он.

Блок подчеркнул недопустимость использования химического оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция и Германия предложат европейским партнерам варианты санкций против физических лиц в связи с отравлением Навального

Нидерланды (1639) Навальный Алексей (856) Блок Стеф (21)
Это не санкции - это смех!
07.10.2020 22:01 Ответить
Это да. Исполнение. Буржуины изо всех сил делают вид, что не понимают, чьи уши оттуда торчат.
07.10.2020 22:17 Ответить
так Навальный должен был умереть в Омской больнице от отравления спиртом. На всякий случай две канистры Новичка в самолет с недотравленым Бутером загрузили, чтоб наверняка для санкций
07.10.2020 22:09 Ответить
Пора "Новичок" из оружия массового поражения переименовать в оружие массового запугивания...
07.10.2020 22:16 Ответить
Внапольза, не ???
07.10.2020 22:16 Ответить
Навальный уже наехал на Шредера... Шредер подал в суд!
07.10.2020 22:24 Ответить
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1313914295701377032 41 мин

Офіційний коментар МИД РФ щодо спільної заяви міністрів іноземних справ Франції і Німеччини.
Здається Норманді - жопа.
Не кажіть Бубочці - воно розстроїться.

Нідерланди підтримають санкції проти Росії через Навального, - Блок - Цензор.НЕТ 5406

https://twitter.com/svecha62/status/1313914295701377032/photo/1
07.10.2020 22:32 Ответить
Всё правильно.
08.10.2020 03:26 Ответить
 
 