Нидерланды поддержат санкции против России из-за Навального, - Блок

Нидерланды выступят в поддержку санкций против Российской Федерации в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. МИД Нидерландов разделяем вывод Германии и Франции относительно инцидента с Навальным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в Twitter.

"Мы разделяем вывод Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. На следующем (заседании - ред.) Европейского совета мы поддержим призыв к санкциям", - сообщил он.

Блок подчеркнул недопустимость использования химического оружия.

