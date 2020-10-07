1 039 8
Нидерланды поддержат санкции против России из-за Навального, - Блок
Нидерланды выступят в поддержку санкций против Российской Федерации в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. МИД Нидерландов разделяем вывод Германии и Франции относительно инцидента с Навальным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в Twitter.
"Мы разделяем вывод Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. На следующем (заседании - ред.) Европейского совета мы поддержим призыв к санкциям", - сообщил он.
Блок подчеркнул недопустимость использования химического оружия.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/svecha62
https://twitter.com/svecha62
https://twitter.com/svecha62
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1313914295701377032 41 мин
Офіційний коментар МИД РФ щодо спільної заяви міністрів іноземних справ Франції і Німеччини.
Здається Норманді - жопа.
Не кажіть Бубочці - воно розстроїться.
https://twitter.com/svecha62/status/1313914295701377032/photo/1