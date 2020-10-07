УКР
Нідерланди підтримають санкції проти Росії через Навального, - Блок

Нідерланди виступлять на підтримку санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. МЗС Нідерландів поділяє висновок Німеччини і Франції щодо інциденту з Навальним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у Twitter.

"Ми поділяємо висновок Німеччини і Франції, що не існує іншого правдоподібного пояснення отруєння Навального, крім втручання і відповідальності Росії. На наступному (засіданні - ред.) Європейської ради ми підтримаємо заклик до санкцій", - повідомив він.

Блок наголосив на неприпустимості використання хімічної зброї.

Читайте також: Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам варіанти санкцій проти фізичних осіб у зв'язку з отруєнням Навального

Это не санкции - это смех!
07.10.2020 22:01 Відповісти
Это да. Исполнение. Буржуины изо всех сил делают вид, что не понимают, чьи уши оттуда торчат.
07.10.2020 22:17 Відповісти
так Навальный должен был умереть в Омской больнице от отравления спиртом. На всякий случай две канистры Новичка в самолет с недотравленым Бутером загрузили, чтоб наверняка для санкций
07.10.2020 22:09 Відповісти
Пора "Новичок" из оружия массового поражения переименовать в оружие массового запугивания...
07.10.2020 22:16 Відповісти
Внапольза, не ???
07.10.2020 22:16 Відповісти
Навальный уже наехал на Шредера... Шредер подал в суд!
07.10.2020 22:24 Відповісти
Офіційний коментар МИД РФ щодо спільної заяви міністрів іноземних справ Франції і Німеччини.
Здається Норманді - жопа.
Не кажіть Бубочці - воно розстроїться.

07.10.2020 22:32 Відповісти
Всё правильно.
08.10.2020 03:26 Відповісти
 
 