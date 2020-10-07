Нідерланди підтримають санкції проти Росії через Навального, - Блок

Нідерланди виступлять на підтримку санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. МЗС Нідерландів поділяє висновок Німеччини і Франції щодо інциденту з Навальним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у Twitter.

"Ми поділяємо висновок Німеччини і Франції, що не існує іншого правдоподібного пояснення отруєння Навального, крім втручання і відповідальності Росії. На наступному (засіданні - ред.) Європейської ради ми підтримаємо заклик до санкцій", - повідомив він.

Блок наголосив на неприпустимості використання хімічної зброї.

