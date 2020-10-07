1 039 8
Нідерланди підтримають санкції проти Росії через Навального, - Блок
Нідерланди виступлять на підтримку санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. МЗС Нідерландів поділяє висновок Німеччини і Франції щодо інциденту з Навальним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у Twitter.
"Ми поділяємо висновок Німеччини і Франції, що не існує іншого правдоподібного пояснення отруєння Навального, крім втручання і відповідальності Росії. На наступному (засіданні - ред.) Європейської ради ми підтримаємо заклик до санкцій", - повідомив він.
Блок наголосив на неприпустимості використання хімічної зброї.
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1313914295701377032 41 мин
Офіційний коментар МИД РФ щодо спільної заяви міністрів іноземних справ Франції і Німеччини.
Здається Норманді - жопа.
Не кажіть Бубочці - воно розстроїться.
https://twitter.com/svecha62/status/1313914295701377032/photo/1