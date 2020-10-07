Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам варіанти санкцій проти фізичних осіб у зв'язку з отруєнням Навального

Франція і Німеччина передадуть європейським партнерам свої пропозиції щодо санкцій проти фізичних осіб і однієї структури у зв'язку з інцидентом з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в спільному комюніке глав МЗС двох країн.

"Франція і Німеччина передадуть своїм європейським партнерам пропозиції щодо додаткових санкцій", - сказано в заяві, оприлюдненій на сайті МЗС Франції.

"Ці пропозиції спрямовані проти фізичних осіб, яких ми вважаємо відповідальними за цей злочин і за це порушення міжнародних норм, ... і на одну структуру, що має стосунок до програми "Новачок", - наголошується в ньому.

Читайте також: РФ має надати інформацію у справі про отруєння Навального, інакше буде запроваджено санкції, - глава МЗС Німеччини Маас

Міністри зазначили, що Франція і ФРН "кілька разів вимагали від Росії пролити світло на обставини злочину і на особи тих, хто його скоїв. Але жодного переконливого пояснення на даний момент Росія не надала".

"Ми вважаємо, що немає ніяких інших правдоподібних пояснень отруєння Навального, крім версії, яка передбачає російську відповідальність і участь", - підкреслюється в їхній заяві.

Читайте також: Навальний: Санкції проти всієї Росії не працюють, потрібні точкові заходи проти Путіна та його оточення

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Читайте також: Навальний подасть у суд на Пєскова за слова про "роботу з фахівцями ЦРУ"

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Читайте також: Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ про висновки Організації із заборони хімічної зброї: Росія доповідатиме про "закулісні маніпуляції" навколо отруєння Навального