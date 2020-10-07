УКР
Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам варіанти санкцій проти фізичних осіб у зв'язку з отруєнням Навального

Франція і Німеччина передадуть європейським партнерам свої пропозиції щодо санкцій проти фізичних осіб і однієї структури у зв'язку з інцидентом з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в спільному комюніке глав МЗС двох країн.

"Франція і Німеччина передадуть своїм європейським партнерам пропозиції щодо додаткових санкцій", - сказано в заяві, оприлюдненій на сайті МЗС Франції.

"Ці пропозиції спрямовані проти фізичних осіб, яких ми вважаємо відповідальними за цей злочин і за це порушення міжнародних норм, ... і на одну структуру, що має стосунок до програми "Новачок", - наголошується в ньому.

Читайте також: РФ має надати інформацію у справі про отруєння Навального, інакше буде запроваджено санкції, - глава МЗС Німеччини Маас

Міністри зазначили, що Франція і ФРН "кілька разів вимагали від Росії пролити світло на обставини злочину і на особи тих, хто його скоїв. Але жодного переконливого пояснення на даний момент Росія не надала".

"Ми вважаємо, що немає ніяких інших правдоподібних пояснень отруєння Навального, крім версії, яка передбачає російську відповідальність і участь", - підкреслюється в їхній заяві.

Читайте також: Навальний: Санкції проти всієї Росії не працюють, потрібні точкові заходи проти Путіна та його оточення

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Читайте також: Навальний подасть у суд на Пєскова за слова про "роботу з фахівцями ЦРУ"

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Читайте також: Меркель таємно відвідувала Навального в клініці "Шаріте", - Spiegel

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ про висновки Організації із заборони хімічної зброї: Росія доповідатиме про "закулісні маніпуляції" навколо отруєння Навального

Топ коментарі
+7
Физ.лиц !!!Клоуны...
показати весь коментар
07.10.2020 19:32 Відповісти
+5
Запретят въезд администратору,уборщице отеля где жил Навальный перед отравлением???
показати весь коментар
07.10.2020 19:34 Відповісти
+4
_Это будет очередной пшик, разумеется, имитация. Такая, чтобы ни в коем случае не сделать расие действительно больно.
показати весь коментар
07.10.2020 19:32 Відповісти
Физ.лиц !!!Клоуны...
показати весь коментар
07.10.2020 19:32 Відповісти
Не хватало ещё у ***** «новичк-вакцину « закупать ! Пусть только рыги и мертвечук будут у кацапов ПОДОПЫТНЫМИ КРОЛИКАМИ
показати весь коментар
07.10.2020 20:44 Відповісти
Особисто проти фуйла ?
показати весь коментар
07.10.2020 19:32 Відповісти
против уборщицы служанки его медсестры
показати весь коментар
07.10.2020 19:35 Відповісти
Наконец то ты хоть что то умное написал .Похвально
показати весь коментар
07.10.2020 21:04 Відповісти
Вот посмотрите , как эти … съезжают со своих обещаний , ввести санкции против рашистов , за применение химического оружия 🤮🤮🤮 , попустительство - это соучастие в преступлении
показати весь коментар
07.10.2020 19:50 Відповісти
_Это будет очередной пшик, разумеется, имитация. Такая, чтобы ни в коем случае не сделать расие действительно больно.
показати весь коментар
07.10.2020 19:32 Відповісти
нафтогаз тоже не торопится контракт разорвать.
показати весь коментар
08.10.2020 00:14 Відповісти
Глупость несусветная. Ну станут эти лица невыездными, как убийцы Лугового, и что?! Ну, изберут в Госдуру, как их же. Дебилы, б...
показати весь коментар
07.10.2020 19:33 Відповісти
_Причина не в глупости или наивности - они просто категорически не хотят действительно остановить расию. Просто не хотят. Если бы хотели - предпринимали бы такие меры, которые давали бы результат. Кто хочет - ищет возможности, а кто не чохет - отговорки.
показати весь коментар
07.10.2020 19:39 Відповісти
украина типо хочет? какие действия она произвела?
какие результаты?
показати весь коментар
08.10.2020 00:15 Відповісти
Дивно, що отруїли не сьогодні. В день народження виродка.
показати весь коментар
07.10.2020 19:34 Відповісти
Запретят въезд администратору,уборщице отеля где жил Навальный перед отравлением???
показати весь коментар
07.10.2020 19:34 Відповісти
Франция и Германия передадут своим европейским партнерам предложения по дополнительным санкциям, - говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Франции

Макаронники будут возражать .
показати весь коментар
07.10.2020 19:35 Відповісти
Пришлют три варианта озабоченности:
- сильная
- очень сильная
- сильно-сильная
показати весь коментар
07.10.2020 19:39 Відповісти
А Ваві ще треба разобрацца хто його отруїв.
показати весь коментар
07.10.2020 19:39 Відповісти
Какие здесь все умные, просто аж страшно. Сами бы, наверное, войну начали уже, блин, диванные стратеги и умельцы.
показати весь коментар
07.10.2020 19:40 Відповісти
Под ********* , война развязанная рашистами , унесла 15 000 украинцев , при попустительстве стран , которые брали ответственность за тёр, целостность Украины !
показати весь коментар
07.10.2020 19:58 Відповісти
Остынь. Ответственность несёт тогдашний президент страны, который это подписал и *****, которое решило, что он император всея Земли.
Но некоторым всегда денщики срут в штаны. Ты сначала прочитай этот Будапештский меморандум, что они подписали, что подписал Кучма, а потом становись а третью позицию "Паниковский никогда не протянет руки" и предъявляй претензии.
показати весь коментар
15.10.2020 16:09 Відповісти
Франция и Германия - самые сильные корумпированновстроенные в ситему рашистской империи две страны ... Их обеспокоенность чешется им годами без толку и без последствий для уХйла
показати весь коментар
07.10.2020 19:42 Відповісти
Пока Франция и Германия ищут и согласовывают варианты санкций, состарятся и умрут и те кто травил Навального и Пупкин и сам Навальный.
показати весь коментар
07.10.2020 19:44 Відповісти
Короче, в очередной раз &уйлу всё сойдет с рук...
показати весь коментар
07.10.2020 19:47 Відповісти
отравили-лечили-отправили на лечение в Германию-после 10 дней лечения медики Бундесвера внезапно обнаружили Новичок - санкции. Вывод, к крови Бутерброда обнаружили санкции. Кстати ОЗХО не сказали что это точно Новичок, просто как агент антихолинэстеразных веществ, коих огромное количество.
показати весь коментар
07.10.2020 19:56 Відповісти
Вата детектед - отбеливает рашку.
показати весь коментар
07.10.2020 20:09 Відповісти
слобожанин, ты никогда не пробовал с гранатомета бить мух в квартире? Мухи потом оживают и улетают на волю
показати весь коментар
07.10.2020 20:13 Відповісти
"Новичок" создавался как альтернатива ЯДЕРНОМУ оружию. Он для убийства тысяч людей, а здесь каких-то задохликов травонуть не могут. Когда травили Кивелиди, то от микроскопической капли на телефонной трубке, помер Кивелиди, его секретарша, которая цветы поливала, и эксперт, приехавший на место происшествия, а здесь поносом обходится)))
показати весь коментар
07.10.2020 19:57 Відповісти
1. Горничная в отеле.
2. Кассир и охранник в супермаркете.
3. Буфетчица в аэропорту.
4. Стюардесса в самолёте.
5. Санитарка и медбрат в больнице.
показати весь коментар
07.10.2020 20:06 Відповісти
И Микки Маус)))
показати весь коментар
07.10.2020 20:12 Відповісти
Ух, щас єуропейцы как объявят санкции Иванову Иван Иванычу, из какого- нибудь задрюпинска.., держись раисся и бойся ! Тьху, клоуны.
показати весь коментар
07.10.2020 20:07 Відповісти
Опять какой-нибудь "олигарх" узнает что он "друг Путина", и что причастен к отравлению Навального. Неужели они действительно верят что таким способом можно принудить к перевороту?
показати весь коментар
07.10.2020 20:09 Відповісти
Ну раз опять во множественном числе, значит опять ни о чем... Серуны
показати весь коментар
07.10.2020 20:09 Відповісти
"Страшно,аж жуть!" (с)
показати весь коментар
07.10.2020 20:14 Відповісти
***** не доторканний... а на решту його прислуги плювати йому
показати весь коментар
07.10.2020 20:18 Відповісти
Вообще-то все надеялись на отказ Германии от СП-2. Раз не отказываются, значит уже проехали.
показати весь коментар
07.10.2020 20:27 Відповісти
Все, кто надеялся, это кто?
показати весь коментар
07.10.2020 20:31 Відповісти
Например Навальный. Думаю это было его заданием.)
показати весь коментар
07.10.2020 20:36 Відповісти
Хм) а навіщо німцям відмовлятися ?? Украіна хандлює з Козлостаном( краіною агресором) аж фуфайка завертається ,на млрд євро щорічно і кожен рік та сумма збільшується , то чого ж німцям/ французам / італійцям та іншим не можно, вони дурніше за украінцв ??)
показати весь коментар
07.10.2020 21:05 Відповісти
Лицемерные европейцы. Деньги важнее демократии.
показати весь коментар
07.10.2020 22:53 Відповісти
сша торгует с россией, ес, эстония, латвия, польша торгует с россией.
и даже украина.
для украины деньги важнее очевидно же.
показати весь коментар
08.10.2020 00:20 Відповісти
Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам варіанти санкцій проти фізичних осіб у зв'язку з отруєнням Навального - Цензор.НЕТ 3068
показати весь коментар
07.10.2020 20:34 Відповісти
И опять ПШИК Страна в которой разработан это *НОВЫЧЕК * - РФ. РФ президентская система власти - Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды. Значит президент должен нести всю ответственность Когда уже закончится эта озабоченность от ЕС и мира , и начнутся конкретные действия Как крысы ..одна озабоченность...
показати весь коментар
07.10.2020 20:37 Відповісти
Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам варіанти санкцій проти фізичних осіб у зв'язку з отруєнням Навального - Цензор.НЕТ 7321
показати весь коментар
07.10.2020 20:41 Відповісти
французы и фрицы подельники рашиста в мире ,судя ,как они организовали ордло в Украине по указанию рашиста ,на украинской територии ,для ведения войны с Украиной, и для того,что бы через это создание ,не допустить Украину в НАТО и в ЕС,как и продавливание агенткой Меркель ,строительства рашистской газовой трубы территориями европейских стран,говорит о том,что санкции будут такими же как и за оокупацию куйлом Украины
показати весь коментар
07.10.2020 20:46 Відповісти
Хех ... а говорят, что Зеля клоун, да он против этой шоблы - художественная самодеятельность
показати весь коментар
07.10.2020 21:08 Відповісти
Пока санкции не коснутся конкретно "кошелька " *****, все они будут не страшнее укуса комара. Только рискнут ли европейцы "покарать" сокровищницу "Царя",- большие сомнения.
показати весь коментар
07.10.2020 21:22 Відповісти
Просто не пускать путьку в цивилизованные страны- ни форумы, ни "двадцатка" + санкции по всем фигурантам расследований Навального(а это всё окружение путина). И всё на этом, путька по угаснет на глазах- "и зачем мне колоть ботокс теперь? Лучше бы они по старинке- ввели бы санкции против моих холопов(россиян), мне всё равно на них плевать. А тут, всё таки ударили по самому больному..".
показати весь коментар
07.10.2020 21:58 Відповісти
Можна ввести санкції проти Штірліца. Результат той же.
показати весь коментар
07.10.2020 22:34 Відповісти
Который раз забыли перед санкциями сделать обеспокоенность... Ну, а по физ лицам это глубокую... и последнюю китайскую... А физ лиц это про кого?
показати весь коментар
08.10.2020 00:06 Відповісти
_Те, у кого есть физические лица. Против различного рода бесплотных сущностей вводить не будут. По крайней мере сейчас. Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам варіанти санкцій проти фізичних осіб у зв'язку з отруєнням Навального - Цензор.НЕТ 4949
показати весь коментар
08.10.2020 00:19 Відповісти
Ужас! Не уж то запретят въезд собакам пуйла на ветеринарную проверку в ЕС (ну не от сп-2 же отказаться, баблос - это же святое и неприкосновенное в современном барыжном мире олигархов и мещан)!? Да, от таких "санкций" паРашка точно "подымет белый флаг и капитулирует"!
показати весь коментар
08.10.2020 01:53 Відповісти
 
 