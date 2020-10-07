УКР
РФ має надати інформацію у справі про отруєння Навального, інакше буде запроваджено санкції, - глава МЗС Німеччини Маас

Німеччина закликає РФ надати інформацію про причини отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

"Якщо Росія не прояснить, що сталося у справі Навального, і не надасть інформацію, то адресні та співмірні санкції проти винних з російського боку будуть неминучі", - йдеться в повідомленні.

Маас зазначив, що санкції будуть запроваджені з боку Європейського Союзу у зв'язку з висновками Організації із заборони хімічної зброї.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

Німеччина (7735) росія (67841) санкції (12746) Навальний Олексій (613) Гайко Маас (201)
