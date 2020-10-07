РФ має надати інформацію у справі про отруєння Навального, інакше буде запроваджено санкції, - глава МЗС Німеччини Маас

Німеччина закликає РФ надати інформацію про причини отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

"Якщо Росія не прояснить, що сталося у справі Навального, і не надасть інформацію, то адресні та співмірні санкції проти винних з російського боку будуть неминучі", - йдеться в повідомленні.

Маас зазначив, що санкції будуть запроваджені з боку Європейського Союзу у зв'язку з висновками Організації із заборони хімічної зброї.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте", в якій він провів 32 дні, 24 з них - у реанімації. Лікарі вважають, що можливе його повне одужання, хоча і не беруться поки оцінювати довгострокові наслідки отруєння.

Поки Навальний був у комі в Німеччині, в Росії заарештували його квартиру за позовом "кухаря Путіна" Пригожина.

Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

