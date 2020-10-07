РФ должна предоставить информацию по делу об отравлении Навального, иначе будут введены санкции, - глава МИД Германии Маас

Германия призывает РФ предоставить информацию о причинах отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Если Россия не прояснит, что произошло по делу Навального, и не предоставит информацию, то адресные и соразмерные санкции против виновных с российской стороны будут неизбежны", - говорится в сообщении.

Маас отметил, что санкции будут введены со стороны Европейского союза в связи с выводами Организации по запрещению химического оружия.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

