РФ должна предоставить информацию по делу об отравлении Навального, иначе будут введены санкции, - глава МИД Германии Маас

Германия призывает РФ предоставить информацию о причинах отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Если Россия не прояснит, что произошло по делу Навального, и не предоставит информацию, то адресные и соразмерные санкции против виновных с российской стороны будут неизбежны", - говорится в сообщении.

Маас отметил, что санкции будут введены со стороны Европейского союза в связи с выводами Организации по запрещению химического оружия.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

Германия (7282) россия (97265) санкции (11869) Навальный Алексей (856) Маас Хайко (213)
