Трамп предпочитает верить на слово Путину, а не американской разведке, - кандидат в вице-президенты США Харрис

В США в Университете Юты в Солт-Лейк-Сити начались дебаты между кандидатами в вице-президенты - республиканцем Майком Пенсом и демократом Камалой Харрис. Пенс и Харрис перед началом теледебатов не обменялись взаимными приветствиями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, трансляцию дебатов вел телеканал CNBC.

Харрис заявила, что президент США Дональд Трамп предпочитает верить заявлениям президента России Владимира Путина, а не сообщениям американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы в США.

"Я являюсь членом сенатского комитета по разведке и американское разведывательное сообщество заявляло нам о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и пытается делать это в 2020 году. То же самое заявляет и директор ФБР Кристофер Рей, но Дональд Трамп предпочитает верить на слово президенту Владимиру Путину, вопреки заявлениям американского разведывательного сообщества", - сказала она.

Напомним, 30 сентября состоялся первый из трех раундов дебатов между Трампом и Байденом. Спустя два дня, 2 октября, у Трампа подтвердили заболевание коронавирусом. Он был госпитализирован, однако уже спустя три дня он покинул больницу и переехал в Белый дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп распорядился рассекретить документы о связях с РФ и письмах Клинтон

Как сообщалось ранее, Байден нарастил отрыв от Трампа в предвыборной гонке.

Отметим, что экс-спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было неоднократным.