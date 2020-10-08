Трамп предпочитает верить на слово Путину, а не американской разведке, - кандидат в вице-президенты США Харрис
В США в Университете Юты в Солт-Лейк-Сити начались дебаты между кандидатами в вице-президенты - республиканцем Майком Пенсом и демократом Камалой Харрис. Пенс и Харрис перед началом теледебатов не обменялись взаимными приветствиями.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, трансляцию дебатов вел телеканал CNBC.
Харрис заявила, что президент США Дональд Трамп предпочитает верить заявлениям президента России Владимира Путина, а не сообщениям американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы в США.
"Я являюсь членом сенатского комитета по разведке и американское разведывательное сообщество заявляло нам о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и пытается делать это в 2020 году. То же самое заявляет и директор ФБР Кристофер Рей, но Дональд Трамп предпочитает верить на слово президенту Владимиру Путину, вопреки заявлениям американского разведывательного сообщества", - сказала она.
Напомним, 30 сентября состоялся первый из трех раундов дебатов между Трампом и Байденом. Спустя два дня, 2 октября, у Трампа подтвердили заболевание коронавирусом. Он был госпитализирован, однако уже спустя три дня он покинул больницу и переехал в Белый дом.
Как сообщалось ранее, Байден нарастил отрыв от Трампа в предвыборной гонке.
Отметим, что экс-спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было неоднократным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Да, он плохой президент (были получше, но Байден вообще маразматик), важно другое, что победят республиканцы. Победа "демократов" означает для США национальную катастрофу (ибо благими намерениями вымощена дорога в ад)!
Є армія і є Устав нафіг той президенський дозвіл, якщо мова не йде про ядерну зброю.
У Камали Гарріс, хоча вона всюди стверджує свою афроамериканськість, насправді, - іронія долі, - прапрадід був білим рабовласником-плантатором на Ямайці. До речі, теж ірландцем на прізвище Браун. Ямайське місто, звідки походить батько Камали, так і називається на честь її предка-рабовласника, - Браунтаун.
Трамп его отверг и поручил разработать своей администрации "софт"-пакет, от которого рашке ни холодно, ни жарко.
А так вважають в США:
"В США назвали Россию, Китай и Иран основными угрозами нацбезопасности, - отчет."
Міністерство внутрішньої безпеки США опублікувало перший у своєму роді звіт про основні загрози національній безпеці в 2020 році.
Джерело: https://censor.net/ua/n3223334
А от хто такий горбатько та який рівень його компетенції, мені невідомо.
Ваш право, звісно, бо ваш ресурс, але це ніяк не свобода слова.
Так само зараз роблять і в Європі й в США лівацькі медіа.
Ні комунякам!
Трамп 2020!
Что, убогие, переживаете за Трампа?) Правильно переживаете, эпоха популизма заканчивается, пора платить по счетам.
Трамп - антипутинец. Он победит.