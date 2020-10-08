РУС
Вмешательство в выборы в США
Трамп предпочитает верить на слово Путину, а не американской разведке, - кандидат в вице-президенты США Харрис

В США в Университете Юты в Солт-Лейк-Сити начались дебаты между кандидатами в вице-президенты - республиканцем Майком Пенсом и демократом Камалой Харрис. Пенс и Харрис перед началом теледебатов не обменялись взаимными приветствиями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, трансляцию дебатов вел телеканал CNBC.

Харрис заявила, что президент США Дональд Трамп предпочитает верить заявлениям президента России Владимира Путина, а не сообщениям американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы в США.

"Я являюсь членом сенатского комитета по разведке и американское разведывательное сообщество заявляло нам о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и пытается делать это в 2020 году. То же самое заявляет и директор ФБР Кристофер Рей, но Дональд Трамп предпочитает верить на слово президенту Владимиру Путину, вопреки заявлениям американского разведывательного сообщества", - сказала она.

Напомним, 30 сентября состоялся первый из трех раундов дебатов между Трампом и Байденом. Спустя два дня, 2 октября, у Трампа подтвердили заболевание коронавирусом. Он был госпитализирован, однако уже спустя три дня он покинул больницу и переехал в Белый дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп распорядился рассекретить документы о связях с РФ и письмах Клинтон

Как сообщалось ранее, Байден нарастил отрыв от Трампа в предвыборной гонке.

Отметим, что экс-спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было неоднократным.

выборы США Трамп Дональд Пенс Майк
+18
Поражение Трампа на вьіборах , безусловно , положительно отразится на мировой политике , что в интересах Украиньі. Не подведи , Америка !
08.10.2020 07:54 Ответить
+13
Ну ваше же ***** верит своим....
08.10.2020 08:06 Ответить
+10
Если иногда Трамп открыто работает на врагов США, то шо тогда остается делать американской разведке.
08.10.2020 08:13 Ответить
08.10.2020 07:47 Ответить
Особые приметы: национальный лидер.
08.10.2020 07:58 Ответить
Поражение Трампа на вьіборах , безусловно , положительно отразится на мировой политике , что в интересах Украиньі. Не подведи , Америка !
08.10.2020 07:54 Ответить
Вы еще не осознали очевидность, что Трамп останется на второй срок!?

Да, он плохой президент (были получше, но Байден вообще маразматик), важно другое, что победят республиканцы. Победа "демократов" означает для США национальную катастрофу (ибо благими намерениями вымощена дорога в ад)!
08.10.2020 08:43 Ответить
Победа демократов в США , действительно , станет катастрофой для путинского режима в РФ. Что на пользу Украине и евроатлантическому содружеству.
08.10.2020 08:56 Ответить
глупость пишите демократы будут показушно раздувать щеки, кричать на каждом углу как они якобы "не навидят пуйло", но НИЧЕГО РЕАЛЬНОГО по факту НЕ ПРЕДПРИМУТ! Я помню президенство "сранного голубя мира" (Обамы) худших итогов, пожалуй, не было ни у одного президента США (провал в экономике, провал в политике, провал социальных реформ), и только "бла-бла-бла"!
08.10.2020 09:26 Ответить
Интересно, какими заслугами может похвастаться Трампон?
08.10.2020 12:28 Ответить
Якими заслугами? Ось, вивчить американську мову й слухайте: https://www.youtube.com/watch?v=cGwrOg3kvDA Додам іще, що недавно Трамп видав указ про механізм, який спричинить здешевлення безумно дорогих гамериканських ліків. Тільки про це дєрьмократи чомусь мовчать.
08.10.2020 13:30 Ответить
экономические заслуги, ужесточение миграционной политики (если бы еще псевдодемократы не вставоями бы "палки в колеса", то была бы полноценная иинеприступная для нелегалов стена на южной границе и началась бы массовая депортация нелегалов), соплежуи и слюнтяи ("деиократы") потакают НЕДЕЕСПОСОБНОМУ БОЛЬШЕНСТВУ "качать права" (ро хорошему которвх у них и быть не должно бы), жизнь ра пособиях - это признак НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ (и основание для ограничерия политических прав)!
08.10.2020 16:26 Ответить
Обама уже устроил катастрофу в 2014. хватит с нас дерьмократов и их лжи.
08.10.2020 09:35 Ответить
шутка месяца, года=)))) Спасибо, - посмеялся)
08.10.2020 09:15 Ответить
"Второй срок" Трампа будет пожизненным в американской тюрьме Синг-Синг... Поэтому для Трумпушки самым лучшим вариантом было бы умереть сейчас от ковида, - проехался бы на лафете до Арлингтона...
08.10.2020 09:20 Ответить
местная секта лгбт-леваков вообще отбита от реальности. им хйло мерещится кругом.
08.10.2020 09:31 Ответить
не чекав такого тверезого коментаря на цензорі
08.10.2020 18:38 Ответить
І в чому там "положительность"? Трамп чихнув і біржа впала.
08.10.2020 10:03 Ответить
Система сдержек и противовесов? Ну замечательно. Но если внешняя разведка является инструментом политического давления на своего президента, то почему президент должен верить своей разведке?
08.10.2020 07:54 Ответить
Ну ваше же ***** верит своим....
08.10.2020 08:06 Ответить
Чушь какая-то. Лишь бы вякнуть что-то.
08.10.2020 08:20 Ответить
Антон Іволга пише: "Система сдержек и противовесов? Ну замечательно. Но если внешняя разведка является инструментом политического давления на своего президента, то почему президент должен верить своей разведке?"
08.10.2020 10:34 Ответить
трампу однако это не помешало расхерачить колонну российских военных и пару их баз в Сирии...Это первый за всё время с начала 20 века американский президент,который "не постеснялся" дать российским военным мзды.не прикрываясь,что не знал кого херачит.Молодчага трапм.А заявления президентов и политиков часто-густо не соответствуют их деяниям-"говорим одно,делаем другое"
08.10.2020 07:55 Ответить
Они тогда это сделали без его ведома, представьте себе.
08.10.2020 08:48 Ответить
да что ты говоришь
08.10.2020 09:32 Ответить
Звичайно що без відома. Якщо при Обамі треба було питати дозволу госдепу та президента то, Трамп сказав аби його такими дрібницями не турбували: Є загроза американським солдатам- *уярте по ворогу, а потім розберемося. Якщо при Обамі гинули дипломати і службовці через те що, побоялися розбудити президента то, Трамп сказав: дійте по протоколу, а на ранок доповісте про усунення загрози.
Є армія і є Устав нафіг той президенський дозвіл, якщо мова не йде про ядерну зброю.
08.10.2020 10:09 Ответить
Трамп имеет много недостатков, но по сравнению со взглядами Харрис выглядит демократом и умницей Она ж тупая коммуняка, вы ее просто почитайте и послушайте, такая быстро приведет США к краху, а ведь коррупционный еврей Байден может тапки откинуть в любой момент, и эта ТП получит тогда РЕАЛЬНУЮ власть! Поэтому даже риски от ошибок и ограниченности Трампа ничто перед рисками от прихода к власти шайки Байден-Харрис.
08.10.2020 08:07 Ответить
Байден за національним походженням ірландець.
У Камали Гарріс, хоча вона всюди стверджує свою афроамериканськість, насправді, - іронія долі, - прапрадід був білим рабовласником-плантатором на Ямайці. До речі, теж ірландцем на прізвище Браун. Ямайське місто, звідки походить батько Камали, так і називається на честь її предка-рабовласника, - Браунтаун.
08.10.2020 08:39 Ответить
Потому что разведка иногда открыто работает на демократов.
08.10.2020 08:10 Ответить
Если иногда Трамп открыто работает на врагов США, то шо тогда остается делать американской разведке.
08.10.2020 08:13 Ответить
А когда Трамп не работает на врагов США, то бедной американской разведке приходится подделывать документы.
08.10.2020 08:26 Ответить
Зачем американской разведке что-то подделывать, если враги США, в частности кацапстан поводов подбрасывают более, чем достаточно. А вот почему Трамп упорно старается этого не замечать - вот это вопрос.
08.10.2020 10:12 Ответить
Пруфы есть или так себе ля-ля?
08.10.2020 09:11 Ответить
Трамп вчора підписав наказ про розсекречення документів, які стосуються Гіларі Клінтон які доводять її вину в використанні спецслужб США для боротьби з Трампом і демократами та те що, деталі цих планів були відомі Обамі та ЗВР РФ. Там на реальний срок тягне.
08.10.2020 10:14 Ответить
ЗІ: помилка, не "для боротьби з Трампом і демократами", а для боротьби з Трампом та республіканцями.
08.10.2020 10:16 Ответить
Ну если российские хакеры, выкравшие переписку Клинтонши, в одной команде с Трампом работали, тогда действительно спецслужбы США получается с республиканцами и их кандидатом боролись.
08.10.2020 10:25 Ответить
а яке відношення має Трамп до кацапських хацкерів? Клінтон користувалася власним поштовим сервером, а не офіційним. Тому, захист її сервера не відповідав нормам безпеки для держслужбовців. А це вже порушення закону.
08.10.2020 11:09 Ответить
Комитет конгресса разработал "хард"-пакет санкций за отравление Скрипаля.
Трамп его отверг и поручил разработать своей администрации "софт"-пакет, от которого рашке ни холодно, ни жарко.
08.10.2020 10:16 Ответить
Шо, знову Іскандерам смішно чи вже гикавка від послаблень напала?
08.10.2020 11:34 Ответить
Reg Viciem пише: Потому что разведка иногда открыто работает на демократов.
08.10.2020 10:34 Ответить
Правило свой - чужой здравому смыслу не поддается.
08.10.2020 08:10 Ответить
Це просто особиста позиція Трампа і немає нічого спільного з офіціальною, якщо перевести на мову українських політиків.
08.10.2020 08:15 Ответить
Интересно, почему демократов не беспокоит сотрудничество их партии с организациями на территории США, которые создавались и/или финансировались кацапами?
08.10.2020 08:24 Ответить
Покажи личико, Ванечка
08.10.2020 08:32 Ответить
Чому дєрьмократи мовчать про те, як буйден через свого синочка торгував національними інтересами США, беручи мільярдні хабарі від комуняцького китаю?
08.10.2020 08:30 Ответить
Колишня проститутка харріс, яка своїм передком проклала собі дорогу в політику (гугл в руки) і виступає за комунізацію США, програла вчора дебати Майку Пенсу. Чому ви про це не пишете, Цензор? Навіщо городите про Трампа всяку муйню, тоді як дєрьмократи - це реальна загроза існуванню Сполучених Штатів? Чому не аналізуєте їхню програму, яка є, фактично, програмою створення на місці США однопартійної комуністичної держави?
08.10.2020 08:36 Ответить
Що вона сказала такого, чого не верзли дєрьмократи кілька років тому? Дєрьмократи, які ані пальцем не поворухнули, щоби допомогти Україні в 2014-16 роках. Про справжнє ставлення чжоу байдена до України свідчить відео, в якому він з безконечним презирством вихваляється, як змусив порошенка зняти прокурора, який займався розслідуванням діяльності його синочка в Україні.
08.10.2020 08:42 Ответить
Наркоман Трамп...иначе никак не объяснить
08.10.2020 08:54 Ответить
Есть другое, более вероятное объяснение - друг Володья когда-то очень вовремя деньгами подсобил. И может еще подкинуть сколько нужно, их у него есть и ему на такое дело не жалко.
08.10.2020 10:32 Ответить
Що вона сказала такого, чого не верзли дєрьмократи кілька років тому? Дєрьмократи, які ані пальцем не поворухнули, щоби допомогти Україні в 2014-16 роках. Про справжнє ставлення чжоу байдена до України свідчить відео, в якому він з безконечним презирством вихваляється, як змусив порошенка зняти прокурора, який займався розслідуванням діяльності його синочка в Україні.
08.10.2020 18:56 Ответить
Наш трампик такой же.
08.10.2020 09:04 Ответить
Трамп не хоче сваритися з пуйлом, бо у глобальному розкладі бачить росію противагою китаю, який для США є значно більшою загрозою, аніж раха. Так зрозуміло буде?
08.10.2020 13:33 Ответить
Це думка Горьбатько.

А так вважають в США:
"В США назвали Россию, Китай и Иран основными угрозами нацбезопасности, - отчет."

Міністерство внутрішньої безпеки США опублікувало перший у своєму роді звіт про основні загрози національній безпеці в 2020 році.

Джерело: https://censor.net/ua/n3223334
08.10.2020 13:55 Ответить
А пані новосад знає, що таке Realpolitik? І яким боком думка NSA суперечить моїй думці?
08.10.2020 18:58 Ответить
Новосад знає, що таке спецслужби США, які визначили головні загрози.
А от хто такий горбатько та який рівень його компетенції, мені невідомо.
08.10.2020 19:55 Ответить
А чья заслуга, что над Украиной теперь летают американские самолеты? В порты Украины заходят американские корабли?
08.10.2020 09:17 Ответить
Трампа. Гіларі їздила в Мацкву з червоною кнопкою після нападу на Грузію.
08.10.2020 10:39 Ответить
Це заслуга конгресу і сенату США. Це заслуга і республіканської партії, партії покійного Маккейна, який казав, що Трамп це сором америки.
08.10.2020 10:50 Ответить
Сенат з Конгресом дозволили поставки летальної зброї ще у 2014-му. Але реально надійшла вона тільки при Трампі.
08.10.2020 11:06 Ответить
Не робіть ікону з покійного маккейна, який всіляко допомагав глобалістам-дєрьмократам і республіканцем був лише за назвою.
08.10.2020 19:00 Ответить
мир давно сошел с ума - выбирают старых маразматиков аферистов ( тот же Трамп)...-но там хоть другие Институции сдерживания от дурня работают...
08.10.2020 09:21 Ответить
і тільки "розумна" Україна вибрала молодого бездарного наркомана , якій повитягував з нафталіну старих комуняцьких пердунів !
08.10.2020 11:39 Ответить
ну ми - це особа історія...- мазохізм
08.10.2020 19:51 Ответить
08.10.2020 09:27 Ответить
До влади прийшли вороги держави, а соромно чомусь за Україну.
08.10.2020 10:20 Ответить
Дивні люди видаляють коментарі.
Ваш право, звісно, бо ваш ресурс, але це ніяк не свобода слова.
Так само зараз роблять і в Європі й в США лівацькі медіа.
Ні комунякам!
Трамп 2020!
08.10.2020 10:03 Ответить
Харрис знает, что Байден может отойти в мир иной и тогда она президентша. Тут про Украину и 73% избравших клоуна говорили. А эта дамочка отмочет так отмочет! Достаточно вспомнить, как она будучи прокуроршей огромные сроки лепила людям ни за что, чтобы прослыть суровой и делать карьеру.
08.10.2020 10:20 Ответить
Ах, як казламорді "взбудоражились" !
08.10.2020 10:27 Ответить
что-то кремлевские шавки оживились на этом ресурсе)))
Что, убогие, переживаете за Трампа?) Правильно переживаете, эпоха популизма заканчивается, пора платить по счетам.
08.10.2020 10:34 Ответить
Модератори, на фіга видаляєте коментарі проти дєрьмократів? Шекелі сороса не пахнуть, да?
08.10.2020 10:37 Ответить
чтобы делать такие заявления надо сначала разобраться кто такая харрис, а онацука еще та, похлеще антифа будет
08.10.2020 11:21 Ответить
Трампон жучара ещё тот!
08.10.2020 12:26 Ответить
Каждое слово этой демоктической "антифы" - брехня.
Трамп - антипутинец. Он победит.
09.10.2020 06:50 Ответить
 
 