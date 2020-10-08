РУС
Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от COVID-19

Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от COVID-19

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал детали своего лечения от коронавируса в военном госпитале имени Уолтера Рида и пообещал обеспечить американские медицинские учреждения бесплатными препаратами от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, соответствующее заявление он сделал в Twitter.

"Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон, и другие вещи, но эта была ключевая. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент", - сказал Трамп.

По его словам, упомянутый препарат, который использовался в экстренном порядке, и его аналоги направят в американские больницы.

"У нас есть сотни тысяч практически готовых доз. У меня готово разрешение на экстренное использование, мы его подпишем прямо сейчас. Мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем", - резюмировал глава Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире уже более 36,3 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 343,5 тыс. человек, умерли - 5,9 тыс.

Ранее президент США сообщил, что ушёл на самоизоляцию из-за обнаруженного коронавируса у его помощницы Хоуп Хикс.

Перед этим стало известно, что Трамп скрыл результаты тестирования, которое показало его заражение коронавирусом. Он ждал результатов второго, более точного исследования. Трамп знал о результатах уже вечером 1 октября, перед тем как появился в эфире телеканала Fox News. Но тогда он умолчал о первом положительном тесте на COVID-19 и вместо этого подтвердил, что коронавирус нашли у его помощницы Хоуп Хикс.

