Трамп пообіцяв американцям безкоштовні ліки від COVID-19

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів деталі свого лікування від коронавірусу у військовому госпіталі імені Волтера Ріда і пообіцяв забезпечити американські медичні заклади безкоштовними препаратами від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, відповідну заяву він зробив у Twitter.

"Я почувався погано, через якийсь час мені дали регенерон та інші речі, але ця була ключова. Це було неймовірно, я відчув себе краще одразу", - сказав Трамп.

За його словами, згаданий препарат використовувався в екстреному порядку, і його аналоги направлять в американські лікарні.

"У нас є сотні тисяч практично готових доз. У мене готовий дозвіл на екстрене використання, ми його підпишемо прямо зараз. Ми надамо вам ліки, вони будуть безкоштовними, ми передамо їх до лікарень, як тільки зможемо", - резюмував глава Білого дому.

Також читайте: У світі вже понад 36,3 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 343,5 тис. осіб, померли - 5,9 тис.

Раніше президент США повідомив, що пішов на самоізоляцію через виявлений коронавірусу у його помічниці Хоуп Хікс.

Перед цим стало відомо, що Трамп приховав результати тестування, яке показало його зараження коронавірусом. Він чекав результатів другого, більш точного дослідження. Трамп знав про результати вже увечері 1 жовтня, перед тим як з'явився в ефірі телеканалу Fox News. Але тоді він промовчав про перший позитивний тест на COVID-19 і замість цього підтвердив, що коронавірус знайшли у його помічниці Хоуп Хікс.

карантин (18172) Трамп Дональд (7184) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+2
Выбери меня, выбери меня...
08.10.2020 08:51 Відповісти
+2
пуйло іноді вилазить, от і з послом ЮАР пересікся Трамп пообіцяв американцям безкоштовні ліки від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7464
08.10.2020 09:06 Відповісти
+1
А путин пообещал лекарство от ковид украинцам платное или бесплатное?
И почему в молодые независимые республики путин лекарство от ковида не передает?
08.10.2020 08:48 Відповісти
А путин пообещал лекарство от ковид украинцам платное или бесплатное?
И почему в молодые независимые республики путин лекарство от ковида не передает?
08.10.2020 08:48 Відповісти
А что он передаст? Сам в бункере сидит. Хороший показатель ...
08.10.2020 08:57 Відповісти
пуйло іноді вилазить, от і з послом ЮАР пересікся Трамп пообіцяв американцям безкоштовні ліки від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7464
08.10.2020 09:06 Відповісти
Передаст, передаст, ***** тот ещё передаст.
08.10.2020 09:32 Відповісти
Выбери меня, выбери меня...
08.10.2020 08:51 Відповісти
популіз
08.10.2020 09:00 Відповісти
а якщо дійсно ліки надійдуть за рахунок держави?
08.10.2020 10:49 Відповісти
А в держави є власні рахунки ?
08.10.2020 11:10 Відповісти
по моему ты очень придурок
08.10.2020 11:16 Відповісти
зробимо америку разом
08.10.2020 09:27 Відповісти
это как минимум тянет на нового босса "квартала", плач зЕнелох!
08.10.2020 09:37 Відповісти
Конспірологічна теорія епідемії наполягає на версії що Ковід 19 було створено в кацапських лабораторіях і ввезено до Китаю. Безумовно, кацапи вже мали вакцину ще до початку епідемії і розраховували стати "рятівниками планети" і непогано на цьому пропіаритись та заробити звинувативши у світовому "пандемічному хаосі" на пару з рудим недоумком Китай. Китай зробив висновки і відмовився від нафтогазової співпраці з ***********. Кацапи втратили мільярди. Вакцину теж ніхто у кацапів купувати не збирається - брудна репутація країни...
08.10.2020 09:54 Відповісти
Яка там вакцина у кацапів? Була японська формула у якої закінчився патент. Ось з неї кацапи і зробили "чудо вакцину".
08.10.2020 10:51 Відповісти
В тытруба лежит выпуск новостей телеканала "Россия-1" за НОЯБРЬ 2019 года. Где подробно рассказывается, что школы закрываются на карантин в связи с эпедемией пневмонии (!!!) и подробно описываются знакомые уже всем те самые симптомы. Не удосужились даже ролик убрать.
За месяц до того в новостях можно найти сообщение о взрыве в лаборатории "Вектор", которая и выпустила вакцину от коронавируса.
П.С.
Внимание вопрос : кто-то проверял больных, переболевших пневмонией в ноябре 2019 года на антитела к коронавирусу?
08.10.2020 11:04 Відповісти
Роздивляючи ілюстративне фото Трампа до цієї новини, прошу передати Юрію Євгенійовичу, що в нього редактор новин - полудурок, дякую.
08.10.2020 10:58 Відповісти
а они за байдена топят, тут не вооруженным взглядом видно
08.10.2020 11:18 Відповісти
В Украине давно есть бесплатное средство от короновируса это фотографии зеВована. Если прикладывать к больному месту, то наступит исцеление. Бред и полная херня скажете Вы? А 73% реально в это верят!
08.10.2020 11:26 Відповісти
Молодец Трамп. Вперед к победе!
09.10.2020 07:11 Відповісти
 
 