Трамп пообіцяв американцям безкоштовні ліки від COVID-19

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів деталі свого лікування від коронавірусу у військовому госпіталі імені Волтера Ріда і пообіцяв забезпечити американські медичні заклади безкоштовними препаратами від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, відповідну заяву він зробив у Twitter.

"Я почувався погано, через якийсь час мені дали регенерон та інші речі, але ця була ключова. Це було неймовірно, я відчув себе краще одразу", - сказав Трамп.

За його словами, згаданий препарат використовувався в екстреному порядку, і його аналоги направлять в американські лікарні.

"У нас є сотні тисяч практично готових доз. У мене готовий дозвіл на екстрене використання, ми його підпишемо прямо зараз. Ми надамо вам ліки, вони будуть безкоштовними, ми передамо їх до лікарень, як тільки зможемо", - резюмував глава Білого дому.

Також читайте: У світі вже понад 36,3 млн інфікованих COVID-19, лише за добу захворіли 343,5 тис. осіб, померли - 5,9 тис.

Раніше президент США повідомив, що пішов на самоізоляцію через виявлений коронавірусу у його помічниці Хоуп Хікс.

Перед цим стало відомо, що Трамп приховав результати тестування, яке показало його зараження коронавірусом. Він чекав результатів другого, більш точного дослідження. Трамп знав про результати вже увечері 1 жовтня, перед тим як з'явився в ефірі телеканалу Fox News. Але тоді він промовчав про перший позитивний тест на COVID-19 і замість цього підтвердив, що коронавірус знайшли у його помічниці Хоуп Хікс.