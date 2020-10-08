РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5853 посетителя онлайн
Новости Тарифы ЖКХ
1 380 65

Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов, - министр развития громад Чернышов

Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов, - министр развития громад Чернышов

В Министерстве развития громад и территорий заявили, что пока нет оснований повышать коммунальные тарифы. Но есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Минрегионе помогают гражданам платить меньше, есть программы для многоквартирных домов, где обеспечивают 70% покрытия затрат на термомодернизацию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Цена на газ вырастет, но будет самой низкой за последние пять лет, - Шмыгаль. ВИДЕО

"Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет", - заявил он.

Автор: 

тарифы (1908) Минрегионразвития (138) Министерство развития громад и территорий (80) Чернышов Алексей (203)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов, - министр развития громад Чернышов - Цензор.НЕТ 5187
показать весь комментарий
08.10.2020 09:07 Ответить
+10
Звісно, що зараз нема.
Будуть за три тижні.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:12 Ответить
+5
Основания появятся после выборов!
Придут новые, не наворовавшиеся ...
показать весь комментарий
08.10.2020 09:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов, - министр развития громад Чернышов - Цензор.НЕТ 5187
показать весь комментарий
08.10.2020 09:07 Ответить
Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів, - міністр розвитку громад Чернишов - Цензор.НЕТ 5225
показать весь комментарий
08.10.2020 09:41 Ответить
І от думалось би: де тут закралась зрада? А зрада тут ось де: "Чим вищі комунальні платежі - тим сильніше Україна!"(В.Гройсман).
показать весь комментарий
08.10.2020 09:08 Ответить
Це перемога?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:18 Ответить
Перемога була виключно у Гройсмана, коли він задирав тарифи - нині виключно зрадозрадна зрада.

Тобі має бути соромно за те, що такого не знаєш та не розумієш!
показать весь комментарий
08.10.2020 09:22 Ответить
А нагадай мені чиї ці слова?

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:31 Ответить
Я твій коментар скопіював і незабаром нагадаю тобі про нього.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:42 Ответить
Молодець!Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів, - міністр розвитку громад Чернишов - Цензор.НЕТ 2922
показать весь комментарий
08.10.2020 09:44 Ответить
Скинь пруф.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:20 Ответить
"Підстав для росту цін на газ немає. Так само немає підстав для росту тарифів. Тарифи - це пряма відповідальність місцевих органів влади. Разом з тим, якщо є потреба перевірити правильність розрахунків, ми готові дати таке доручення", - сказав https://www.ukrinform.ua/tag-grojsman Гройсман .
показать весь комментарий
08.10.2020 09:22 Ответить
Сашок, лови: https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/4011697-hroisman-zrostannia-tsiny-na-haz-zrobyt-ukrainu-sylnishoui Гройсман: Зростання ціни на газ зробить Україну сильнішою .
показать весь комментарий
08.10.2020 09:29 Ответить
дякую . оне добре, що при зєсцикуну тарифи стали менші.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:39 Ответить
Сашок, для мене і твоя свята свиня і твій "зесцикун" - однакові.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:42 Ответить
в тебе нове вподобання- За майбах(какламойського)
показать весь комментарий
08.10.2020 09:51 Ответить
Сашок, ви там вже якось апрідєлітєсь: я за комуняк, за попоблок, за зелених чи за Беніних "За майбах"?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:53 Ответить
мені похєр за кого ти, але явно не за Україну.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:55 Ответить
А Україна - ця ваша свята свиня Рошенко? Всі решта - агенти кримля?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:57 Ответить
Хочеш , щоб і тут тебе я натовк?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:58 Ответить
Чим? Доказами, що я - агент кримля?
показать весь комментарий
08.10.2020 10:00 Ответить
Те що ти малорос і так зрозуміло. а я вів мову за твої політичні вподобання.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:03 Ответить
Про те, що всі, хто проти вашої святої свині Рошенка - малороси, я знаю. То які мої "політичні вподобання"?
показать весь комментарий
08.10.2020 10:05 Ответить
То які ?
показать весь комментарий
08.10.2020 10:09 Ответить
Ти не зіскакуй! Це ти розпочав мову, що знаєш мої політичні уподобання, а не я ними почав хизуватись.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:10 Ответить
Я тебе запитав, не відповідаєш ідеш в турне.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:14 Ответить
Колись, вже дуже давно, в жовтні 1990-го року, я будучи студентом, був учасником подій, які нині називають "Революція на граніті". І ми свято вірили, що Україна посяде своє місце серед провідних європейских держав. І де нині Україна дякуючи твойому Порошенко, різним бойкам-мертвечукам-тимошенкам-коломойським(за симоненка взагалі промовчу - гидота)? І де нині країни Балтіі та Польща, Чехія?
показать весь комментарий
08.10.2020 10:15 Ответить
Не так давно, мудрий нарід похєрив шлях в Європу України, не знаєш хто? Не знаєш хто вибирав Кравчука, Кучму, януковича, а тепер і зєуіпня?
показать весь комментарий
08.10.2020 10:20 Ответить
Як цю тезу поясниш?

Гройсман підкреслив, що зобов'язання про підвищення ціни на газ були взяті Україною "як мінімум десять років тому".
показать весь комментарий
08.10.2020 09:44 Ответить
Як? "Вінавати папєрєднікі!"(с) - це відмазка всіх часів у наших тих, хто дорвався до корита влади.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:45 Ответить
Васьок! Нє смєй такого про вездєССущого такого говорити! йому он знаєш які непереливки .
показать весь комментарий
08.10.2020 09:50 Ответить
Добре, Сашок, не буду я про твого святого вездєссущєго писати - https://focus.ua/ukraine/464632-bolnomu_koronavirusom_poroshenko_stalo_khuzhe__zhena йому і так нині не впереливки.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:52 Ответить
Звісно, що зараз нема.
Будуть за три тижні.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:12 Ответить
После выборов, ессно
показать весь комментарий
08.10.2020 10:01 Ответить
Если так говорят значит снова повысят.... Гипер экономический скачек мы уже совершили....
показать весь комментарий
08.10.2020 09:12 Ответить
Пока нет (холодов), но потом будут (и холода и повышение тарифов),минимальная зарплата-то увеличилась
показать весь комментарий
08.10.2020 09:13 Ответить
Та наче ще не холодно, а вже. На жаль жоден зебіл це не прокоментує.
Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів, - міністр розвитку громад Чернишов - Цензор.НЕТ 606

https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/
показать весь комментарий
08.10.2020 09:19 Ответить
Для них епоха бідності закінчилася, зажили "по-багатому", правда, в цінах.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:48 Ответить
Газ уже стоит дороже чем при Порошенко ..Не выгодно быть Голобородьком и выбор примерно такой или олигархи или народ
показать весь комментарий
08.10.2020 09:13 Ответить
Это где и как он дороже?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:24 Ответить
доставка.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:40 Ответить
При Порошенко не разделяли доставку и собственно сам газ. Все шло одной суммой. Посему нужно просто совокупную цену сравнивать. Иначе получим сравнение мягкого с круглым.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:23 Ответить
вже.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:35 Ответить
шо вже?
показать весь комментарий
08.10.2020 17:37 Ответить
Тарифи піднялися.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:27 Ответить
Так піднялися чи більші ніж за часів Порошенка? Те що тарифи підимуться - не новина. На зимовий сезон вони завжди підіймаються якщо ми про газ говоримо.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:16 Ответить
більше .
показать весь комментарий
09.10.2020 09:21 Ответить
меньше .
показать весь комментарий
09.10.2020 10:31 Ответить
А що таке комунальні тарифи? Чому влада енергоносії не вважає комунальним тарифом? Коли я за воду, каналізацію, та вивіз сміття виплачую в сумі 300 грн., а за тепло - 3000, то мене підвищення на 10% буде турбувати за тепло, а не за ті дрібниці, які називають "комунальними". 300 грн., і 30 грн - дві дуже великі різниці.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:17 Ответить
Основания появятся после выборов!
Придут новые, не наворовавшиеся ...
показать весь комментарий
08.10.2020 09:17 Ответить
Все нове, це забуте старе !!))
показать весь комментарий
08.10.2020 09:35 Ответить
после выборов повысят
показать весь комментарий
08.10.2020 09:27 Ответить
Поэтому будем повышать без всяких оснований.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:32 Ответить
До виборів потримають - а потім повисять.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:35 Ответить
ЭТО ТОЛЬКО ЗА СЕГОДНЯ.
https://gmk.center/ua/news/svitovij-bank-prognozuie-spad-vvp-ukraini-u-2020-roci-na-5-5/ Світовий банк прогнозує спад ВВП України у 2020 році на 5,5%

https://golos.ua/i/777891 К декабрю цена на газ поднимется к 7 гривнам за кубометр

http://www.capital.ua/ru/news/146524-nkreku-khochet-povysit-tarif-na-peredachu-e-e-na-30 НКРЭКУ хочет повысить тариф на передачу э/э на 30%

https://glavcom.ua/ru/news/nalog-na-kvartiry-vyrastet-skolko-zaplatyat-ukraincy-v-2021-godu-709923.html Налог на квартиры вырастет: сколько заплатят украинцы в 2021 году

https://gordonua.com/news/money/mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy-sokratilis-na-87-nacbank-1521834.html Международные резервы Украины сократились на 8,7% - Нацбанк

https://hvylya.net/news/216882-ukraincev-predupredili-o-roste-cen-na-produkty Украинцев предупредили о росте цен на продукты .

https://www.unn.com.ua/uk/news/1895826-v-********-suttyevo-skorotilas-kilkist-velikikh-platnikiv-podatkiv В Україні суттєво скоротилась кількість великих платників податків .

https://korabelov.info/2020/10/174849/v-nikolaeve-vtoroj-den-podryad-fiksiruyut-antirekordy-po-covid-19-183-novyh-sluchaya/ В Украине второй день подряд фиксируют антирекорды по COVID-19

https://zn.ua/ECONOMICS/hrivnja-v-2020-hodu-obestsenitsja-na-18-opros-reuters.html Гривня в 2020 году обесценится на 18% - опрос Reuters

http://newsone.ua/opinions/afera_karantinnogo_veka_minfin_vykupil_vvp_varrantov_na_320_mln.html Афера карантинного века. Минфин выкупил ВВП-варрантов на $320 млн

А ГДЕ ЖЕ УЛУЧШЕНИЯ???
показать весь комментарий
08.10.2020 09:35 Ответить
Булоб бажання , а підстави вигадают !!))
показать весь комментарий
08.10.2020 09:36 Ответить
А 26 октября?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:36 Ответить
Кабмін анонсував підвищення тарифів на електроенергію. А що, електроенергія, це не комунальні? Крім того, вартість електроенергії в ціні на всі інші послуги складає від 10 до 80%.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:40 Ответить
Только абонентная плата за центральное отопление в прошлом месяце стала выше в полтора раза. Но будем делать вид, что ничего не повышается.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:46 Ответить
Раз министр сказал, что нет оснований повышать, значит жди повышения!!
показать весь комментарий
08.10.2020 09:53 Ответить
Он не в курсе дела. Всё повышается. И обнародуется. Ч то с 1 ноября, а что с нового года. Центральное отопление в прошлом месяце.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:54 Ответить
Конечно "пока нет", однако после выборов появятся, буквально на следующий день. ))
показать весь комментарий
08.10.2020 10:01 Ответить
https://twitter.com/AlexLugerOdesa
https://twitter.com/AlexLugerOdesa

AlexLuger

@AlexLugerOdesa


Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів, - міністр розвитку громад Чернишов - Цензор.НЕТ 3938
показать весь комментарий
08.10.2020 10:16 Ответить
а комунальщики думають по іншому, у них завжди збитковість в наданні послуг) тому підвищення будуть і не треба людей вводити в оману перед виборами.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:28 Ответить
Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів - після таких заяв у нас завжди підвищували тарифи.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:31 Ответить
не повышают тарифы. это зрада.
показать весь комментарий
09.10.2020 07:08 Ответить
 
 