Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов, - министр развития громад Чернышов
В Министерстве развития громад и территорий заявили, что пока нет оснований повышать коммунальные тарифы. Но есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Минрегионе помогают гражданам платить меньше, есть программы для многоквартирных домов, где обеспечивают 70% покрытия затрат на термомодернизацию.
"Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет", - заявил он.
