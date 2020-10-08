УКР
Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів, - міністр розвитку громад Чернишов

У Міністерстві розвитку громад і територій заявили, що поки що немає підстав підвищувати комунальні тарифи. Але є підстави для того, щоб змінити ставлення споживачів до енергоефективності своїх будинків і дбати про це.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Мінрегіоні допомагають громадянам платити менше, є програми для багатоквартирних будинків, де забезпечують 70% покриття витрат на термомодернізацію.

"Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Крапка. Їх немає", - заявив він.

Топ коментарі
+12
показати весь коментар
08.10.2020 09:07 Відповісти
+10
Звісно, що зараз нема.
Будуть за три тижні.
показати весь коментар
08.10.2020 09:12 Відповісти
+5
Основания появятся после выборов!
Придут новые, не наворовавшиеся ...
показати весь коментар
08.10.2020 09:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.10.2020 09:07 Відповісти
Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів, - міністр розвитку громад Чернишов - Цензор.НЕТ 5225
показати весь коментар
08.10.2020 09:41 Відповісти
І от думалось би: де тут закралась зрада? А зрада тут ось де: "Чим вищі комунальні платежі - тим сильніше Україна!"(В.Гройсман).
показати весь коментар
08.10.2020 09:08 Відповісти
Це перемога?
показати весь коментар
08.10.2020 09:18 Відповісти
Перемога була виключно у Гройсмана, коли він задирав тарифи - нині виключно зрадозрадна зрада.

Тобі має бути соромно за те, що такого не знаєш та не розумієш!
показати весь коментар
08.10.2020 09:22 Відповісти
А нагадай мені чиї ці слова?

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
показати весь коментар
08.10.2020 09:31 Відповісти
Я твій коментар скопіював і незабаром нагадаю тобі про нього.
показати весь коментар
08.10.2020 09:42 Відповісти
Молодець!Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів, - міністр розвитку громад Чернишов - Цензор.НЕТ 2922
показати весь коментар
08.10.2020 09:44 Відповісти
Скинь пруф.
показати весь коментар
08.10.2020 09:20 Відповісти
"Підстав для росту цін на газ немає. Так само немає підстав для росту тарифів. Тарифи - це пряма відповідальність місцевих органів влади. Разом з тим, якщо є потреба перевірити правильність розрахунків, ми готові дати таке доручення", - сказав https://www.ukrinform.ua/tag-grojsman Гройсман .
показати весь коментар
08.10.2020 09:22 Відповісти
Сашок, лови: https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/4011697-hroisman-zrostannia-tsiny-na-haz-zrobyt-ukrainu-sylnishoui Гройсман: Зростання ціни на газ зробить Україну сильнішою .
показати весь коментар
08.10.2020 09:29 Відповісти
дякую . оне добре, що при зєсцикуну тарифи стали менші.
показати весь коментар
08.10.2020 09:39 Відповісти
Сашок, для мене і твоя свята свиня і твій "зесцикун" - однакові.
показати весь коментар
08.10.2020 09:42 Відповісти
в тебе нове вподобання- За майбах(какламойського)
показати весь коментар
08.10.2020 09:51 Відповісти
Сашок, ви там вже якось апрідєлітєсь: я за комуняк, за попоблок, за зелених чи за Беніних "За майбах"?
показати весь коментар
08.10.2020 09:53 Відповісти
мені похєр за кого ти, але явно не за Україну.
показати весь коментар
08.10.2020 09:55 Відповісти
А Україна - ця ваша свята свиня Рошенко? Всі решта - агенти кримля?
показати весь коментар
08.10.2020 09:57 Відповісти
Хочеш , щоб і тут тебе я натовк?
показати весь коментар
08.10.2020 09:58 Відповісти
Чим? Доказами, що я - агент кримля?
показати весь коментар
08.10.2020 10:00 Відповісти
Те що ти малорос і так зрозуміло. а я вів мову за твої політичні вподобання.
показати весь коментар
08.10.2020 10:03 Відповісти
Про те, що всі, хто проти вашої святої свині Рошенка - малороси, я знаю. То які мої "політичні вподобання"?
показати весь коментар
08.10.2020 10:05 Відповісти
То які ?
показати весь коментар
08.10.2020 10:09 Відповісти
Ти не зіскакуй! Це ти розпочав мову, що знаєш мої політичні уподобання, а не я ними почав хизуватись.
показати весь коментар
08.10.2020 10:10 Відповісти
Я тебе запитав, не відповідаєш ідеш в турне.
показати весь коментар
08.10.2020 10:14 Відповісти
Колись, вже дуже давно, в жовтні 1990-го року, я будучи студентом, був учасником подій, які нині називають "Революція на граніті". І ми свято вірили, що Україна посяде своє місце серед провідних європейских держав. І де нині Україна дякуючи твойому Порошенко, різним бойкам-мертвечукам-тимошенкам-коломойським(за симоненка взагалі промовчу - гидота)? І де нині країни Балтіі та Польща, Чехія?
показати весь коментар
08.10.2020 10:15 Відповісти
Не так давно, мудрий нарід похєрив шлях в Європу України, не знаєш хто? Не знаєш хто вибирав Кравчука, Кучму, януковича, а тепер і зєуіпня?
показати весь коментар
08.10.2020 10:20 Відповісти
Як цю тезу поясниш?

Гройсман підкреслив, що зобов'язання про підвищення ціни на газ були взяті Україною "як мінімум десять років тому".
показати весь коментар
08.10.2020 09:44 Відповісти
Як? "Вінавати папєрєднікі!"(с) - це відмазка всіх часів у наших тих, хто дорвався до корита влади.
показати весь коментар
08.10.2020 09:45 Відповісти
Васьок! Нє смєй такого про вездєССущого такого говорити! йому он знаєш які непереливки .
показати весь коментар
08.10.2020 09:50 Відповісти
Добре, Сашок, не буду я про твого святого вездєссущєго писати - https://focus.ua/ukraine/464632-bolnomu_koronavirusom_poroshenko_stalo_khuzhe__zhena йому і так нині не впереливки.
показати весь коментар
08.10.2020 09:52 Відповісти
Звісно, що зараз нема.
Будуть за три тижні.
показати весь коментар
08.10.2020 09:12 Відповісти
После выборов, ессно
показати весь коментар
08.10.2020 10:01 Відповісти
Если так говорят значит снова повысят.... Гипер экономический скачек мы уже совершили....
показати весь коментар
08.10.2020 09:12 Відповісти
Пока нет (холодов), но потом будут (и холода и повышение тарифов),минимальная зарплата-то увеличилась
показати весь коментар
08.10.2020 09:13 Відповісти
Та наче ще не холодно, а вже. На жаль жоден зебіл це не прокоментує.
Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів, - міністр розвитку громад Чернишов - Цензор.НЕТ 606

https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/
показати весь коментар
08.10.2020 09:19 Відповісти
Для них епоха бідності закінчилася, зажили "по-багатому", правда, в цінах.
показати весь коментар
08.10.2020 09:48 Відповісти
Газ уже стоит дороже чем при Порошенко ..Не выгодно быть Голобородьком и выбор примерно такой или олигархи или народ
показати весь коментар
08.10.2020 09:13 Відповісти
Это где и как он дороже?
показати весь коментар
08.10.2020 09:24 Відповісти
доставка.
показати весь коментар
08.10.2020 09:40 Відповісти
При Порошенко не разделяли доставку и собственно сам газ. Все шло одной суммой. Посему нужно просто совокупную цену сравнивать. Иначе получим сравнение мягкого с круглым.
показати весь коментар
08.10.2020 10:23 Відповісти
вже.
показати весь коментар
08.10.2020 10:35 Відповісти
шо вже?
показати весь коментар
08.10.2020 17:37 Відповісти
Тарифи піднялися.
показати весь коментар
08.10.2020 18:27 Відповісти
Так піднялися чи більші ніж за часів Порошенка? Те що тарифи підимуться - не новина. На зимовий сезон вони завжди підіймаються якщо ми про газ говоримо.
показати весь коментар
09.10.2020 09:16 Відповісти
більше .
показати весь коментар
09.10.2020 09:21 Відповісти
меньше .
показати весь коментар
09.10.2020 10:31 Відповісти
А що таке комунальні тарифи? Чому влада енергоносії не вважає комунальним тарифом? Коли я за воду, каналізацію, та вивіз сміття виплачую в сумі 300 грн., а за тепло - 3000, то мене підвищення на 10% буде турбувати за тепло, а не за ті дрібниці, які називають "комунальними". 300 грн., і 30 грн - дві дуже великі різниці.
показати весь коментар
08.10.2020 09:17 Відповісти
Основания появятся после выборов!
Придут новые, не наворовавшиеся ...
показати весь коментар
08.10.2020 09:17 Відповісти
Все нове, це забуте старе !!))
показати весь коментар
08.10.2020 09:35 Відповісти
после выборов повысят
показати весь коментар
08.10.2020 09:27 Відповісти
Поэтому будем повышать без всяких оснований.
показати весь коментар
08.10.2020 09:32 Відповісти
До виборів потримають - а потім повисять.
показати весь коментар
08.10.2020 09:35 Відповісти
ЭТО ТОЛЬКО ЗА СЕГОДНЯ.
https://gmk.center/ua/news/svitovij-bank-prognozuie-spad-vvp-ukraini-u-2020-roci-na-5-5/ Світовий банк прогнозує спад ВВП України у 2020 році на 5,5%

https://golos.ua/i/777891 К декабрю цена на газ поднимется к 7 гривнам за кубометр

http://www.capital.ua/ru/news/146524-nkreku-khochet-povysit-tarif-na-peredachu-e-e-na-30 НКРЭКУ хочет повысить тариф на передачу э/э на 30%

https://glavcom.ua/ru/news/nalog-na-kvartiry-vyrastet-skolko-zaplatyat-ukraincy-v-2021-godu-709923.html Налог на квартиры вырастет: сколько заплатят украинцы в 2021 году

https://gordonua.com/news/money/mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy-sokratilis-na-87-nacbank-1521834.html Международные резервы Украины сократились на 8,7% - Нацбанк

https://hvylya.net/news/216882-ukraincev-predupredili-o-roste-cen-na-produkty Украинцев предупредили о росте цен на продукты .

https://www.unn.com.ua/uk/news/1895826-v-********-suttyevo-skorotilas-kilkist-velikikh-platnikiv-podatkiv В Україні суттєво скоротилась кількість великих платників податків .

https://korabelov.info/2020/10/174849/v-nikolaeve-vtoroj-den-podryad-fiksiruyut-antirekordy-po-covid-19-183-novyh-sluchaya/ В Украине второй день подряд фиксируют антирекорды по COVID-19

https://zn.ua/ECONOMICS/hrivnja-v-2020-hodu-obestsenitsja-na-18-opros-reuters.html Гривня в 2020 году обесценится на 18% - опрос Reuters

http://newsone.ua/opinions/afera_karantinnogo_veka_minfin_vykupil_vvp_varrantov_na_320_mln.html Афера карантинного века. Минфин выкупил ВВП-варрантов на $320 млн

А ГДЕ ЖЕ УЛУЧШЕНИЯ???
показати весь коментар
08.10.2020 09:35 Відповісти
Булоб бажання , а підстави вигадают !!))
показати весь коментар
08.10.2020 09:36 Відповісти
А 26 октября?
показати весь коментар
08.10.2020 09:36 Відповісти
Кабмін анонсував підвищення тарифів на електроенергію. А що, електроенергія, це не комунальні? Крім того, вартість електроенергії в ціні на всі інші послуги складає від 10 до 80%.
показати весь коментар
08.10.2020 09:40 Відповісти
Только абонентная плата за центральное отопление в прошлом месяце стала выше в полтора раза. Но будем делать вид, что ничего не повышается.
показати весь коментар
08.10.2020 09:46 Відповісти
Раз министр сказал, что нет оснований повышать, значит жди повышения!!
показати весь коментар
08.10.2020 09:53 Відповісти
Он не в курсе дела. Всё повышается. И обнародуется. Ч то с 1 ноября, а что с нового года. Центральное отопление в прошлом месяце.
показати весь коментар
08.10.2020 09:54 Відповісти
Конечно "пока нет", однако после выборов появятся, буквально на следующий день. ))
показати весь коментар
08.10.2020 10:01 Відповісти
Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів, - міністр розвитку громад Чернишов - Цензор.НЕТ 3938
показати весь коментар
08.10.2020 10:16 Відповісти
а комунальщики думають по іншому, у них завжди збитковість в наданні послуг) тому підвищення будуть і не треба людей вводити в оману перед виборами.
показати весь коментар
08.10.2020 10:28 Відповісти
Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів - після таких заяв у нас завжди підвищували тарифи.
показати весь коментар
08.10.2020 18:31 Відповісти
не повышают тарифы. это зрада.
показати весь коментар
09.10.2020 07:08 Відповісти
 
 