Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів, - міністр розвитку громад Чернишов
У Міністерстві розвитку громад і територій заявили, що поки що немає підстав підвищувати комунальні тарифи. Але є підстави для того, щоб змінити ставлення споживачів до енергоефективності своїх будинків і дбати про це.
Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в Мінрегіоні допомагають громадянам платити менше, є програми для багатоквартирних будинків, де забезпечують 70% покриття витрат на термомодернізацію.
"Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Крапка. Їх немає", - заявив він.
