В украинских больницах лечатся более 20 тыс. пациентов с COVID-19, - Степанов

В украинских больницах лечатся более 20 тыс. пациентов с COVID-19, - Степанов

По состоянию на утро 8 октября в больницах с COVID-19 находятся более 20 тыс. пациентов.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"В больницах на утро находится более 20 тыс. больных, каждый день это количество увеличивается ... За сутки госпитализированы 900 человек с подтвержденным диагнозом", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В областной инфекционной больнице в Харькове осталось три места для пациентов с COVID-19: реанимация стабильно заполнена на 100%, - замдиректора Маслова

За сутки был проведен 57 331 тест на выявление COVID-19, из них - 34 295 методом ПЦР, 23 036 - методом ИФА.

больница (1451) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Мерзотники зелені, що ви робите?! Вчителі як мухи вже мруть, а ви тільки колір змінюєте! Видали вчителям одну маску на весь час. В класі по 35 учнів, в день по 5-6 уроків, не рахуючи переповнених коридорів. Діти несуть заразу по родинах. Це і є причина спалаху! https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
08.10.2020 10:10 Ответить
Під Києвом у лікарню з пневманією вже не потрапити: подихайте вдома, якщо нема 1000 гривень в день на приватну лікарню (вони поки ще приймають хворих), плюс 2000 грн в день на ліки. В середньому, день лікування обійдеться в 3 тисячі гривень. Носіть маски, бо влада кинула нас на призволяще.
08.10.2020 10:13 Ответить
сколько выписано за сутки? И как может лечиться 20 тыс в больницах если в день выявляется 4500 случаев из которых 20% госпитализируется (как говорил степанов) или 500 чел. в день, в то же время выписываться должно тоже примерно такое же количество. Вы кем забиваете больницы?
08.10.2020 10:16 Ответить
если предположить, что человека в среднем в стационаре лечат 21 день, то лечиться должно количество людей которое попадает в больницу за 21 день, или около 10 000 человек.
08.10.2020 10:20 Ответить
У ротшильдов больше нет денег на "ковид". Степанов, можешь не выслуживаться. Они тебя уже кинули, как и Бубочку.
08.10.2020 10:22 Ответить
 
 