В украинских больницах лечатся более 20 тыс. пациентов с COVID-19, - Степанов
По состоянию на утро 8 октября в больницах с COVID-19 находятся более 20 тыс. пациентов.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"В больницах на утро находится более 20 тыс. больных, каждый день это количество увеличивается ... За сутки госпитализированы 900 человек с подтвержденным диагнозом", - сказал Степанов.
За сутки был проведен 57 331 тест на выявление COVID-19, из них - 34 295 методом ПЦР, 23 036 - методом ИФА.
